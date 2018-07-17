Отвечать будете? Три вопроса перед началом первенства ФНЛ

Чемпионат мира закончился, пора переключаться на лучшую лигу мира. Тут хватает веселья и без иностранных фанатов: например, все команды, вылетевшие по итогам прошедшего первенства, все равно остались в первом дивизионе – «спасибо» отсутствию бюджета у половины клубов ПФЛ. Но вопрос «повторится ли эта ситуация снова?» – не самый важный перед стартом нового сезона.

Черышев – спаситель Нижнего Новгорода?

Еще недавно он радовался успехам своего сына в прямых эфирах на ТВ, а теперь возобновил тренерскую карьеру. Речь о Дмитрии Черышеве – за четыре дня до окончания чемпионата мира-2018 он решил возглавить клуб впервые за два года.

После блестящей игры Черышева-младшего на домашнем турнире большая часть нижегородцев стала гордиться тем, что футбольное семейство родом из города на Волге. Поэтому получилась слишком голливудская история, когда 49-летний специалист подписал соглашение именно с местным «Нижним Новгородом». И сразу же получил наставление от замгубернатора Дмитрия Сватковского: «Мы

ставим задачу перед клубом – войти в четверку лучших команд первенства ФНЛ».

Дмитрий Черышев определился с помощниками https://t.co/V9rhyPYCkt pic.twitter.com/BVxzf20LNO — ФК Нижний Новгород (@fcnn2018) July 15, 2018

Справедливо? Ответил сам главный тренер: «Ребята сейчас не готовы к предстоящему турниру. Я ожидаю сложности в начале сезона, связанные с тем, что команду готовил другой тренер». И эти слова были сказаны за пять дней (!) до первого тура. Но тут же Дмитрий Николаевич обнадежил: «Мы понимаем, что

ставим самые высокие задачи и будет трудно. Но, как говорится, мы залезли в подводную лодку, закрыли люк и нам оттуда деваться некуда. А со мной тем более, я деспот». Все на самом деле так плохо или Черышев-старший запутывает соперников?

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А «Балтика» выйдет?

В конце прошедшего сезона игроки «Балтики» почувствовали, что такое боль — они обеспечили себе как минимум еще один сезон в первом дивизионе. Хотя шанс подняться в РФПЛ был – к 32-му туру калининградцы шли на четвертом месте. Но итоговая пятая строчка на финише призвала руководство к действиям: еще в мае было решено не продлевать контракт с Игорем Черевченко, который пришел в

команду зимой 2017-го и помог ей не вылететь. Новым главным тренером стал 74-летний Валерий Непомнящий. И хоть авторитетный специалист заявил о выходе в Премьер-лигу как об основной задаче на сезон, превратить мечту в реальность без определенных средств будет тяжело.

«Надеюсь, что как минимум тот же коэффициент полезного действия от каждого вложенного рубля должен сохраниться, а лучше всего увеличиться. Поэтому дело не в деньгах. Безусловно, взаимосвязь вложенных денег и результата бешеная. Но я надеюсь, что «Балтика» станет исключением и без существенного наращивания бюджета попадет в РФПЛ», — и это заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, владелец клуба. После таких слов трудно поверить, что «балтийцы» станут главными конкурентами «Тамбова» и «Сочи» в борьбе за повышение в классе.

Клубы будут играть на своих стадионах?

Главная шутка губернаторов и спортивных чиновников в последнее время – их слова, что футбольное наследие в виде стадионов и инфаструктуры после ЧМ-2018 будет использовано на сто процентов. Ведь главный турнир четырехлетия только завершился, а ситуация уже напоминает классическую фразу «все лучшее — гостям».

В наступающем сезоне ФНЛ целых пять клубов («Ротор», «Мордовия», «Сочи», «Нижний Новгород», «Балтика») считаются хозяевами арен, на которых только недавно играли Месси, Роналду, Кейн и другие. Правда, на деле стадионы рискуют остаться пустыми на длительный срок. И если «Сочи» (перед началом сезона петербуржское «Динамо» все-таки сменило название и место обитания) не сыграет первые туры чемпионата на местном «Фиште» из-за «генеральной уборки» после мирового первенства (нужно снять все плакаты и атрибутику турнира), то многие клубы разорятся из-за неподъемной арендной платы на новеньких стадионах. Гендиректор той же «Балтики» Тимур Лепсая с ужасом ждет цены за предоставление услуг на стадионе в Калининграде: «Мы пока еще не получили официальную стоимость аренды стадиона: Но цифры, которые пока неофициальные, нас не устраивают». Подобные вопросы беспокоят и остальных участников фантастической пятерки.

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Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФНЛ, instagram.com/svetlanasams/