10 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Вальядолид» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 10 марта в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Реал» .

Королевский клуб за неделю вылетел из Кубка Испании и Лиги Чемпионов. А после поражения от «Барселоны» в прошлом туре «сливочные» лишились шансов на победу в чемпионате. Теперь их отстатавание от лидирующей «Барсы» составляет 12 баллов. «Вальядолид» находится на 16-м месте Ла Лиги, их отрыв от зоны вылета составляет всего 2 очка. Чтобы обезопасить себя, «Пуселе» необходимо отнимать очки у мадридцев.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Вальядолид» не может победить на протяжении 5 матчей Ла Лиги. Сумеют ли они прервать свою неудачную серию?

2. Королевский клуб проиграл 4 из 5 последних матчей во всех турнирах. Получится ли у мадридцев реабилитировать за последние неудачи?

3. В последних 5 встречах чемпионата «бело-фиолетовые» смогли отличиться только одним голом. Удастся ли им забить в этот раз?

4. «Реал» забивал минимум 2 гола в 7 из последних 8 встреч против «Вальядолида» во всех соревнованиях. Насколько результативна будет атака «сливочных» без Винисиуса и Лукаса Васкеса?

5. После провальной серии матчей руководство мадридцев планирует сменить главного тренера команды. Станет ли матч против «Вальядолида» последним для Сантьяго Солари?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press