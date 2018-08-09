Таблица трансферов РПЛ. Лето-2018/19

Таблица трансферов чемпионата России 2018/2019.

Внимание: выделены состоявшиеся трансферы!

Локомотив (Москва)

Пришли: н. Портнягин (Урал, из аренды), н. Жемалетдинов (Рубин), з. Маргасов (из аренды), з. Идову (Амкар), н. Эдер (Лилль, Франция), п. Крыховяк (ПСЖ, Франция, аренда), з. Хеведес (Шальке, Германия), н. Смолов (Краснодар).

Ушли: п. Касаев (Балтика, аренда), з. Пейчинович (Чанчунь Ятай, Китай), в. Лобанцев (Ротор-Волгоград), н. Ари (Краснодар, из аренды), н. Портнягин (Химки, аренда), А. Натхо (Вииторул), н. Корян (Химки, аренда), п. И. Денисов (Зенит) .

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Чернов (Урал, из аренды), з. Магнуссон (Бристоль Сити, Англия), п. Ефремов, (Оренбург, из аренды), п. Бийол (Рудар, Словения), з. Родриго Бекао (Баия, Бразилия), н. Оланаре (Амкар, из аренды, н. Эрнандес (Халл Сити, Англия), п. Ахметов (Рубин).

Ушли: п. Вернблум (св. агент), п. Миланов (св. агент), п. Натхо (св. агент), н. Муса (Лестер, Англия, из аренды), п. Ткачев (Арсенал, аренда), н. Базелюк (СКА-Хабаровск, аренда), з. Игнашевич (завершил карьеру), з. А. Березуцкий (завершил карьеру), з. В. Березуцкий (завершил карьеру), п. Головин (Монако, Франция), н. Витинью (Фламенго, Бразилия).

Спартак (Москва)

Пришли: з. Жиго (Гент, Бельгия), п. Ташаев (Динамо), з. Кутин (из аренды), п. Попов (Рубин, из аренды), п. Р. Еременко (без клуба).

Ушли: з. Таски (Истанбул ББ, Турция), п. Зуев (Ростов), п. Пашалич (Челси, Англия, из аренды), з. Максимович (Наполи, Италия, из аренды), п. Гулиев (Ростов), н. Никулин (Шинник), п. Бакаев (Арсенал, аренда), п. Промес (Эвертон, Англия).

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Спаич (Андерлехт, Бельгия), з. Стоцкий (Уфа), п. Жигулев (из аренды), п. Катрич (Динамо), н. Онугха (Волгарь), з. Таранов (Крылья Советов), н. Ари (Локомотив, из аренды), п. Куэва (Сан-Паулу,

Бразилия).

Ушли: п. Шатов (Зенит, из аренды), з. Гранквист (Хельсингборг, Швеция), п. Лаборде (св. агент), п. Жоаозиньо (св. агент), п. Подберезкин (Рубин), н. Иван (Рапид, Австрия), з. Грицаенко (Енисей, аренда), з. Янбаев (контракт), н. Смолов (Локомотив).

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: т. Семак, п. Шатов (Краснодар, из аренды), з. Нету (Фенербахче, Турция, из аренды), з. Новосельцев (Арсенал, из аренды), з. Цаллагов (Динамо, из аренды), п. Эрнани (Сент-Этьен, Франция, из аренды), п. Нобоа (Рубин, из аренды), п. Юсупов (Ростов, из аренды), п. Мак (ПАОК, Греция, из аренды), н. Джорджевич (Арсенал, из аренды), н. Дзюба (Арсенал, из аренды), з. Анюков (Зенит-2).

Ушли: з. Кришито (Дженоа, Италия), п. Файзулин (завершил карьеру), з. Терентьев (Енисей, аренда), н. Джорджевич (Арсенал, аренда), з. Новосельцев (Анжи, аренда), з. Цаллагов (Рубин, аренда), Полоз (Рубин, аренда), п. Юсупов (Ростов), п. Рязанцев (контракт).

Уфа (Уфа)

Пришли: т. Томаров, з. Пуцко (СКА-Хабаровск, из аренды), з. Круговой (Зенит-2), н. Алибек (Стяуа, Румыния)

Ушли: т. Семак, н. Абдулавов (Ротор, аренда), з. Стоцкий (Краснодар), н. Абдулавов (Ротор-Волгоград, аренда), п. Батютин (Авангард, аренда)

Арсенал (Тула)

Пришли: т. Кононов, в. Нигматуллин (Амкар), п. Ткачев (ЦСКА, аренда), п. Костадинов (Маккаби Х, Израиль), н. Лесовой (Зенит-2, аренда), н. Джорджевич (Зенит, аренда), з. Кадири (Аустрия, Австрия, аренда), п. Бакаев (Спартак, аренда), з. Сокол (Спартак-2).

Ушли: т. Божович, п. Бурчану (св. агент), п. И. Максимов (св. агент), н. Шевченко (св. агент), н. Расич (св. агент), з. Новосельцев (Зенит, из аренды), н. Дзюба (Зенит, из аренды), н. Джорджевич (Зенит, из аренды), з. Сунзу (Метц, Франция), п. Майга (Сент-Этьен, Франция, из аренды), п. Рыжков (Сибирь).

Динамо М (Москва)

Пришли: з. Белоруков (Амкар, из аренды), з. Лелюхин (Спартак-2, из аренды), п. Могулкин (Велес, из аренды), Жоаузиньо (Краснодар).

Ушли: з. Цаллагов (Зенит, из аренды), п. Катрич (Краснодар), п. Ташаев (Спартак), з. Ненахов (СКА-Хабаровск, аренда), п. Зотов (Енисей, аренда), н. Обольский (Сочи, аренда), з. Белоруков (Анжи).

Ахмат (Грозный)

Пришли: т. Ледяхов, з. Мусалов (Анжи, аренда), п. И. Думбия (Андерлехт, Бельгия), п. Гащенков (Амкар), п. Торже (Карабюкспор, Турция, из аренды)

Ушли: т. Галактионов, н. Жаба (ПАОК, Греция), з. Сампайю (св. агент), п. Кацаев (Анжи), н. Ахъядов (Анжи, аренда), п. Гиголаев (Анжи, аренда).

Рубин (Казань)

Пришли: з. Уремович (Олимпия, Словения), п. Подберезкин (Краснодар), з. Чико (Гранада, Испания), п. Байрамян (Ростов, аренда), в. Коновалов (Торпедо-БелАЗ, Белоруссия), з. Цаллагов (Зенит, аренда), н. Полоз (Зенит, аренда), н. Бухаров (без клуба), з. Чико Флорес (Гранада), з. Уремович (Олимпия).

Ушли: з. Кузьмин (св. агент), в. Рыжиков (св. агент), п. Карадениз (завершил карьеру), п. Ахметов (св. агент), н. Жемалетдинов (Локомотив), з. Энаке (Партизан, Сербия), п. Попов (Спартак, из аренды), з. Бергстрем (св. агент), п. Нобоа (Зенит).

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: п. Зуев (Спартак), п. Гулиев (Спартак), п. Салетрос (АИК, Швеция), п. Мирзов, п. Трошечкин, з. Логашов (Балтика), п. Эззатоллахи (Амкар, из аренды), з. Хаджикадунич (Мальме, Швеция), з. Щадин (Шинник), п. Юсупов (Зенит).

Ушли: п. Байрамян (Рубин, аренда), п. М. Думбия (Реймс, Франция), н. Качарава (Анортосис, Кипр), п. Чуперка (Тамбов), в. Гошев (Шинник), в. Ермаков (Спартак-2), з. Плиев (Балтика, аренда).

Урал (Екатеринбург)

Пришли: т. Парфенов, з. Брызгалов (Анжи), н. Юсупов (Тюмень, из аренды), н. Ставпец (Тюмень, из аренды), п. Ломакин (Енисей, из аренды), в. Арапов (Волгарь, из аренды), п. Серченков (Оренбург, из аренды), з. Ходжаниязов (Балтика), н. Погребняк

Ушли: т. Тарханов, з. Чернов (ЦСКА, из аренды), н. Портнягин (Локомотив, из аренды), п. Манучарян (св. агент), в. Арапов (Чайка, аренда), н. Ставпец (Томь), п. Ломакин (Факел, аренда), п. Коробов (Авангард), п. Фомин (Текстильщик).

Анжи (Махачкала)

Пришли: з. Удалый (Оренбург, из аренды), п. Кацаев (Ахмат), п. Кулик (Крылья Советов), п. Савичев (СКА-Хабаровск), з. Гапон (Кубань), п. Рабиу (св. агент), з. Белоруков (св. агент), п. Ондуа (Заря), н. Понсе (Сампдория, Италия), н. Ахъядов (Ахмат, аренда), н. Мохаммад (Легион Динамо), п. Гиголаев (Ахмат, аренда), в. Дюпин (Кубань).

Ушли: з. Брызгалов (Урал), з. Полуяхтов (Крылья Советов), п. Бакаев (Оренбург), з. Мусалов (Ахмат, аренда), в. Лория (Крылья Советов, из аренды), п. Хубулов (Эрзурумспор, Турция), н. Лескано (Тобол, аренда), н. Яковлев (Крылья Советов), н. Калмыков (Урожай, аренда), з. Жилов (контракт), н. Поку (Тампа-Бэй), н. Будковский (Шахтер, из аренды), п. Данченко (Шахтер, из аренды).

Оренбург (Оренбург)

Пришли: п. Бакаев (Анжи), з. Шахов (Тосно), п. Кулишев (Сочи), н. Чуканов (Тюмень), з. Шляков (Тамбов), в. Довбня (СКА-Хабаровск), н. Чуканов (Тюмень), п. Маляров (Кубань), п. Сиваков (Амкар).

Ушли: п. Ефремов (ЦСКА, из аренды), з. Удалый (Анжи, из аренды), з. Плопа (Балтика), н. Дюриш (Анортосис, Кипр), н. Делькин (Нижний Новгород), п. Воробьев (Ротор), п. Серченков (Урал, из аренды), п. Парняков (Тюмень) з. Васиев (Тюмень), н. Мамтов (Тамбов).

Крылья Советов (Самара)

Пришли: з. Полуяхтов (Анжи), в. Лория (Анжи, из аренды), з. Чичерин (Енисей), в. Опарин (Тосно), н. Канунников (СКА-Хабаровск), п. Зинков (Зенит-2, из аренды), в. Рыжиков (Рубин), н. Яковлев (Анжи).

Ушли: н. Самодин (Шинник, аренда), п. Георгиевский (св. агент), п. Кулик (Анжи), з. Таранов (Краснодар), з. Ятченко (Енисей), з. Гаджибеков (Енисей, аренда), н. Визнович (Луч-Энергия, аренда), в. Леонов (СКА-Хабаровск).

Енисей (Красноярск)

Пришли: п. Комолов (Амкар), з. Терентьев (Зенит, аренда), в. Юрченко, з. Огуде (Амкар), з. Занев (Амкар), з. Дугалич (Тосно), п. Зотов (Динамо, аренда), з. Ятченко (Крылья Советов), з. Гаджибеков (Крылья Советов, аренда), п. Гавазай (Скендербеу, Албания), Бодул (Амкар), п. Коломов (Амкар), в. Юрченко (Тосно), п. Костюков (Амкар).

Ушли: з. Чичерин (Крылья Советов), з. Тен (Томь), з. Жиров (Зандхаузен, Германия), з. Гарбуз (Тамбов), з. Васильев (Ротор), з. Мильдзихов (Химки, аренда), п. Камеш (св. агент), н. Малоян (Тюмень, аренда).

Фото: клубы РФПЛ

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