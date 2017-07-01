Слеза дракона. Мастер рабоны и тривелы Рикарду Куарежма

Он не войдет в число великих, но его техника и голы влюбляют не меньше, чем Роналдиньо времен «Барселоны». Всю карьеру ему приходится выслушивать сравнения с соотечественником, у которого четыре «Золотых мяча», а сам он так и не смог заиграть ни в одном топ-клубе. Игра Рикарду Куарежмы, словно цветок кадупул: безумно красивая, но очень скоротечная. Еженедельник «Футбол» — о самом искреннем футболисте Европы.

Это сейчас полузащитник «Бешикташа» может себе ни в чем не отказывать, а футбол приносит ему не меньше удовольствия и денег, чем 15 лет назад. А в детстве Рикарду приходилось жить в настоящих трущобах, в бедном лиссабонском районе Шелас. Его родители развелись, когда мальчику было шесть лет, а в школе над ним постоянно издевались из-за цыганской внешности. Сопротивляясь, Куарежма принял образ малолетнего бунтаря и вел себя с людьми так же грубо, как и они с ним, а цыганским происхождением лишь возгордился. До футбола ему не было дела, куда больший интерес вызывали игра в роллер-хоккей и секция карате, где он выработал теперь уже фирменную пластику. К игре с мячом Рикарду приобщил брат, и вместе они занимались в клубе «Домингос». Тренер, увидев одаренность паренька, посоветовал маме попробовать сына в академии местных «великанов» — «Бенфики» или «Спортинга». Семья выбрала последний вариант.

«Я играл местами грубо, часто цеплялся с другими мальчиками, но при этом забивал много голов. Моя история немного странная, потому что даже я не понимаю, почему мне не нравилось играть в футбол, если я родился, чтобы делать это» Рикарду Куарежма

Куарежма и Роналду – ровесники. Рикарду дебютировал в основе «Спортинга» в 2001 году при Ласло Белени. На год раньше Криштиану. После матча Кубка УЕФА против льежского «Стандарда» (3:2) румынский тренер прозвал 18-летнего вингера Мустангом, потому что «эту дикую лошадь по-настоящему трудно укротить». Прозвище прижилось, хотя Роналду все еще ласково называет Куарежму Цыганенком. Болельщики недоумевали, почему Белени не знает, как объединить двух талантливых вингеров в одном составе. На поле два вундеркинда были конкурентами, а вне – друзьями, чьи теплые отношения сохранились в сборной и до сей поры. Каждый посчитал нужным уступить место другому — оба покинули «Спортинг» в 2003-м: один — ради «МЮ», другой – ради «Барселоны». На презентации Куарежмы на «Камп Ноу» представители каталонцев взяли набравший дикую популярность томик про Гарри Поттера. «У нас теперь есть настоящий волшебник», — заявил президент Жоан Лапорта. Но волшебства не случилось. Франк Райкард не сладил с импульсивным юношей, отправил в глубокий запас и уже через год его обменяли на Деку из «Порту».

«Знаю, что кажусь закрытым, иногда неприятным в общении. Я немного бунтарь. Если бы люди знали, через что я прошел в детстве, возможно, поняли бы, почему я такой» Рикарду Куарежма

Как Криштиану Роналду стал главным героем матча с Россией. Фоторепортаж Сергея Дроняева

На тот момент «Порту» не только один из сильнейших клубов Португалии, но и действующий победитель Лиги чемпионов и последнего розыгрыша Межконтинентального кубка. Рикарду не застал Жозе Моуринью, потому что тот уехал покорять Англию, но и при Викторе Фернандесе заблистал ярко, как драконий глаз. Испанский тренер наделил Куарежму правом отвечать не только за привычный правый край, но и разрешил перемещаться, чтобы запутать опеку соперника. Так, свободный художник, взаимодействуя с бразильским трио Дерлей–Фабиано–Диего, стал одной из ключевых фигур в составе «драконов». Хотя партнеры зачастую были недовольны тем, что Рикарду слишком много берет на себя. Именно три сезона в футболке «Порту» Куарежма считает лучшим периодом в карьере. С Жозе Моуринью вингер встретился уже в «Интере»: покупка техничного соотечественника была первым условием эпатажного тренера. «Рикарду – большой талант. Но ему еще необходимо многому научиться, стать более дисциплинированным, суметь совладать со своими эмоциями, иначе он не только не вернется на свой прежний уровень, но и вообще не будет играть». Мастер рабоны забил первый мяч в дебютной игре против «Катании», но тот гол так и остался единственным за два сезона в миланском клубе. Полузащитник дважды номинировался на премию Bidone d’oro, вручаемую худшему игроку Серии А. В поиске практики португалец согласился на аренду в «Челси», но из-за смены Луиса Фелипе Сколари на Гуса Хиддинка вновь оказался никому не нужным.

«В жизни жалею только об одном: зря перешел в «Интер». Там я утратил уверенность. До сих пор не знаю, почему Моуринью мне не доверял. Впрочем, можно сказать, что я был тогда не в лучшей форме. В Милане я провел два самых ужасных года в своей жизни» Рикарду Куарежма

В память о миланском периоде у Рикарду осталась золотая медаль Лиги чемпионов. Единственная вещь, которая могла хоть немного утешить. Футбольная карьера летела в пропасть. В «Бешикташе» португалец окончательно потерял над собой контроль: драки, скандалы, удаления, брошенная в главного тренера Карлуша Карвальяла бутылка. Между тем Куарежму еще и ограбили. В 29 лет он перешел в катарский «Аль-Ахли», и казалось, что на этом рассказ можно заканчивать.

«Я не верю своей левой ноге. Все думают, что я делаю рабону, потому что это выглядит красиво, но, по правде говоря, я абсолютно одноногий игрок» Рикарду Куарежма

Кубок конфедераций-2017. Представление участников. Группа А. Сборная Португалии

В январе 2014 года Криштиану Роналду выиграл очередной «Золотой мяч», а Рикарду Куарежма вернулся на «Стадио Драгао» и был представлен в качестве игрока «Порту». Вскоре он забил первый за шесть лет гол за сборную и был близок к тому, чтобы поехать с национальной командой в Бразилию, но из-за конфликта с Паулу Бенту в окончательную заявку не попал. Зато стал героем Евро-2016. Его гол на 117-й минуте в ворота хорватов вывел португальцев в 1/4 турнира, а в финале Куарежма заменил лидера – Криштиану Роналду. Так сложилось, что за долгие годы выступления в составе сборной Куарежма так ни разу и не сыграл на чемпионатах мира. Турнир в России может все исправить.

«Я никогда не скрывал восхищения талантом Рикарду за его способность в любой момент удивить, и я всегда открыто говорю ему, что думаю о его действиях на поле. Эта честность сработала и преобразила его, потому что я всегда был с ним честен» Фернанду Сантуш

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.