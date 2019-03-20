«Можно ли шутить над Черчесовым?» Журналист Иван Жидков написал книгу о главном тренере сборной России. В ней о Черчесове рассказывает даже Йоахим Лев

Через несколько месяцев после того, как отгремела серия пенальти четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, в издательстве «АСТ» выходит книга известного журналиста Ивана Жидкова «Черчесов: Стани, Стас, Саламыч». Это не просто биография главного тренера сборной России. Это истории о нем, рассказанные теми людьми, с кем пересекались дороги Черчесова – от Йоахима Лева до Анатолия Бышовца и Александра Мостового.

Кажется, шансов у этой книги дорасти от замысла до тиража было убийственно немного. Когда Иван Жидков позвонил Черчесову и предложил написать о нем что-то монументальное, главный тренер в восторг не пришел:

— Главное — не перепутай мои имя и дату рождения. А так — пиши что хочешь.

И тех, кто может что-то рассказать о нем, Черчесов предложил журналисту искать самому. Возможно, теперь Станислав Саламович чуть жалеет об этом. Зато получившийся том не меньше всего похож на парадный портрет викторианской эпохи с орденами и колонами.

В итоге в свет выходит необычная биография Черчесова, построенная вокруг успеха на ЧМ-2018. Каждому матчу сборной на турнире посвящена отдельная глава, внутри которой на детальный анализ самой игры нанизывается огромное количество воспоминаний, исторических фактов, экспертных мнений и легенд…

Еженедельник «Футбол» выбрал несколько ярких фрагментов из книги, которые помогут вам лучше узнать человека, который управляет главной командой страны.

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Можно ли шутить над Черчесовым? В теории — да. Те, кто знают его поближе, способны настроиться на его волну и не испытывать проблем при общении. Очень многие даже считают Станислава Саламовича обаятельным: он четко знает, когда можно пустить в ход свой юмор, а когда достаточно вполне умело включить «светского льва». Что же касается вертикали «игрок—тренер», здесь Черчесов однозначен: уважение к иерархии — это та же самодисциплина.

Один из лучших плеймейкеров в истории российского футбола Александр Мостовой приехал в 1986-м в «Спартак» совсем молодым. И испытал обычные для новичков такой команды эмоции: вроде бы ты попал в космос, а на самом деле — на той же самой земле. Правда, культурное потрясение Александра вышло даже более сильным: на базе в Тарасовке его поселили в одной комнате с Ринатом Дасаевым. А когда через два года тот уехал в «Севилью», Мостовой продолжил делить пространство с другим вратарем — Станиславом Черчесовым.

— У меня была полноценная возможность их сравнить, — говорит Мостовой. — Ринат веселый, даже болтливый. Без конца что-то говорил, что полностью поглощало его звездный статус. Представьте себе, такой вот он, лучший вратарь Европы! Станислав был абсолютной противоположностью. Я это ощутил в полной мере, когда он стал моим соседом, несмотря на то что мы знали друг друга и раньше.

Стас — прагматичный, ответственный, дисциплинированный. Я не могу однозначно оценить свои тогдашние ощущения, ведь в футболе нельзя подводить все под определенные рамки, важны и нужны и такие типы, как Дасаев, и как Черчесов. При Ринате постоянно происходило какое-то колебание воздуха. Разговорчики, партии в шахматы и так далее и тому подобное. Я иногда лежал на кровати и не решался лишний раз слово произнести, чтобы на меня тут же не обрушился поток его веселья. С Черчесовым я должен был принимать во внимание его порядок. Он четко придерживался режима, считал важным делом сон, поэтому ложился и вставал в определенное время. Я старался следовать этим правилам — странно ведь сильно отличаться от человека, живя с ним в одном номере. Мне не казалось это сложным делом. В конце концов, детство у меня было непростое, я привык к пунктуальности и дисциплине с ранних лет. Не любил опаздывать, всегда старался приезжать заранее. И в этом мы со Стасом сходились. Дисциплина — это не общее понятие, мол, встали в шеренгу и пошли. Это в первую очередь самоорганизация, на которой основывается профессионализм. У нас тогда как такового профессионального футбола не было в стране. Так вот Стас был одним из первых, кто оказался к нему готов.

В любом случае отличные отношения у меня сложились с обоими, какими бы разными они ни были. Наверное, вы сами знаете, как непросто сойтись иногда с людьми по юмору, обойтись без конфликтов с теми, кто с тобой на разных волнах. Другое дело, что я был намного моложе и Дасаева, и Черчесова и, соответственно, круг общения у нас получился разным. Принципиальная разница заключалась в том, что если Дасаев допускал обмен шутками — мог «напихать» мне или моим сверстникам, но получить веселый ответ, — то Стас на такой юмор не реагировал. Мы, кто помоложе, это понимали и старались с ним особо не острить. Менталитет у Черчесова все же отличался. Хотя свой юмор у него тоже был. И он таким и остался. Кстати, меня почему-то Стас ласково называл Мостик, хотя остальные просто Мост. Может, потому, что мы как раз были соседями, и он чувствовал, что принял надо мной шефство после Дасаева.

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— Скажу откровенно: тот Черчесов, под которым я играл в «Спартаке», и тот, что был у меня через несколько лет тренером в «Тереке», сильно отличались друг от друга, — говорит Мартин Йиранек. — Некоторые ситуации он решал совершенно иначе, чем до того. Более зрело, я бы сказал. Например, больше общался с игроками индивидуально. Возможно, у него просто было время как-то переосмыслить свои подходы. И если бы тот тренер, который был в «Тереке», снова возглавил бы тогда «Спартак», то ситуацию с Титовым и Калиниченко, возможно, тоже решил бы иначе. При этом не забывайте, что в тяжелых решениях заключается тренерская работа. И каждый тренер совершает определенные действия, руководствуясь стремлением работать дальше и приносить команде пользу. Тогда в «Спартаке» не получилось — довольно скоро Черчесов ушел, когда мы проиграли киевскому «Динамо» 1:4 и не попали в Лигу чемпионов.

Сейчас можно сравнить то действие Черчесова с атакой камикадзе. Взрывная волна была столь сильной, что не удержался и сам тренер. Генеральный директор Валерий Карпин впоследствии признал, что Черчесов не принял собственную отставку, считая, что способен дать «Спартаку» то, что он ищет. И так оно, наверное, и было. Но когда деревья падают одно на другое, мало кого волнуют причина и следствие.

— Совершенно точно: причиной того конфликта стало то, что что-то в работе пошло вразрез с мыслями и философией самого Черчесова, пусть в истории с Титовым и Калиниченко много недосказанности. Помню, мы встречались со Стасом на матчах, еще когда он был спортивным директором «Спартака». Слушая его, я понял, что с уважением отношусь к его целям, задачам и средствам, которые он видит для их достижения. Думал, у него пойдет это дело. Но в какой-то момент Черчесов сказал: «На самом деле тренерское — мое!» — вспоминает Борис Игнатьев.

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Над Кассандрой издевались, гонцов, приносящих плохие вести, убивали. У спартаковских болельщиков не было ни малейших оснований становиться на сторону Черчесова. Команда выбыла из Лиги чемпионов, разгромно проиграла ЦСКА, потеряла Егора Титова, который, как казалось, был последней спасательной шлюпкой, что могла бы вернуть людей во времена, когда в России не было ничего, кроме «Спартака».

— Спартаковские болельщики давно невзлюбили Черчесова, хотя в той ситуации с Титовым и другими он, на мой взгляд, был прав, — считает психолог Вадим Гущин. — Время это показало. И «Спартаку» в итоге его решение пошло на пользу: команда сплотилась и выдала результат. А Титов и компания, двигаясь по наклонной, уже нигде так и не смогли себя проявить. Тем не менее, до сих пор многие считают, что он повел себя безжалостно, негуманно, — и встают на сторону Титова. Почему? Болеем-то мы за футболистов, а не за тренера…

***

…На леднике я разговаривал только с одним человеком, занимающим солидный пост. Тот безо всяких апелляций дал оценку Черчесова как тренера. Сколько таких было еще — никто не сосчитает. И сколько таких будет, если сборная все же…

— У вас были когда-нибудь «противные» руководители? Которые бы чрезмерно давили? — cпрашивал я Черчесова в 2017-м.

— Каждый человек по-своему понимает давление. Алюминий — тоже металл. Но он плавится при одной температуре, другой металл — при более высокой. Пытались ли меня сломать? Может, пытались, но мог этого не замечать! Так ведь тоже бывает. А может, и не пытались, и поэтому не замечал… Обстановка вокруг меняется, меняется масштаб руководителей. Ты должен уметь слушать, видеть, думать. А чем выше руководитель, тем дальше он тянет тебя за собой наверх во всех отношениях. Если ты не зажался, не закрылся, не плавишься…

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Журналист немецкого телеканала ARD Флориан Вайхерт:

— Когда мы встретились со Стани в Дрездене незадолго до чемпионата мира, я подарил ему диск с документальным фильмом Зёнке Вортманна «Германия. Летняя сказка» о том, как наша команда готовилась к домашнему первенству мира 2006 года. И сказал: «Покажи своим. Неважно, что фильм на немецком языке. Они футболисты, должны понять и так. Если удастся разбудить командный дух, вы тоже сможете многого добиться. В Германии ведь тогда тоже все были слепо убеждены, что нас ждет катастрофа. А ведь нужно было выиграть самый первый матч, чтобы все изменилось. Я так и сказал Черчесову. Он в итоге согласился: «Все будет хорошо». Так и вышло. А фильм Стани команде в итоге показал!

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— Черчесова не все будут вспоминать с любовью, — считает польский журналист Михал Заходны. — Он, как мы уже сказали, жесткий тренер, любящий, чтобы каждый сверчок знал свой шесток. Когда кто-то из болельщиков жаловался на слишком силовой стиль игры, он был удивительно прямолинеен: «Чего вы хотите еще?! Команда идет на первом месте после того, как я взял ее в десяти очках от него!» Пан Лещнодорски не смог не признать публично в своем интервью после сезона: «Черчесов — то, что было нужно «Легии». И именно поэтому по окончании сезона-2015/16 руководство село за стол переговоров с тренером, который столь категорично потребовал лучших игроков и более высокую зарплату.

В свою очередь владелец клуба Дариуш Миодуски заявил, что ему не нравится, что Черчесов без внимания относится к юношеской команде. «Пусть докажут мне, что я обязан знать их по имени», — отрезал тренер. «Что поделаешь, он выигрывает», — развел руками Миодуски.

Заметьте, реакция в Польше очень похожа на ту, что была в России после неудачных матчей осенью 2018-го, когда Черчесову, вынужденному выставлять на Германию и Швецию состав без ключевых футболистов полузащиты, грозно задали вопросы: почему не сыграл Федор Чалов и где вообще молодежь?..

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Текст: Иван Жидков

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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