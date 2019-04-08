Скандинавский ледник. Как армеец Арнор Сигурдссон стал главным героем дерби «Спартак» — ЦСКА

Исландец Арнор Сигурдссон – не ключевой игрок нового ЦСКА Виктора Гончаренко, но именно два его удара уничтожили «Спартак» в дерби. Кто же такой этот парень из Исландии?

Почему раньше о Сигурдссоне говорили так мало

Если сейчас выбирать игрока, который олицетворяет ЦСКА, это не будет Игорь Акинфеев – он очень опытен для этой молодой команды. Это не будет Марио Фернандес – он слишком дорогой для нынешнего состава. И это не будет Ильзат Ахметов – он слишком нестабилен для команды Гончаренко. А лучше всего красно-синих характеризуют два игрока – Федор Чалов и Арнор Сигурдссон. От обоих не ждали многого. А они оказались теми, кто делает результат. И наконец-то исландец вышел из тени.

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Главное достоинство Сигурдссона – универсализм. В одном только этом сезоне Гончаренко использовал его на нескольких позициях: в опорной зоне, в качестве атакующего полузащитника, как флангового игрока и как чистого форварда. Но это же качество мешало Сигурдссону быстро стать незаменимым в нынешнем ЦСКА. После дубля в ворота «Спартака», возможно, все изменится.

Как играл в дерби

Но Сигурдссон и так уже стал своеобразным маркером основного состава ЦСКА. Именно по наличию исландца в нем можно угадать, какой будет план на игру у Виктора Гончаренко.

Иногда ЦСКА из-за страха провалиться в центре оставляет место под одного разрушителя, и оно достается Яке Бийолу. Когда словенец выходит в старте ЦСКА, оставшаяся группа центра поля – Влашич, Ахметов, Обляков отвечают за креатив при передвижении мяча в атаку. Эта тройка наименее ротируемая среди всей полузащиты армейцев. И тогда места на поле Сигурдссону не остается. Но когда ЦСКА собирается быстро играть в атаку, исландец в старте.

Вот и сейчас у Виктора Гончаренко перед дерби был выбор: сыграть сбалансированно с Бийолом или выставить в атаку Сигурдссона. Победил вариант с исландцем. Наверняка Гончаренко брал в расчет то, что «Спартак» хоть и исправно добывал очки, но опорная зона красно-белых шаталась едва ли не в каждом весеннем матче. Отсюда вывод: моторность Ахметова и Облякова должна была связывать Зобнина и Глушакова. Мощь Бийола тут не особенно была нужна.

Сигурдссон вышел в старте и при первых атаках занимал позицию атакующего полузащитника ближе к левому краю. С противоположной стороны по схожему направлению двигался Никола Влашич. Но ни один из них не был привязан к своей позиции. Арнор постоянно открывался под мяч, потому что при избранной Гончаренко схеме, еще и с единственным форвардом, адресатов для поддержания атак слишком мало. Влашич и Сигурдссон постоянно менялись позициями, но у футболистов есть радикальное отличие. Если Никола оттягивался назад и принимал передачи из тех позиций, где нужно быстро придержать мяч или обыграть «накоротке», то исландец предпочитал открываться в свободных зонах.

Звезда эпизода

Но неудивительно, что именно пара Влашич–Сигурдссон стала ключевым участником первого гола. Кажется, только им двоим удалось сохранить хладнокровие в той суматохе. Пас пяткой Николы, удар в верхний угол Арнора – и 1:0.

Второй гол – в чем-то удача. Но тоже понадобилось два ключевых качества исландца. Опять его умение открыться, и снова хладнокровие при завершающем ударе.

Статистика Арнора не имеет выдающихся показателей. Он шел в обводку, а точность его передач – 70% при среднем 81% как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. Но Сигурдссон стал главным героем дерби просто потому, что дважды был там, где должен действовать по эпизоду с холодной, как скандинавский ледник, головой. И это не удачно сложившиеся обстоятельства, а то, что принято называть голевым чутьем. Пока Ахметов и Обляков более чем полсезона мечтают о первых голах за ЦСКА, у исландца их пять.

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Что дальше

И кажется, что именно Арнор Сигурдссон имеет все шансы стать европейской звездой из этого состава ЦСКА. Его уже в Европе успели заметить, потому что он сравнивал счет в домашнем матче Лиги чемпионов против «Ромы» и добивал Тибо Куртуа на «Сантьяго Бернабеу». А в России Сигурдссон наказывал за нелепые потери «Зенит» и сейчас в схожем стиле покарал «Спартак». Вот вам еще одно очень ценное качество – проявлять себя в топ-матчах.

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Арнора только начинают вызывать в сборную Исландии, на его счету два официальных матча за национальную команду, но уже есть первый ассист (в ворота Андорры). Трансферная стоимость Сигурдссона за время нахождения в ЦСКА подросла с 1,8 млн евро до 5 млн. Прибавьте к этому футбольную семью (мама Арнора играла за женскую национальную команду Исландии, отец – за клуб «Акранес», а младший брат армейца выступает за юношескую сборную) и правильное воспитание, и станет понятно, у кого в ЦСКА отличные шансы уехать через пару лет в Англию с хорошим контрактом.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев