10 марта. 22:20. Видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Лацио»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 10 марта в 22:20 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лацио».

Оба клуба — соседи по турнирной таблице. Если римляне победят в сегодняшней встрече, то наберут 44 очка и при удачных раскладах войдут в зону Лиги Европы. Выигрыш же «фиалок» может поднять их на 8-е место в Серии А. В этом случае в активе флорентийцев окажется 39 очков, а их отставание от «Лацио» будет составлять всего два балла.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Фиорентина» не побеждает в трех встречах кряду. Прервут ли игроки Пиоли свою безвыигрышную серию?

2. Более того, в каждом из этих матчей «фиалки» пропустили по три мяча. С каким счетом закончится очередной матч команды?

3. В первом круге «Лацио» минимально обыграл «Фиорентину» (1:0). Сумеют ли римляне одержать вторую победу над флорентийцами в сезоне?

4. В 2019 году футболисты «Лацио» провели 10 встреч, но только в двух из них они забили сопернику более одного мяча. Порадует ли команда Индзаги несколькими забитыми голами в игре против «Фиорентины»?

5. «Лацио» лидирует в статистике личных встреч с «Фиорентиной»: 141 матч, 53 победы, 41 ничья, 47 поражений. Запишут ли сегодня «бьянкоселести» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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