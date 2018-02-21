Западный reload. Дмитрий Торбинский теперь выступает за «Балтику»

Когда большинство клубов первого дивизиона прилетели на Кипр для участия в Кубке ФНЛ, в обратном направлении с острова последовал Дмитрий Торбинский. Автор самого важного гола в истории сборной России не смотрел на цифру «33» в своем паспорте, когда впервые отправился за рубеж ради практики. Теперь же хавбек не боится выступлений в России, оказавшись за элитной чертой РФПЛ.

В детстве Дима играл на фортепиано, хотя позже он уехал из Норильска ради просмотра в московском «Спартаке». Но если даже ты уходишь из музыки, музыка тебя не покинет. Вот и вся карьера Торбинского напоминает нотную грамоту: от повышения — диеза (выступления в «Спартаке», «Локомотиве» и бронзовый гол Ван дер Сару на Евро-2008) опытный полузащитник довел свои выступления до понижения — бемоля (полгода без игровой практики). В 33 года возвращаться на поле после такой паузы получается у немногих. Торбинский же сломал систему, уехав на Кипр ради игры. «У меня не было вариантов в России. Я приехал, потренировался в «Пафосе» пару недель и подписал контракт. Здесь люди проявили достаточно уважения и показали, что я им нужен. Далеко не заглядываю, потому что был пять месяцев без клуба. Хочу вернуться, набрать форму и быть в футболе», — заявлял игрок в декабре. Но в кипрском чемпионате он провел всего три матча и вернулся в Россию.

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РФС 9 февраля снял с «Балтики» запрет по подписанию новичков. А ведь трансферный путь «морякам» необходим: калининградцы идут в пяти очках от зоны стыков, нужно усиление некоторых позиций. После разморозки команда приобрела бразильского форварда Сампайо. Но главным трансфером стало подписание полугодового контракта с «самым именитым футболистом в истории клуба» (так пресс-служба назвала переход Торбинского). «В «Балтике» главный тренер — Черевченко, знаю его по «Локомотиву». Клуб проявил заинтересованность, а я откликнулся на это предложение. Мне привычны российские жизненные и футбольные реалии, для меня это много значит», — радовался переходу сам Дмитрий.

При Черевченко у балтийцев постепенно складывалась четкая модель, благодаря которой забивались голы.

1) Полузащитники начинали результативную атаку с перехвата мяча в центре и обычно переводили игру на любой из флангов. Далее скоростные хавбеки скапливали на себе нескольких соперников, пользовались этим и отдавали проникающий пас на менее окруженного партнера — при минимальной опасности тот обыгрывал вратаря. В своих лучших матчах Торбинский занимал роль именно цербера-плеймейкера: в сезоне-2016/17 уже не юный Дмитрий поражал короткими, но мощными ускорениями с целью отнять мяч в центре поля. Причем в «Краснодаре» полузащитник мгновенно перехватывал снаряд у зазевавшегося соперника благодаря четким подкатам/игре в корпус на любой позиции поля.

2) Большая часть голов в «Балтике» забивается после удара головой либо в случае результативного навеса в штрафную на ту же голову. И опять вспоминаем последний полноценный сезон Торбинского в «Краснодаре»: если его навесы не приносили голевой пользы, то обязательно создавали суматоху по всей площади. А в «Балтике» любят проталкивать мяч в ворота, воспользовавшись общей суетой.

Но есть в отработанной модели балтийцев элементы, которые могут потопить новичка. Форварды Скопинцев и Себаи обычно доводят распасовки в чужой штрафной до верного — пока соперник не запутается. Способен ли на такие изнурительные подвиги Дмитрий, привыкший играть в несколько касаний? Его не видели в деле с осени 2016-го, да и фактор первой лиги никто не отменял. Сложно представить, выдержит ли жесткость первого дивизиона без двух месяцев 34-летний хавбек.

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Торбинский считается полузащитником-универсалом. Похоже, Черевченко сделает серьезную ставку на эти его качества. Но доверит ли тренер ключевую роль новичку? Чрезмерная травмоопасность Торбинского может этому помешать. Вспомните, как повреждения подставили полузащитника в «Локомотиве»: за четыре года в клубе он лечился в общей сложности 15 месяцев. Но однозначно переход бронзового призера ЧЕ-2008 сделал хорошую рекламу ФНЛ.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, пресс-служба РФС, официальный сайт ФК «Краснодар»