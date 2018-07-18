Отречение короля. Криштиану Роналду начал новую главу своей карьеры в «Ювентусе»

Криштиану Роналду больше не часть «королевского» клуба. Его волшебная история в Мадриде закончилась максимально ярко: четыре «Золотых мяча» и четыре кубка Лиги чемпионов за девять лет в «Реале». Все это остается позади, как и Мадрид, куда Криштиану вернется уже только в качестве соперника бывшего клуба и, как всегда, забьет парочку голов.

Династический брак

Криштиану Роналду привык ломать рекорды: складывается ощущение, что он живет только ради того, чтобы как можно большее количество раз вписать свое имя в мировую футбольную историю. Сплетни о том, что Криштиану все-таки покинет Мадрид, витают в воздухе несколько последних лет: португалец не молодеет (хоть и не сдает позиции), а всю жизнь провести в «Реале» с сумасшедшим руководством во главе с Пересом, который при желании может усадить на банку даже самых талантливых, – это уже слишком. В результате это свершилось. Да, Криштиану Роналду отправляется покорять Европу, но не в «ПСЖ» и «МЮ», куда его постоянно сватали, а в «Ювентус» – казалось бы, самый неочевидный вариант. Но об этом чуть позже.

Что же по самому контракту? Португальская легенда подписала контракт с итальянским клубом до 2022 года и будет получать 31 млн евро в год. «Ювентус» заплатил в общей сложности 112 млн евро: 100 млн — «Реалу» за игрока, 5 млн — компенсация клубам, за которые игрок выступал до 23 лет, а 7 млн — затраты по оформлению сделки. Оправданна ли эта сумма? Безусловно, да. Неизвестно, чем питается и как тренируется Роналду, но с каждым годом он только улучшает показатели. К слову, в самый свой неудачный сезон в «Реале» он забил 33 гола.

Смута в королевстве

«Реал» покорил мое сердце. Эти годы в Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни» — такими словами начал Криштиану Роналду свое обращение к фанатам. Действительно, не поспоришь. Четыре «Золотых мяча», четыре Лиги чемпионов и целый шкаф индивидуальных наград и других кубков — все это Роналду заработал в тандеме с «Реалом». Но как же так получилось, что португалец принял решение уехать из этого Эдема? Как и всегда, во всем виноват личный конфликт.

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Дело далеко не в деньгах, как вы понимаете. Заключив новый контракт с «Реалом», Криштиану получал бы те же самые 30 миллионов и продолжал греться под теплым мадридским солнцем. Но самодурство Флорентино Переса уничтожило самое главное для Роналду — уверенность в собственной востребованности. «Неймар получит «Золотой мяч», только если перейдет в «Реал», — Перес не стал скрывать желания подписать бразильца. После этого на лице Роналду появился огромный знак вопроса: есть ли гарантия, что после прихода молодой звезды в команду португалец не померкнет на ее фоне или, еще хуже, останется на скамейке запасных? Конечно, нет. Что и понял Криштиану. Поговаривают, что «Реал» не стал особенно цепляться за португальца, когда тот пытался играть обиженку и ждал извинений от руководства клуба. Сложно спорить с тем, что пятилетняя эпоха «Реала» подходит к концу, а переход Роналду, несостоятельность действующей атаки и разговоры о возможных трансферах Кейна, Азара, Мбаппе, Левандовски, Неймара и других ребят лишь подтверждают это.

Отголоски с острова

Кто еще из топ-клубов претендовал на белозубого португальца? Агент Роналду называл вслух лишь два клуба: «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Если с первым все ясно и понятно: такой трансфер стал бы очередным поводом для обсуждения больших денег шейхов, – то с «красными» все куда интереснее. Фанаты «МЮ» ждали возвращения португальца спустя столько лет. Когда-то давно маленький Криштиану с огромными, как эго Ибрагимовича, амбициями пришел к мысли, что пора уезжать из Англии. Это было самое важное и правильное решение в его жизни.

Однако, как пишут испанские СМИ, «Манчестер Юнайтед» прямым текстом сказал агенту португальца, что не заинтересован в приобретении «престарелого» игрока. Большая вечеринка по поводу возвращения Роналду в Манчестер, скорее всего, не просто откладывается, а отменяется. Вероятность того, что после 2022-го Криштиану будет еще раз покорять Англию, крайне мала. Но вот в чем ирония: даже несмотря на такое поведение, «МЮ» заработает на переходе своего бывшего игрока в «Ювентус». «МЮ» попал под «программу солидарности» от ФИФА, по которой новый клуб обязан выплатить бонусы экс-командам игрока, в которых он выступал до 23 лет. С помощью расчетов было выяснено, что англичане будут получать по 0,5% от общей суммы трансфера каждый сезон. Это 497 000 евро стерлингов в сезон и 2,98 млн евро стерлингов за весь период.

Итальянский захват

«Ювентус» остается только поздравить с самой гениальной сделкой за последние годы. Не верите? Смотрите. Во-первых, итальянцы собираются заработать денег на переходе одного из двух лучших игроков мира. В течение четырех лет «Ювентус» потратит на Роналду около 339 млн евро с учетом налогов, но все прекрасно понимают, что на продаже одних футболок с седьмым номером «старая сеньора» заработает в разы больше.

Во-вторых, зацикленность на Лиге чемпионов. Кто, если не португалец, знает, как выигрывать главный клубный европейский турнир и кто, как не «Ювентус», знает, как вылетать на самой его последней стадии. «Ювентус» и Роналду – отличный симбиоз: итальянцы позволят игроку стать абсолютно недосягаемым, достичь полного европейского господства с новой порцией рекордов, а взамен получат долгожданную победу в ЛЧ, к которой идут последние годы.

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В-третьих, Роналду в «Ювентусе» — это отличный проект для популяризации клуба. Итальянцам даже не придется ездить в пресловутые летние туры, которые эффективно работают в той же Бундеслиге: туры сами приедут в Турин. Криштиану Роналду давно перестал быть человеком, это бренд, способный вывести узнаваемость команды на абсолютно другой уровень.

Можно без сдачи? Топ-5 самых дорогих игроков мира

Трансфер Криштиану Роналду в «Ювентус» занял лишь шестую строчку в списке самых дорогих трансферов за всю историю футбола. Вы наверняка знаете первую пятерку «золотых» игроков, стоимость чьих ног и футбольного интеллекта потянет на бюджет небольшой европейской страны. Еще раз называем великих и ужасных, но неприлично дорогостоящих футболистов современности.

1. Кто: Неймар

Откуда: «Барселона»

Куда: «Реал»

Стоимость: 222 млн евро

Самый громкий, самый дорогой и самый скандальный трансфер за всю историю мирового футбола. Информация о вечно недовольном Неймаре, его отце, руководстве «Реала» и жаждущих увидеть бразильца в форме с Эйфелевой башней шейхов — все это история одного перехода. Неймар установил рекордную стоимость, которая продержится еще совсем недолго: цены в большом футболе неумолимо растут, инвесторы не беднеют, а новые таланты никуда не исчезают. Ну а пока Неймар может хвастаться мальчикам во дворе, что его ценник самый большой в мире.

2. Кто: Килиан Мбаппе

Откуда: «Монако»

Куда: «ПСЖ»

Стоимость: 135 млн евро

Пожалуй, самый странный по реализации трансфер. Килиан Мбаппе привлек внимание топ-клубов еще два года назад, а год назад перешел из «Монако» в «ПСЖ». На правах аренды. Весь прошедший год игрок выступал в парижском клубе в качестве арендованного игрока, а официально его игроком стал только 1 июля 2018 года. «ПСЖ» меньше всего волнуют правила фейр-плей, ведь все разрешимо. Ирония состоит в том, что после продажи Роналду молодое французское дарование сватают все в тот же «Реал». Ждать ли нам в таком случае побитого рекорда Неймара?

3. Кто: Филиппе Коутиньо

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «Барселона»

Стоимость: 125 млн евро

Переход Коутиньо в «Барселону» стал самым дорогим в истории этого клуба, что логично. Бразилец вел себя непростительно грязно по отношению к «Ливерпулю». На фоне своей огромной мечты о сине-гранатовой футболке он напрочь забыл о приличном поведении. В «Барселоне» его сразу восприняли в качестве «второго Неймара»: смазливый бразилец с отменным дриблингом и отличной забивной способностью. Пока Коутиньо не подошел даже близко к успехам Неймара. Возможно, пока рано об этом говорить: игрок отыграл за каталонский клуб всего полсезона.

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4. Кто: Усман Дембеле

Откуда: «Боруссия» Д

Куда: «Барселона»

Стоимость: 115 млн евро

На фоне этого парня Коутиньо кажется просто солнечным мальчиком. «Боруссия», конечно, знатно заработала на трансфере француза, но нервов потратила не меньше. Игрок просто решил повести себя как обиженный ребенок, перестал отвечать на звонки руководства «шмелей» и тренера и ждал, пока клуб даст согласие на трансфер. В результате все получилось, но карма отыгралась на Усмане: почти половину сезона игрок смотрел футбол с больничной койки после травмы в самом начале осени. «Барселона» на фоне этого отказалась выплачивать немцам бонусы, но они и так довольны.

5. Кто: Поль Погба

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Стоимость: 105 млн евро

Переход Поля Погба стал переломным для мирового футбола. Он стал вторым игроком, чей трансфер обошелся клубу в более чем 100 млн евро. Француз побил рекорд Гарета Бэйла, державшийся три года. Сейчас же сложно представить, что чей-то рекорд будет держаться более сезона. Погба очень хотел видеть в составе «МЮ» Жозе Моуринью, раскидывавший комплименты французу при каждом удобном случае. К слову, «МЮ» знатно насмешил футбольный мир: Поль выступал за англичан с 2009-го по 2012-й, так и не получив места в старте, был отправлен в «Ювентус», откуда его снова купил «Манчестер» за огромные деньги.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press