По 1:0 не желаете? «Ротор-Волгоград» исправляет прошлогодние ошибки

Автор: Дмитрий Темников 0

Во время межсезонной паузы ситуация в «Роторе» напоминала страдания двоечника на зимних каникулах: после отдыха все равно придется разгребать все накопившееся долги [последнее место в турнирной таблице], да и не факт, что исправленные оценки уже как-то повлияют на годовые баллы [сохранение прописки в ФНЛ]. Но за пять весенних туров волгоградцы улучшили свое положение: четыре победы помогли им впервые за весь сезон выбраться из зоны вылета.

Домашний выезд

Перед рестартом первенства домашний стадион «Зенит» упорно приводили в порядок, но все старания по уборке снега были напрасными, и к 4 марта поле оставалось непригодным для футбола. Из-за этого команде Сергея Павлова пришлось официально начать новый год на стадионе в Астрахани, поэтому прерывать 6-матчевую серию без поражений нужно было в 422 км от родного города. Однако поддержка своих болельщиков была необходима: в стартовых мартовских турах клубу предстояло провести сразу три домашние игры – с «Тамбовом», «Спартаком-2» и «Енисеем». Совместно с администрацией города было принято решение: на все три матча астраханской серии для фанатов организовывались бесплатные поездки на автобусе до пункта назначения.

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Помогло ли это команде? Гендиректор волгоградцев Андрей Рекечинский заявил об этом после игры с «Енисеем»: «Во многом благодаря поддержке нашей трибуны «Ротор» смог одержать такую важную и нужную победу над лидером первенства. Ведь команда и болельщики должны быть единым целым. Спасибо за вашу поддержку! Вы лучшие!». Но победа над красноярцами – не главный успех сине-голубых этой весной. Важнее то, что волжане научились играть стабильно.

Подстроимся под любого

Нужны доказательства? Тогда вернемся к началу марта: возобновлять сезон с борющимся за стыки «Тамбовом» — задача не из легких, но волгоградцы сумели победить (1:0). А в следующем туре «Спартак-2» был обыгран с тем же счетом. В игре с «Ротором» красно-белые не смогли победить в чемпионате в 8-й раз кряду, поэтому ссылаться на везение глупо. Сине-голубые доказали: им под силу не пропустить от любого клуба ФНЛ. «Тамбов», «Спартак-2», «Енисей», «Зенит-2» — все эти команды минимально проиграли «роторам» и не сумели им забить. А ведь находятся они в разных частях таблицы: те же петербуржцы пытаются выползти из зоны вылета. А вот гостевое поражение от «Балтики» (0:1) – исключение из правил: волжане доставляли балтийцам неудобства после вбросов мяча из аута и имели шанс забить, если бы судья назначил в ворота хозяев пенальти. Основания для него, скорее всего, были.

В этом году непонятно, как сложится очередной матч «Ротора». Во встрече с «Тамбовом» игроки больше времени проводили в обороне: спасал вратарь Заболотный, и цепко боролся за мяч защитник Абазов. А против «Спартака-2» шла комбинационная игра через фланги с подключениями Ребко по центру. Единственная предсказуемость «Ротора» — пока все его матчи заканчиваются с одинаковым счетом.

«Играть в один мяч всегда сложно и тренерам, и футболистам. Болельщикам тоже тяжело» — сам Павлов опроверг миф о том, что его команде легче сосредоточиться, когда за 90 минут забивают всего раз.

Но матчи до одного гола вырабатывают в футболистах из Волгограда навык бороться до конца: в равной игре с «Енисеем» и штурме «Зенита-2» мячи были забиты за несколько минут до финального свистка. Развивает это и слаженность действий в обороне, когда цена ошибки губительна: Абазов и Пискунов стараются не рисковать и при опасности в штрафной предпочитают вынести мяч на угловой, на исполнении которого спокойно перекрывают нападающих.

«Я впервые увидел, как народ, выходя со стадиона, плакал от радости». Кто и как в Волгограде возрождает «Ротор»

Новоселье под овации

Команда уже вернулась в родной город, где скоро состоится ее новоселье. Перед ЧМ на «Волгоград Арене» в рамках ФНЛ пройдут тестовые матчи. Местные болельщики уже готовятся к 21 апреля: впервые «Ротор» сыграет на новом стадионе с одним из конкурентов в битве за выживание – «Лучом-Энергией». При разрешенной вместимости в 25 тысяч мест реализовано уже около 16 тысяч билетов.

Но случился бы такой ажиотаж, если бы за зиму игровая модель «Ротора» не преобразилась благодаря Павлову? 62-летний специалист пришел в клуб по ходу сезона, но уже сумел добиться от футболистов сплоченности. Теперь счастливые зрители радуются заряженности игроков и пишут в соцсетях: «Сергей Александрович, спасибо за красивую игру!»

Текст: Дмитрий Темников
Фото: пресс-служба ФК «Ротор-Волгоград»

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