Погода в поле. Топ-5 полузащитников FIFA 17

Очень часто именно от полузащитников зависит игра. Они задают темп, разгоняют атаки, подчищают за партнерами в обороне. Еженедельник «Футбол» представляет пятерку лучших хавбеков новой версии игры, которые однозначно усилят вашу команду.

1. Месут Озил, 27 лет, Германия, «Арсенал»

Месут Озил стал лучшим полузащитником в FIFA 17. За год немец увеличил свой общий рейтинг на 2 балла и поднялся на первое место этой пятерки. Дриблинг Озила теперь равен 86, пас – 87.

Танкист, Супермен и Ко. Топ-5 самых крутых вратарей FIFA 17

Такие высокие показатели, в общем-то, совсем не должны удивлять пользователей. В прошлом сезоне «Арсенал» уступил титул чемпиона Англии «Лестеру». Но второе место в турнирной таблице АПЛ – это во многом заслуга полузащитника, который в один момент может усилить вашу команду и стать ее лидером.

2. Лука Модрич, 31 год, Хорватия, «Реал» Мадрид

Один из лучших футболистов в истории сборной Хорватии по праву занимает вторую строчку в этом топе. Его команда потерпела поражение от будущих чемпионов Европы в 1/8 финала, но, несмотря на это, Модрич считается одним из самых ярких игроков турнира. Кроме того, в прошлом сезоне полузащитник вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, что положительно сказалось на его общих показателях в FIFA 17.

Министры обороны. Топ-5 защитников FIFA 17

Рейтинг пасов равен 86, рейтинг дриблинга – 89. Эти показатели не дадут спокойно жить даже тем командам, у которых защита сделана из бетона. Ну и не стоит забывать о дальних ударах Модрича. В виртуальной жизни они такие же крутые, как и в реальной. Об этом вам может рассказать Волкан Бабаджан, пропустивший удар с 25 метров в исполнении футболиста «шашечных».

3. Поль Погба, 23 года, Франция, «Манчестер Юнайтед»

Пользователи, переплачивавшие за Поля Погба в предыдущих версиях FIFA, будут разочарованы. Не так давно он стал самым дорогим футболистом в истории футбола. А это значит, что теперь вам нужно продать как минимум четверть состава, чтобы приобрести француза и обеспечить его высокой зарплатой.

Новое в FIFA 17: карьера игрока, внешность тренеров и обиженные исландцы

Яркая прическа и фирменное празднование голов – это не все фишки, которые Погба получил от разработчиков самого знаменитого футбольного симулятора в мире. Победы в чемпионате и Кубке Италии позволили ему увеличить свой общий рейтинг. Теперь он равен 88. Словом, столько же и Кевина Де Брюйне, Андреаса Иньесты, Марко Ройса, Эдена Азара и Тони Крооса. Но полузащитник оказался значительно техничнее и быстрее своих оппонентов.

С Погба центр поля вашей команды рискует стать непроходимой стеной для игроков соперников. Полузащитник достаточно высокий, что позволяет ему выигрывать большую часть воздушных единоборств.

4. Кевин Де Брюйне, 25 лет, Бельгия, «Манчестер Сити»

Чем лучше играет бельгиец, тем мощнее выглядит «Манчестер Сити». Разработчики вовремя заметили этот факт и учли его. В FIFA 16 его рейтинг был равен 86. Теперь он занимает почетное 21 место в топ-50 игроков новой версии симулятора и успешно конкурирует по этому показателю с Иньестой, Азаром и Кроосом.

Нерешительный Роналду, безголовый Руни, сверхзвуковой Агуэро. Самые смешные баги FIFA 17

Дриблинг Де Брюйне равен 85 баллам, пасы – 86. В жестких условиях АПЛ, когда даже в FIFA нужно быстро обыграть соперника и отдать точную передачу, бельгийский полузащитник станет отличным вариантом для вашей команды. Кроме того, если у Кевина будет постоянная игровая практика в команде, то за сравнительно небольшие сроки его рейтинг может достичь отметки 90. Согласитесь, когда у вас такой замечательный футболист в зоне полузащиты, победа в чемпионате Англии – это далеко не предел мечтаний.

5. Андрес Иньеста, 32 года, Испания, «Барселона»

Опытный футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста в этом году замыкает топ-5 лучших полузащитников мира по версии EA Sports. Нынешнюю «Барсу» уже невозможно представить без выверенных передач Иньесты, а «красная фуря» явно станет слабее, если в ее составе не окажется «Смерти» (такое прозвище Андреас получил на родине из-за бледного цвета кожи).

И возраст полузащитника не является помехой для его игры. У него одинаковы хороши пасы, дальние удары и дриблинг. Возьмите в свой клуб нестареющего испанского ветерана, и вы точно не будете разочарованы. Капитанская повязка на правой руке Иньесты может дать небольшую пользу: цифра в графе «лидерство» у испанца большая, так что это будет поднимать мораль остальных игроков команды.

Текст: Евгений Морозов

Фото: еженедельник «Футбол», Futh