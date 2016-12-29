Джикия перешел в «Спартак», Бериша стал игроком «Терека». Таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Автор: Еженедельник «Футбол» 1 Comments

Георгий Джикия стал игроком «Спартака», грозненский «Терек» приобрел полузащитника «Анжи» Бернарда Беришу, «Урал» намерен подписать контракт с Романом Широковым. Все самые свежие трансферы и главные слухи РФПЛ — в таблице еженедельника «Футбол».

Внимание: выделены состоявшиеся трансферы!

 

Джикия

Спартак.Локо

Спартак (Москва)

Пришли: в. Селихов (Амкар), з. Джикия (Амкар), з. Маурисио (Лацио, Италия; выкуп прав), н. Йоветич (Интер, Италия), п. Тилеманс (Андерлехт, Нидерланды), н. Луис Адриано (Милан, Италия), п. Самедов (Локомотив), з. Грицаенко (Луч-Энергия), з. Алферов (Зенит Пз), з. Джикия (Амкар), п. Депай (Манчестер Юнайтед; аренда), н. Паскуато (Крылья Советов).

Ушли: з. Таски (Трабзонспор, Турция), п. Ромуло (Фламенго, Бразилия), з. Боккетти (Галатасарай, Турция).

Зенит.Лого

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: п. Эрнани (Атлетико Паранаэнсе, Бразилия), в. Лунев (Уфа). з. Ракицкий (Шахтер, Украина), п. Ренато Аугусто (Бейцзин Гоань, Китай), п. Гудель (Аякс, Нидерланды), з. Бензар (Вииторул, Румыния), п. Р. Марин (Вииторул, Румыния), в. Крицюк (Краснодар), п. Ганиев (Насаф, Узбекистан), в. Митрюшкин (Сьон, Швейцария), в. Беленов (Анжи), в. Джанаев (Ростов), н. Паскуато (Крылья Советов), 

Ушли: п. Шатов (Краснодар), п. Витсель (Ювентус, Италия).

ЦСКА.Локо

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Васин (Уфа; из аренды), н. Витиньо (Интернасьонал; из аренды), п. Ткачев (Крылья Советов; из аренды), н. Панченко (Динамо; из аренды).

Ушли: з. Фернандес (Барселона, Испания), н. Траоре (Монако, Франция; из аренды; Малага, Испания), п. Дзагоев (Саутгемптон, Англия; Эвертон, Англия; Суонси, Англия), н. Страндберг (Брюгге, Бельгия).

Терек. Локо

Терек (Грозный)

Пришли: п. Бериша (Анжи), з. Штангль (РБ Зальцбург, Австрия).

Ушли: п. Иванов (Трабзонспор, Турция).

Краснодар.Лого

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Рамирес (Ференцварош, Венгрия), п. Шатов (Зенит), п. Ал. Миранчук (Локомотив).

Ушли: в. Крицюк (Зенит), п. Ахмедов (Шаньдун Лунэн, Китай), н. Смолов (Боруссия Д, Германия).

Амкар. Лого

Амкар (Пермь)

Пришли: 

Ушли: в. Селихов (Спартак), з. Джикия (Спартак).

Ростов. Лого

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Нандинью (Кабускорп, Ангола).

Ушли: в. Покатилов (Кайрат, Казахстан; выкуп прав), н. Азмун (Бенфика, Португалия; Боруссия Д, Германия), з. Навас (Осасуна, Испания).

Уфа.

Уфа (Уфа)

Пришли: з. Аподи (Кубань), п. Дроппа (Томь), п. Бикфалви (Томь).

Ушли: з. Васин (ЦСКА; из аренды), в. Лунев (Зенит).

Рубин.Локо

Рубин (Казань)

Пришли: п. Ал. Миранчук (Локомотив), н. Яковлев (Анжи), з. Паршивлюк (Анжи).

Ушли: п. Билялетдинов (Локомотив).

Локомотив.Лого

Локомотив (Москва)

Пришли: в. Коченков (Томь, из аренды), п. Билялетдинов (Рубин), з. Джикия (Амкар).

Ушли: п. Самедов (Спартак), п. Ал. Миранчук (Краснодар, Рубин), з. Логашов.

Анжи

Анжи (Махачкала)

Пришли: 

Ушли: п. Бериша (Терек),в. Беленов (Зенит), п. Иличевич, н. Обертан, н. Яковлев, з. Паршивлюк (Рубин).

Крылья Советов лого

Крылья Советов (Самара)

Пришли: 

Ушли: п. Ткачев (ЦСКА; из аренды), н. Паскуато (Спартак, Зенит).

Урал. Лого

Урал (Екатеринбург)

Пришли: п. Димитров (Славия, Болгария), п. Глушков (Сибирь), п. Ломакин (Енисей), з. Аподи (Кубань), п. Бикфалви (Томь), п. Широков (свободный агент).

Ушли: п. Жуков (Кайрат, Казахстан), з. Фонтанелло (свободный агент).

Оренбург (Оренбург)

Пришли: п. Бикфалви (Томь).

Ушли: 

Арсенал (Тула)

Пришли: з. Аподи (Кубань), з. Дьяков (Томь), з. К. Комбаров (Томь).

Ушли: 

Томь (Томск)

Пришли: 

Ушли: в. Коченков (Локомотив, из аренды), п. Дроппа (свободный агент), з. Жиров (свободный агент), з. Яблонски (свободный агент), п. Враньеш (АЕК), з. Тишкин (свободный агент), з. Дьяков (Арсенал), п. К. Комбаров (Арсенал), п. Бикфалви (Кайрат, Казахстан; Оренбург, Урал, Уфа).

 

Фото: официальный YouTube-канал«Спартака»

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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