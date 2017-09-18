Точка кипения. За что фанаты «Марселя» готовы сжечь «Велодром»

В Марселе – война! Но не русских и англичан, а фанатов местного клуба и руководства. Проект нового президента провансальцев Фрэнка Маккорта «Марсель» — чемпион» откладывается на неопределенный срок, а ультрас с таким развитием событий не согласны. В игре против «Коньяспора» они потребовали ответов руководства, подкрепив недовольство мощным пирошоу.

Ровно год прошел с момента смены власти в «Марселе». После трех месяцев переговоров Маргарита Луи-Дрейфус передала основной пакет акций южан Фрэнку Маккорту. Американский бизнесмен уже до того прославился как транжира. С 2004 по 2012 год он владел бейсбольным «Лос-Анджелес Доджерс», а из-за многочисленных финансовых неустоек к функционеру прикрепляли специальных комиссаров.

Возглавив «Марсель», Фрэнк обещал привести команду к долгожданному чемпионству. Но по его словам, перед этим необходимо пройти четыре этапа: укомплектовать команду, наладить отношения с фанатами и руководителями УЕФА, а также сделать «Марсель» прибыльным брендом.

Работать на руководящей должности в «Марселе» непросто. Самый популярный клуб страны находится под постоянным давлением болельщиков. О том, насколько их мнение важно, говорит тот факт, что даже одна из трибун «Велодрома» названа в честь фаната — Патриса де Перетти. Между прочим, из-за этого человека болельщики ЦСКА стали оголять торс. В 1993 году провансальцы встретились с армейцами в Берлине, и при мартовских -20 градусах Перетти поддерживал команду без верхней одежды. Столичные фанаты остались под впечатлением.

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В поединке против «Коньяспора» «Коммандо Ультрас’84» – ведущая группировка «Марселя», лицо фанатской трибуны, подготовила для Фрэнка Маккорта годовой отчет. На трибуне появились текстовые обращения: «118 млн евро на что?!», «Кто босс в этом клубе?», «Маккорт, проваливай отсюда!». Попробуем разобраться вместе с Фрэнком.

113 млн евро – сумма, которая ушла на комплектование команды, первого пункта в плане американца. Но перед контрольной закупкой Маккорт профинансировал смену главного тренера. При Франке Пасси каждый гол давался провансальцам непосильным трудом. Его сменил Руди Гарсия – человек, умудрившийся выиграть Лигу 1 с «Лиллем». В «Марселе» от него ждут того же.

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Зимой клуб избавился от Ласса Диарра. Теперь экс-полузащитник мадридского «Реала» и махачкалинского «Анжи» играет в ОАЭ. На его место были куплены капитан «Бордо», вечно травмированный Грегори Сертич, и всего за 9 млн евро сверхперспективный 21-летний полузащитник «Монпелье» Морган Сансон. Главными же сделками того дозаявочного периода стала покупка за 30 млн евро у «Вест Хэма» Димитри Пайета и перехват Патрика Эвра, взятого свободным агентом. Оставшуюся часть чемпионата «Марсель» доигрывал, морально готовясь к следующему сезону. Итоговое пятое место болельщики восприняли с пониманием.

Перед началом сезона Маккорт занялся крупными закупками. Болельщики готовились переплюнуть по громкости сделок и «Эвертон», и «Милан». Усыпить бдительность фанатов руководство решило возвращением из «Кристал Пэлас» Стива Манданда. Кроме того, в Англии провансальцы выкупили и контракт Флориана Товена. Сумма трансфера составила 11 млн евро, а прежде полузащитник принадлежал «Ньюкаслу». Дороже Товена обошелся только Константинос Митроглу. За 29-летнего грека из «Бенфики» клуб заплатил 15 млн евро. Для полноценной связки у «Монако» был выкуплен Валер Жермен, потерявший место в составе монегасков под давлением Килиана Мбаппе. Частые голы в контрольных матчах Жермена обернулись неожиданно скупой результативностью на старте сезона – всего два гола в шести матчах.

В общей сложности «Марсель» потратил более 60 млн евро, но даже такой трансферной кампании не хватило команде Руди Гарсии для полноценной игры в двух турнирах. После потери защитника Адиля Рами южане полетели в Монако заведомо обреченными. Уже без Килиана Мбаппе монегаски вынесли гостей со счетом 6:1. Вслед за этим «Марсель» проиграл «Ренну» (1:3). Болельщики готовили контрмеры.

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Для фанатов «Марселя» бойкоты – дело привычное. В 2006-м болельщики не приехали в Париж на игру против «ПСЖ» из-за соображений безопасности. История повторилась спустя четыре года, тогда ультрас поддержало даже руководство клуба. Во время реконструкции «Велодрома» болельщики заявили, что не будут посещать матчи клуба, если южане будут выступать в Монпелье. Последний конфликт между фанатами и руководством случился в 2016-м на почве неудовлетворительных результатов. История может повториться и сейчас. «Кричалки «Гарсию в отставку» – это нормально. Фанаты хотят побед. А мы сделаем все, чтобы вернут их верность победами», — заключил главный тренер «Марселя». Южанам предстоит постараться.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.