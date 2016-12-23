Под знаком Криштиану. Как 2016 год стал триумфальным для Роналду

Криштиану Роналду провел, возможно, лучший год в своей карьере. Португалец был одинаково успешен как на поле, так и за его пределами, отпраздновав победы в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы, а также заключив пожизненный спонсорский контракт с производителем экипировки. В декабре Роналду в четвертый раз был награжден «Золотым мячом», и мало у кого были причины сомневаться в правильности этого решения.

«Определенно это был лучший год моей карьеры — и с точки зрения командных побед, и для меня лично. Я никогда не представлял, что выиграю четыре «Золотых мяча». Хочу сказать спасибо моим партнерам по сборной Португалии и «Реалу». Я горд и счастлив»

Криштиану Роналду

В этом году издание France Football впервые за шесть лет вручало «Золотой мяч» без участия ФИФА. По итогам голосования спортивных журналистов на первых двух строчках в очередной раз оказались двое сильнейших футболистов планеты — Криштиану Роналду и Лионель Месси. После победы в Лиге чемпионов и триумфа на Евро практически ни у кого не возникало сомнений относительно итогового успеха португальца в борьбе за главную индивидуальную награду. Журналисты из 137 стран отдали первое место Роналду, и лишь представители 11 государств не включили португальца в первую тройку.

«Любой другой футболист может прийти в «Реал», но он никогда не сможет достичь того, чего достиг Роналду. Не думаю, что будет преувеличением, если я скажу, что он лучший игрок в истории «Реала»

Зинедин Зидан

В прошлом сезоне Роналду был традиционно результативен на групповой стадии Лиги чемпионов. Португалец наколотил 11 мячей в ворота «Мальме» и «Шахтера». В 1/8 финала «сливочные» одолели «Рому», а Криштиану отметился великолепным сольным голом в гостевом матче. В ответной, четвертьфинальной, игре с «Вольфсбургом» Роналду оформил хет-трик и принес мадридцам итоговую победу. В полуфинале «Реал» сломил сопротивление «Манчестер Сити», а в финале был повержен «Атлетико». Решающий пенальти хладнокровно реализовал Роналду, ставший лучшим снайпером турнира. «Победа в Лиге чемпионов определенно поможет мне удачно сыграть на Евро. Не буду обещать, что мы одержим победу, но надо верить, что это возможно. У нас отличная команда и великолепный тренер». Как оказалось, Криштиану не лукавил.

«Роналду – идеальный пример человека, который сделал себя сам. Многие тренеры могли бы сказать, что сделали того или иного игрока, но Роналду сделал себя сам. Мы только дали ему инструменты и платформу для того, чтобы добиться успеха»

Алекс Фергюсон

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Победа на Евро-2016 стала самым крупным успехом в истории сборной Португалии. Команду не рассматривали в числе фаворитов, и это явно сыграло ей на руку. Коллектив Фернанду Сантуша с большим трудом вышел в плей-офф, не одержав ни одной победы над не самыми сильными соперниками по группе. Дубль Роналду в матче с венграми помог португальцам свести игру к ничьей и занять третье место в группе. Затем он поучаствовал в единственном голе в ворота хорватов, реализовал послематчевый пенальти в игре с поляками и забил головой валлийцам, подпрыгнув почти на три метра. В первом тайме финального матча Криштиану получил травму, хотел вернуться в игру, но в итоге покинул поле на носилках. Кадры с дирижирующим у бровки своими партнерами по ходу игры Роналду заполонили интернет. Португальцы стали первой командой, которой удалось завоевать трофей, выйдя с третьего места в финальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. А Роналду и Пепе стали 8-м и 9-м футболистами в истории, выигравшими Евро и Кубок чемпионов в одном сезоне. «Никто не верил в Португалию, но правда в том, что мы сделали это. Все мы. Я очень рад, это один из счастливейших дней в моей жизни», — радовался Криштиану.

«Для меня важно помогать другим. Конечно, я не могу оказать помощь всем нуждающимся. Я помогаю людям не для своего имиджа, а для их блага»

Криштиану Роналду

Призовые за победу на Евро в размере 275 тыс. евро португалец перечислил в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Денежный бонус за победу в Лиге чемпионов (600 тыс. евро) игрок перевел благотворительному фонду ООН. Общая сумма его пожертвований уже превысила 10 млн евро. Кроме того, Криштиану охотно встречается с больными детьми, для которых внимание со стороны знаменитого спортсмена куда важнее любых денег: «Бывает очень тяжело смотреть на детей, когда ты знаешь, что кто-то из них скоро умрет. Глядя на этих детей и их несчастных родителей, я понимаю, что мои проблемы – это ничто по сравнению с горем людей, которым так хочется помочь». Нападающий не только постоянно участвует в благотворительных акциях, но и регулярно сдает кровь. Роналду не раз говорил, что на его теле нет татуировок именно по той причине, что они помешали бы ему выступать донором крови.

«Иногда люди думают, что я не человек, но это не так. У меня в карьере есть и хорошие, и плохие моменты. Моя мантра — всегда реагировать на плохие события. Они мотивируют меня отлично выступать и оставлять хорошее впечатление как на поле, так и вне его»

Криштиану Роналду

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В недавнем матче против мексиканской «Америки» Роналду забил мяч, который оказался для него юбилейным по двум показателям: 500-й в клубной карьере и 100-й в международных клубных соревнованиях. В этом году он стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который на протяжении семи календарных лет забивает 30 и более голов. Кроме того, Криштиану стал единственным игроком, забивающим шестой год подряд 50 голов во всех турнирах. Осенью он заключил пожизненный контракт с компанией Nike на 24 млн долларов в год и к 73 годам заработает от спонсорского контракта миллиард долларов. У него миллионы поклонников и недоброжелателей, но ему еще есть что доказывать. Не зря в фойе его отеля в Лиссабоне постояльцев встречает вывеска: «Ваша любовь делает меня сильным, а ненависть – неудержимым».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press