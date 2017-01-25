Жест аристократа. Что произошло между Диего Костой и Антонио Конте

Конфликт ведущего форварда «Челси» с главным тренером вызвал бурю, но она быстро утихла. Болельщики недоумевают, что это было, а руководству надо решать, что делать дальше.

Бизнесмены из Поднебесной стали всерьез интересоваться самыми топовыми активами. Слухи о том, что уехать в Китай может лучший снайпер АПЛ, казались чушью. До тех пор, пока все не началось. Многое в этой истории останется тайной, но можно предположить, как все выглядело на самом деле.

Шантаж

Вероятно, испанец не смог и выговорить название клуба, который представил ему Жорже Мендеш. Сам агент в китайском уже поднаторел: в последнее время ему часто приходится общаться с коллегами из Азии. А для Косты важнее было не название, а сумма. 34 миллиона евро в год – вот что он хорошо услышал. В три с лишним раза больше, чем сейчас! От предложения китайцев у Диего, видимо, дух перехватило.

«Челси» на первом месте, испанец в отличной форме. Как он мог подставить команду в такой момент? Коста наверняка сомневался. А как насчет агента? Он мог заработать просто гору денег на этом трансфере. Возможно, Мендеш внушил Косте, что лондонские снобы не ценят его. Что он в одиночку вытаскивает игры, а все только и говорят о Конте и его 3+4+3. Что Абрамовичу пора повысить Диего зарплату, ведь даже ржавеющий Руни получает под 300 тысяч фунтов. А потом, он ведь уже выигрывал АПЛ с «Челси». А тут – 34 миллиона!

Похоже, на этом сомнения Косты и закончились. Конечно, он знал, что «Челси» испугается терять его сейчас. Но если нет – черт с ними. Оскар улетел – и ничего. «300 тысяч фунтов в неделю или Китай» – такой ультиматум решил поставить Диего.

Играть до посинения. Каким был «Челси» до прихода больших денег

Травма

На тренировке Коста пожаловался на боли в спине. Подозрения, скорее всего, закрались в голову Конте до того, как он отправил на помощь игроку медиков. Тренер еще в декабре узнал, что китайцы предложили за Диего 90 млн фунтов. Его можно было чертовски выгодно продать. Но ведь он нужен, да еще как! Хозяин «Челси» вряд ли расстроится, если заработает на этом дикаре почти 60 миллионов. Но все видят, что это лучший форвард, он просто зверь. «Челси» хочет выиграть турнир. Судя по всему, Абрамович и Конте настояли: если хочет уехать – пусть уезжает летом.

Между тем медштаб уверял, что с Костой все в порядке. Не доверять главе медицинского штаба Пако Биоске у Конте причин не было, и он, похоже, понял. «Проваливай в свой Китай!» — эту цитату итальянца разнесли по новостям быстрее, чем он успел переодеться после тренировки. Выставив себя шантажистом и сачком, испанец определенно потерял доверие в глазах Конте. Тот отцепил Косту от состава, а журналисты стали гадать, кто же поведет «Челси» к победе.

Развязка

Ситуация быстро разрешилась сама собой: в Китае ужесточили лимит до трех легионеров на поле. «Я встречался с Жорже Мендешем, он приезжал ко мне, мы интересовались Диего Костой. Но «Челси» отпустит его только в июне. Мы не могли ждать так долго» — официальная версия владельца «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи.

За пропуск трех тренировок и матча с «Лестером» Коста был оштрафован на 185 тысяч фунтов. Клуб вряд ли будет пересматривать его контракт и летом с радостью сплавит игрока куда подальше. Тем более что Конте уже высказывал желание приобрести Альваро Морату. Но сейчас поведение Косты будет решать очень многое. Осознал ли он несвоевременность затеи или готовит новый бунт на британском флагмане?

Графские угодья. Что изменится в «Челси» с приходом Антонио Конте

«Диего хочет остаться в «Челси». Он не рассматривал всерьез возможность покинуть клуб. Я уверен в его преданности и в желании выкладываться на поле до конца чемпионской гонки», — безупречно отбил атаки журналистов Антонио Конте. Более того, клуб опроверг факт санкций: «Мы не штрафуем игроков, когда они травмируют свои спины». «Челси» обставил все как странную шутку и сделал шаг к тому, чтобы Диего доиграл сезон без распрей. От того, оценит ли Коста этот аристократичный жест, будет сильно зависеть судьба короны АПЛ.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press