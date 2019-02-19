Одна сатана. Мауро Икарди рушит свою карьеру при помощи жены

Аргентинский форвард сменил «имидж»: лидер «Интера» превратился в игрока с большими проблемами. Драматичности ситуации добавляет жена Икарди – Ванда Нара, являющаяся личным агентом Мауро. Будущее 26­-летнего нападающего теперь туманно: летом он, скорее всего, окажется в другом клубе – том, который не оттолкнет трансферная стоимость в 80 млн евро.

Хроника падения

В 2019 году Мауро провел 6 из 8 матчей «Интера» от звонка до звонка, но сумел только дважды реализовать пенальти. Да и те голы он забил «Беневенто» (6:2) и «Лацио» (1:1, по пен. – 3:4) в Кубке Италии. «Засуха» нападающего в матчах Серии А совпала с командным спадом. С момента последнего гола своего лидера в чемпионате (15 декабря) «змеи» провели 8 туров. Результаты этой серии не самые удачные: 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения, всего 6 забитых мячей.

«На десерт» ко всем трудностям аргентинец еще и лишился капитанской повязки. СМИ сообщают, что члены команды и главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти приняли это решение исходя из двух причин: Мауро редко брал слово в раздевалке, а также не останавливал Ванду, когда та делала скандальные заявления в прессе по поводу его контракта. После этого Икарди совсем скис: девятый номер отказался от полета в Вену на первый матч 1/16 Лиги Европы против «Рапида» и выбыл из строя из­-за проблем с коленом. Ванда же заявила полиции о получении сообщений с угрозами от неизвестных, а во время поездки с детьми в ее машину кинули камень. Черная полоса семьи началась спустя месяц после того, как Нара решила превратить карьеру мужа в шоу.

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Как все начиналось

С начала сезона ­2018/19 Мауро выступал в свойственной ему манере игрока, умеющего воспользоваться редким моментом: форвард забивал мячи «Тоттенхэму», «Милану» и другим командам в конце встречи, переворачивая результат в пользу «нерадзурри» в самый нужный момент. Техника голов от аргентинца имела несколько вариаций: 1) 181-­сантиметровый страйкер получал мяч после навеса и закидывал (или заталкивал) его в ворота; 2) Икарди принимал пас в свободной зоне, врывался в штрафную площадь и пробивал вратаря;

3) из­-за плотного прессинга обороны футболист делал 1–2 касания после передачи и наносил точный удар. Игровые качества Икарди всем давно известны, но тот же «Милан» не мог подобрать тактической вакцины против его действий на поле: 21 октября нападающий забил пятый мяч подряд в дерби с «россонери».

Все шло отлично. Ближе к Новому году Мауро разошелся: 2 ноября его признали игроком месяца в Серии А, а в начале декабря он забил в четырех гостевых встречах подряд и сравнялся по среднему числу голов в «Интере» с легендарным Роналдо – 0,6 мяча за игру. Вокруг Икарди запылали слухи и новости.

О его приобретении снова стали мечтать топ-­клубы: «Челси» вроде как хотел заманить форварда уже в зимнее трансферное окно, а испанские гранды и «Ювентус» готовили предложения на лето. Тут же вмешалось и руководство «Интера»: «нерадзурри» собирались продлить соглашение со своим капитаном. Об успешности переговоров уверял и вице­-президент клуба Хавьер Дзанетти: «Новый контракт будет подписан в самое благоприятное время». Но когда за дело взялась Ванда, даже он перестал контролировать ход сделки.

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Семейный бизнес

Нынешний договор Мауро с миланцами действует до 2021 года, поэтому руководство команды решило привлечь игрока повышением его годовой зарплаты с 5,5 млн евро до 7 млн. Такой оклад оставил бы Икарди в числе самых высокооплачиваемых футболистов Серии А. Но агента предложение не устроило. На встрече с боссами «Интера» Нара заявила, что снайпер требует 9 млн евро за сезон.

«Мы очень далеки от нового контракта с «Интером». Икарди – не тот игрок, которого стоит обсуждать. Нужно обновить соглашение и финансовые условия – только и всего» – это дерзкое заявление Ванды в январе на ТВ взбесило директора «нерадзурри» Джузеппе Маротту. Позже La Gazzetta dello Sport сообщила, что Беппе больше не желает вести дела с супругой аргентинца. Если это правда, то Маротта не первая «жертва» агрессивного маркетинга со стороны аргентинки: по данным СМИ, прошлым летом «Реал» отказался от услуг форварда, чтобы не обсуждать детали сделки с Нарой.

Источники утверждают, что «сливочные» до сих пор настаивают на привлечении в переговоры проверенного посредника. Но сам клиент Ванды, похоже, не верит прессе: «Как это возможно, что газеты пишут такую ерунду? Жена заботится о совместных интересах. Она продолжит работу до конца моей карьеры».

Ожидание/Реальность

Модель Ванда Нара давно известна в футбольном мире. Она прославилась в 2013 году, когда закрутила роман с Икарди. На тот момент игрок выступал за «Сампдорию» и часто приезжал в гости к своему партнеру по команде Макси Лопесу, который был женат на Ванде. Вместе они воспитывали троих сыновей. Но это не остановило Мауро: спустя какое-­то время Нара ушла к Икарди и забрала своих детей. Позже у пары родились две дочери.

Этот семейный скандал стоил форварду места в сборной Аргентины: Лопеса поддержал его друг Лео Месси, объявивший Икарди бойкот, и Мауро перестали приглашать в национальную команду. Ванда тоже пострадала: в интернете злоумышленники опубликовали минутное хоум видео 18+ с девушкой, похожей на Нару. После этого модель начали называть порнозвездой. Что, впрочем, не помешало ей стать агентом.

В августе 2017­-го Нара заявляла, что благодаря ее трудам трансферная стоимость мужа поднялась до 250 млн евро. Но по факту работа «представительницы» футболиста негативно влияет на его цену. В связи с агентскими скандалами «Интер» рассматривает возможность продажи своего ценного «актива». К летнему трансферному окну «нерадзурри» готовы снизить сумму отступных за нападающего со 110 до 80 млн евро.

Миланцам не стоит бояться перемен, на что указывают и статистические показатели. С сезона­ 2014/15 команда провела без Икарди 19 матчей: 14 побед, 3 ничьи, 2 поражения, 2,1 гола за матч – не самые худшие цифры. А вот самому аргентинцу стоит задуматься. Еще в конце прошлого года его признавали лучшим игроком Италии ­2017/18, а теперь 26­-летний форвард тратит собственные силы совсем не ради успешных выступлений на поле.

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Титульный лист. Главные достижения Икарди

Во взрослой карьере топ-­форвард не выигрывал командных трофеев. До сих пор он завоевывал только индивидуальные призы.

Лучший бомбардир Серии А (2014/15, 2017/18). В дебютном сезоне за «Интер» аргентинец забил 22 мяча. Этот результат повторил только Лука Тони, который и разделил первую строчку с нападающим «нерадзурри». Подобная история произошла с Икарди и в прошлогоднем первенстве: он наколотил 29 мячей и выиграл снайперский зачет на пару с Чиро Иммобиле из «Лацио».

Три приза за один год. По итогам розыгрыша Серии А­ 2017/18 капитан «Интера» завоевал сразу несколько наград. Помимо звания главного страйкера, La Gazzetta dello Sport признала его футболистом года в Италии. А один из голов Мауро стал лучшим в том сезоне.

Удачный дебют в Лиге чемпионов. Нападающий провел свой первый матч в ЛЧ только 18 сентября 2018­-го: на 85-­й минуте встречи против «Тоттенхэма» (2:1) капитан миланцев сравнял счет. По ходу группового этапа Икарди забил еще 3 гола, но «нерадзурри» не смогли выйти в плей­-офф турнира.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press