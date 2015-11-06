Северолондонское дерби, битва римских гладиаторов и другие матчи грядущих выходных

В эти выходные нас ожидает много интересного футбола. В Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом», в Германии состоится сразу два принципиальных поединка, в Италии прогремит главное дерби страны.

АПЛ



Арсенал – Тоттенхэм



Дата: 08.11.15



Время: 19:00



Трансляция: НТВ+ Футбол 1

В это воскресенье на севере Лондона будет жарко – «Шпоры встретится с «Канонирами». Этот матч является одним из главных противостояний Великобритании, которое началось еще в далеком 1887 году. Для болельщиков эти игры особенно принципиальны и взаимоотношения между ними всегда носили взрывной характер. Что же касается турнирной значимости, то в этом сезоне и здесь все очень и очень серьезно. Обе команды находятся в прекрасной форме и каждой из них есть свои веские причины для победы в этом матче «Тоттенхэм» не знает поражений аж с 8 августа и намерен по итогам этого чемпионата попасть в лигу чемпионов. Думается, что проигрывать своему самому принципиальному сопернику при таких задачах в планы Маурисио Почеттино не входит. «Арсенал» же проводит свой лучший сезон за последние годы и делит с «Манчестер Сити» первую строчку в таблице. В этом году у подопечных Арсена Венгера прекрасные шансы на долгожданное чемпионство и что-то подсказывают, что они будут делать все возможное для достижения своей цели, как в этом матче, так и на протяжении всего турнира.

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Бундеслига



Бавария – Штутгарт



Дата: 07.11.15



Время: 17:30



Трансляция: НТВ+ Футбол 2

Бавария несется к очередному чемпионскому титулу и может лишить Бундеслигу дальнейшей интриги уже в предстоящему туре. Однако в гости к мюнхенцам в эти выходные пожалует «Штутгарт» — команда, которой терять по сути уже нечего и именно это может стать решающим фактором. «Автозаводцы» находятся в шаге от зоны вылета и очки им нужны как воздух. «Бавария, напротив, имея большой отрыв от ближайших преследователей, возможно, позволит себе немного расслабиться. К тому же команда недавно играла в лиге чемпионов, что может пагубно сказаться на физическом состоянии игроков. В любом случае матч обещает быть интересным, ведь матчи между этими коллективами всегда носили принципиальный характер.

Боруссия Д – Шальке



Дата: 08.11.15



Время: 17:30



Трансляция: НТВ+ Спорт HD

В двенадцатом туре немецкого первенства состоится Рурское дерби — противостояние «Боруссии» и «Шальке». Команды находятся в верхней части турнирной таблицы и показывают в этот сезоне очень результативный футбол. «Шмели» все еще питают надежды помешать «Баварии» выиграть чемпионат, а «горняки» горят желанием по итогам этого сезона вернуться в лигу чемпионов. Кому из клубов в эти выходные улыбнется удача? Смотрите Бундеслигу и все узнаете.

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Примера



Сельта – Валенсия



Дата: 07.11.15



Время: 18:00



Трансляция: НТВ+ Футбол 3

«Сельта» все еще грезит мечтами побороться за чемпионство в этом сезоне. Поединок с «Валенсией» покажет насколько эти мечты реальны, и то, насколько долго «Виго» сможет конкурировать с грандами. «Валенсия» угодила в кризис и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. Обыграть «Сельту» у нее дома «летучим мышам» будет крайне сложно, но отступать команде Эспириту Санту некуда – надо побеждать. Учитывая то, сколько соперники забивают в последних матчах, скорее всего стоит ожидать очень результативный игры, что, безусловно, еще один повод заострить внимание на этом поединке.

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Барселона – Вильярреал



Дата: 08.11.15



Время: 18:00



Трансляция: НТВ+ Футбол 3

«Сине-гранатовые в эти выходные встретятся с «Вильярреалом» и этот матч, безусловно, заслуживает внимания. «Барселоне необходимо побежать и сдвигать «Реал» с первой строчки чемпионата», а «желтым» нужно набирать очки и укрепляться в зоне еврокубков, ведь соседний «Эйбар» не дремлет. Каталонцы все еще играют без Месси, и хотя, это довольно слабое утешение, но «Барселона» с ним и «Барселона» без него – это две разные команды. Естественно, в «Вильярреале» это прекрасно понимают, как и то, что в этом сезоне у них есть возможности увезти очки с «Камп-Ноу».

Серия А



Рома – Лацио



Дата: 08.11.15



Время: 17:00



Трансляция: НТВ+ Футбол 2

Самое главное футбольное событие Европы этих выходных состоится в Риме.



В воскресенье столица Италии поделится на две части. Римское дерби является самым принципиальным и самым жестоким противостоянием в Италии. Просто уму непостижимо как две эти команды могут уживаться в одном городе, да еще и делить между собой стадион. Болельщики двух клубов просто терпеть не могут друг друга и только свой клуб считают по-настоящему римским. Во время матчей между этими командами то и дело происходят беспорядки, нередко приводящие к смертельным исходам.



Если «Рома» хочет в этом сезоне заполучить скудетто, то победа в дерби ей просто необходима, иначе «Фиорентина» и «Интер» могут уйти в отрыв. Для «Лацио» победа в матче — это возможность попасть в зону еврокубков, чего «орлы», несомненно, желают. Однако турнирные выгоды от этого матча – последнее, что заботит коллективы, ведь главное в столичном дерби – это непосредственно победа, все остальное – пустые формальности.









Локомотив — Зенит



Дата: 08.11.15



Время: 19:30



Трансляция: Матч ТВ





В центральном матче пятнадцатого тура РФПЛ «Локомотив» встретится с «Зенитом».



«Железнодорожникам» нужно побеждать, если они хотят побороться в этом сезоне за чемпионство, но сделать это будет крайне сложно. «Питерцы» находятся в прекрасной форме, а после победы над «Лионом» в лиге чемпионов команда еще полна уверенности в себе. «Локо», наверняка, устал после визита в Турцию и команде Игоря Черевченко придется очень постараться, чтобы показать хорошую игру в предстоящем поединке.



Однако не стоит думать, что матч окажется скучным. Напротив, будет очень интересно посмотреть на то, какую игру «Зенит» покажет без большинства своих легионеров, и узнать, смог ли «Локомотив» оправится после фиаско в Краснодаре и тяжелой поездки в Стамбул.

Текст: Евгений Морозов



Фото: Global Look Press

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