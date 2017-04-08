Оставить тягомотину. Как Тиаго Мотта нашел себя

На поле Тиаго Мотта всегда запредельно заряжен, но с мячом — хладнокровен и рассудителен, словно герой приключенческих саг Джека Лондона. Итало-бразильский полузащитник не стал великим в «Барселоне», но не сдался и к 30 годам превратился в одного из лидеров лучшего клуба Франции.

Мотта родился в Сан-Пауло. В начале прошлого столетия его дед Фортунато Фоганьоло уехал из Венеции в Южную Америку в большое путешествие и построил семью. Его внук рано увлекся футболом и с 9 лет занимался в местной секции. Вскоре Мотта отправился на просмотр в «Ювентус», но не в туринский, а из Сан-Пауло. На португальский лад местные произносят «Жувентус». Во время одной из командировок в Бразилию прилетела делегация из Барселоны во главе с Лоренцо Серра Феррером. На юниорском турнире с участием «Жувентуса» технический директор каталонцев разглядел большой талант дирижера и после матча лично подошел к Мотте. Летом 1999 года 17-летний бразилец подписал контракт с «Барселоной».

«Когда я попал в первую команду «Барсы» в 2001 году, у меня были сомнения: играю ли я на уровне Клюйверта, Луиса Энрике, Коку? Когда я вышел на «Камп Ноу», то понял, что я часть великой команды»

Тиаго Мотта

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Карлес Решак – человек, открывший Лионеля Месси, в «Барселоне» поработал на всех должностях. В 2001 году новый президент каталонцев Жоан Гаспар назначил Карлеса на роль главного тренера в надежде на его десятилетний опыт работы с Йоханом Круиффом. Решак первым наигрывал Мотту в основу. Одному из лидеров «Барселоны Б» предстояло втиснуться в тройку к Хави и Филиппу Коку. Но с не меньшим рвением на место претендовали Габри с Фабио Рошембаком.

И всегда умевший ладить с молодыми Луи ван Гал, и вечно ищущий свежие кадры Радомир Антич, и сверхспокойный Райкард – все рассчитывали на талантливого бразильца. Голландец видел в нем игрока левого края, другие тренеры «Барселоны» — опорника, способного начинать атакующие набеги. Тиаго Мотта было по силам влиться в состав каталонцев так же крепко и железобетонно, как это получалось у Хави, чье место никогда не оспаривалось. Помешали постоянные травмы. Хрупкость Мотты не дала даже попытаться конкурировать с Андресом Иньестой.

«Это тяжело рационально объяснить, но ни президент, ни Чики Бегиристайн не хотели встречаться со мной, чтобы определиться с контрактом. В моем возрасте и с моим опытом я заслуживал большего уважения»

Тиаго Мотта

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Признание болезни – первый шаг к восстановлению. В 2007-м Тиаго за 7,5 млн евро перешел в «Атлетико». Энтузиазм быстро испарился после череды травм: мениск, проблемы с коленом, боль в мышцах. В сумме полузащитник не сыграл и в 10 матчах за сезон. Понимая, что едва ли окупит потраченные на него деньги, Мотта предложил руководству не платить ему, когда он вне игры. Команда и футболист расторгли контракт по обоюдному соглашению. Мотта отправился на родину деда – в Италию.

Серия А помогла бразильцу окрепнуть и морально, и физически. Джан-Пьеро Гасперини в Генуе боготворила та половина тиффози, что переживала за «Дженоа». Тренер спустя 12 лет вернул «грифонов» в Серию А. Мотте же Гасперини вернул уверенность и помог перезапустить карьеру. Выстроенный итальянцем дуэт в центре поля бразильца с Марко Росси обеспечивал «Дженоа» надежную оборону. Вкупе с набравшим на тот момент бешеный ход Диего Милито генуэзцы заняли пятое место в Серии А и едва не попали в Лигу чемпионов.

«Я не думаю, что Анчелотти и Конте использовали бы меня, если бы я был плохим футболистом. Я работал с такими тренерами, как Моуринью, Анчелотти и Рафаэль Бенитес, но Джан-Пьеро Гасперини — это особенный случай. Он научил меня многому: и в плане человеческих качеств, и в плане техники и тактики».

Тиаго Мотта

Вместе с аргентинским форвардом Мотта летом 2009 года перебрался в «Интер». Тогда сильнейшим клубом Италии руководил лучший на тот момент тренер в мире — Жозе Моуринью. Для Тиаго переход стал второй попыткой заиграть в топ-клубе. Но на этот раз бразилец не потерялся, утонув в звездном центре поля. Здесь ему составили компанию Деян Станкович, Эстебан Камбьяссо, Уэсли Снейдер. Всю критику и недовольство общественности Моуринью впитывал в себя, ограждая от лишнего внимания игроков. Дебютный сезон в миланском гранде закончился идеально: «Интер» первым завершил чемпионат и выиграл Лигу чемпионов. Пусть даже Мотта пропустил еврокубковый финал из-за перебора карточек. Свой главный финал полузащитник сыграл позже.

В Италии для Мотты стало все настолько родным и привычным, что он был готов представлять цвета итальянского флага: «У меня есть итальянский паспорт, так что, если Марчелло Липпи захочет вызвать меня в «скуадру адзурру», буду безумно рад». Мотта прошел все юношеские сборные Бразилии и даже выступал за старшую на Голд Капе-2003. Но этот турнир для ФИФА не является официальным, поэтому у полузащитника была возможность быть заигранным за Италию. Так, в 29 лет бразилец стал футболистом «скуадра адзурры», а уже через год ему предстояло сыграть на Евро-2012. На Украине и в Польше Италия дошла до финала против Испании. Все восхищались нестареющим Андреа Пирло, но роль натурализованного бразильца в успехе была не меньшей. Финал для Мотты закончился драматично. На 62-й минуте он получил травму бедра, а его команда доигрывала матч вдесятером. «После травмы Тиаго борьба в финале закончилась», — заключил тренер победителей Висенте Дель Боске.

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«Пока все говорят о Пирло, я бы сосредоточил внимание на Тиаго Мотте. Поверьте, он может внести серьезный вклад в успех своей команды. У него нет ошеломляющей скорости, но он великолепно владеет мячом»

Рафаэль Бенитес

Несколько лет назад президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи угрожал директору мадридского «Атлетико» купить клуб после того, как испанцы попытались переманить Тиаго Мотту. В Париже опытный полузащитник — игрок важный и даже системообразующий. Благодаря ему у Марко Верратти больше пространства для созидания, а у Блеза Матюиди есть опытный партнер по опорной зоне.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.