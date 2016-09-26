Новое в FIFA 17: карьера игрока, внешность тренеров и обиженные исландцы

В России выходит продолжение самого знаменитого футбольного симулятора — FIFA17. Еженедельник «Футбол» одним из первых взял джостик в руки, чтобы рассказать, чего нового придумали канадцы из EA Sports.







Гиганты атакуют

На станции метро Юго-Западная 24 сентября собралось множество людей. Причиной тому стала возможность поиграть в новую часть знаменитого футбольного симулятора FIFA от EA Sports. На экране размером с пятиэтажный дом! Сотни людей, несмотря на пронизывающий ветер и громадную очередь, часами ждали, чтобы первыми испытать настоящую сказку — виртуальный футбол нового уровня: с гигантскими Лионелем Месси, Криштиану Роналду, Марко Ройсом и другими звездами.

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И уровень, действительно, новый, ведь игра разработана на движке FrostbiteEngine, что делает ее уникальной . Он использовался в таких играх, как Need for Speed, Dragon Age и, конечно же, в серии Battlefield, где рушились здания, взрывалось все, что только можно – и все это с невероятной реалистичностью. Пока сложно сказать, как катастрофы вписались в футбольный симулятор, но разработчики пообещали, что FIFA17 станет по-настоящему революционной. И если презентация игры в холодный осенний день вызвала такой ажиотаж, значит нас не обманули.

Путь Хантера к звездам

Главное нововведение FIFA 17 – это игровой режим «Journey» . Он является сюжетным и представляет собой интерактивный сериал, в котором игрок проходит путь молодого футболиста к победам и славе. Вместе с главным героем, так похожим и по истории, и по внешним данным на 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, геймерам придется начинать с самых низов карьеры, чтобы навсегда вписать свое имя, а точнее имя Алекса Хантера – именно так зовут юного гения, в историю британского футбола.

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В этом сериале также присутствуют и другие персонажи. Это дед героя — легенда английского футбола, когда-то не попавший на домашний чемпионат мира-1996. Друг Хантера — Гарет Уокер. А также заботливая и мудрая мать Алекса, которая сопровождает и поддерживает сына на протяжении всей его дороги к мечте.

Между матчами и тренировками вас ждут целые сюжетные вставки с участием главных действующих лиц и суперзвезд: Златана Ибрагимовича, Харри Кейна, Уэйна Руни, Марко Ройса и других других. Происходящее на экране будет завесить непосредственно от игрока, держащего джостик, чему способствует ветвистая система диалогов, так хорошо прижившаяся в различных RPG. Она позволит общаться с журналистами, по-разному реагировать на события, подкалывать партнеров по команде. И даже влиять на характер Алекса, как на поле, так и за его пределами. Одним словом – каждый шаг Хантера на пути к величию будет зависеть только от вас.

Создавая этот режим EA замахнулись на настоящий голливудский уровень, пригласив в качестве сценариста английского писателя Тома Уотта, известному по совместной работе с Дэвидом Бэкхемом над книгой «Дэвид Бекхэм — Моя команда». Режим удостоился и отдельного саундтрека, автором которого стал лауреат премии Оскар Аттикус Росс, работающий вместе с фронтменом группы Nine Inch Nails Трентом Резнором над музыкой к фильмам Дэвида Финчера.





Ноу-хау на миллион долларов

Ultimate Team – футбольный Hearthstone — режим, где необходимо собирать карточки футболистов для создания универсальной команды, а затем играть ей с другими игроками по всему миру. Любители FIFA оценят. В Ultimate Team в этом сезоне два новых вида игры — FUT Champions и SquadBuildingChallenges.

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Первое нововведение – целая система еженедельных турниров, по итогам которых можно участвовать в турнирах месяца, а затем и сезона. Главным призом станет возможность поездки на финал Ultimate Team Championship Series. В нем сразятся 32 лучших игрока Ultimate Team со всего мира. Мультиплатформенный турнир будет проходить в формате двухматчевого противостояния, который будет проведен в два тура на каждой из платформ. Призовой фонд соревнования составит 1,3 млн долларов.

Второе ноу-хау – режим Squad Building Challenges, в котором для сыгранности команды необходимо будет собирать футболистов исключительно из одной лиги и одной национальности. По мнению разработчиков, это добавит в игру интереса, а также заставит не так быстро избавляется от игроков, которые ранее казались ненужными. В предыдущих версиях игры приходилось пользовались небольшим пулом виртуальных футболистов, не обращая внимания на всех остальных – это было большой проблемой, которая, похоже, наконец решена.







Франкенштейн из Венгера и Гвардиолы

В режиме карьеры теперь появилась возможность создать уникальную внешность для тренера. Создать Франкенштейна — гибрид Арсена Венгера и Пепа Гвардиолы у вас вряд ли получиться, но то, что это предаст игре еще большую реалистичность – факт. Также повелись конкретные цели и задачи, сделав режим более интересным и разноплановым.

Не обошлось и без новых лиг – впервые в игре будет представлен чемпионат Японии, а также вернется бразильская Серия А.

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Игровой процесс особых изменений не претерпел. Разработчики взяли лучшее из предыдущих двух частей и соединили воедино. Однако игра точно стала значительно быстрее и динамичнее своих предшественниц.









Интересные факты о FIFA 17

1. Футбольная ассоциация Исландии отклонила предложение ElectronicArts о появлении виртуальной сборной своей страны в игре FIFA17. Причиной тому послужили финансовые разногласия — ассоциация посчитала сумму в $15 тыс. недостаточной для приобретения прав на перенос команды в игру.

2. Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи в своем твиттере высказался по поводу своего низкого, как он считает, рейтинга паса (59) в FIFA17. EASports ответила футболисту так: «Тренировки – путь к совершенству» и прикрепив видео из игры, где персонаж Батшуайи проходит тренировку паса. Миши с ответом тянуть не стал и написал всего лишь два слова: «Качаю PES»

3. Футболист «Ганновера» Эдгар Приб представлен в FIFA 17 как гражданин России. Родился Эдгар в городе Нерюнгри, в Якутии, но в раннем детстве переехал с родителями в Германию. Российского гражданства у игрока нет, возможно, с выходом игры в свет, есть смысл поднять этот вопрос.

4. В игре будет более 50 треков от исполнителей разнообразных жанров из более чем 15 стран, включая Россию. Рок, EDM, хип-хоп, поп-фолк и многое другое. Также в игре будет присутствовать легендарный трек «2 Song» от Blur в ремиксе от французского продюсера Madeon. Вы точно не будете разочарованы.





Текст: Евгений Морозов



Фото: еженедельник «Футбол», официальный сайт EA Sports

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