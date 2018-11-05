Путешествия Гулливера. История главного бомбардира Лиги 1 из «Нанта»

Мы все о чем-то мечтаем, но не всегда нашим желаниям суждено сбыться. Игрок «Нанта» сумел вопреки всем трудностям достичь своей цели. Выплыв из глубинки, он стал футболистом и очаровал игрой всю Францию. Еженедельник «Футбол» — о нападающем «Нанта», который воплотил свою главную мечту в жизнь.

Первые шаги великана

Детство Эмилиано прошло в небольшом аргентинском городе Прогресо, больше напоминающую деревню с 3000 жителей. Мальчиком он мечтал стать профессиональным футболистом, и повторить путь своих кумиров Габриэля Батистута и Карлоса Тевеса. Правда, природа одарила аргентинца итальянского происхождения, не совсем типичным для южноамериканцев ростом. Обычно в Аргентине форварды едва достигают отметки 170 см, Эмилиано же вымахал до 187.

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Сала играл в футбол у себя в деревне, пока его не заметили скауты «Проекто Кресер». Эту команду такой аргентинский филиал французского клуба «Бордо». Сала прошел просмотр и через неделю ему предложили присоединиться к клубу и жить в пансионате с игроками со всей Аргентины. Дома его ждал тяжелый разговор с родителями. Мама не хотела отпускать сына в другой город, но все же Эмилиано смог ее переубедить. Она по-прежнему больно переживает разлуку с ним. «У нас очень крепкие отношения. Мы разговариваем друг с другом почти каждый день. Мы рассказываем друг другу, как прошел день, про наши заботы и дела, мы очень близки. Между нами много доверия», — рассказывает Сала про отношения с мамой.

Живя в пансионате, Эмилиано не только старался не пропускать тренировки, хорошо учиться и всегда делать домашнее задание. «Если бы я весь день играл в футбол, не посещая школу, я бы возможно добился этого, что есть у меня сейчас, но мы обязаны получить образование, потому что мы никогда не знаем, что может случиться завтра», — вспоминал футболист.

Португальский вояж

В 19 лет нападающий отправился в свое первое заграничное путешествие в португальский клуб «Крато», который на тот момент играл в третьем дивизионе. Уже на первой тренировке руководству клуба стало понятно, что к ним приехал настоящий алмаз. «У него была огромная сила, он много сражался на поле, был быстр и обладал хорошим дриблингом. Когда я был его тренером, я видел много игроков, но он был лучшим наконечником, что я видел. Все, кто смотрел как он играет и тренируется, были в восторге от него», — вспоминал Луис Леандро, ныне директор клуба.

Приключения Сала в «Крато» получились скоротечными. Причин две: во-первых, клуб не смог зарегистрировать аргентинца, хотя и заплатил за него около двух тысяч евро. Во-вторых, футболист заскучал по родине и на Рождество поехал в Аргентину, а обратно уже не вернулся. Кстати, его первый европейский клуб, до сих пор ждет дивидендов от «Бордо», ведь, по их мнению, именно они раскрыли парня.

Трагедия винодела

Вскоре нападающий уехал во Францию. Возможно, жирондинцы разглядели талант игрока, либо блестящую работу для своего клиента провел агент Николас Игуаин. Родной брат того самого Гонсало Игуаина. Он хотел сначала устроить игрока на Апеннинах, но не получилось. Впоследствии форвард оказался в «Бордо», довольствуясь лишь выходами за «дубль».

Защитник «Монако» Аймен Абденнур сбил в своей штрафной полузащитника «Бордо» Вахби Хазри. Судья без раздумий назначил пенальти. К точке подошел Эмилиано Сала и сильно пробил по центру ворот. Так он забил свой первый гол за «Бордо». В тот момент он думал лишь об одном, что на другом континенте его родители будут смотреть этот матч и гордиться им.

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Но Эмилиано гоняли, словно теннисный мяч по корту, по арендам. Сначала футболист отправился в третий дивизион Франции защищать цвета «Орлеана». Из 43 голов команды аргентинец поучаствовал в 27 (19 голов+8 ассистов). В следующем сезоне Сала отправился на повышение в Лигу 2, где отметился рекордом. Он первым в составе «Ньора» за сезон наколотил 18 мячей и финишировал 4-м в гонке бомбардиров. И после истечения срока аренды форвард надеялся, что эти успехи позволят ему закрепиться в основе «жирондинцев».

Пришедший к жирондинцам Вилли Саньоль сказал прямо: «В составе я тебя не вижу». Аргентинец все равно продлил контракт с клубом до 2017 года. «Он — игрок, который знает, как приспособиться, но проблема в том, что для это тоже нужно время. В Лиге 1 очень сложно играть в нападении», — объяснял это решение его бывший тренер в «Ньоре» Паскаль Гастиен.

Кроме того, Сала стал жертвой травм, не смог проявить себя в «Бордо» и забил всего лишь 1 гол в 13 матчах.

Гаранде — не гарантия

«Я продолжу работать, чтобы быть более эффективным, я должен решить свои проблемы. Мне нужно быть 100% намного более физически развитым, чтобы играть в Лиге 1. Я должен работать каждый день на тренировках».

Зимой 2015-го игрок снова ушел в аренду , на этот раз в «Кан». В команде на него рассчитывали, ведь южноамериканец должен был заменить основного форварда Матье Дюамеля. Но первый матч получился не совсем удачным: в игре с «Сент-Этьеном» Сала не смог забить в пустые ворота. В дальнейшем он сумел реабилитироваться и в 4 играх забил 3 гола, за что болельщики признали новичка лучшим игроком февраля.

Сала вновь оказался на скамейке запасных, при этом без объяснения причин. Поговаривали, что Патрис Гаранде, тренер «Кана», был против трансфера. Вернувшись из аренды, Эмилиано окончательно решил порвать с клубом и перешел в «Нант». В первом же сезоне Сала забил 15 мячей. Причем в команде он не всегда играл чистого форварда, что не мешало ему отличаться голами.

Отказ от трансферов

Перед началом прошлого сезона в «Нант» пришел Клаудио Раньери, который разглядел в аргентинце нового Джейми Варди. Под его руководством Сала начал забивать и очень много. На тот момент «Нант» был близок к тому, чтобы попасть в еврокубки и форвард, несмотря на выгодные предложения, решил остаться во Франции. Но из-за конфликта с владельцем Раньери покинул, а клуб финишировал 9-м.

Этим летом аргентинец был в шаге от перехода в «Галатасарай». Но «Нант» заблокировал трансфер. «Я был не здоров, не доволен. Я сказал тренеру Кардозу, что я не чувствую себя способным дать лучшее команде. Я много работаю каждый день. Я мечтаю сыграть в европейских турнирах».

«Единственный ответ на сегодня — это мои голы. Я здесь, чтобы спорить, я здесь, чтобы люди поняли, что я чувствую».

В этом сезоне футболист, затаив обиду, в одиночку продолжил тащить «Нант» наверх. В позапрошлом матче Сала оформил хет-трик в игре с «Тулузой», а в общей сложности на его счету уже 10 мячей в 11 матчах. Для наглядности, в прошлом сезоне к 11 турам он отличился лишь трижды.

«Всегда до победы»

У форвард есть мечта. Несмотря на то, что у него 2 гражданства, итальянское и аргентинское, Сала хочет защищать цвета южноамериканцев, ведь он вырос в этой стране и всегда болел за Месси и компанию. Во время сборов летом 2014 года, игроки «Бордо» устроили коллективный просмотр финала чемпионата мира. И нетрудно догадаться, за кого переживал Сала все 120 минут рубки за кубок мира.

Ya todo listo, ahora es su turno muchachos!! VamosArgentinaCarajo pic.twitter.com/N6TztzYY91 — Emiliano Sala (@EmilianoSala1) July 13, 2014

«Я мечтаю сыграть за свою страну. Это пока мечта, но он меня мотивирует »

Помимо футбола аргентинец также увлекается музыкой. Его брат всегда играл на гитаре. А 2 года назад Эмилиано решил купить себя электрогитару и научиться на ней играть. Голеадор даже признался, что вместе с защитником «Нанта» Дэвидом Алкивиадомом они устраивают музыкальные концерты в раздевалке. «Это помогает мне расслабиться. Когда я изучаю аккорды, я не думаю о футболе».

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На его руке набита фраза: «Всегда до победы». И это не просто слова, это его девиз по жизни.

Эмилиано Сала никогда не боялся ставить перед собой цели и на своем личном примере доказал, что мечтать не вредно.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press