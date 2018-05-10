Участники чемпионат мира-2018. Группа G: Бельгия, Англия, Панама, Тунис

Еженедельник «Футбол» начинает представление сборных-участников ЧМ-2018. Первыми сборными этого сериала стали участники группы G: Бельгия, Англия, Панама, Тунис.

СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ

Отборочный этап ЧМ-2018 утвердил бельгийцев в статусе теневого фаворита: «красные дьяволы» завоевали путевку в Россию первыми во всей Европе.

Команда Роберто Мартинеса выдала превосходную статистику отбора: 9 побед, 1 ничья, соотношение голов – 43:6. Круче только немцы, но на то они и действующие чемпионы. Третье место бельгийцев в рейтинге ФИФА никого не удивляет: состав у них просто убийственный. Тем двусмысленнее их результаты. Легкий выход в финальную стадию, как и предсказание оракула ЧМ-2018 козы Забияки, указавшей на итоговую победу Бельгии, не должны вводить в заблуждение.

Конкуренции в группе не было: ни Греция, ни сборная Боснии и Герцеговины сегодня Бельгии не ровня. Тем не менее греки урвали очко на выезде (1:1), а дома упорно сопротивлялись, уступив 1:2. Боснийцы в родных стенах и вовсе сподобились на три гола в ворота Куртуа. Правда, Бельгия ответила четырьмя, но дисбаланс в игре не может не тревожить Роберто Мартинеса.

Тренер бельгийцев – такая же темная лошадка, как и его команда. О Мартинесе хорошо отзывается пресса, он считается сильным тактиком и сторонником быстрого контратакующего футбола. Но испанец (а точнее, каталонец) никогда ранее не работал ни с национальными командами, ни с большими клубами (если, конечно, не относить к таковым «Эвертон»). Отсюда главная опасность: Мартинесу не приходилось тренировать топ-игроков. В нынешней сборной Бельгии их хватит и на две полноценные команды. Совладать с этим звездным десантом специалисту с подобным резюме крайне сложно.

Участники чемпионат мира-2018. Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Первый конфликт уже грянул: Мартинес не нашел общего языка с лидером «Ромы» Раджой Наингголаном, так что один из сильнейших хавбеков Серии А почти наверняка не сыграет на ЧМ. Более того, после «товарняка» с Мексикой (3:3) тренера покритиковал и Кевин Де Брюйне за излишне оборонительную систему игры. Добавьте сюда недавний скандал с Тибо Куртуа и экс-тренером сборной Марком Вильмотсом, обвинившим вратаря в информационных «сливах», – очевидно, что атмосфера в коллективе далека от идеальной. Бельгийцы способны «выстрелить» лишь в одном случае: если тренер сумеет на время турнира сплотить команду в единое дружное целое.

Главный тренер: Роберто Мартинес – возглавил сборную Бельгии в 2016-м, хотя ранее работал лишь с тремя клубами. В сезоне-2012/13 с «Уиганом» одновременно выиграл Кубок Англии и вылетел из АПЛ.

Состав:

Тибо Куртуа – перешагнул отметку в 150 матчей за «Челси», где стал двукратным чемпионом Англии и получил «Золотую перчатку» АПЛ 2017 года за 16 «сухарей» в сезоне.

Ян Вертонген – выпускник академии «Аякса», в 2012 году был признан лучшим футболистом Эредивизие и перешел в «Тоттенхэм». Рекордсмен по количеству игр за сборную (99).

Венсан Компани – капитан национальной команды, в третий раз выиграл АПЛ с «МанСити». Планирует завершить выступления за сборную после ЧМ-2018.

Тоби Алдервейрельд – трехкратный чемпион Голландии и обладатель золотой медали Примеры. Отказывается продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и намерен перейти в «Челси».

Янник Феррейра Карраско – в конце февраля перешел из «Атлетико» в китайский клуб «Далянь Ифан», где будет получать 10 млн евро в год.

Аксель Витсель – автор тысячного гола «Зенита» в чемпионатах России и обладатель «бронзы» чемпионата Китая-2017 в составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Кевин Де Брюйне – в трех последних сезонах дважды становился лучшим ассистентом национальных чемпионатов, а сейчас вновь возглавляет список лучших распасовщиков АПЛ.

Тома Менье – правый защитник «ПСЖ», вошел в топ-5 лучших игроков отбора ЧМ-2018 по системе «гол+пас» (5+7).

Эден Азар – лидер рейтинга лучших дриблеров Европы по версии аналитического центра CIES Football Observatory (в среднем 6,4 попытки обводки с успешностью 75%).

Дрис Мертенс – в сезоне-2016/17 забил во всех турнирах столько же, сколько в сумме за предыдущие три сезона (34).

Ромелу Лукаку – в дебютном сезоне за «МЮ» стал 28-м игроком в истории, преодолевшим отметку в 100 голов в АПЛ.

Сборная Англии

Еще задолго до старта ЧМ-2018 англичане заслужили титул главных параноиков турнира, разглядевших кучу заговоров и опасностей вокруг своей команды.

Отборочный турнир к ЧМ-2018 не доставил англичанам хлопот: свою группу они прошли без поражений и всего с тремя пропущенными мячами (лучший результат наряду с испанцами). Все самое интересное началось потом.

В конце прошлого года первым принялся паниковать глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз. Он интересовался дополнительными возможностями размещения английских фанатов в России на случай отсутствия мест в гостиницах. В частности, искал варианты для кемпинга. В компании Visit Russia ему сообщили, что практика кемпинга в России не распространена, за исключением мест на природе, и предупредили, что там для туристов есть риск нападения медведей. Историю подхватили британские СМИ, заявившие, что в России растет число контактов медведей с людьми в связи с малым количеством источников пищи.

Следующая волна паники наступила в марте. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о возможном бойкоте ЧМ из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за государственную измену, и его дочери Юлии. Однако речь шла лишь о политиках, а не о футболистах. Причастность России к этому инциденту так и не была установлена, но это не повлияло на решение англичан. На ЧМ-2018 не приедут ни министры Великобритании, ни члены королевской семьи. А от FA в Россию отправятся всего два представителя – председатель Грег Кларк и исполнительный директор Мартин Гленн.

Что касается футболистов, то из-за боязни отравиться они привезут в Россию свою еду: кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Все продукты будут проверять специально приглашенные для этого повара. А один из игроков команды и вовсе решил на время турнира нанять за 7 тысяч фунтов личную охрану. Безопасность превыше всего — медведи могут подстерегать повсюду!

В апреле сенсационное заявление сделал эксперт по безопасности и разведке профессор Энтони Глис. Он предположил, что Кремль будет использовать российских девушек для соблазнения футболистов национальной команды Англии. По его мнению, такое оружие пойдет в ход в том случае, если шансы сборной «трех львов» на победу в чемпионате резко возрастут. Похоже, англичан ждет действительно непростой турнир.

Главный тренер: Гарет Саутгейт – английская версия Леонида Слуцкого. Если и он провалится со сборной «трех львов», то федерации впору будет искать нового иностранного тренера.

Состав:

Джек Батленд – наиболее оптимальный вариант на самую проблемную позицию. Хоть и всегда может напортачить, как и любой другой английский вратарь.

Фил Джонс – футболист-мем и человек с тысячью лиц. Выиграет конкуренцию в составе за счет опыта и плохой формы Гари Кэхилла.

Джон Стоунз – его трансфер обошелся «МанСити» в 50 млн фунтов, но он так и не оправдал ожиданий. Зато у Саутгейта Стоунз — игрок основы.

Кайл Уокер – член символической сборной АПЛ этого сезона, действующий чемпион страны и один из ключевых игроков «трех львов».

Маркус Рэшфорд – восходящая звезда английского футбола, к двадцати годам настрелявший свыше 30 голов за «МЮ».

Деле Алли – главный креативщик команды и обладатель строптивого характера. Может как навредить команде, так и стать ее героем.

Эрик Дайер – универсал, способный успешно играть в центре защиты и в опорной зоне. Игрок основы сборной с Евро-2016.

Джордан Хендерсон – капитан сборной и «Ливерпуля». При должном настрое может загрызть любого оппонента в центре поля.

Киран Триппьер – работоспособный и выносливый защитник, ставший отличной заменой Уокеру для «Тоттенхэма». Может в одиночку закрыть весь правый фланг.

Рахим Стерлинг – провел лучший сезон в карьере и выиграл чемпионат, но его реализация мешает ему стать топ-игроком.

Гарри Кейн – ключевой игрок сборной и главная надежда Англии. В 2017-м обошел Месси и Роналду по количеству голов за календарный год.

Сборная Панамы

Рассказ о главном достижении национальной команды Панамы — это история несбыточной американской мечты.

Панама находится на перешейке с Южной и Северной Америкой, здесь с особым трепетом относятся к футболу, хоть и куда большую популярность получают баскетбол и бейсбол. В стране самая дорогая железная дорога в мире (8 млн долларов), и у мальчишек, увлекшихся игрой с мячом, есть два пути: первый – севернее, в МЛС, где футбол не в фаворе, но вокруг него с каждым годом все больше и больше денег; второй – южнее, в сторону Латинской Америки, в чемпионаты вроде бразильского или аргентинского. В них плотнее конкуренция, меньше зарплата, но хороший шанс выйти на новый уровень из-за большого количества скаутов. Панамцы лучше всего умеют добывать жемчуг и заниматься торговлей, но своих футболистов продавать за границу еще не научились, а спортивных агентов здесь, как и армии, нет.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа G: Англия, Бельгия, Тунис, Панама

В Европе игроки из этой страны не востребованны: их редко покупают, а еще реже они адаптируются к новым условиям. Анибаль Годой за три года в венгерском «Гонведе» вышел на поле 24 раза, 23-летнего Фиделя Эскобара просматривали в «молодежке» лиссабонского «Спортинга», Эдагара Барсенаса брал в аренду хайдукский «Сплит» — все попытки закрепиться заканчивались безуспешно. Не без скромных исключений: основной вратарь сборной Хайме Пенедо уже три года является и основным голкипером «Динамо» Бухарест, а защитник Эрик Дэвис здорово зарекомендовал себя в Словакии, выступая за «ДАК 1904».

И все же для команды Эрнана Гомеса выход на ЧМ-2018 – итог долгого взросления. Это поколение лучшее в истории сборной. К успеху Панама шла постепенно. В 2005-м команда «красного прилива» стала вице-чемпионом Золотого кубка КОНКАКАФ, который традиционно между собой разыгрывают сборные Мексики и США, спустя четыре года в плотных «рубках» с Гондурасом и Коста-Рикой завоевала Центральноамериканский кубок, а в 2011 году повторила успех Золотого кубка КОНКАКАФ. Основной костяк сборной состоит преимущественно из игроков за 30 лет, и в национальной команде они выступают бок о бок с начала 2000-х. Панамские футболисты с детства мечтали блеснуть и получить свою порцию американской мечты. Но к заключительной стадии карьеры большинство из них сами «наработали на трансфер», правда, даже хорошее выступление на ЧМ не гарантирует им огромных контрактов в силу возраста.

Панамцы благодаря успешному выступлению на Золотом кубке КОНКАКАФ-2013, стартовали с четвертого раунда отбора на ЧМ-2018, в компании с Коста-Рикой пробились в решающую шестерку и выбили с турнира сборную США. Теперь «канальщики» сыграют на своем первом чемпионате мира, а главный тренер уже обозначил задачу-минимум – выйти из группы.

Главный тренер: Эрнан Гомеc – колумбийский тренер, для которого ЧМ-2018 станет уже третьим. Из-за травмы колена ему пришлось закончить игровую карьеру в 28 лет.

Состав:

Хайме Пенедо – 36-летний голкипер «Динамо» Бухарест, один сезон провел в Серии А в составе «Кальяри», но на поле не выходил.

Микаэль Мурильо – защитник панамского «Сан-Франциско», последний сезон провел в составе «Нью-Йорк Ред Буллз».

Фелипе Балой – многолетний лидер и капитан сборной Панамы из многодетной семьи, чей футбольный взлет спас родню. 10 лет назад защитником интересовался лондонский «Арсенал».

Роман Торрес – защитник «Сиэтл Саундерс», забивший решающий гол в ворота Коста-Рики в отборе к ЧМ-2018 (2:1).

Луис Овалье – крайний защитник гондурасской «Олимпии». Выиграл борьбу за место в основе у Эрика Дэвиса, выступающего за словацкий «ДАК 1904».

Габриэль Гомес – опорник колумбийского «Атлетико Букараманга» и рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей (140).

Анибаль Годой – опорный хавбек, начинал в панамском «Чепо», затем отправился в Венгрию, но безуспешно. Последние три сезона – игрок «Сан-Хосе Эртквейкс».

Армандо Купер – вингер по прозвищу Пантера. В 2007-м принял участие в МЧМ и с тех пор выступает за первую команду страны. Спустя 10 лет вернулся в Канаду, чтобы играть за «Торонто».

Альберто Кинтеро – Негрито в 18 лет переехал в Испанию, где выступал в Терсере (четвертом дивизионе страны). После нескольких лет в первенстве Мексики перешел в «Сан-Хосе Эртквейкс».

Габриэль Торрес – форвард, выступающий в Европе за швейцарскую «Лозанну».

Блас Перес – 37-летний форвард гватемальского «Мунисипаля» по прозвищу Кролик Блас. Свой первый матч за основу «канальщиков» сыграл в 2001 году.

Сборная Туниса

Сборная Туниса впервые за 12 лет квалифицировалась на чемпионат мира. «Орлы Карфагена» на пути в Россию столкнулись с большими сложностями.

Сборная Туниса едет на ЧМ впервые с 2006 года. Команде довольно сложно досталась путевка на турнир, а общая ситуация вокруг «орлов Карфагена» заставит им только посочувствовать. Тунисцы давно не входят в фавориты даже африканских сборных. «Орлы» вместе со своими соседями по Северной Африке запрыгнули в уходящий поезд в Россию: Тунис и Марокко стали двумя последними африканскими командами, сумевшими квалифицироваться на чемпионат.

Тунис — страна, породившая много талантливых футболистов, которые отказываются играть за историческую родину. Это государство, как и внушительная часть всех африканских стран, долгое время было французской колонией. Его жители переезжали в Европу и оставались там. Из-за возможности выступать за более престижные сборные некоторые из таких игроков отказывают «орлам Карфагена» в помощи и надевают футболки других национальных команд. Так, первым Тунису отказал полузащитник Сами Хедира, выбравший Германию. Его младший брат — игрок «Штутгарта» Рани Хедира – тоже получил предложение поехать на ЧМ в составе этой африканской сборной, но также отказался. Кроме этих братьев в нынешнюю команду не захотели войти два француза — Виссам Бен Йеддер и Хатем Бен Арфа.

Что может быть хуже для сборной, чем потерять своего лидера перед самым чемпионатом мира? Действительно, ничего. Национальная команда Туниса не может похвастаться знаменитыми игроками, но об одном из них вы наверняка слышали. Это Юссеф Мсакни — полузащитник, на которого возлагались самые большие надежды перед ЧМ. Именно этого парня тренер Туниса сравнивал с Лионелем Месси по значимости для команды и по скиллам на поле. Мсакни пропустит чемпионат мира в связи с травмой связок колена. Из-за таких грустных новостей Набилу Маалулю придется полностью перестраивать линию атаки своей сборной. В этом случае остается лишь пожелать удачи тренеру и всей команде Туниса в борьбе с соперниками по группе.

Главный тренер: Набиль Маалуль — в 80-х и 90-х он был стержнем сборной Туниса, а спустя годы, в апреле 2017-го, возглавил национальную команду и впервые за 12 лет вывел ее на ЧМ.

Состав:

Таха Яссин Хенисси — острие атаки «орлов Карфагена» и будущая легенда тунисского «Эсперанса».

Наим Слити — тунисец, выступающий за «Дижон» на правах аренды. В начале карьеры тянул клуб, который разорился и был отправлен в любительскую лигу.

Саиф-Эддин Хауи — атакующий хавбек, родившийся в Париже. Никогда нигде не играл, кроме французского чемпионата, но предпочел защищать цвета исторической родины.

Вахби Хазри — полузащитник из «Сандерленда», выступающий в аренде в «Рене». Игра Хазри оказалась основной причиной квалификации Туниса на ЧМ.

Эйи Скири — очередной франко-тунисский представитель сборной. Молодой и многообещающий полузащитник из «Монпелье».

Ферджани Сасси — рослый опорник из чемпионата Туниса. Один сезон провел во французском «Меце» в качестве игрока основы, но предпочел вернуться на родину.

Али Маалуль — в 2015 году «Крылья Советов» бредили этим левым защитником. Но из-за повышенных требований к зарплате игрок так и не приехал в Россию.

Сиам Бен Юссев — опытный центральный защитник, косвенно имеющий отношение к Тунису. Футболист родился в Марселе, но сыграл в Лиге 1 всего четыре матча за карьеру.

Яссин Мерья — молодой центральный защитник, которому не чужд креатив. Единственный игрок сборной, который провел все матчи отбора к ЧМ.

Хамди Наггез — 25-летний крайний защитник, представляющий Тунис в чемпионате Египта. Выступает за «Замалек».

Аймен Матлути — безоговорочный лидер своей команды и вратарь, у которого нет достойной смены. По совместительству самый возрастной игрок сборной – 33 года.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Антон Муша, Никита Котов.

Фото: Global Look Press

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