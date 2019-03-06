Пойдем с Востока. Лидеры Кубка Гагарина-2019

Участники плей-офф КХЛ продолжают сражение за выход в следующий раунд. Исход противостояний ясен только в двух парах: «Авангард» и «Автомобилист» выбили из турнира «Ак Барс» и «Трактор», выиграв серии всухую. Теперь два этих клуба – явные претенденты на выход в финал своей конференции. А чтобы убедиться в возможностях команд, необходимо проанализировать их плюсы и минусы.

«Авангард»

Плюс: голевая эффективность. Омский клуб переиграл действующих обладателей КГ по общему числу голов в три с лишним раза, – 19:6. Такой результат говорит сам за себя, ведь в прошлом розыгрыше плей-офф казанцы пропустили 19-ю шайбу только в первом финальном матче конференции. Кстати, на данный момент один из лучших снайперов плей-офф – игрок «Авангарда»: форвард Шумаков забросил 5 шайб.

Минус: удаления. За 240 минут на площадке игроки «Авангарда» отсидели в штрафных боксах 46 минут. Главный нарушитель команды – защитник Алексей Бондарев: на его счету четыре удаления. «Авангард» – далеко не самая грубая команда в Кубке, но игровую дисциплину необходимо соблюдать.

Плюс: выдержка. В первом раунде омичи показывали разный хоккей: то они выбегали в резкие контратаки, то долго контролировали шайбу. Подобный стиль пригодится в плей-офф. Также парни Хартли не велись на жесткость соперников, несмотря на частые удаления. Это было особенно заметно по третьей встрече: опасные столкновения приводили к обоюдным удалениям, но «Авангард» не мстил игрокам «Ак Барса». Вместо этого «ястребы» проводили затяжные атаки в зоне казанцев, что привело к итоговому счету 4:1.

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«Автомобилист»

Плюс: вратарь. В трех из четырех победных игр клуб из Екатеринбурга пропустил 3 гола, и в этом заслуга голкипера Якуба Коваржа: суммарно он отразил 87 из 90 бросков. Сейчас 30-летний чех – в списке самых малопропускающих вратарей текущего розыгрыш Кубка Гагарина. Подобное достижение важно не переоценить, ведь «Трактор» весь сезон забивал по 1–2 шайбы за встречу. Но Коварж постепенно набирается уверенности перед следующим раундом плей-офф.

Минус: отсутствие опыта. В плей-офф хоккеисты из Екатеринбурга еще не давали поводов зрителям усомниться в их лидерских возможностях. Поэтому хэйтеры копаются в прошлом: до этого сезона «Автомобилист» ни разу не переступал через барьер 1/8 финала, а главный тренер Андрей Мартемьянов впервые руководит игроками топ-уровня для КХЛ (Доус, Секстон, Трямкин и т.д.). Скажется ли отсутствие опыта в Кубке Гагарина у победителя Восточной конференции – вопрос риторический.

Плюс: неравные составы. Игроки «Автомобилиста» забросили шесть из тринадцати шайб в серии, играя в неравных составах. Причем один раз уральцы забили в меньшинстве – 4 на 5: во втором матче Голышев реализовал выход один в ноль, забив третью шайбу для своей команды. После этого челябинцы выпали из игры, а екатеринбуржцы выиграли со счетом 4:2.

Спустить на тормозах. «Автомобилист» начал проигрывать – что случилось?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба КХЛ