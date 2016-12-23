Под знаком Криштиану. Как 2016 год стал триумфальным для Роналду

Автор: Никита Котов 0 Comments

Криштиану Роналду провел, возможно, лучший год в своей карьере. Португалец был одинаково успешен как на поле, так и за его пределами, отпраздновав победы в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы, а также заключив пожизненный спонсорский контракт с производителем экипировки. В декабре Роналду в четвертый раз был награжден «Золотым мячом», и мало у кого были причины сомневаться в правильности этого решения.

Криштиану Роналду

«Определенно это был лучший год моей карьеры — и с точки зрения командных побед, и для меня лично. Я никогда не представлял, что выиграю четыре «Золотых мяча». Хочу сказать спасибо моим партнерам по сборной Португалии и «Реалу». Я горд и счастлив»

Криштиану Роналду

В этом году издание France Football впервые за шесть лет вручало «Золотой мяч» без участия ФИФА. По итогам голосования спортивных журналистов на первых двух строчках в очередной раз оказались двое сильнейших футболистов планеты — Криштиану Роналду и Лионель Месси. После победы в Лиге чемпионов и триумфа на Евро практически ни у кого не возникало сомнений относительно итогового успеха португальца в борьбе за главную индивидуальную награду. Журналисты из 137 стран отдали первое место Роналду, и лишь представители 11 государств не включили португальца в первую тройку.

«Любой другой футболист может прийти в «Реал», но он никогда не сможет достичь того, чего достиг Роналду. Не думаю, что будет преувеличением, если я скажу, что он лучший игрок в истории «Реала»

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В прошлом сезоне Роналду был традиционно результативен на групповой стадии Лиги чемпионов. Португалец наколотил 11 мячей в ворота «Мальме» и «Шахтера». В 1/8 финала «сливочные» одолели «Рому», а Криштиану отметился великолепным сольным голом в гостевом матче. В ответной, четвертьфинальной, игре с «Вольфсбургом» Роналду оформил хет-трик и принес мадридцам итоговую победу. В полуфинале «Реал» сломил сопротивление «Манчестер Сити», а в финале был повержен «Атлетико». Решающий пенальти хладнокровно реализовал Роналду, ставший лучшим снайпером турнира. «Победа в Лиге чемпионов определенно поможет мне удачно сыграть на Евро. Не буду обещать, что мы одержим победу, но надо верить, что это возможно. У нас отличная команда и великолепный тренер». Как оказалось, Криштиану не лукавил.

Криштиану Роналду

«Роналду – идеальный пример человека, который сделал себя сам. Многие тренеры могли бы сказать, что сделали того или иного игрока, но Роналду сделал себя сам. Мы только дали ему инструменты и платформу для того, чтобы добиться успеха»

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Победа на Евро-2016 стала самым крупным успехом в истории сборной Португалии. Команду не рассматривали в числе фаворитов, и это явно сыграло ей на руку. Коллектив Фернанду Сантуша с большим трудом вышел в плей-офф, не одержав ни одной победы над не самыми сильными соперниками по группе. Дубль Роналду в матче с венграми помог португальцам свести игру к ничьей и занять третье место в группе. Затем он поучаствовал в единственном голе в ворота хорватов, реализовал послематчевый пенальти в игре с поляками и забил головой валлийцам, подпрыгнув почти на три метра. В первом тайме финального матча Криштиану получил травму, хотел вернуться в игру, но в итоге покинул поле на носилках. Кадры с дирижирующим у бровки своими партнерами по ходу игры Роналду заполонили интернет. Португальцы стали первой командой, которой удалось завоевать трофей, выйдя с третьего места в финальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. А Роналду и Пепе стали 8-м и 9-м футболистами в истории, выигравшими Евро и Кубок чемпионов в одном сезоне. «Никто не верил в Португалию, но правда в том, что мы сделали это. Все мы. Я очень рад, это один из счастливейших дней в моей жизни», — радовался Криштиану.

«Для меня важно помогать другим. Конечно, я не могу оказать помощь всем нуждающимся. Я помогаю людям не для своего имиджа, а для их блага»

Криштиану Роналду

Призовые за победу на Евро в размере 275 тыс. евро португалец перечислил в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Денежный бонус за победу в Лиге чемпионов (600 тыс. евро) игрок перевел благотворительному фонду ООН. Общая сумма его пожертвований уже превысила 10 млн евро. Кроме того, Криштиану охотно встречается с больными детьми, для которых внимание со стороны знаменитого спортсмена куда важнее любых денег: «Бывает очень тяжело смотреть на детей, когда ты знаешь, что кто-то из них скоро умрет. Глядя на этих детей и их несчастных родителей, я понимаю, что мои проблемы – это ничто по сравнению с горем людей, которым так хочется помочь». Нападающий не только постоянно участвует в благотворительных акциях, но и регулярно сдает кровь. Роналду не раз говорил, что на его теле нет татуировок именно по той причине, что они помешали бы ему выступать донором крови.

Криштиану Роналду

«Иногда люди думают, что я не человек, но это не так. У меня в карьере есть и хорошие, и плохие моменты. Моя мантра — всегда реагировать на плохие события. Они мотивируют меня отлично выступать и оставлять хорошее впечатление как на поле, так и вне его»

Криштиану Роналду

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В недавнем матче против мексиканской «Америки» Роналду забил мяч, который оказался для него юбилейным по двум показателям: 500-й в клубной карьере и 100-й в международных клубных соревнованиях. В этом году он стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который на протяжении семи календарных лет забивает 30 и более голов. Кроме того, Криштиану стал единственным игроком, забивающим шестой год подряд 50 голов во всех турнирах. Осенью он заключил пожизненный контракт с компанией Nike на 24 млн долларов в год и к 73 годам заработает от спонсорского контракта миллиард долларов. У него миллионы поклонников и недоброжелателей, но ему еще есть что доказывать. Не зря в фойе его отеля в Лиссабоне постояльцев встречает вывеска: «Ваша любовь делает меня сильным, а ненависть – неудержимым».

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

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Никита Котов
Никита Котов

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