За пределами Парижа. Чем запомнился сезон Лиги 1

«ПСЖ» вернулся на чемпионский трон, и в Лиге 1 повеяло скукой, но за пределами столицы били болельщиков, поджигали «Велодром», не пускали тренеров на базу. Французское национальное первенство удалось!

Герой

Марио Балотелли, «Ницца»

Среди главных героев турнира выделяем того, кого обычно принято ругать за непослушание и буйный характер, – Марио Балотелли. Прошло почти два года с его приезда во Францию, и тогда казалось, что самый избалованный ребенок мирового футбола окончательно угас. Догадки подкреплялись тем, что Бало вчистую проигрывал конкуренцию Алассану Плеа за место на острие атаки «Ниццы». А еще он скандалил с Валентеном Эссериком, которого по стилю игры не мог вытеснить с фланга. Когда же итальянец все-таки появлялся на поле, мог получить красную карточку практически на ровном месте.

Бало планировал уйти из «Ниццы» зимой 2017 года, в межсезонье, но остался. Агент Мино Райола уверен, что минимальная цена за его клиента – 100 млн евро, а Марио по-прежнему форвард мирового уровня. Подобная реклама вызывала улыбку, но «орлы» впервые за 40 лет вышли в ЛЧ, а сам Бало при нестабильном месте в старте наколотил 17 мячей за сезон.

Итальянский рениццанс. Как Марио Балотелли взялся за старое

В этом сезоне Люсьен Фавр упорно строил игру «Ниццы» вокруг Уэсли Снейдера. Но для перехода с привычной 4+3+3 на 4+2+3+1 ушло много времени и пара десятков потерянных очков. К 14-му туру «орлы» упали до 18-го места. Уэсли продали, а в тяжелый период лидерство взял на себя не вечно травмированный Плеа, а Балотелли. Итальянец вытащил команду на 8-е место, наколотил за весь сезон 26 мячей и впервые с 2014 года сыграл за сборную Италии, забил Саудовской Аравии и посвятил гол Давиде Астори.

Открытие

Уссем Ауар, «Лион»

Франция последние годы богата на таланты, а трансферный поток уже давно раскинулся от Елисейских пполей до британских морей, делая из Лиги 1, по сути, аффилированный дивизион АПЛ. Традиционно много кадров открывает «Лион», чей президент Жан-Мишель Оля продолжает верить в выпускников академии и скаутскую службу «ткачей». Бруно Женезио впервые опробовал Уссема Ауара еще в апреле 2017-го, но тогда центральный полузащитник провел лишь три неполных матча. В межсезонье «Лион» продал Корентена Толиссо, а Уссем получил стабильное место в основе. Но незаменимым не стал из-за постоянных ротаций Женезио. При игре в два опорника Ауара на поле не выпускали, зато если главный тренер «Лиона» предпочитал схему 4+5+1, то именно 19-летний юноша превращался в главную фигуру «ткачей» в центре поля (44 матча в прошедшем сезоне). За тинейджера говорит его работоспособность, видение поля и техника. А еще рекомендуем присмотреться к его партнеру по центральной линии – сверхмассивному опорнику Танги Ндомбеле.

Découvrez le top 5 des plus beaux buts de la saison de la #TeamOL ! ⚡🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6Va213436n — Olympique Lyonnais (@OL) June 4, 2018

Вне конкурса. Главные герои сезона Лиги 1

Разочарование

«Лилль» и его руководство

Жерар Лопес после развала «конюшни» «Формулы-1» Lotus F1 воплотил другую мечту и возглавил футбольный клуб, а жертвами сделки стали болельщики «Лилля». Но начиналось все оптимистично. В клуб пригласили кумира Пепа Гвардиолы – 62-летнего Марсело Бьелсу, выдали хоть и небольшую, но сумму денег на перекройку состава, переносной холодильник, куда бы Эль Локо (прозвище Бьелсы. – Ред.) садился во время матча в технической зоне, и необходимую иллюзию свободы. «Доги» распродали лидеров: Николя де Превиля, Суалихо Мейте и Себастьяна Коршья, а взамен купили с десяток молодых ноунеймов. Результат не пришел ни сразу, ни к осени, а затем между главным тренером и руководством случилась недомолвка. Близкий друг Бьелсы Луис Бонини был серьезно болен и нуждался в поддержке. Марсело, несмотря на запреты, улетел в Чили, а по возвращении узнал: друг умер от рака желудка, а сам он от работы с клубом отстранен. После долгих юридических разбирательств Бьелсу обязали выплатить 300 тыс. евро за досрочное расторжение контракта. А спасать «Лилль» поручили Кристофу Галтье. Зимой из-за долгов «догам» запретили регистрировать новичков, команда стремительно опускалась в таблице, а гнев болельщиков увеличивался. В марте ультрас спустились с трибун и напали на игроков, позоривших их цвета. Все могло закончиться трагедией, но последних 4 турах «Лилль» трижды победил и спасся от вылета. Повезло.

Горе от ума. Как Марсело Бьелса вновь оказался лишним во Франции

Поступок

Патрис Эвра ударил болельщика

«Марсель» в этом сезоне ударно выступил в Лиге Европы, дойдя в третий раз в истории до финала, а капитан «южан» Патрис Эвра в ноябрьском матче группового этапа против «Витории» напал на собственного болельщика. Уходя в раздевалку с предматчевой разминки, защитник услышал выкрики группы болельщиков, взял мяч и бросил. Это были выездные ультрас «Марселя». Молодежь перелезла через забор и в словесной перепалке сцепились с футболистом. Тот не сдержался и влетел ударом с левой ноги в голову одному из провокаторов. «Мы стали его задевать перед матчем, потому что последнее время его игра отвратительна. Он лупит постоянно не по воротам, а в болельщиков, вымещая на нас зло от собственных промахов. К тому же и оскорбляет нас. Я не могу процитировать то, что мы ему сказали, но в ответ он оскорбил наших матерей. Ему нет места в «Марселе», — заявили фанаты. Вскоре президент клуба Жак-Анри Эйро встретился с защитником и сообщил ему об отстранении из команды. Эвра дисквалифицировали до 30 июня 2018 года во всех турнирах УЕФА. Зимой он договорился с «Вест Хэмом», где сыграл в пяти матчах. Контракт был рассчитан до конца сезона, и теперь Патрис вновь свободный агент.

Похищенный. «Монако» забрал из Италии главного вундеркинда

Тренер

Леонарду Жардим, «Монако»

Работа Жардима в «Монако» напоминает комедию «50 первых поцелуев» с Адамом Сэндлером в главной роли. Португальский спец, словно персонаж Генри Рот, влюблен в девушку с дефектом памяти. Этот «Монако» уже четвертый сезон подряд меняет облик до неузнаваемости. В 2015-м из клуба уходили: Кондогбиа, Карраско, Марсиаль, Абденнур, Курзава, Бербатов, в 2016-м: Кавалейру, Тиссеран и Н’Динга, а перед началом этого сезона «монегаски» распродали футболистов на 150 млн евро: команду покинули Б. Силва, Менди, Бакайоко, Мбаппе и Жермен. «Монако» далеко не сразу нашел стабильность, долго раскручивал новый состав с Рони Лопешом, Стеваном Йоветичем, Кейта Бальде и Жорже в главных ролях. Неудачное выступление в ЛЧ (монегаски не выиграли ни одного матча) помогло Жардиму и его штабу сконцентрироваться на борьбе в национальном чемпионате. И несмотря на очередную облезлую кожу в виде нового состава, команда финишировала выше, чем «Лион» и «Марсель». «Мы будем продолжать двигаться вперед в будущем и продолжать продвигать проект «Монако», — совсем недавно заявил главный тренер «Монако».

Символическая сборная Лиги 1: (Расстановка 4+3+3)

Бенжамен Лекомт («Монпелье») – вратарь, меньше которого пропускал только «ПСЖ» (33), и собравший 14 «сухарей».

Лео Дюбуа («Нант») – защитник, оправдавший приход Раньери в «Нант». Летом перейдет в «Лион».

Тиаго Силва («ПСЖ») — побеждал в 72,5% из своих 150 матчей за «ПСЖ». Это лучший показатель в Лиге 1 за 40 лет.

Норди Мукиеле («Монпелье») – 20-летний защитник, выступающий в дуэте с Виторино Илтоном, который в два раза старше его.

Жорже («Монако») — лучший левый защитник молодежного ЧМ-2015, проявивший себя после ухода Б. Менди.

Бенжамен Буриго («Ренн») — перед началом сезона перешел за 3,5 млн евро из «Ланса» и стал лучшим бомбардиром (10) и ассистентом команды (6).

Набиль Фекир («Лион») – капитан и системообразующий игрок «Лиона», способный закрыть любую позицию в атаке.

Адриен Рабьо («ПСЖ») – рабочая версия Феллайни, отказался от включения в резервный состав сборной Франции на ЧМ-2018.

Флориан Товен («Марсель») – первый после Алена Бокшича игрок «Марселя», забивший 22 гола в сезоне Лиги 1.

Эдинсон Кавани («ПСЖ») – лучший бомбардир в истории парижан (170 голов). В апреле обошел по этому показателю Златана Ибрагимовича.

Неймар («ПСЖ») — зарабатывает в месяц, как игрок «Ле Арбье» (финалист Кубка Франции), – 2,5 тыс. евро за 36 минут.

Лучший бомбардир:

Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 28 голов (3 – с пенальти).

Обладатель Кубка Франции:

«ПСЖ»

Обладатель Суперкубка Франции

«ПСЖ»

Попали в Лигу чемпионов: «ПСЖ», «Монако», «Лион» (все – групповой этап).

Попали в Лигу Европу: «Марсель», «Ренн» (все – групповой этап).

«Бордо» (второй квалификационный раунд).

Вылетели в Лигу 2: «Труа», «Метц».

Попали в Лигу 1: «Реймс», «Нимс» (вышли напрямую).

Руками не трогать. Почему «Марсель» не сможет выиграть Лигу Европы

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press