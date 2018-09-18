Шесть кадров. Кто против нас в Лиге чемпионов

«Локомотив» и ЦСКА узнали, с кем им играть в Лиге чемпионов, и расписали календарь встреч. А еженедельник «Футбол» дополнил его сведениями, чем живут эти команды в настоящий момент. Никакой истории, никакой статистики. Только то, что происходит с соперниками «Локо» и армейцев здесь и сейчас.

ГРУППА D. СОПЕРНИКИ «ЛОКОМОТИВА»

«Порту», Португалия

20 школ, 250 скаутов и 900 млн, сделанных на игроках

Португальский футбол уже давно живет в режиме беспрерывной поставки талантов. «Порту» входит в число трех главных китов – вместе с лиссабонской «Бенфикой» и «Спортингом». Каждый из этих клубов обладает академией и скаутинговой службой, способной разглядеть, привезти и довести талант до глянцевого блеска. «Драконы» легко могут конкурировать с лучшими «теплицами» мира, в частности с «Аяксм» или «Барселоной», где помимо умения находить кадры есть общая схема и философия. Источник постоянного притока детей и юношей — 20 школ «Порту» по всей стране. Вместе с тем беспрерывный надзор за будущими Деку и Куарежмами ведут еще и 250 скаутов.

Курс на развитие собственных футболистов был взят еще в 1980-х. Президент «драконов» Пинту да Кошта требовал от главного тренера Педроту каждый год выигрывать национальный чемпионат. Но в команде не хватало ресурсов, и «Порту» шесть лет оставался без золотых медалей. Конфликт и примирение Пинту и Педроты – тема отдельной книги, но именно в неурожайный период президент осознал, что клубу нужна платформа для развития своих игроков на десятилетия вперед. Без прямой связи, но правильность идеи подтвердила победа в Кубке чемпионов-1987. А уже прямым следствием заслуг академии стали завоеванные Жозе Моуринью два еврокубка подряд, где состав был преимущественно из воспитанников «драконов». С тех пор клуб за 14 лет заработал на продаже футболистов почти 900 млн евро.

⚽ 5 golos inesquecíveis em terras alemãs para a Champions League

👉 Qual foi o teu preferido?#FCPorto #UCL pic.twitter.com/o1N2z1LQRa — FC Porto (@FCPorto) September 16, 2018

Внешне успешная модель клуба – мера вынужденная. На приличный профит накладываются и постоянные затраты, которые без ежегодных распродаж не разгрести. «Порту» убыточен, и одно трансферное окно без крупных продаж приведет команду в предбанкротное состояние. Португальские топы не могут заключить солидный контракт с телевидением, по договору «Порту» получает около 30 млн евро в год. Как и в России, португальцы все еще не научились получать прибыль от мерчендайзинга. Ежегодный доход от продажи атрибутики колеблется на уровне 5 млн евро в год, но больше половины от суммы уходит на производство. Последние пять лет клуб борется за возвращение зрителя: 50-тысячный «Драгау» заполняется только на матчах с «Бенфикой» и «Спортингом».

Главный тренер: Сержиу Консейсау

Лидер: Ясин Браими

Общая стоимость состава: 243,50 млн евро

Шанс «Локомотива»: «Порту» плохо избегает офсайдов и не умеет играть на удержание счета

«Галатасарай», Турция

Вы не хотите в Стамбул? Тогда ад едет к вам

По количеству отмороженных фанатов на один квадратный метр соперничать с турецкими клубами могут разве что греческие команды. Но в Греции основной беспредел творится во внутренних турнирах. А вот турецкие болельщики неоднократно «феерили» и в еврокубках. Наглядным примером служит сезон-2014/15. Турки тогда попали в одну группу с «Арсеналом», дортмундской «Боруссией» и «Андерлехтом», а их болельщики умудрились «наследить» в каждом из трех гостевых матчей. Все началось с пиротехнического шоу в Лондоне, за что «Галатасарай» оштрафовали на 50 тысяч евро. Но то была лишь разминка.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА-2018/2019

Затем турецкие фанаты поджигали Дортмунд. В прямом смысле слова. Судья дважды останавливал матч между «Боруссией» и «Галатасараем». В первый раз – в начале второго тайма из-за полетевших на поле файеров. Турки осыпали ими газон, словно бумажными самолетиками. Утихомирить приезжих фанатов удалось совместными усилиями игроков «львов» Фелипе Мело и Хамита Алтынтопа. Следующая волна турецкого гнева накрыла «Сигнал Идуна Парк» за пять минут до конца встречи, когда в ворота «Галатасарая» прилетел четвертый гол. «Дружелюбные» турецкие болельщики пустили в ход остатки файеров, а затем принялись разбирать на запчасти гостевой сектор. Вырванными креслами они щедро делились со всеми собравшимися, запуская их куда глаза глядят (но преимущественно в болельщиков «Боруссии»).

Менее суток остаётся до того момента, как наши парни услышат гимн #UCL !

Мы в ожидании большой игры 🙌🏼#LMFC pic.twitter.com/Qqv5sjdUt3 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 17, 2018

Заглянувшие на этот «огонек» сотрудники правопорядка свернули «турецкую вечеринку» и принялись оформлять «тусовщиков». Для начала они переписали паспортные данные всех фанатов. А особо отличившиеся попали под следствие по статьям «нарушение общественного порядка», «использование взрывчатых веществ» и «попытка убийства». «Галатасараю» же пришлось выплатить 70 тысяч евро штрафа и возместить убытки «Боруссии». В Стамбуле на болельщиков дортмундцев и вовсе нападали с ножами. А вот в миролюбивой Бельгии фаны «львов» ограничились швырянием посторонних предметов на поле. После четырехлетнего отсутствия в ЛЧ турецкие болельщики наверняка снова захотят зажечь. Главное – в порыве страсти не поджечь амбиции своего любимого клуба.

Главный тренер: Фатих Терим

Лидер: Юнес Бельханда

Общая стоимость состава: 54,75 млн евро.

Шанс «Локомотива»: «Галатасарай» привык играть первым номером. Но после отъезда Бафетимби Гомиса у команды нет явного лидера и сомнительный наконечник в лице Дердийока (ухудшенная версия Эдера).

«Шальке», Германия

Клуб, откуда взялся спортдиректор «Локомотива»

«Шальке» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате и впервые за последние несколько лет по окончании года оказался выше дортмундской «Боруссии». Новый тренер команды Доменико Тедеско ворвался в Германию и показал, что его итальянское происхождение привнесло в Бундеслигу тактическое мастерство, которого так не хватало. Тедеско прекрасен, но никто не помнит о том, что «кобальтовые» не играли в еврокубках и тратили все свои силы исключительно на внутренний чемпионат. После громких успехов последовали огромные потери.

Не секрет, что «Шальке» — один из главных поставщиков талантов для большого футбола. Клуб из Гельзенкирхена всегда отличался отличными кадрами из академии, но этим летом команду покинули основные лидеры. Макс Майер со скандалом и за сумму в размере 0 млн евро уехал в Англию, Леон Горецка уже зажигает в «Баварии», а Тило Керер отправился еще к одному «шалькеру» — Юлиану Дракслеру — в «ПСЖ». Такие потери сложно восстановить за пару месяцев даже несколькими грамотными трансферами. «Шальке» уже начал терять очки по ходу Бундеслиги: на этот раз команда явно не сумеет усидеть сразу на двух турнирах.

«После матча с «Зенитом» я был чуваком с сорванным голосом, орущим в микрофон всякую дичь». Диктор, который освещал каждый домашний гол «Локомотива» в чемпионском сезоне

Отдельного внимания достойны связи и трансферы между «Шальке» и «Локомотивом». «Локо» — сводный брат «Шальке» по отцу, в роли которого выступает спортивный директор Эрик Штоффельсхаус. Джокером специалиста в матчах против «Шальке» станет экс-капитан Бенедикт Хеведес. Нынешний коуч немцев Доменико Тедеско прошлым летом первым же тренерским решением лишил чемпиона мира капитанской повязки и показал ему на дверь. Провалив арендное время в «Ювентусе», Хеведес вернулся в Гельзенкирхен, где его явно не ждали. Крестный Штоффельсхаус тут же оказался в нужном месте и перевез немца в Москву. Жеребьевка Лиги чемпионов оказалась очень саркастичной штукой и снова столкнула двух героев «Шальке» разных времен. Хеведес как никогда мотивирован и готов доказать, Тедеско потерял не только от ухода Горецки и Керера, а гол в ворота «кобальтовых» на «Фелтинс-Арене» может дать второе дыхание потерянному игроку.

Главный тренер: Доменико Тедеско

Лидер: Марк Ут

Общая стоимость состава: 154,5 млн евро

Шанс «Локомотива»: Низкая результативность — главная проблема нынешнего «Шальке». «Кобальтовые» относительно укрепили зоны обороны и полузащиты, тогда как на место атаки приобрели одного Марка Ута.

ГРУППА G. СОПЕРНИКИ ЦСКА

«Реал» М, Испания

Есть ли жизнь после Роналду?

«Лига чемпионов – всегда особенный турнир. В прошлом сезоне нам снова удалось защитить титул. Три победы кряду – почему бы не выиграть и в четвертый раз? Нужно продолжать мечтать, ставить перед собой высокие цели и верить в свою команду», – заявил после жеребьевки капитан мадридцев Серхио Рамос. В последние годы тотальное доминирование «сливочных» в Лиге чемпионов было одновременно неоспоримым и утомительным. И велика вероятность, что в этом году ему придет конец.

🏆🇺🇦💪 Los últimos momentos en nuestro vestuario antes de la final de Champions de la temporada pasada…#EnElCorazónDeLaDecimotercera pic.twitter.com/H97p6MEUrc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 18, 2018

И дело здесь даже не в уходах Зидана и Роналду – безусловно ключевых фигур в последних успехах мадридцев. В нынешнем «Реале» достаточно игроков, которым есть что доказывать. И даже лишившись Роналду, они все еще располагают звездным составом и огромным опытом. Да и пришедшему на место нового рулевого Хулену Лопетеги вполне по силам вести «Реал» к новым вершинам. А кроме ухода Криштиану, состав «Реала» больше не понес потерь. Но как раз таки минимальные изменения в составе и способны сыграть с клубом злую шутку.

Точка невозврата. Каким будет новый ЦСКА

Самые громкие провалы зачастую случаются именно с командами, успевшими уверовать в собственную уникальность и непобедимость. Болельщики таких клубов, как «Реал», справедливо неспособны пресытиться трофеями и будут требовать больше громких побед. И их не устроит аргумент из серии «Это уже другой «Реал». Вакансия нового вожака мадридского клуба также остается открытой, и не совсем понятно, кто поведет команду за собой, когда что-то пойдет не так. Все тот же Роналду в последние сезоны был неподражаем в ЛЧ. Даже в те моменты, когда в Ла Лиге у него не получалось ничего. На фоне целой кучи вопросов и недомолвок складывается ощущение, что у обновленного «Реала» в этом сезоне есть два пути: либо новый яркий триумф, либо оглушительный провал.

Главный тренер: Хулен Лопетеги

Лидер: Лука Модрич

Общая стоимость состава: 680 млн евро.

Шанс ЦСКА: У «Реала» увлекающиеся атаками крайние защитники, которые не всегда успевают вернуться.

«Рома», Италия

Наингголан и Стротман проданы. За что?

Летом «Рома» успешно активировала функцию «перезагрузка». Общий чек продаж за Наингголана и Алиссона составил 74 млн евро и позволил известному спортивному директору Мончи пригласить в клуб опытного Пасторе, молодых Клюйверта, Ольсена и других новичков. Уход топов на пользу свежих идей? Неновая практика. Только при изучении деталей вы не поверите в святую идею местного руководства: улучшение спортивных показателей «волков» их не волнует.

Все началось еще в июне, когда Наингголан признался сразу после трансфера в «Интер»: «Уйти решил не я, так захотел клуб». Круто, когда важный для команды опорник держится в команде только ради дальнейшей наживы? А пиком римских бизнес-игр стал сплав в «Марсель» главного игрока основы Кевина Стротмана, выступавшего за «Рому» пять лет (больше тут находятся только Де Росси и Флоренци). Сделку в 28 млн евро заключили за два дня до закрытия трансферного окна, и полузащитнику пришлось смириться: «Они продали меня. Да, мне придется уйти». Мончи же шутил в интервью: пистолет-то к голове голландца никто не приставлял.

Итог — на презентации в «Марселе» Стротман не может выдавить даже улыбку, Стефан Эль-Шаарави говорит о незаменимости экс-партнера, а Наингголан лайкает комментарий «Мончи и Паллотта, теперь вы продадите Джеко 30 августа?» под постом хавбека в Instagram. Хорошо только американскому главе «джиларосси», которому плевать на любой результат, кроме финансового: по подсчетам, за шесть лет под руководством Джеймса Паллотты клуб заработал около 435 млн евро чистыми только благодаря продажам игроков.

После отъезда Кевина «волки» в депрессии: 3:3 с «Аталантой», 1:2 с «Миланом». Теперь гонка за деньгами может разрушить все предсезонные построения Ди Франческо и усугубить недопонимание в команде, а за это grazie руководству. ЦСКА повезло: если главный тренер итальянцев так и не успеет подыскать оптимальную замену Стротману, то в очных встречах красно-синим можно давить на больную центральную линию «волков».

Главный тренер: Эусебио ди Франческо

Лидер: Эдин Джеко

Общая стоимость состава: 371,2 млн евро

Шанс ЦСКА: В прошлом сезоне римляне входили в топ-10 европейских команд по скорости отнятия мяча во время прессинга, но с обновленным составом этот скилл понизился. Пока что Н’Зонзи и Пасторе привыкают к итальянским тактикам, а Клюйверт не стал ключевым игроком фланга, сам не свой и Эдин Джеко.

«Виктория» Пл, Чехия

Врба против отвергнувшей его России

Когда действующий тренер «Виктории» Павел Врба работал в России, перед игрой с ЦСКА он заявил: «Я уверен, что игра с действующим чемпионом будет похожа на игру с «Уотфордом». Мало кто понял, что имел в виду тогда чех, но очки с «Анжи» завоевал. ЦСКА и «Викторию» из небольшого города Пльзень с населением, как один московский район, пять лет назад уже сводил жребий в одну группу. Противостояние, ставшее одним из самых постыдных и нелепых в истории армейского клуба.

Домашний матч армейцы проводили в Санкт-Петербурге из-за плохого качества полей в Москве и Московской области. А непосредственно на поле забивались самые курьезные голы: если Игорь Акинфеев просто оставил ворота пустыми, то все еще основной голкипер пльзеньцев Матуш Козачик пропустил после переката мяча во вратарской. ЦСКА, в долю насмеявшись, победил, а после ответной игры плакал. У себя дома «Виктория» заставила Алана Дзагоева удалиться, и помимо огня в глазах осетинского плеймейкера чехи почувствовали запах жженого, когда в огромном количестве пиротехнику достали армейские ультрас. Павел Врба оставил ЦСКА без Лиги Европы, а собственные фанаты – без зрителей на следующий розыгрыш еврокубков.

ЦСКА уже в первом туре вернется на «Дусан Арену» в Пльзень, чтобы отомстить за старую обиду. Но повторения чешско-российского конфликта не было, если бы не Павел Врба. За пять лет между противостояниями специалист успел возглавить сборную Чехии, вывести ее на Евро-2016, а затем неожиданным образом оказаться в «Анжи». В Махачкале чех научился танцевать лезгинку, обыгрывал «Зенит» 4:0, объяснил Павлу Яковлеву, что можно стараться играть не только в футболке «Крыльев Советов», но и столкнулся с недопонимаем со стороны руководства. В клубе затеяли распродажу игроков, забыв предупредить об этом Врбу. Павел вскоре вернулся в Пльзень, оценил новые скамейки запасных в виде огромных банок спонсорского пива, выдал лучший старт в истории лиги (10 побед из 10) и вновь завоевал со скромной командой первое место национального чемпионата. Врба еще лучше ознакомился с реалиями русского футбола и попробует вновь напакостить ЦСКА.

Главный тренер: Павел Врба

Лидер: Михаэл Крменчик

Общая стоимость состава: 30,5 млн евро

Шанс ЦСКА: «Виктория» любит играть на контратаках, но их сопровождают частые потери мяча.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Никита Котов, Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

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