Путеводитель по городам-участникам ЧМ-2018. Глава 10: Самара

Для тех, кто отважился на путешествие в неизведанные места, чтобы стать причастным к всемирному футбольному праздненству, мы подготовили занятную шпаргалку. Она поможет путнику больше узнать и увидеть, получить по максимуму приятных впечатлений, а еще — без проблем добраться до нужного стадиона и избежать казусов.

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САМАРА

Год основания: 1586

Площадь: 382 кв. км

Население: 1 169 119 чел

Команда: «Крылья Советов»

Послы города:

Александр Анюков, футболист «Зенита»

Евгений Савин, экс-футболист, телеведущий

Анастасия Мыскина, экс-теннисистка

Тагир Хайбулаев, экс-дзюдоист

Николь Родомакина, легкоатлетка

Олег Кононенко, космонавт

Сергей Войтенко, баянист, депутат

Чем известен

Как можно догадаться по составу послов, среди которых нашлось место космонавту и баянисту, Самара – город славный и веселый. Основан он был во времена царствования Федора Блаженного, когда прославленный русский воевода князь Григорий Засекин приказал построить крепость близ реки Самары – левого притока Волги. Местные земли давали хороший урожай пшеницы и зерна, так что город постепенно начал превращаться в важную торговую точку. Теперь это заметно даже по количеству и разнообразию зданий прошлых эпох, доживших до наших дней.

Во время Октябрьской революции 1917 года только что пришедших к власти красных свергли повстанцы – чехословацкий корпус. Четыре месяца Самарой правили чехи, пока их не выбил оттуда увековеченный в анекдотах Василий Чапаев. Теперь вокруг площади его имени музей «Бункер Сталина» и музей истории войск соседствуют с драмтеатром, институтом культуры и старейшим городским парком – Струковским садом.

Во время войны с фашистской Германией Самара превратилась в цитадель авиапромышленности. За ударный труд самарцы были вознаграждены Монументом Славы – 13-метровой фигурой рабочего, стоящего на 40-метровом постаменте и держащего на вытянутых руках «крылья».Не менее впечатляет и ракета-носитель «Союз», стоящая посреди города. Про баянистов речь тоже шла неспроста: Самара считается родиной этого инструмента. Скоро в городе появится памятник баяну, а одним из спонсоров проекта стал тот самый посол ЧМ Сергей Войтенко, пожертвовавший на установку монумента доходы от последнего концерта в местной филармонии.

СТАДИОН: «САМАРА АРЕНА»

Вместимость: 45 000 зрителей

Дата открытия: 28 апреля 2018 года

Стоимость: 20,7 млрд рублей

Домашняя команда: «Крылья Советов»

Матчи:

17 июня, 15:00 Коста-Рика – Сербия

21 июня, 18:00 Дания – Австралия

25 июня, 17:00 Уругвай – Россия

28 июня, 17:00 Сенегал – Колумбия

2 июля, 17:00 1/8 финала

7 июля, 17:00 ¼ финала

О стадионе:

С высоты птичьего полета «Самара Арена» выглядит так, будто к востоку от Волги в районе Радиоцентра приземлилась гигантская космическая тарелка, и такой внешний эффект явно задумывался дизайнерами и архитекторами. Стадион стал рекордсменом по затраченному на него металлу, но зато смотрится он реально как инопланетный объект. Правда, полностью успеть все подготовить не получилось: это единственная арена турнира, где будут играть на рулонном газоне, привезенном из Германии. Инфраструктура пока тоже находится на стадии доработки. Через четыре года рядом со стадионом должен вырасти наукоград «Гагарин-центр», где научные школы, промышленники и финансисты будут сотрудничать друг с другом в единой системе, направленной на развитие космической отрасли.

Как добраться:

Добраться до стадиона быстро здесь не получится, так что проще всего тупо искать места остановки бесплатных шаттлов и использовать в качестве транспорта именно их. Чтобы доехать до «Самара Арены» от вокзала, понадобится порядка получаса, и ходит до нужной остановки («16-й километр») только одна маршрутка № 410. Если вы задумали ехать на матч прямо с самолета, из аэропорта «Курумоч» нужно сесть на автобус № 78 и добраться до остановки «7-й участок» (это займет больше часа), откуда автобус № 210 доставит вас на нужную остановку «16-й километр». Для автомобилистов у стадиона две въездные ветки – улицы Дальняя и Арена-2018. На них можно выехать как с Демократической улицы, так и с Московского шоссе.

Три совета:

— Нет билета на матч? Не беда: как следует оттянуться можно будет на местной фан-зоне, ведь она будет находиться на площади Куйбышева – самой большой площади Европы. На 17,4 гектарах может разместиться более 35 тысяч болельщиков, почти как на самом стадионе.

— Съездить в Самару и не сходить в музей «Самара Космическая» – все равно что слетать в Италию и не поесть пиццу. Тут вы узнаете все о полетах в космос, от строения и принципа работы ракеты до того, что входит в космический пищевой рацион.

— любители пенных напитков уже вспомнили, что в Самаре находится Жигулевский пивоваренный завод? Так вот: метро «Алабинская», по набережной налево, Волжский проспект, дом 2, с 8:00 до 16:45 (кроме выходных).

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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