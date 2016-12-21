Отрыв башкир. Как в Уфе растет самый молодой клуб Премьер-лиги

ФК «Уфа» основан в конце 2010 года. К тому моменту из «Крыльев Советов» ушел Леонид Слуцкий, в «Локомотиве» Ольга Смородская уволила Юрия Семина, а «Рубин» уже хранил в музее оба своих чемпионства. Теперь вдоль таблицы чемпионата России «Уфа» выше их всех. Корреспондент еженедельника «Футбол» побывал в столице Башкортостана и увидел, чем живет клуб, в котором практику получал будущий тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Викторское мастерство

— Одни и те же лица, да? — Гончарено устало изучает журналистов. Маленький пресс-центр с рядами офисных стульев — одновременно и зал для интервью, и рабочий кабинет с наградами, и стол с чаем.

Классический сюжет о большом специалисте, который зачем-то попал на работу в провинцию с ее микромасштабами, белорус реализовывал в жанре семейного фильма. Там он любил всех, а все любили его. Гончаренко был вежлив, активен, заморочен на результате и терпелив. Даже когда ему задавали странные вопросы типа «Почему в этом сезоне команда провела в красной форме только два матча?».

В любом публичном разговоре с начала сезона Гончаренко упорно говорил, что «Уфа» для него никакая не ссылка, а отдельный и важный проект.

«У меня была договоренность со Слуцким и с клубом о том, что я смогу уйти, если поступит предложение на должность главного тренера», — сказал он в летнем интервью «Спорт-Экспрессу». И добавил, что таких предложений набралось всего два: от «Кубани», откуда он ушел со скандалом и которая давно пылает адским огнем, и от «Уфы». Выбор без альтернативы.

— Что нового принес Гончаренко? Все. От тактики до психологии. Он дал игрокам поверить в себя, — рассказывает еженедельнику «Футбол» защитник уфимцев Николай Сафрониди. — Бывают тренеры, говорящие: «Да вы ничего не можете, нате вам мяч — пинайте его». А он, наоборот, заставляет играть: не бойтесь ошибок, идите вперед.

Два сезона подряд «Уфа» занимала 12-е место. Сейчас вкатилась в зимний перерыв на восьмом. Кроме того, башкиры обыграли в Москве «Спартак» и «Локо», пропустили на уровне лидера таблицы и сгоняли десять матчей на ноль — больше, чем «Зенит» или «Краснодар». И столько же, сколько ЦСКА или все тот же «Спартак».

— Так и напиши: это один из лучших тренеров, у которых мне приходилось играть, — продолжает Сафрониди. — Я сейчас не попадаю в состав и могу сидеть и поливать его грязью. Но я так не сделаю, потому что это действительно человек [высокого класса]. Он должен работать в топ-командах.

Многие думали, что Гончаренко получит такой клуб уже летом. Но Леонид Слуцкий провалил Евро, а вместе с ним — свои перспективы в сборной/на иностранном рынке. Тем не менее за эти полгода все понимали, что Гончаренко — основной вариант Гинера. Кроме того, в его контракте с башкирами ЦСКА прописан как единственный клуб с правом забрать тренера досрочно без компенсации. Но Гончаренко все равно до последнего дня держал тактичный профессионализм, опровергая любые слухи, чтобы не задеть самооценку молодого клуба.

Леонид Слуцкий в ЦСКА. Как это было

В короткой, как гетры Мигела Данни, истории «Уфы» было всего два реально медийных персонажа. Но если Эммануэль Фримпонг прокачивал сочный имидж, то Гончаренко за короткий отрезок развил весь клуб в целом. Без него уфимцам будет трудно, но клуб рано или поздно перестроится. Потому что тут всегда есть вопросы важнее — ресурсы и хоккей.

Ледокольными путями

В Уфе нет метро. В 1981-м его строительство фиксировалось в Госплане СССР, в 1996-м президент тогда уже России торжественно закладывал в городе первый камень, в нулевых для метрополитена подолгу верстали бюджет, а сейчас о собственной подземке в народе либо молчат, либо считают, что тут просто везде неудобный грунт.

В какой-то степени проблема тоже футбольная. Стадион «Нефтяник» расцвел в 12-15 километрах от центра, и по загруженным вечерним дорогам средний таксист проползает этот кусок от сорока минут до часа. Более удобного места для «Уфы» нигде не найти. Поэтому пока клуб играл в ФНЛ и окучивал Премьер-лигу, «Нефтяник» капитально ремонтировали, чтобы из плоского комнатного стадиона он вырос в добротное место для высшей лиги.

Реконструкция напрягла бюджет сильнее годовых расходов на клуб, но, похоже, оно того стоило. Сейчас у «Нефтяника» есть грамотная обзорность, козырек на половину круглого периметра трибун, забор с фотостендами игроков и массивные переплетения балок из красного железа, которые внезапно напоминают мост Голден Гейт в Сан-Франциско и цветасто выглядят на фоне вечерних крошек снега.

«Я впервые увидел, как народ, выходя со стадиона, плакал от радости». Кто и как в Волгограде возрождает «Ротор»

«Нефтяник» на тридцать лет опытнее самой «Уфы». Конечно, в башкирском футболе вертелись команды и до декабря 2010-го, но все это было так давно и несерьезно, что сегодня вне республики мало кто вспомнит названия тех кроманьонцев. «Уфа» тогда изначально создавалась под уровень Премьер-лиги и сразу пошла с козырей: пригласила тренером Андрея Канчельскиса, вела переговоры (неудачные) с Анатолием Бышовцем насчет консультации и проглотила региональную команду с бесконечно очаровательным названием «Башинформсвязь-Динамо», заняв ее место во втором дивизионе. До заветной РФПЛ «Уфа» доползла за три с половиной года. Примерно столько же наверх забирался «Краснодар», которому, правда, дважды помогала экономическая дистрофия соседей по лиге.

Делать в Уфе крупный футбольный клуб — в любом случае риск, потому что город прочно захвачен хоккеем. У «Салавата Юлаева» новая арена в центре города, история, репутация и титулы. А еще — один из наиболее упитанных в КХЛ бюджетов. У ФК пока все намного скромнее. «Объем финансирования [«Уфы»] порядка миллиарда рублей, плюс-минус сто миллионов», — заявил недавно глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Есть вероятность, что в 2017-м разрыв уменьшится.

Как пишет местное отделение газеты «Коммерсант», правительство региона пересмотрит распределение средств от одного из двух главных предприятий республики — Башкирской содовой компании — так, чтобы рубли капали не напрямую в муниципальный бюджет, а в «Региональный фонд». Это странная организация, которая полностью относится к власти Башкортостана, но при этом формально прописывается как нечто отдельное. Как раз из «Регионального фонда» финансируются многие спортивные проекты республики, включая «Уфу». Все это на фоне слухов о якобы скорой утечке части капиталов «Башнефти», которая обеспечивает «Салават».

Деньги — второстепенное. Важнее другое. Пятничным вечером 25 ноября, когда «Уфа» принимала «Оренбург», «Салават» на ледовой арене отмечал день рождения игрой с московским «Динамо». Там — тепло, звезды и праздник. Тут — холод, будни и неизвестный соперник. Несмотря на все это, к «Нефтянику» подтянулась бодрая толпа, которая заводила кричалки, хохотала на минусовой температуре и шуршала по свежему снегу за бесплатной гречкой и очередью в кафе под трибуной. О том, какой там счет у «СЮ», при мне спросили только однажды. И то в пресс-центре и на 88-й минуте.

Блюдо «Салавата». Чему один хоккейный клуб может научить весь русский футбол

Независимо от цифр в банковских активах «Уфа» уже отгрызла свою аудиторию у конкурентов, у города, у погоды, у интернета. Метод она использовала элементарный: надо стать самым позитивным клубом чемпионата.

Уфалогия

Среди зрителей выделялся Кехинде Фатаи. Не только потому, что это лучший бомбардир команды в сезоне, а потому, что нигериец, наверное, первый человек, который пришел на футбол под минусовую температуру в легкой кожаной куртке. Впрочем, матч он выдержал без заметных мучений, а единственный гол игры — добивание Ондржея Ванека после пенальти — встретил с наушниками и смартфоном. Кстати, 1:0 для «Уфы» теперь любимый счет. В первой части она выиграла так шесть матчей и еще два проиграла. Иногда такой минимализм дается сложнее, чем холод. Хотя плевать на результативность — башкирский клуб давно берет другим.

Год назад «Уфа» пронеслась по интернету с серией видеороликов, где Фримпонг рассказывал, что «хорошая киска — черная, брат», будущий игрок «МанСити» Александр Зинченко подпевал «Владимирскому централу», а вся основа поздравляла Марию Командную с днем рождения. В измазанном нафталином русском футболе такая кустарная дерзость выглядела как прорыв: «Уфу» быстро запомнили и в какой-то степени полюбили.

Эммануэль Фримпонг: «Аршавин всегда улыбался. Может, потому что он пил виски? Русские же все пьют»

Сейчас клубный ютуб пересох, но теплая атмосфера из команды никуда не делась. В комментариях под недавним материалом «Футбола» о «Салавате Юлаеве» читатель рассказал, что на башкирском футболе вместо культуры боления — распространение билетов через пивнушки и грубые заводилы с кричалками по бумажке. Разумеется, есть информация, которая доступна только жителям региона. Но в морозном космосе «Нефтяника» вечером на матче против «Оренбурга» я провел около трех часов и за этот период не наткнулся ни на один след агрессии, мата или бытового хамства. Зато видел много энергии, стройного боления, в котором даже пробивался звон детских криков, и искреннюю дружелюбность. В том числе по отношению к сопернику.

Фанаты «Оренбурга» тащат огромный барабан. Им навстречу выходит кто-то из работников «Уфы». Они немного переговариваются между собой. Гости выпускают в адрес уфимца серию подколов. Тот хлестко отвечает:

— Вы сейчас дошутитесь. Я вас через досмотр пропущу. И через анальный тоже.

Вся толпа взрывается хохотом и так же мирно продолжает разговор. По итогу — ноль конфликтов и враждебности, а единственным притеснением «Оренбурга» за день останется только имя Владимир напротив фамилии Павла Нехайчика, коварно проникшее на табло стадиона.

Из динамиков по округе растекается колоритный микс электрогитар, оперного пения и рэперской читки — в некоторых песнях отчетливо выделяются слова про ФК «Уфа». Около одной трибуны их перекрывает микрофон ведущего, который раздает подарки за скандирование кричалок. Три школьника подходят, коротко совещаются и выстреливают свежезаготовленную рифму: «Вперед, уфимцы! Наш клуб непобедимый!» Ведущий удивляется, но все-таки отдает награду. Вокруг так безмятежно, что даже пара сотрудников полиции задорно играет в футбол какой-то пластиковой деталью, сотрясая белую крупу с меховых шапок.

Всего за сутки около «Уфы» появляется твердая уверенность: если местные сохранят ламповый дух и небанальное мышление, то рано или поздно здесь будут и деньги, и полный стадион, и победа над хоккеем, и еврокубки, и новый Гончаренко, который в этот раз останется надолго.

Уфа

Текст: Роман Абрамов

Фото: Роман Абрамов, официальная группа «Уфы» ВКонтакте