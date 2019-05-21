Шоу будет продолжаться. Итоги сезона АПЛ-2018/19

Занавес! Овации! Тысячи людей аплодируют стоя: смеются, рыдают, кто-то застыл в немом исступлении, кто-то беснуется в угаре эмоций… Это было зрелище высшего уровня. Грандиозный концерт, неповторимый спектакль, остросюжетный блокбастер — в минувшем сезоне АПЛ все это слилось в захватывающее шоу, державшее интригу до самого конца. Пришло время раздавать награды главным героям феерии футбольного искусства.

Лучший режиссерский тандем: Гвардиола — Клопп

Можно сколько угодно говорить о том, что единоличным победителем на внутренней сцене стал «Манчестер Сити», собравший исторический «требл» из «золота» чемпионата и двух кубков, ранее не покорявшийся никому в АПЛ. Но за лихо закрученный сюжет и беспрецедентное напряжение чемпионской гонки мы обязаны в равной степени как «Сити», так и «Ливерпулю». Сюжет этого блокбастера они писали вместе. Славить одних в отрыве от других — то же самое, что восторгаться игрой Николаса Кейджа в фильме «Без лица» и закрыть глаза на не менее блистательную работу Джона Траволты. Поди еще разберись, кто тут герой, а кто — антигерой.

Неспроста оба тренера на протяжении всего сезона рассыпались во взаимных комплиментах. «В этом сезоне мы помогли Премьер-лиге повысить планку, — убежден Хосеп Гвардиола. — Единственная команда, которая держала ситуацию в своих руках, — это «Ливерпуль». Но в то же время они помогли нам не терять фокус. Поэтому мы сейчас там, где мы есть». А Юрген Клопп уже готовится к очередной попытке: «Они отыграли невероятный сезон. Но мы тоже были хороши, у нас очень хорошая статистика. Мы сделали большой шаг вперед и все еще продолжаем делать эти шаги. Да! То ли еще будет!»

Сто девяносто пять очков на двоих, 25 пунктов отрыва от ближайших преследователей и ничтожная разница в один балл на финише — цифры, дающие наглядное представление об эпичности битвы за чемпионство. Каждому есть чем похвастать, если не брать в расчет титулы. «Сити» продемонстрировал лучший атакующий перфоманс: больше всех голов (95 мячей), лучшая разница (+72), высший процент владения мячом (64%), первое место по точности передач (89%) и, как следствие, 32 победы из 38 возможных. «Ливерпуль» в пику «горожанам» провел сезон с выдающимися оборонительными показателями: минимум пропущенных голов (22), больше всех «сухих» матчей (21) и одно-единственное поражение за весь турнир. Но при семи ничьих именно оно стало для «Ливерпуля» роковым.

Лучший эпизод: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 2:1 (3 января 2019 года, «Этихад Стэдиум», 21-й тур)

Оба терминатора по ходу турнира испытали функциональный сбой. «Сити» сдал в декабре, проиграв за месяц три матча из семи, а «Ливерпуль» просел к февралю: четыре ничьи в период с 30 января до 3 марта привели к потере ценнейшего гандикапа. Аккурат между спадами двух лидеров и случилась их очная встреча, ставшая главным сражением сезона.

«Сити» отставал от «Ливерпуля» на 7 очков: любой результат, кроме победы, делал шансы «горожан» на защиту титула совсем призрачными. 55 тысяч зрителей, забивших «Этихад» до отказа, стали свидетелями сверхнапряженной битвы, победителем из которой вышел-таки «Манчестер». Фактически судьбу трофея решила крохотная дистанция в 1,12 сантиметра: ровно столько оставалось проползти мячу на 18-й минуте после удара Садио Мане в штангу и рикошета от Эдерсона, чтобы «Ливерпуль» повел в счете. Отчаянный подкат Джона Стоунза не дал мячу пересечь «ленточку» и сохранил нули на табло.

Расплата за упущенный шанс настала под конец первого тайма, когда Агуэро ушел от Ловрена в штрафной и могучим ударом прошил Алиссона. Во втором тайме «Ливерпулю» удалась превосходная быстрая атака, завершившаяся голом Фирмино, но не прошло и 10 минут, как Лерой Сане вновь вывел «Сити» вперед: после его удара мяч юркнул в сетку от штанги. Роковые сантиметры опять оказались на стороне хозяев, и противопоставить этому что-либо гостям уже не удалось. Так мельчайшие нюансы сыграли ключевую роль в итоговом раскладе. Такой развязки нарочно не придумаешь. За «Ливерпуль» должно быть по-настоящему обидно, но у Юргена Клоппа еще остался отличный способ завершить сезон на триумфальной ноте — выиграть Лигу чемпионов.

Враг в отражении. Что объединяет финалистов Лиги чемпионов — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»

Лучший дебют: Пьер-Эмерик Обамеянг

Наряду с двумя резвыми ливерпульцами Мохаммедом Салахом и Садио Мане звание лучшего бомбардира турнира заслужил «канонир» Пьер-Эмерик Обамеянг: у каждого из них на счету по 22 гола. Но если Мо подтвердил свой статус после феноменального предыдущего сезона (и, к слову, второй раз подряд стал лучшим в АПЛ по системе «гол+пас» с 32 очками), а Садио наконец-то избежал травм и выступил в свою реальную силу, то пришедший зимой 2018-го Обамеянг провел первый полноценный сезон в Англии, да еще с новым тренером в перестроечном клубе.

Другой калибр. Унаи Эмери приводит «Арсенал» в боевую готовность

Получилось удачно: Унаи Эмери строит резвый атакующий «Арсенал» (73 гола – третий показатель в сезоне после сами знаете кого), а Александр Лаказетт составил Обамеянгу отличную пару в нападении. На двоих они набрали 53 очка по системе «гол+пас» (22+6 — у Пьера-Эмерика, 13+12 — у Александра) и дают команде хорошую вариативность в атаке. Справедливости ради: кроме дубля «Тоттенхэму» и мяча в ворота «МЮ», Обамеянг не забивал грандам, зато на середняках набил качественную статистику, позволившую ему с ходу попасть в уважаемую компанию лучших снайперов сезона. Интересно, что по общему количеству ударов (94) габонец занял лишь 7-е место (у самого бьющего игрока лиги Салаха — 137), так что можно отметить хорошую реализацию. Впрочем, у Мане она еще выше (87 ударов, при этом Садио, в отличие от конкурентов, ни гола не забил с пенальти), но сенегалец уже пять лет играет в Англии, да и «Ливерпуль» сегодня выглядит на порядок мощнее и увереннее «Арсенала».

Лучший герой второго плана: Эден Азар

Работу Маурицио Сарри в «Челси» расценивают неоднозначно, но если судить по итоговому результату, то итальянец справился вполне достойно: «синие» уступили лишь паре супертитанов, и как минимум добрались до финала Лиги Европы. Мы помним, как трудно приходилось Гвардиоле и Клоппу в дебютные сезоны. Сарри проходит то же самое, и в текущих условиях то, что он выжал из команды, можно считать почти что максимумом.

Одним из достижений можно назвать и то, что при нем еще ярче зажегся Эден Азар — игрок, которому, как казалось, в «Челси» расти больше некуда. Но бельгиец выдал личный рекорд по системе «гол+пас» за время выступлений в Англии: повторил свое лучшее достижение по забитым мячам (16) и стал лучшим диспетчером турнира с 15 ассистами. Больше он делал лишь в сезоне-2011/12, еще будучи игроком «Лилля» (18). При Сарри Азар более органично вписался в командную игру, не утратив при этом фирменный индивидуализм и умение решать эпизоды самому. Теперь Эден точно готов к новому вызову, и если финансовый фейр-плей не закроет для «Челси» трансферный рынок, скоро Азар отправится покорять Испанию.

Стоит упомянуть и о его ближайшем преследователе по диспетчерским функциям — неожиданно им стал Райан Фрэйзер из «Борнмута». Многие знают, что у этого взрывного вингера все в порядке со скоростью, дриблингом, пасом и ударом, но 14 ассистов от него вряд ли кто-то ожидал. В том немалая заслуга его партнера Каллума Уилсона — их связка стала самой эффективной в АПЛ: 7 мячей Уилсон забил с передач Фрэйзера. Кроме того, Райан в штатном режиме подает угловые, немало голов было забито именно с них. Его эффективность в атаке сильно возросла — вполне вероятно, что летом 25-летнего шотландца попробует приобрести кто-то из первой десятки, хотя слабая игра при обороне и невысокий рост (163 см) могут отпугнуть потенциальных покупателей.

«Золотая малина»: «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцев в этом сезоне мощно бросало из жара в холод, и концовка оставила больше вопросов, чем ответов. Увольнение Жозе Моуринью в декабре ознаменовало для «МЮ» резкое улучшение результатов (беспроигрышная серия в АПЛ длилась 12 матчей) и веру в светлое будущее, но стоило официально назначить Оле-Гуннара Сульшера главным тренером, как команда просто выключилась: два набранных очка в последних пяти матчах Премьер-лиги — настоящий кошмар для «Манчестер Юнайтед».

Нестабильность Поля Погба, недостаточно мощная защита, неоправдавшаяся ставка на Ромелу Лукаку и катастрофичный трансфер Алексиса Санчеса — лишь часть проблем «дьяволов», которым предстоит серьезный разбор полетов, если они хотят что-то изменить и бороться за место в первой четверке в следующем сезоне. В первую очередь это касается топ-менеджмента: системности в их подходе как-то не наблюдается.

Размен Ван Гала на Моуринью в 2016-м не дал ровным счетом ничего: клуб потратил впустую несколько лет и несколько сотен тысяч фунтов, качественно не прибавив ни в чем по сравнению с конкурентами. Как только перестает действовать магия Давида де Хеа, «МЮ» валился с ног, и шестое место по итогам этого сезона стало абсолютно закономерным результатом. Теперь надежда на новую старую гвардию в лице Сульшера.

Есть только Мик между прошлым и будущим. Кто помогает Оле-Гуннару Сульшеру возрождать «Манчестер Юнайтед»

Ставка на молодого и неопытного по тренерским меркам норвежца вызывает большие сомнения: она явно была сделана в эйфории от той самой рекордной серии без поражений. С тех пор как эмоциональный подъем от расставания с Моуринью прошел, «МЮ» играет безобразно, однако трехлетний контракт на руках у Сульшера уже имеется. С ортодоксальным помощником Миком Феланом и теневым покровителем Алексом Фергюсоном у него больше шансов справиться с такой махиной, как «Манчестер Юнайтед», но на фоне других представителей тренерского ремесла из Big-6 Сульшер все равно смотрится не слишком серьезно. Хотя в команде Оле уже показал себя хозяином положения, отменив вечеринку по случаю окончания сезона из-за неудовлетворительных результатов на финише. Вероятно, летом в «МЮ» грядет новая чистка, и предсказать ее результаты крайне трудно.

Возмутитель спокойствия: «Вулверхэмптон»

«Волкам» изначально предрекали место в первой десятке, но все же было удивительно видеть, как только что выбравшийся из Чемпионшипа клуб одну за другой раздает пощечины командам из «Большой шестерки». Нуну Эшпириту Санту может гордиться собой и своими парнями: по ходу сезона «Вулвз» отняли очки у пяти топов из шести — потерь избежал только «Ливерпуль». Зато из Кубка Англии «красных» выбил именно «Вулверхэмптон».

Португальская диаспора в составе «волков» отлично чувствует себя в Англии: невоспетый герой Евро-2016 Руй Патрисиу в воротах, техничные и креативные Жоао Моутинью с Рубеном Невешем смотрятся в АПЛ вполне уверенно. А атакующая связка Диогу Жоты и мексиканца Рауля Хименеса вообще показала себя одной из самых острых в лиге. Эшпириту Санту делает ставку на сыгранность и схему 3+5+2. Оборонительное трио из Конора Коуди, Райана Беннета и Вилли Боли играет практически безальтернативно. Последний, кстати, полезен не только у своих ворот: на его счету в этом розыгрыше 4 мяча. Неожиданно круто на уровне АПЛ раскрывается ветеран «волков» — ирландец Мэтт Доэрти. Не менее успешно выступил и его коллега с противоположного фланга — испанец Хонни, выкупленный у «Сельты» за рекордные для «волков» 18 млн фунтов.

«Волки» показали всю серьезность своих претензий, но пока команде не хватает концентрации в матчах с более слабыми соперниками. «Вулверхэмптон» дважды уступил мертвому «Хаддерсфилду» и отвоевал всего одно очко из шести у «Брайтона». Такие результаты можно объяснить как психологической расслабленностью, так и почти полным отсутствием ротации. За весь сезон Нуну Санту задействовал всего 18 полевых игроков — у прямых конкурентов в лице «Эвертона» таких набралось 22, а у того же «Тоттенхэма», которому ставят в минус маленькую скамейку, в играх приняли участие 25 футболистов, не считая вратарей. Тем не менее уровень игры «Вулвз» оставил приятное впечатление, и их итоговое попадание в еврокубки впервые за 39 лет ничуть не случайно – более того, команда обязана пробиваться в основную стадию Лиги Европы и показать там зубы.

Восходящая звезда: Трент Александер-Арнольд

Гиперактивные фланговые защитники «Ливерпуля» стали одной из главных фишек команды Юргена Клоппа. Мерсисайдцы толком не успели нарадоваться на Эндрю Робертсона, покупку которого поначалу не расценивали как усиление основной обоймы, как еще ярче «выстрелил» Александер-Арнольд. 20-летний воспитанник «красных» не просто отвоевал место на правом краю обороны, но и набрал целых 12 ассистов, обойдя даже Робертсона (11).

Трент уверенно смотрелся как во внутреннем первенстве, так и в еврокубковых матчах, хотя многие соперники выбирали именно его для целенаправленного давления. В Лиге чемпионов он успел отдать три голевых паса, но главное — не позволил никому рвать его фланг и заставить «Ливерпуль» капитулировать. Для своего возраста Александер-Арнольд выступает блестяще: входит в тройку лучших игроков команды по отборам и перехватам, второй после Салаха по ключевым пасам и лучший по системе «гол+пас» (1+12), если не считать трио Салах-Мане-Фирмино.

За вклад в искусство: Венсан Компани

В «Сити» бельгиец провел целую жизнь: он пришел в клуб еще в 2008-м, когда клуб отмечал 40 лет без чемпионства и даже не мечтал, что за последующие 10 лет отберет у «Юнайтед» звание сильнейшего клуба Манчестера . Сезон-2018/19 для 33-летнего Компани стал последним в Англии, и завершил он его на сказочной ноте.

Предпоследний тур: «Сити» более часа безуспешно пытается взломать оборону «Лестера». Потеря двух очков будет означать утрату первого места и почти стопроцентный проигрыш титула. Компани получает мяч в 30 с лишним метрах от ворот — плотно его никто не опекает, зная, что последний раз Винни бил из-за пределов штрафной еще в 2013 году.

Бельгиец проходит чуть вперед, примеряется и, несмотря на истошный крик Агуэро «Не бей!», пуляет… точно в «девятку». И тем самым приносит «Сити» тяжелейшую победу. «Я слышал эти выкрики и подумал: «Стоп, я столько сил вложил в карьеру не для того, чтобы молодые мне указывали, когда бить», — расскажет он после игры.

Вот она, высшая справедливость: сколько Венсан прошел с этой командой, сколько вложил усилий в ее становление, сколько защитников пережил и сколько отсидел на лавке — все это стоило того, чтобы попрощаться с клубом в подобном стиле. Компани покидает «Сити» в ранге кумира и четырехкратного чемпиона Англии, чтобы попробовать себя в роли играющего тренера «Андерлехта».

Лучший актер: Вирджил ван Дейк

Когда Вирджила ван Дейка только приобретали, Юрген Клопп уверял, что потраченные на голландца 75 млн фунтов окупятся сторицей. Верили ему не все, но лишь до тех пор, пока не увидели, как Ван Дейк интегрировался в игру «Ливерпуля». Рядом с ним Матип и даже Ловрен перестали выглядеть клоунами. Он практически непобедим в единоборствах, не стесняется руководить перестроениями всей команды и заряжает партнеров на подвиги; здорово читает игру и классно выдергивается на перехват, если соперники проходят первую линию прессинга; владеет первым пасом и хорошо продвигает мяч вперед; наконец, крайне опасен при угловых и других стандартах.

Хвалебных слов в адрес Ван Дейка со стороны экспертов было сказано достаточно, и приз лучшему футболисту сезона только подтвердил их высокие оценки. На протяжении сезона он ни разу не позволил себе снизить планку, утратить настрой или совершить грубую ошибку. Впечатляющая игра Вирджила стала залогом столь качественного выступления «Ливерпуля» и лишь из-за монструозной мощи «Сити» не привела к завоеванию внутренних трофеев. Впрочем, как сказал Клопп, то ли еще будет. Самое приятное во всем этом то, что в следующем сезоне борьба двух английских мегаклубов станет еще более увлекательной, изощренной и непредсказуемой. Шоу под названием «АПЛ-2018/19» было фантастическим — и оно на радость нам будет продолжаться.

Английский процент. Почему ТВ-контракт АПЛ стал дешевле и как это отразится на клубах

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football