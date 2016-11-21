Роман с кокаином. Все что надо знать о дисквалификации Еременко

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко отлучен от футбола на два года за употребление кокаина. Вокруг этой истории столько слухов и домыслов, но еженедельник «Футбол» отобрал самую главную информацию, чтобы объяснить, что все-таки происходит.

Что произошло?

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко 14 сентября после матча Лиги чемпионов «Байер» — ЦСКА сдал положительный допинг-тест. В той встрече лидер армейцев забил гол и спас ничью для своей команды — 2:2, но в его допинг-пробах нашли следы употребления кокаина. В ночь с 6 на 7 октября Федерация футбола Финляндии, за сборную которой выступает полузащитник, сообщила, что УЕФА отстранила Романа на месяц от всех матчей для некого расследования. Причина не называлась, но в считаные дни в кулуарах российского футбола распространилась инсайдерская информация о кокаине.

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Ни одно СМИ ее не сообщало — все думали, что Евгений Гинер выкрутится и из этой ситуации. Заседание дисциплинарного комитета УЕФА состоялось 10 ноября. Еще через неделю был вынесен вердикт: футболист дисквалифицирован на 2 года. Теперь ЦСКА ждет, когда ему пришлют мотивировочное решение, чтобы подать апелляцию.

Когда Еременко принимал кокаин

На этот счет мнения разнятся. 5 сентября Еременко провел матч за сборную Финляндии с Косово, но уже 10-го числа играл за ЦСКА против «Терека». По одной из версий футболист употреблял запрещенный препарат в период отлучки в сборную. По другой — прямо перед игрой с «Байером». Издание «Спортфакт» утверждает, что период вывода наркотика из организма довольно непродолжителен, и если его содержание превышает допустимые нормы, значит, игрок находился под действием кокаина прямо во время матча.

Официальных комментариев на этот счет пока нет. Клуб и футболист до сих пор выстраивают линию защиты, надеясь на время апелляции сократить наказание.

Собирается ли Еременко защищаться дальше?

Апелляцию необходимо подать в течение трех дней после получения мотивировочной части решения. Кокаин запрещен антидопинговыми службами только в соревновательный период. Так что возможно клуб и футболист будут настаивать на том, что наркотик попал в организм в другое время.

В мировой практике есть случаи, когда спортсменам удавалось отвертеться даже от таких обвинений. В 2009 году в допинг-пробах теннисиста Ришара Гаске тоже был найден кокаин. Спортсмен объяснил его тем, что накануне в ночном клубе поцеловался с незнакомой девушкой и наркотик попал в его организм вместе с поцелуем. Суд встал на сторону француза. Аналогичный случай произошел с канадским прыгуном с шестом Шоном Барбером. Перед Олимпиадой в Рио в его пробах на допинг тоже был найден кокаин. Атлет оправдывался тем, что провел ночь с девушкой, которая употребляла наркотик. В доказательство было представлено его объявление в интернете, в котором он искал партнершу для секса, но указывал, что она не должна употреблять наркотики. Барбер был тоже оправдан.

Тактика ЦСКА и Еременко пока непонятна. На сегодняшний момент есть только комментарий бывшего агента футболиста Марко Трабукки: «Он [Еременко] уверяет, что все совсем не так, как все пишут, и я знаю этого парня уже 12 лет и верю ему».

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Будет ли ЦСКА разрывать контракт с Еременко?

Соглашение футболиста с клубом должно действовать до лета 2017 года. Формально у ЦСКА есть все основания без последствий разорвать контракт. Считается, что годовая зарплата Еременко в клубе составляет 2,2 млн евро. С учетом того, что он не играет с начала октября, экономия ЦСКА при досрочном прекращении соглашения может составить до 1,5 млн евро. Приличные для клуба в нынешнем положении деньги. Теоретически ЦСКА может еще наложить на игрока штраф.

Однако в клубе сначала оценят перспективы апелляции и только потом будут принимать решение. Но вряд ли наказание снимут целиком. Как минимум на полгода Еременко все равно останется вне игры. И за это время срок соглашения истечет. И тогда ЦСКА надо будет выбирать между двумя кардинально разными решениями: либо разрывать контракт, либо продлевать его с тем расчетом, что полузащитник после дисквалификации отработает соглашение.

Карьера Еременко закончена?

Сейчас футболисту 29 лет. Вернуться на уровень Лиги чемпионов после двух лет дисквалификации очень непросто. В истории футбола, впрочем, были примеры, когда отлученные на длительный срок игроки возвращались. Диего Марадона за кокаин был дисквалифицирован на 15 месяцев, но смог потом провести еще несколько ярких лет карьеры и еще два раза попасться на употреблении запрещенных препаратов. Андриан Муту за наркотик отсидел 7 месяцев дисквалификации, но ему был еще и начислен штраф в 17 млн евро, который он должен был заплатить «Челси». В истории отечественного футбола известен только один случай, когда игроку удалось вернуться на высокий уровень после длительного отлучения. Эдуард Стрельцов 5 лет отбывал заключение в колонии и оставался без футбола 7 лет, но в 1965 году выиграл с «Торпедо» чемпионат СССР, а в 1968 — Кубок страны.

Что будет с ЦСКА?

Клуб по всем юридическим законам не несет никакой ответственности за проступок игрока. Результаты матчей, в которых принимал участие Еременко, не могут быть оспорены. Но при этом ЦСКА несет большие репутационные потери: отныне каждый футболист, который проходит длительное лечение и не появляется на поле, попадает под подозрение.

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И, кроме того, ЦСКА вынужден теперь точно заниматься перестройкой команды. Роман Еременко считался ключевым футболистом и одним из самых дорогих игроков состава, и чтобы его заменить, понадобятся активная работа на трансферном рынке и солидные суммы на выкуп нужного исполнителя.

Текст: Константин Иванов

Фото: Сергей Дроняев