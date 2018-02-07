Врбенное воскресение. Экс-тренер «Анжи» поставил Чехию на колени

Вы помните Павла Врбу? В Россию его приглашали тренировать махачкалинский «Анжи», а уже через полгода отправили в отставку. Зря… Сейчас Врба – лучший тренер Чехии, а его «Виктория» громит всех в чемпионате страны. Главный в России эксперт по чешскому футболу Иван Жидков рассказывает, как дела у Павла Врбы, и в районе Праги разыскивает других звезд, чьи имена у нас еще не успели забыть.

14 очков отрыва

Работу тренера, которого сначала чуть ли не клещами выдергивали из сборной Чехии, а потом те же самые люди попросили его на выход из «Анжи», оценивать сложно. Запомнилась разве что крупная победа над «Зенитом». Но Врба ни на кого не обижается — в возобновляющемся в феврале после зимней паузы чемпионате Чехии его «Виктория» Пльзень лидирует после 16 матчей со скандальным отрывом в 14 очков от «Славии» и «Сигмы». Возможно, в «Анжи» до этого уже никому нет дела, но…

Если домотканая «Сигма» оказалась в тройке неожиданно (мы к этому еще вернемся, причем не выбиваясь из контекста), то «Славия», застывшая в просительной позе и сменившая тренера, находясь в зоне Лиги чемпионов, заслуживает как минимум вежливого удивления. Не говоря уже о «Спарте», которую весь двадцатичленный штаб, приведенный итальянским тренером Андреа Страмаччони, утащил аж на 5-е место без малейших шансов на чемпионство.

Злые болельщики пражан в отчаянии изготовили огромный, во всю трибуну, баннер в виде посадочного талона до Милана. Над всем этим возвышается, как Джон Сильвер на бочке с порохом, Павел Врба и, кажется, хихикает. Рассмешила его даже не собственная команда, а конкуренты, сорвавшиеся с цепи на трансферном рынке прошлым летом. Чего за чехами раньше не замечали.

Властимил Петржела: «Мутко часто показывают по чешскому телевидению, и когда его вижу, всегда улыбаюсь»

«Славия»: шуршание купюрами

Трансферы — не только способ обогащения вовлеченных в футбол лиц. Их обилие устраивает и не ходящих на стадион болельщиков, которых давно проще переименовать в футбольных фолловеров. В ряду примеров подмены понятий — популярность статистических ресурсов, цифры которых, нужные и ненужные, заменяют многим недостаток понимания игры. И если в правила игры оказались вовлечены и чехи, всегда недоверчиво относившиеся ко всему иноземному, значит, земная ось действительно сдвинулась.

Когда в начале нулевых за «Викторию Жижков» выступал зимбабвиец Кеннеди Чихури, его чуть ли не водили по улицам напоказ, как того слона. Но прошлым летом сошедших с ума функционеров это мало интересовало.

К малиновым пиджакам и рефлексу разбрасывать пачки денег на самом-то деле ведет страх нищеты. «Славия» была близка к банкротству, когда бывшие министр обороны и министр транспорта привели в Прагу крупную китайскую туристическую компанию. Та захотела все и сразу, включая право открывать ногой чугунные двери собора Святого Вита. Когда в кармане появились купюры, «Славия» принялась активно ими шуршать.

Славная охота. Как чемпион Чехии закупается на китайские деньги

Свободными агентами в клуб пришли ветераны Халил Алтынтоп, Мигел Данни и Руслан Ротань. «Красно-белым» предстояло играть в квалификации Лиги чемпионов, но пройти удалось лишь БАТЭ. Следующий соперник — АПОЭЛ научился управлять футболистами из разных стран куда лучше новичков этого дела из Праги, так «Славия» прекратила борбу в Лиге чемпионов.

Перспектива участия в главном еврокубковом турнире, по сути, единственное, что удерживало баланс в заново созданном коллективе. Далее «Славия» играла уже по инерции. Но черное дело было сделано: многолетний хозяин «Спарты» Даниэл Кржетински поддался соблазну и принял вызов соседей. Вполне в стиле АПЛ: вы тратите, значит, я буду — еще больше!

«Спарта»: соло Страмаччони без оркестра

За пару месяцев «Спарта» ушла в минус на 7 млн евро — неслыханное мотовство, словно записной скряга сошел с ума на пьяной вечеринке. Дошло до абсурда: в июне стало известно, что в Прагу переедет австриец Марк Янко, а уже в июле новый тренер Андреа Страмаччони, который, говорят, даже не заходит перед играми в раздевалку, сомневался в том, что он клубу необходим.

Зато оказались нужны Семих Кайя, Срджан Плавшич, Жорж Манджек, Рио Мавуба, Таль Бен Хаим, Жонатан Бьябьяни, зимой прибыл из «Андерлехта» и Николаэ Станчу. Сами понимаете, чтобы купить что-нибудь ненужное, следует такое же продать.

В «Спарте» уже нет Бьябьяни и Манджека. Руководству остается заученно твердить, что команда строится на перспективу, проигнорировав символизм момента — в декабре об окончании карьеры объявил Томаш Росицки. Единственный человек, который не заслуживал свиста с трибун на протяжении всей осени, даже если выходил на три минуты.

В это время бестолково пытавшийся нагнать молодые годы Бьябьяни мешал стабильному «сыгрыванию» местных, а турок Кайя совершал ошибки, предсказать которые не мог только тот, кто так настойчиво добивался подписания его контракта. А контракт был немаленький – трансфер Кайя в 2 млн евро оказался вторым по стоимости в истории Чехии, до того как аперитивчик заработал на полную и в «Спарту» перешли Бен Хаим (2,9 млн) и Станчу (3,7 млн).

«Виктория»: простой и честный кабачок

Пока конкуренты играли в новых русских, «Виктория Пльзень» отрывалась все дальше. Ирония судьбы здесь в том, что команда Павла Врбы не только потеряла всего 2 очка за всю осеннюю часть чемпионата, сыграв случайную ничью в Теплице (0:0), не только победила и «Спарту», и «Славию», но еще и по итогам года вышла в плюс по трансферной статье!

После ухода из «Анжи» Врба довольно быстро договорился с бывшим клубом, который сделал его знаменитым. Но если до 2014 года, когда тренер перебрался в сборную, он лепил в течение нескольких лет «чешскую «Барселону» с характерными стилевыми признаками, то сейчас Врба действует проще, используя лучшие качества подопечных, способных играть друг с другом с закрытыми глазами.

«Виктория» не стеснялась искать диагоналями своего лучшего бомбардира Михала Крменчика, продвинув простоватого качка до уровня сборной. Несложная, но бережливая по отношению к мячу и эффективная игра держится на тех же игроках, что взлетали с Врбой еще пять лет назад до группы Лиги чемпионов, где «Виктории» доводилось обыгрывать ЦСКА и мучить на своем поле «Баварию».

Это смешно, но Лимберски, Коларж, Хоржава, Петржела по-прежнему здесь, доказывая, что нет ничего уютнее старого доброго чешского кабачка (Лимберски эти заведения успевает ценить и в прямом смысле), где правят свои ценности и традиции. Иностранцам не понять, почему местный мрачный кельнер может довольно бесцеремонно потребовать гостя убрать ноги с прохода — и «мы к вам больше не придем» на него не действует.

При этом «Виктория» не изменяет своей стратегии — делать акцент при пополнении состава именно на внутренний рынок. Стоило высокому форварду Томашу Хорому из «Сигмы» взлететь выше головы, как в нем увидели сменщика Крменчика, и переход состоялся еще до Нового года.

Это было несложно, учитывая финансовые затруднения «Сигмы», пример которой, впрочем, позволяет смеяться над двумя пражскими «С» еще громче. «Оломоуц» зимует на третьем месте, набрав одинаковое со «Славией» количество очков, тем же составом, что вылетел два года назад во вторую лигу. Стабильность и тренерская работа стоят тех же денег, что потратили в Праге?

Возвращение и спасение

Врба не святой, как и бравый солдат Швейк, на которого он внешне похож. В сборной Павел наступал на грабли самодержавия, перегнув с нагрузками перед Евро-2016 и сделав ставку на казарменный режим без обратной связи с тренерским штабом. Но это относится к органическому росту личности в условиях, когда каждому выдается по способностям.

В «Анжи», говорят, Врба был другим. Но если махачкалинский клуб может быть проектом для тех, кто его содержит, почему он не может стать таковым для иностранного тренера, четко разделяющего понятия — где работают, а где зарабатывают.

«Виктория» стала для Врбы островком спасения. Этот клуб — маленькое, но сытое государство с функционирующими законами и навыками работы, проверенными временем. Тренеру здесь проще, потому что востребованы его истинные навыки. «Анжи» — даже для Востока явление чересчур тонкое. С неожиданной сменой векторов, настроения, поправками на менталитет, которые должен безропотно принимать любой человек со стороны.

— Я ведь не знал Махачкалу, не знал, как ведется работа в России. Не хочу ничего плохого сказать об «Анжи», ведь я очень рад той возможности, которую дали мне в Махачкале, — рассказывает Врба. — Однако если бы я сегодня приехал работать в Россию, то не хотел бы, чтобы получилось, как в «Анжи».

У меня было 11 игроков, а потом в команду пришли восемь, девять, потом десять новичков. В итоге у меня было очень много игроков, даже слишком. К тому же большой проблемой стало то, что на первых сборах перед стартом сезона у меня в составе были далеко не все футболисты, которые имели контракты с клубом. С трансферами я не работал — этим занималось руководство.

После того как я пришел в команду, оно согласовывало трансферы со мной, интересовалось у меня, кого лучше приобрести. Но проблема в том, что, до того как я оказался в «Анжи», еще до моего прихода клуб договорился с некоторыми игроками, и с ними мне уже пришлось работать… Мы набрали 20 очков в первом круге. Конечно, я понимал, что руководство «Анжи» хотело иметь на 4–5 очков больше. Однако я все равно не понимаю, почему «Анжи» отказался от многих игроков и от тренера. Я поехал домой после окончания первого круга, мне позвонили из клуба и сказали, что я больше не работаю. На этом и все!»

Когда по ходу нового сезона Павел оглядывался на отстающих «Спарту» и «Славию» и читал новости об их трансферной работе, наверное, он снова вспомнил Россию.

Как там наши

5 игроков чешской лиги, которых еще не забыли в России

Мигел Данни

Клуб: «Славия» Прага

Прошлой весной португалец завершил зенитовский этап карьеры, трогательно попрощавшись с болельщиками Петербурга. Решение переехать в Прагу с точки зрения семьи выглядело идеальным: город в центре Европы, недалеко как до Мадейры, так и до Питера, где Мигел оставил свое сердце и множество друзей. При этом «Славия» не попала в Лигу чемпионов, не вышла из группы Лиги Европы, потеряла шансы на чемпионский дубль. Сам Мигел сыграл 18 матчей, забил 2 гола и сделал 2 передачи и незаменимым стать не смог из-за старых и недобрых травм.

Мартин Йиранек

Клуб: «Дукла» Прага

Еще три года назад экс-защитник «Спартака» в свои 35 мог похвастать невероятной физической формой – партнеры по «Томи» не дали бы соврать. Мартин не очень хотел возвращаться домой – ждал предложения из США или Австралии. Но привычка смотреть в паспорт победила объективную реальность – Йиранеку пришлось принять приглашение аутсайдера «Пршибрама». Команда по итогам сезона-2016/17 вылетела из высшей лиги, но факт, что 38-летнего стоппера подобрала «Дукла», говорит сам за себя.

Мартин Йиранек: «Опоздавших было шестеро, но Карпин сделал крайними нас с Саенко»

Величе Шумуликоски

Клуб: «Словацко» Угерске Градиште

Македонец приехал в «Зенит» во времена Властимила Петржелы, и даже Андрей Аршавин уважал его спортивный характер. Простота помогает держаться на высоком уровне до 36 лет. Величе, приезжая домой, и сейчас говорит тренеру сборной Македонии Игору Ангеловски: «Если нужен, зовите». После «Зенита» были «Бурсаспор», «Ипсвич», «Престон», «Сибирь» и «Тяньцзинь Теда», после чего Шумуликоски вернулся в «Словацко», откуда и уехал в 2004-м в Россию. Нет-нет, да и забьет важный гол, нет-нет, да вынесет мяч из пустых ворот…

Роман Хубник

Клуб: «Виктория Пльзень»

В 2007-м «Сигма» продала в ФК «Москва» свой лучший актив – центрального защитника Романа Хубника, который, несмотря на «жирафью» комплекцию, обладал хорошей скоростью. Леонид Слуцкий не стал для Хубника «своим» тренером, тем более стопперу не повезло с травмами. Но после отъезда из России он успел провести 74 матча за «Герту» — в Бундеслигу абы кого не позовут. Ну и на всякий случай: в Пльзене Хубник стал трехкратным чемпионом Чехии.

Томаш Нецид

Клуб: «Славия» Прага

Высокий и мощный форвард в 2008 году перебирался в ЦСКА, обещая стать главной ударной силой армейцев. Не вышло: Нециду все время чего-то не хватало, причем очень у многих возникало подозрение, что это «что-то» — техника. Второе дыхание у Томаша неожиданно открылось в 2016-м, когда перед Евро во Франции он забил России за сборную в контрольном матче в Инсбруке, а затем помог сделать ничью с Хорватией уже в финальном турнире. Но глобального продолжения не последовало: болтаясь по арендам, Нецид сменил множество европейских клубов, но даже в «Славии» пока не рвет всех подряд.

Текст: Иван Жидков, главный редактор sportsdaily.ru — специально для еженедельника «Футбол»

Фото: Global Look Press

Иван Жидков Главный редактор «Спорт день за днем»