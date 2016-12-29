Джикия перешел в «Спартак», Бериша стал игроком «Терека». Таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Георгий Джикия стал игроком «Спартака», грозненский «Терек» приобрел полузащитника «Анжи» Бернарда Беришу, «Урал» намерен подписать контракт с Романом Широковым. Все самые свежие трансферы и главные слухи РФПЛ — в таблице еженедельника «Футбол».
Внимание: выделены состоявшиеся трансферы!
Пришли: в. Селихов (Амкар), з. Джикия (Амкар), з. Маурисио (Лацио, Италия; выкуп прав), н. Йоветич (Интер, Италия), п. Тилеманс (Андерлехт, Нидерланды), н. Луис Адриано (Милан, Италия), п. Самедов (Локомотив), з. Грицаенко (Луч-Энергия), з. Алферов (Зенит Пз), з. Джикия (Амкар), п. Депай (Манчестер Юнайтед; аренда), н. Паскуато (Крылья Советов).
Ушли: з. Таски (Трабзонспор, Турция), п. Ромуло (Фламенго, Бразилия), з. Боккетти (Галатасарай, Турция).
Пришли: п. Эрнани (Атлетико Паранаэнсе, Бразилия), в. Лунев (Уфа). з. Ракицкий (Шахтер, Украина), п. Ренато Аугусто (Бейцзин Гоань, Китай), п. Гудель (Аякс, Нидерланды), з. Бензар (Вииторул, Румыния), п. Р. Марин (Вииторул, Румыния), в. Крицюк (Краснодар), п. Ганиев (Насаф, Узбекистан), в. Митрюшкин (Сьон, Швейцария), в. Беленов (Анжи), в. Джанаев (Ростов), н. Паскуато (Крылья Советов),
Ушли: п. Шатов (Краснодар), п. Витсель (Ювентус, Италия).
Пришли: з. Васин (Уфа; из аренды), н. Витиньо (Интернасьонал; из аренды), п. Ткачев (Крылья Советов; из аренды), н. Панченко (Динамо; из аренды).
Ушли: з. Фернандес (Барселона, Испания), н. Траоре (Монако, Франция; из аренды; Малага, Испания), п. Дзагоев (Саутгемптон, Англия; Эвертон, Англия; Суонси, Англия), н. Страндберг (Брюгге, Бельгия).
Пришли: п. Бериша (Анжи), з. Штангль (РБ Зальцбург, Австрия).
Ушли: п. Иванов (Трабзонспор, Турция).
Пришли: з. Рамирес (Ференцварош, Венгрия), п. Шатов (Зенит), п. Ал. Миранчук (Локомотив).
Ушли: в. Крицюк (Зенит), п. Ахмедов (Шаньдун Лунэн, Китай), н. Смолов (Боруссия Д, Германия).
Пришли: —
Ушли: в. Селихов (Спартак), з. Джикия (Спартак).
Пришли: з. Нандинью (Кабускорп, Ангола).
Ушли: в. Покатилов (Кайрат, Казахстан; выкуп прав), н. Азмун (Бенфика, Португалия; Боруссия Д, Германия), з. Навас (Осасуна, Испания).
Пришли: з. Аподи (Кубань), п. Дроппа (Томь), п. Бикфалви (Томь).
Ушли: з. Васин (ЦСКА; из аренды), в. Лунев (Зенит).
Пришли: п. Ал. Миранчук (Локомотив), н. Яковлев (Анжи), з. Паршивлюк (Анжи).
Ушли: п. Билялетдинов (Локомотив).
Пришли: в. Коченков (Томь, из аренды), п. Билялетдинов (Рубин), з. Джикия (Амкар).
Ушли: п. Самедов (Спартак), п. Ал. Миранчук (Краснодар, Рубин), з. Логашов.
Пришли: —
Ушли: п. Бериша (Терек),в. Беленов (Зенит), п. Иличевич, н. Обертан, н. Яковлев, з. Паршивлюк (Рубин).
Пришли: —
Ушли: п. Ткачев (ЦСКА; из аренды), н. Паскуато (Спартак, Зенит).
Пришли: п. Димитров (Славия, Болгария), п. Глушков (Сибирь), п. Ломакин (Енисей), з. Аподи (Кубань), п. Бикфалви (Томь), п. Широков (свободный агент).
Ушли: п. Жуков (Кайрат, Казахстан), з. Фонтанелло (свободный агент).
Пришли: п. Бикфалви (Томь).
Ушли: —
Пришли: з. Аподи (Кубань), з. Дьяков (Томь), з. К. Комбаров (Томь).
Ушли: —
Пришли: —
Ушли: в. Коченков (Локомотив, из аренды), п. Дроппа (свободный агент), з. Жиров (свободный агент), з. Яблонски (свободный агент), п. Враньеш (АЕК), з. Тишкин (свободный агент), з. Дьяков (Арсенал), п. К. Комбаров (Арсенал), п. Бикфалви (Кайрат, Казахстан; Оренбург, Урал, Уфа).
Фото: официальный YouTube-канал«Спартака»
One thought on “Джикия перешел в «Спартак», Бериша стал игроком «Терека». Таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17”