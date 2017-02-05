Настоящие французы. Как Сенегал провел лучший год в истории

В 2002 году Сенегал впервые пробился на чемпионат мира и стал вице-чемпионом Африки. В той команде не было звезд уровня Патрика Виейры (уроженца Дакара), но была настоящая банда, стоявшая друг за друга до конца. Прошло 15 лет, а «львы Теранги» ни разу не возвращались на кубки мира и даже не выигрывали медали Кубка Африки. Еженедельник «Футбол» вспоминает сборную Сенегала-2002, лучшую в истории своей страны.

Фердинанд Коли (43)

До ЧМ-2002 защитник выступал за французские «Шатору» и «Ланс». После был приглашен в «Бирмингем», где Стив Брюс не дал Фердинанду ни единого шанса показать себя. Коли переехал в Италию, где поиграл с «Перуджей» в Серии А, а также был лидером умирающей «Пармы». В 2008-м по примеру Эрика Кантона ударил в лицо болельщика «желто-синих». Сейчас — владелец компании по переработке морепродуктов.

Калилу Фадига (42)

Хавбек переехал из Дакара в Париж в 4 года. Обучался в академии «ПСЖ», но еще до дебюта в лиге перебрался в Бельгию. После хорошего периода в «Брюгге» африканца приглашали в местную сборную, но он выбрал Сенегал. В 2003-м Фадига купил «Интер», только сыграть в Серии А ему не довелось из-за проблем с сердцем. Сейчас — член КАФ, советник президента Федерации футбола Сенегала и эксперт на бельгийском ТВ.

Пап Буба Диоп (38)

Двухметровый полузащитник по прозвищу Шкаф раскрылся в швейцарской Суперлиге. Он стал звездой скромного «Ксамакса», а затем перешел в «Грассхоппер». На ЧМ-2002 стал героем Сенегала, оформив дубль в ворота Уругвая и забив победный гол в ворота Франции. Нашел себя в Англии, где ломал соперников «Фулхэма», «Портсмута», «Вест Хэма» и «Бирмингема». Теперь живет во Франции, имея бизнес в Сенегале.

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Пап Малик Диоп (42)

Защитник, воспитанник сенегальской команды «Жанна Д`Арк». Его первым клубом за границей был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Адаптироваться к новой культуре африканец не смог и вернулся на родину. После дебюта в сборной Малика приобрел «Норвич», но главных успехов Диоп добился в Лиге 1. В «Лорьяне» защитник провел 4 года и выиграл два кубка. Теперь бедствует в Дакаре, выпрашивая на пропитание.

Ламин Диатта (41)

Центральный защитник заявил о себе после удачного сезона-1998/99 в «Тулузе». В Ламине тренер «Марселя» Ролан Курбис видел напарника для Лорана Блана, но тот перешел в «Интер», а Диатта быстро разонравился. Сформировался африканец уже в «Ренне», где выступал на протяжении 5 сезонов и продолжил бы, если бы не конфликт с Вахидом Халилходжичем. Позже выиграл 2 чемпионства с «Лионом». Теперь — агент.

Тони Сильва (41)

Вратарь «львов Теранги» в 20 лет перешел в «Монако», но был тенью Фабьена Бартеза, а затем Флавио Ромы, из-за чего часто уходил в аренды. От того времени у Сильвы осталась медаль с финала ЛЧ. Лучшие же годы прошли в «Лилле», где стал вице-чемпионом Лиги 1 в 2005-м. Однажды Сильва улетел в Сенегал на матч сборной, который на самом деле состоялся во Франции. Сейчас Тони летает со сборной уже в роли тренера вратарей.

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Омар Даф (40)

Защитник, легенда «Сошо». В 19 лет Омара выкупил бельгийский «Вестерло». На тот момент клуб числился во втором по силе дивизионе. Африканец в Бельгии не задержался и уже следующий сезон провел в составе «Тонон-Шабле». С 1997 по 2009 год представлял «Сошо», с которым пробирался в элиту из Лиги 2. В этом же клубе завершил карьеру, некоторое время исполнял обязанности главного тренера, а сейчас работает с «молодежкой».

Эль-Хаджи Диуф (36)

Одиозный форвард, настроивший против себя всю Англию и фанатов «Ливерпуля». Диуф ненавидел Стивена Джеррарда, а Джейми Каррагера называл индюком. В «ЛФК» Эль-Хаджи перешел из «Ланса» за солидные 19 млн евро после успешного ЧМ-2002. За 3 года забил 3 гола и покинул «красных». С капризным характером ему оставалось лишь менять один клуб за другим. Сейчас – кандидат в мэры города Сен-Луи.

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Мусса Н′Диайе (37)

В 18 лет полузащитника купил «Монако». Мусса хоть и выходил нечасто, но застал последнее чемпионство монегасков в 2000 году. На ЧМ в Японии и Корее Н′Диайе приезжал в статусе лидера и любимца фанатов «Седана», за который отыграл 4 года. В 32 года африканец уехал в Катар на заработки, после чего вернулся на родину, чтобы завершить карьеру. Сейчас – агент М’Байе Ньянга.

Салиф Диао (39)

Опорник пришел в «Ливерпуль» вместе с Диуфом после ЧМ-2002. В отличие от соотечественника, вел себя прилично и отыграл на «Энфилде» солидные пять лет, хоть и часто уходил в аренды. Фанаты «Спартака» со стажем помнят Диао по разгрому на выезде в 2002-м (5:0). «Наш собственный Макелеле» — так называли Салифа благодарные фанаты «Стока», за который африканец выступал до конца карьеры. Теперь – меценат.

Алиу Сиссе (40)

Капитан и опорник «львов Теранги». В 1998-м контракт Алиу выкупил «ПСЖ», который в то время тренировал Артур Жорже. После ЧМ-2002 Сиссе сменил Лигу 1 на АПЛ, перейдя в «Бирмингем». Африканец играл ярко, но много удалялся. Решающим стал конфликт со Стивом Брюсом, после чего Алиу ушел в «Портсмут», а затем вернулся во Францию. С 2012 года тренирует сборную Сенегала.

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Брюно Метсю (†59)

Брюно – настоящий боец: на поле и вне его пределов. Он был посредственным полузащитником. Выступал в скромных французских клубах и ничем, кроме яркой шевелюры, не выделялся. Такой же бесславной могла стать его работа в роли тренера, но с наступлением миллениума Брюно решился на новые открытия. Француз покинул родину ради предложения от сборной Гвинеи. Его быстро переманила Федерации футбола Сенегала, а вместе с новой командой Метсю не только пробился на ЧМ-2002, обыграл действующих чемпионов – Францию, но и дошел до четвертьфинала. От собственных футболистов француз получил прозвище Белый шаман. А после мундиаля ушел из сборной, женился на сенегальской девушке, принял ислам и углубился в культуру Дальнего Востока. Брюно поработал в чемпионатах ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии. В 2012-м у француза обнаружили рак кишечника, но болезнь уже была в тяжелой стадии. Спустя год Метсю скончался во французской клинике.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Legion Media, Global Look Press