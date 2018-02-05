Тоттальный диктат. Россия выиграла 10-й Кубок Легенд. Не помешал даже Франческо Тотти

Кубок Легенд — предсказуемое мероприятие: болельщики идут на турнир ради приезда знаменитостей прошлого и очередной победы российских ветеранов. Первую задачу организаторы решили: Франческо Тотти стал главным гостем для пришедших. Со вторым вопросом также все срослось: Аленичев и Ко в десятый раз сохранили трофей на родине. Но почему драйв постепенно выветривается из классной идеи?

День первый. Пришел, увидел, проиграл

«Молодой человек, вам билетик не нужен?» — спрашивала женщина с кучей бумажек в руках, стоявшая на выходе со станции МЦК. «Я из общества многодетных семей. Нам их дают в районной управе, а я как распределитель. Осталась пара лишних, точно не нужно?» — продолжала настаивать она. Людей в вестибюле хватало, поэтому очередная партия билетов быстро обрела своих хозяев.

Приближаясь к рамкам контроля на арене, болельщики толпились и суетились. Их нетерпеливость объяснялась приездом на Кубок Легенд Франческо Тотти. «Каков трудяжка! Еще полгода назад карьеру завершил, а тут решил снова поиграть на серьезном уровне», — пыталась саркастически пошутить женщина в очереди, обсуждая главного хедлайнера мероприятия. А также главную афишу субботнего дня — игру России и Италии. Именно к началу этого матча общий вид трибун стал напоминать что-то отдаленно похожее на аншлаг.

День первый. День сурка

Только за несколько минут до открытия турнира Тотти вывел своих партнеров в свет. Вел себя Император Рима по-царски: он бросил взгляд на желающих получить его автограф, но расписался всего в одном блокноте. Это стало ударом для армянских коллекционеров в футболках «Ромы». Второе пришествие Франческо случилось только на матче с хозяевами. Пока болельщики перекидывали по секторам большой надувной мяч, Тотти засмотрелся на привлекательных танцовщиц. Но на этом все радости форварда завершились: к концу первого тайма итальянцы горели (1:7), а сам капитан забил со штрафного только на последних секундах.

Но благородство превыше всего: во время перерыва Ческо расчеркивался в блокнотах и на атрибутике болельщиков. В итоге пенсионеры с Апеннин сумели сократить безумное отставание в счете (победа России — 8:5), но римскую легенду это не обрадовало: уходя в подтрибунное помещение, он не отказал в фото только инвалидам в колясках.

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Первый день турнира вышел предсказуемым, как День сурка: вечные чемпионы опять на кураже, а португальцы снова вышли в финал. Небольшой ликбез: до этого португальские звезды играли с Россией в решающем матче Кубка два раза. А в рубрике «Остановите эту машину» победили игроки Германии: немцы наколотили в ворота французов 16 мячей и добились права на участие в «бронзовом» матче.

День второй. Пингвины и все тот же Тотти

«Снегопад века накрыл столицу» — такими словами синоптики пугали москвичей с самого воскресенья. Обильные осадки и стали помехой для людей, добирающихся на малую арену «Лужников» походкой пингвинов. Все пути к стадиону шли через кашу из снега и льда, поэтому живая очередь по узким дорожкам двигалась медленно. Интересно, Франческо Тотти был предупрежден о причине небольшого количества людей на первом матче воскресенья?

В два часа дня итальянцы и французы вышли на миниатюрное поле, чтобы сыграть во встрече за пятое место. Опоздавшие пропустили один из самых увлекательных матчей Кубка. Во-первых, во время исполнения французской «Марсельезы» на табло вывели итальянский флаг — ухмыльнулись даже футболисты-пенсионеры из «скуадры адзурры».

Марсельеза под итальянский флаг. Так начинается матч за 5-е место на Кубке Легенд-2018 pic.twitter.com/ZnxE60gaB9 — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) February 4, 2018

Во-вторых, до середины первого тайма игра шла на встречных курсах, только счет не менялся. Но в итоге ветеранская Италия была разгромлена (3:8) и не смогла набрать ни одного очка за турнир третий год кряду. Эффект «я обиделся» у главного парня на вечеринке был моментальным: Ческо в который раз за выходные ушел в «подтрибунку», практически не обращая внимания на мольбы его личных фанатов об автографе.

«Организация вчера была так себе, поэтому сегодня даже детей не подпускают к итальянцу. Если к Тотти хоть кто-то невзначай подойдет, сорвут аккредитации к чертям и отберут билеты, ну и из зала турнут» — журналисты делились инсайдами, услышанными от охранников.

Но выход Тотти в пресс-ложу (на радость детям-вымогателям, она располагалась прямо над ними) был важным пунктом его приезда, и Франческо оказался у журналистов. Отвечал он неохотно и с уставшим видом. А в это время в победителя ЧМ-2006 кидались футболками с трибун для взятия автографов. Пока приход Ческо затмил для большинства представителей СМИ все другие дела, о главном матче дня, финале, как-то забыли. Для самого виновника торжества обильное внимание было скорее в тягость. И это читалось в каждом взгляде капитана.

День второй. Хозяева не готовы делиться

А вокруг шла битва за звезд. Мальчишки свисали над подтрибунным помещением и не уставали кричать выходившим в зал звездам: «Кевин, дай автограф!», «Яри, подпиши мяч!» В таком положении они провели и весь матч за третье место, пытаясь выклянчить мяч с подписями от российских игроков. После победы сборной звезд у детей вновь появилось занятие, ведь они начали призывать Стоичкова и Галласа расписаться на именных карточках.

Дмитрий Булыкин прошел мимо этого действа, грустно завидуя славе своих партнеров по команде. «Можете на футболке расписаться?» — вдруг раздался детский крик сверху. Нужно было видеть радостный взгляд форварда в этот момент.

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А тем временем в финале было на что посмотреть. Португальская сборная пыталась заинтриговать — 2:2, 3:3, и на трибунах уже поверили в возможность первого за 10 лет проигрыша хозяев. Но в итоге представители страны мореплавателей «поплыли» — безумная борьба Алексея Смертина за мяч и несколько сейвов от Александра Филимонова привели Россию к юбилейному трофею Кубка Легенд.

***

Церемония награждения прошла привычным образом: с конфетти, но без лишних эмоций. Да и сам розыгрыш Кубка Легенд стал похожим на «Голубой огонек»: все происходящее на турнире можно предсказать заранее. Приелась и организация звездного уикенда именно в Москве: жители столицы не первый год оставляют полупустыми целые сектора. И дело здесь не в приезде игроков со «вкусными» фамилиями а-ля Тотти. Возможно, путешествие Кубка по разным городам России принесет больше пользы — и в качестве зрительского ажиотажа, и с точки зрения прибыли организаторам. Главное, с подобным переездом согласны и сами участники. Но сначала Москве стоит пережить Суперкубок Легенд. Его обещают провести летом, во время чемпионата мира, и перед блеском его звезд померкнут все кубки мира. Но это не точно.

Текст: Дмитрий Темников, Евгений Морозов

Фото: Сергей Дроняев, пресс-служба Кубка Легенд-2018