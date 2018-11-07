Улетный Амстердам. На что готов современный «Аякс»

«Аякс» давно не борется за победу в Лиге чемпионов, и даже четыре года подряд не выигрывает национальные трофеи, но клуб по-прежнему образцово выращивает футболистов на продажу. Это подтверждают и исследователи, подсчитавшие, что сейчас самый титулованный клуб Голландии в Европе представляют 77 воспитанников. Больше чем у кого бы то ни было.

Послание великого

5 апреля 2018 года дому болельщиков «Аякса» — «Амстердам Арене» добавили имя Йохана Круиффа. Великий голландец навсегда прославил два бренда, за которые играл и которым прививал уникальную философию футбола уже как тренер. Сейчас Йохана с нами нет, но и «Аякс», и «Барселона» остаются образцами по умению академии находить таланты и развивать их. Круифф не понимал владельцев клубов, которые тратят огромные деньги на покупку игроков, и всегда старался строить костяк команды за счет воспитанников. Голландец просил лишь тех легионеров, кто подходил под его фирменный стиль «тотального футбола».

Под орлиным взором. Как функционирует лучшая академия Португалии

«Аякс», в отличие от «Барселоны», лучшим клубом мира никогда не считался, но в 1995-м поколение игроков подобралось настолько талантливым и «заряженным», что «детишки» Луи ван Гала разнесли в группе Лиге чемпионов «Милан», прошлись по «Баварии», дойдя до финала, вновь разобрали на запчасти «россонери», а через год едва не повторили этот трюк. С наступлением нового миллениума амстердамцы близко к главному еврокубку не приближались, и такой цели у руководства клуба нет. Современный «Аякс» избрал для себя грамотную модель: пользоваться находками академии и скаутов, доводить огранку футболистов до семизначной стоимости и выгодно продавать.

Без цели побеждать

Отсутствие цели стать сильнейшим клубом планеты можно объяснить и недостаточной финансовой подпиткой, чтобы конкурировать в Европе с платиновыми «ПСЖ» и «МанСити». Однажды президент румынского «Стяуа» Джиджи Бекали отказался ужинать с президентом «Аякса» Хенни Хенрихсом, потому что у того была дешевая обувь. «Он носит обувь за 200 евро, а моя стоит — 4 тысячи евро. Я с нетерпением жду встречи с Романом Абрамовичем», — объяснил причину снобизма Бекали. Тем не менее бюджет амстердамцев на сезон-2018/19 – 90 млн евро. Предыдущие два года – 80. Больше только у ПСВ — около 100 млн евро. На фоне полумиллиардного бюджета «Реала» — это пыль в кошельке.

И все же «Аякс», как самую титулованную команду страны, должно цеплять, что столичный клуб не выигрывал трофеев с 2014 года, и все четыре сезона амстердамцы финишировали в лиге вторыми. В новом розыгрыше чемпионата клуб может сломить неудачную серию, и на это есть предпосылки.

Прежде всего, рекордные траты. За предыдущие два сезона «Аякс» несвойственно для себя закупился на 63 млн евро, а этим летом потратил 41 млн евро. Большая часть суммы ушла на возвращение воспитанника Дэйли Блинда – 16 млн евро, а 11 млн евро боссы амстердамцев потратили на трансфер Душана Тадича, некогда одного из лучших ассистентов не только «эредивизие», но и Европы. Последний раз столичный клуб так крупно тратился в сезоне-2008/09, когда Марко ван Бастену оплатили чек на 35 млн евро.

Лучшие таланты Европы

Если бы «Аякс» не прошел квалификацию ЛЧ, с большей степенью вероятности, по оценкам голландских медиа, Френки де Йонга перехватила бы «Барселона». В скромном 21-летнем хавбеке Эрнесто Вальверде видит будущую замену Серхио Бускетсу. Футболиста заметил сам Марк Овермарс, работающий в «Аяксе» техническим директором. Это произошло в 2014-м на одной из игр молодежных команд амстердамцев против «Виллема». Два главных достоинства Френки: чтение игры и видение поля, благодаря чему изначально номинальный атакующий полузащитник сейчас играет не только опорника, но и временами смещается на позицию центрдефа в пару к Маттейсу Де Лигту.

Де Лигт – феномен, ему 19 лет, и он уже капитан «Аякса». Агент восходящей звезды — бывший игрок амстердамцев Барри Хюльсхофф признается: «Маттейс очень одержим «Аяксом» и знает всю его историю». Защитник в структуре команды — с 2009 года, а болеет за столичный клуб всю жизнь. После матчей он заводит фанатов и сам начинает заряды. А главное, юноша по-настоящему надежен в защите. Уже успев поиграть за главную сборную, создается впечатление, что у «оранжевых» впервые за 14 лет со времен ухода из национальной команды Япа Стама и Франка де Бура, появился защитник высочайшего класса.

Качественный голландский дилер. Пять талантов «Аякса», которых хотят заполучить клубы Европы

Идеальный баланс

Про перспективную молодежь «Аякса» говорят всегда, это практически аксиома, но достижение успеха вроде победы в чемпионате – дело комплексное. Средний возраст нынешнего состава амстердамцев – 23,4 года. Этот коллектив разительно старше, чем был предшествующие сезоны. Молодежь хорошо смешана с опытными дядьками вроде Класа-Яна Хунтелара, Лассе Шене, Дэйли Блинда и Душана Тадича.

Многообещающая позиция и у тренера. Эрик тен Хаг был выбран на пост не за причастность к амстердамцам — за столичный клуб бывший защитник никогда не играл. Эрик тренировал мюнхенскую «Баварию-2», ассистировал Стиву Макларену в «Твенте», а также поднял «Утрехт» до уровня крепкого середняка. В «Аяксе» 48-летний специалист с декабря 2017, и главная претензия болельщиков – отсутствие у команды стабильного рисунка игры. Но рост неминуем и для тренера, и для тех, с кем Тен Хаг работает.

Секреты академии «Аякса» — «De Toekomst» (голл. — Будущее)

— Набирать детей с 7 лет и вести их по курсу до 19.

— Основные показатели, на которые обращают внимание при наборе в академию, это TIPS – техника, интеллект, личность, скорость.

— Помимо футбола давать развиваться в борьбе, плавании и других видах спорта.

— Определить три разные позиции, развивая универсализм футболиста.

— Не допускать к тренировкам при проблемах с успеваемостью в школе.

— Осознанно не создавать условий для проживания в академии. Дети должны жить дома.

— Обеспечить по Амстердаму 20 автобусов в академию.

— Собрать 90 волонтеров, которые будут отслеживать любительские клубы по всей стране.

— По заветам Круиффа отказаться анализировать игру воспитанников по компьютеру, а давать больше практики.

— Проводить медицинские тесты четыре раза в год.

— Брать иностранных детей только в том случае, если те в разы сильнее своих воспитанников по потенциалу.

— Наигрывать все возрастные группы по схеме 4+3+3 и 1+4+1 для тренировочных «двусторонок».

— Если ребенок не подходит системе, ему помогают с поиском новой команды.

Работники тыла. Итоги чемпионатов Австрии, Швейцарии, Голландии и Чехии

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press