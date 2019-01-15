Под бой курантов Биг-Бена. 10 главных событий английского футбола

Английский футбол лучший хотя бы потому, что даже в новогодние праздники матчи не прекращаются, а лишь учащаются. Для тех, кто только вылез из миски с оливье, 10 отрезвляющих событий, которые вы могли пропустить.

1. Удачный выход на замену Оле-Гуннара Сульшера

Будучи форвардом «МЮ», норвежец получил репутацию джокера Алекса Фергюсона. Сульшер дожидался своего часа, выходил на замену и за кратчайшие сроки приводил Fergie Time в действие. Из 91 гола в составе «красных дьяволов» Оле-Гуннар забил 29, выйдя с «банки». Самый известный – победный в финале ЛЧ-1999 против «Баварии». Похожий трюк он повторил и в 2019 году. После поражения от «Ливерпуля» (1:3) в Манчестере окончательно разлюбили Особенного. Жозе уволили, и теперь как минимум до конца года тренировать «Манчестер Юнайтед» будет Сульшер. Чтобы выдернуть норвежца из «Мольде», потребовалось 500 тыс. фунтов. Затраты окупились быстро: «МЮ» при новом тренере выиграл шесть матчей подряд с общим счетом 17:3, но впереди первые сложные соперники.

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2. «Челси» купил резервиста «Боруссии» Д за 64 млн евро

Речь об американском вингере Кристиане Пулишиче. Три года назад он дебютировал за дортмундцев, быстро закрепившись в старте. Уже тогда Юрген Клопп просил «Ливерпуль» приобрести игрока, но предложенные 11 млн евро не устроили боссов «Боруссии». В этом сезоне 20-летний полузащитник «шмелей» играет мало по двум причинам: из-за участившихся мышечных травм и просто потому, что и без американца у команды Люсьена Фавра все ладится. Сделка вышла неоднозначной. «Челси», выплатив за футболиста 64 млн евро, сразу сдал его в аренду до конца сезона обратно в Дортмунд. А сам трансфер прошел без согласования с главным тренером «синих» Маурицио Сарри. Как бы предприимчивое руководство лондонцев не испортило отношения с очередным подчиненным.

3. В декабре «Ливерпуль» не потерял ни одного очка

«Ливерпуль» ждет своего чемпионства почти 30 лет. В 2019-м мечта может наконец исполниться. В АПЛ чаще всего именно декабрь расставляет команды по турнирным намерениям. Команда Юргена Клоппа выиграла семь матчей, забив 22 гола и пропустив лишь трижды. По итогам месяца немца признали лучшим тренером лиги, а Вирджила ван Дейка – лучшим игроком. Пусть болельщиков не расстраивает вылет из национального кубка от «Вулверхэмптона» (1:2). Есть ощущение, что эта команда настроена на победу и в ЛЧ, и в АПЛ.

4. «МанСити» проиграл два матча АПЛ, но сохранил интригу

К желанному «золоту» «Ливерпуль» приблизили и необъяснимые потери очков главного конкурента. «МанСити» в начале декабря проиграл «Челси», а с наступлением беспрерывного потока матчей команду окончательно залихорадило. «Сити» едва не вылетел от «Лестера» в Кубке лиги (1:1, 3:1 по пен.), а затем Эдерсон трижды пропустил от «Кристал Пэлас» (2:3) уже в чемпионате. Обиженные за вылет «лисы» со второй попытки обыграли «горожан» (2:1), отпустив «Ливерпуль» в отрыв. Очный матч «Сити» с мерсисайдцами мог окончательно убить интригу, но Пеп перестраховался, отказался от привычной доминирующей модели игры (парни Юргена владели мячом больше, чем команда Пепа, — 51% против 49%) и оставил 3 очка на «Этихаде» (2:1).

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5. «Эвертон» провалил декабрьский отрезок

Едва ли кто-то из болельщиков «ирисок» может безболезненно смотреть на таблицу АПЛ. Когда главный соперник забрал все возможные очки в декабре, «Эвертон» провалил Boxing day и проиграл четыре из пяти матчей чемпионата. Единственная победа одержана над «Бернли» (5:1), но клуб все дальше от еврокубковой зоны и ближе к компании аутсайдеров. Если у Марку Силвы остались рычаги управления командой, то нужно быстрее искать нужные тумблеры.

6. Маурисио Почеттино посвятил победу жене

В отличие от «Эвертона», главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино умеет дарить подарки. Команда главного романтика лиги в последнем предрождественском туре в гостях громила «Эвертон» (2:6). Счет на табло Почеттино назвал особенным: «Я посвящаю эту победу со счетом 2:6 своей жене Карине. Вы не поверите, но мы поженились 26 лет назад. Весь день я думал, что мне надо найти подарок, а тут такое совпадение!»

7. VAR подставил «Челси» в полуфинале Кубка лиги

В полуфинале Кубка лиги в матче «Тоттенхэм» – «Челси» на 26-й минуте Гарри Кейн выбежал один на один с Кепой и после столкновения рухнул на газон. Сначала арбитр Майкл Оливер зафиксировал офсайд, затем обратился за помощью к видеоповтору, а спустя полторы минуты передумал и назначил пенальти. Кейн забил единственный гол в игре. На послематчевой пресс-конференции Маурицио Сарри не сдерживал гнева: «Чистейший офсайд, мы заслуживали большего в этой встрече!» Исправить положение итальянский тренер сможет 24 января в ответном полуфинале.

8. Аарон Рэмзи уходит из «Арсенала»

«Арсенал» не смог договориться с валлийцем, чей контракт заканчивается летом 2019-го. Теперь полузащитник станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом «Ювентуса» после КриРо с зарплатой 8 млн в год. Рэмзи выступал за лондонцев с 2008 года, провел 354 матча, поучаствовал в 118 голах (61+57) и дважды признавался болельщиками лучшим игроком сезона. Теперь суппортеры лондонцев еще больше озлоблены на владельца клуба — Стэна Кроенке. Он и сам не вкладывает больших средств на усиление состава, и продавать свои акции не планирует.

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9. Александр Зинченко забил первый гол за «Сити»

Бывший полузащитник «Уфы» поучаствовал в разгроме «Бертон Альбион» (9:0) в полуфинале Кубка лиги. Четвертый гол с передачи Сане забил Александр Зинченко, отправив мяч по сумасшедшей траектории за шиворот вратарю. А отметил его броском в кольцо, как это делают российские футбольные блогеры. Не зря Пеп Гвардиола на одной из пресс-конференций на вопрос о позиции назвал украинского футболиста полноценной десяткой.

10. Игрока сборной Англии выгнали из ночного клуба за употребление кокаина

Инцидент произошел на неофициальной предрождественской вечеринке, где собрались футболисты одного из клубов АПЛ. FA проведет расследование и может дисквалифицировать игрока, личность которого пока не разглашается. Многие болельщики склоняются к тому, что это мог быть Кайл Уокер — плохиш, пропустивший следующую игру «Сити» против «Лестера». По такой же логике под подозрение попадает и Деле Алли, уже не раз фигурировавший в английской «желтухе».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press