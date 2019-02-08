10 февраля. 22:45. Видеотрансляция матча «Атлетик» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 10 февраля в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Барселона».

Каталонцы в минувшем туре потеряли первые очки в чемпионате в новом году, сыграв вничью с «Валенсией» (2:2). Но даже этого «Барсе» хватило, чтобы увеличить отрыв от второго места до шести очков. «Атлетик» в минувшем туре уступил в дерби «Реалу Сосьедад», прервав свою семиматчевую беспроигрышную серию в Примере. И теперь баски вновь на расстоянии одной победы от зоны вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Атлетик» может стать второй командой после «Валенсии», дважды отобравшей у «Барселоны» очки по ходу сезона. Повторят ли баски подвиг «летучих мышей»?

2. Результативная серия Лео Месси в чемпионате достигла восьми матчей. Справятся ли с ним защитники «Атлетика»?

3. Баски не проигрывают на своем поле в матчах Примеры с начала октября, когда уступили в дерби «Реалу Сосьедад» (1:3). Продлится ли их успешная серия?

4. «Барселона» одержала победы в четырех предыдущих выездах на «Сан Мамес», справятся ли они с басками на этот раз?

5. «Атлетик» забивал как минимум один гол в каждом из семи матчей, сыгранных в новом году. Продолжится ли эта результативная серия?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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