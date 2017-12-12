Маскотный двор. В какую компанию попал волк Забивака – талисман ЧМ-2018

В Москве в Детском мире на Лубянке открылся первый официальный магазин чемпионата мира-2018. Здесь футбольные болельщики могут встретить талисмана турнира волка Забиваку. Еженедельник «Футбол» напоминает, откуда этот зверь вообще взялся, как его выбирали в маскоты, а также перечисляет всех друзей Забиваки.

Год волка

В эфире самой популярной программы российского ТВ ЧМ-2018 обзавелся своим талисманом. Волк в горнолыжных очках в одни ворота выиграл голосование у Кота и Тигра в «Вечернем Урганте» и получил официальный статус маскота Кубка мира. А вместе с ним и странное имя Забивака. Теперь Волка ждет непростая карьера любого талисмана крупного турнира. Его сначала выбирают, затем критикуют, и только потом он может стать настоящей звездой.

Расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

В Москве открылся первый Официальный Магазин атрибутики #ЧМ2018 🏆! До мая точки продажи сувенирной продукции появятся во всех городах-организаторах турнира.🎁🇷🇺🐺https://t.co/8GSz5R1kA0 pic.twitter.com/DQ6vw6J6Xq — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) December 12, 2017

Огромный мохнатый Волк, ростом выше даже Ивана Урганта, по коридорам «Останкино» перемещался только с помощью поводырей. Они вели его за обе лапы, то и дело подсказывали, где тут ступенька и куда надо повернуть морду, чтобы вписаться в очередной дверной проем или пожать руку Рональдо. Волк терпеливо сносил все издевательства, но постоянно что-то делал не так: внутри серой шкуры далеко не всегда можно было расслышать, о чем говорят снаружи.

Возможно, это даже к лучшему. Потому что сразу же после того, как для ЧМ-2018 выбрали талисман, он попал под огонь жесткой критики. Самый главный вопрос звучал так: почему российский Волк так смахивает на голландского полузащитника прошлого десятилетия Эдгара Давидса? На самом деле сходство было только в одном – в горнолыжных очках, которые зверюга (речь в данный момент о Волке, а не о Давидсе) носит на лбу. Версий оказалось сразу две. По первой из них у хищника семейства псовых (здесь снова о Волке) такая высокая скорость, что он вынужден от ветра защищаться очками. По второй – это не просто очки, а оптика, которая позволяет зверю лучше прицеливаться, когда он бьет по воротам.

Братья меньшие

Вопросы были и к Тигру, и к Коту. А все три кандидата на звание талисмана были похожи друг на друга, словно они вышли из одного дизайнерского бюро. На самом деле так оно и было. Зверей придумывали три разные девушки-студентки. Но потом Волка, Тигра и Кота отвезли в Лондон, где маркетологи ФИФА переделали их под свои нужды.

Так происходит уже третий чемпионат мира подряд. После того как немцы в 2006-м сделали символом турнира льва без штанов и тот безнадежно провалился с коммерческой точки зрения, в ФИФА взяли оформление чемпионатов под свой контроль. Отныне все талисманы Кубков мира – Леопард из ЮАР, и Броненосец из Бразилии, и Волк из России — похожи друг на друга, как двоюродные братья. Ко всем к ним есть определенные требования: они должны быть гендерно неразличимы, у них не должно быть каких-то расовых особенностей и они должны нравиться большинству обычных болельщиков.

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Имя Волк получил тут же, на программе у Урганта. «Забивака!» – объявил его Виталий Мутко в прямом эфире – то есть взял на себя очередную ответственность. Все почему-то подумали, что это Виталий Леонтьевич придумал только что в студии, и принялись рисовать мемы, на которых Волк забивает что угодно, только не голы. На самом деле и имя Забивака было согласовано с маркетологами ФИФА. И там уверены, что Волк с таким именем не проиграет своим звездным предшественникам.

В мире животных

Первым талисманом в истории чемпионатов мира стал британский лев Вилли. В 1966 году англичане представили одетого в футбольную форму зверя, на груди которого был изображен британский флаг – «Юнион Джек». Придумал его художник-иллюстратор книг для детей Редж Хой. Изначально он поставил себе цель сделать игрушку для своего 12-летнего сына Лео, но Вилли вышел таким очаровательным, что стал талисманом чемпионата мира в Англии, персонажем мультфильма, для него сочинили песню, и он очень полюбился болельщикам из самых разных стран. Как вспоминал позже сам Лео, который ныне является степенным профессором лингвистики и живет в Гонконге, восторженные отзывы приходили даже из ФРГ и СССР. Лев Вилли помог автору заработать внушительную сумму — 6 млн 700 тыс. фунтов стерлингов. Впоследствии Хой получил заказы на создание талисманов для зоопарка Лондона и английского «Манчестер Юнайтед». Знаменитый дизайн дьявола с трезубцем с эмблемы манкунианцев как раз является творением художника. По сей день Вилли — зарегистрированный товарный знак и принадлежит английской Футбольной ассоциации.

Следующим мундиалем, который в качестве талисмана выбрал представителя мира фауны, стал ЧМ-1994. Символом американского ЧМ стал приветливый пес Страйкер, чье имя можно перевести как «нападающий» или «забивала». Создание талисманов у американцев давно превратилось в одну из отраслей бизнеса. Абсолютно все команды, вплоть до студенческих, имеют собственного маскота, а потому к вопросу выбора талисмана для чемпионата мира по футболу в США отнеслись со всей серьезностью. Ответственными за создание маскота были назначены художники студии Уолта Диснея, которые придумали гибрид двух знаменитых мультипликационных псов – Скуби-Ду и Гекльберри из шоу Hanna-Barbera. Выбор собаки на роль талисмана объяснялся тем, что это самый любимый и популярный домашний питомец в Америке. Маскот ожидаемо стал коммерчески успешным: прибыль от использования его изображения составляла более 11 млн долларов.

Во Франции не возникло никаких сомнений при выборе талисмана для ЧМ-1998. В роли официального маскота публике был представлен изображенный на гербе национальной сборной галльский петух – символ Франции. Имя Футикс было собрано из слова foot и окончания «икс», которое позаимствовали у знаменитого персонажа комиксов – Астерикса. Создателем петушка стал художник из Бордо Франк Летори, которому пришлось пройти через долгие судебные разбирательства по обвинению в плагиате. Суд закончился полной победой художника, а прибыль от продаж сувенирной продукции с изображением Футикса составила 27 млн долларов. По сей день этот результат остается абсолютным рекордом.

Талисману ЧМ-2006 в Германии, льву Голео, создатели придумали целую биографию. Он не просто Голео, а Голео Шестой, сын короля джунглей Голео Пятого. Родившись в саванне Ботсваны 5 июля 1986 года, Голео сбежал из дома, попал к браконьерам, был спасен капитаном дальнего плавания и, став моряком, приехал в Гамбург, где проходил конкурс талисманов предстоящего чемпионата. Имя его приятеля – говорящего мяча Пилле происходит от немецкого разговорного словечка Pill, которое означает «футбол». Авторами талисманов стали создатели знаменитой «Улицы Сезам». Голео появлялся во всевозможных передачах и телешоу, раздавал интервью, но продажи все равно были катастрофически низкими и привели к банкротству фирмы-производителя. Немцы так и не поняли, какое отношение лев имеет к их стране. Символом Германии традиционно является орел, а потому немецкие болельщики в качестве замены избрали народным голосованием свой альтернативный талисман — орленка Пауле. По ходу турнира с Голео случился еще один скандал: мамы немецких детей были возмущены тем, что лев почему-то оказался без штанов, что лишь усугубило и без того шаткое положение маскота.

В 2010 году на роль талисмана организаторы выбрали леопарда, который символизировал дух и людей Южной Африки. Оригинальный образ леопарда придумал житель Кейптауна Андрис Одендал. Имя Закуми имеет свою историю: первые две буквы означают Zuid Africa («Южная Африка»), а окончание – kumi – в переводе значит «десять» (год проведения мундиаля). Цвета талисмана отражают национальные цвета страны, принимающей чемпионат, — желтый и зеленый, а вместо игровой формы его нарядили в простую белую футболку с надписью South Africa 2010. Согласно официальной легенде Закуми родился 16 июня 1994 года, в день победы над апартеидом и установления южноафриканской демократии. Также в этот день празднуется День молодежи в ЮАР.

Броненосец Фулеко, выбранный маскотом ЧМ-2014 в Бразилии, стал результатом работы шести дизайнерских агентств и был выбран из 47 различных вариантов. При его создании, помимо других факторов, особенно учитывалось удобство костюма в виде подобного талисмана, чтобы аниматор в шкуре зверя мог принимать участие во множестве мероприятий, связанных с чемпионатом мира. Броненосец – такой же символ защиты дикой природы в Бразилии, как всемирно известный медведь панда, при этом сохраняющий четкий национальный колорит. Его раскраска связана не только с цветами национального флага и формы сборной Бразилии. Зеленый символизирует буйную тропическую растительность, желтый – солнечный климат и прекрасные пляжи, а синий – небо и воду. Во всеобщем голосовании за имя талисмана приняли участие 1,7 миллиона человек. Фулеко (от слов «футбол» и «экология») стал самым узнаваемым талисманом в истории чемпионатов мира. Как персонаж, ассоциирующийся с экологией, он принял активное участие в успешной кампании среди болельщиков по сбору мусора на стадионах и прилегающих территориях. Особенно Фулеко полюбился детям. Он участвовал в церемонии вручения «Золотого мяча» и финальной жеребьевке ЧМ-2014 вместе с легендами бразильского футбола Мартой и Бебето. В рамках мирового тура главного трофея чемпионата мира Фулеко посетил 90 стран мира.

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Парни из 70-х

Талисманом чемпионата мира в Мексике в 1970 году стал Хуанито — мальчик в зеленой футболке мексиканской сборной и соломенном сомбреро с надписью «Мексика 1970». Имя мальчику подобрали неспроста, ведь большинство мужчин в Мексике зовут Хуанами. В немецком переводе символ чемпионата получил имя Hänschen — маленький Ганс. Хуанито стал телезвездой среди спортивных талисманов, так как именно мексиканский чемпионат был первым, который показали по цветному телевидению. Маскот пользовался большой популярностью у детей, а организаторы турнира проводили фотосессии футболистов-участников в компании с живым талисманом.

В Западной Германии перед ЧМ-1974 талисман выбирали так же тщательно, как готовили к победе на мундиале национальную сборную. В конкурсе приняли участие 10 тысяч эскизов, а победителями стали два розовощеких паренька — черноволосый Тип и блондин Топ. Оба были одеты в форму сборной Германии, у Типа на футболке красовались буквы WM (weltmeisterschaft – «чемпионат мира»), а у Топа – год проведения мундиаля (74). Одни их имена внушали оптимизм — «тип-топ» почти на любом языке означает, что все будет в порядке. Немцы от талисманов были в восторге и на покупку сувениров с их изображениями выложили почти 7,5 млн марок.

Организаторы аргентинского чемпионата мира при выборе талисмана не стали особо заморачиваться и решили повторить опыт мексиканских и немецких коллег. Пастушок Гаучито отличался от своего мексиканского аналога аргентинской формой и шляпой вместо сомбреро. Создатели талисмана вручили ему обязательный в таких случаях футбольный мяч и дополнили образ ковбойской шляпой, шейным платком и хлыстом для верховой езды — все как у настоящих гаучо, пастухов из аргентинских прерий. Согласно легенде отцом Гаучито был герой аргентинского эпоса пастух Гаучо, который защищает всех бедных и несчастных людей. Такая история и образ талисмана пришлись по вкусу болельщикам, а сборной Аргентины помогли завоевать первый чемпионский титул.

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Овощная лавка

В 1982 году в качестве талисмана впервые было выбрано не живое существо, а фрукт. Апельсинчик по имени Наранхито получил свое имя от испанского слова «наранха», что в переводе означает апельсин, и очень полюбился болельщикам. Однако одетый в форму испанской сборной маскот создавался с более сложными намерениями, чем развлечение болельщиков и продажа сувениров. Наранхито стал символом протеста против возросшего импорта на Пиренеи зарубежных товаров, ведь экспорт фруктов играет важную роль в экономике Испании. В 1982 году Наранхито также стал героем телевизионного мультсериала из 26 эпизодов. До сих пор забавный апельсин считается в Испании символом 80-х годов.

Спустя 16 лет Мексика вновь стала страной-хозяйкой чемпионата мира. По примеру испанцев на роль символа ЧМ был выбран типичный для страны продукт – халапеньо. Перчик Пике, созданный бразильским художником Жайме Передой, получил свое название от испанского слова «пиканте», которым обозначают специи и соусы. Отличительными чертами талисмана, помимо мяча и футбольной формы, стали сомбреро и роскошные усы.

Жертвы абстракционизма

Дважды в истории создатели талисманов уходили от привычных персонажей в абстрактные дали. Странный облик существа Чао, талисмана ЧМ-1990, с виду напоминает разобранный кубик Рубика, а на месте головы у него изображен футбольный мяч. Талисман создавался сразу несколькими дизайнерами, а его имя выбрали в ходе всенародного голосования. Чао до сих пор остается единственным неодушевленным талисманом мировых футбольных чемпионатов. Причудливое переплетение зелено-бело-красных линий складывается из букв I, T, A, L, Y – Италия. Но, даже зная это, в человечке довольно непросто разглядеть название страны, зато он удачно использовался в анимациях и заставках телетрансляций.

Фантастические существа Амо, Каз и Ник, талисманы ЧМ-2002, символизируют технический прогресс Японии и Южной Кореи. Все три существа – члены команды по атомоболу, вымышленному виду спорта, дальнему родственнику футбола. Впервые для создания талисманов была применена компьютерная графика, призванная обозначить достижения стран-хозяек в области высоких технологий. Имена оранжевому тренеру Амо и игрокам — розовому Казу и синему Нику были выбраны посетителями сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Первоначальным вариантом имени оранжевого существа было Атмо, но вскоре выяснилось, что под этим именем в интернете существует порносайт, на который натыкались незадачливые футбольные болельщики. Чтобы замять скандал, проблемный талисман переименовали, а позднее все трое стали героями телесериалов, которые транслировали в Великобритании и Румынии.

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После выбора талисмана прошло уже полтора часа. Усталый Волк, отплясав вместе с Лазаревым и нафотографировавшись, сходил с Виталием Мутко на очередное интервью и молча просил разрешения снять с себя тяжелую морду. Ему не разрешали и вынуждали потерпеть еще немного. До ЧМ-2018 остается меньше двух лет. За это время вера в сказку и в то, что талисман настоящий, ни в коем случае не должна пошатнуться.

Текст: Андрей Вдовин, Никита Котов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»