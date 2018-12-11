Малый бизнес. Для чего УЕФА нужен третий еврокубок и как он будет выглядеть

После того как топ-клубы Европы захотели уединиться в Суперлиге, УЕФА объявил о создании нового турнира. Но делать деньги ассоциация решила на командах-середняках. И если эта легальная схема будет провернута, то можно только позавидовать смекалке чиновников.

Что это будет

«Больше матчей для большего количества клубов» — этот отрывок из официального комментария президента УЕФА Александера Чеферина объясняет суть появления нового клубного турнира Европы: очередные команды в соревнованиях под эгидой организации = деньги за трансляции, атрибутику, права на участие. Но УЕФА был бы не УЕФА, если его третий ребенок не показался бы слишком трудным. Возможно, поэтому футбольные чиновники и продумали такую сложную формулу для нового континентального турнира.

— Дебют еврокубка под рабочим названием UEL2 (Лига Европы-2) состоится в сезоне-2021/22.

— ЛЕ-2 будет занимать третье место по важности после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— При введении ЛЕ-2 число стран, выступающих в еврокубках, увеличится: вместо представителей из 26 ассоциаций их станет 34.

— Если бы ЛЕ-2 началась с розыгрыша-2018/19, то туда попали бы 5-й «Зенит» и 6-я «Уфа».

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Трудности регламента

После появления ЛЕ-2 в групповых стадиях всех трех еврокубков будут участвовать по 32 клуба, разбитых на 8 групп (в каждой из них — 4 команды). Раунд плей-офф тоже будет идентичен: по два матча в 1/8, 1/4, 1/2 финала, а также одна финальная встреча.

Для прохода в основной этап Лиги Европы-2 создадут четыре раунда квалификации, в то время как отбор к ЛЕ будет проводиться только с 3 и 4-й стадий. А когда групповые этапы в еврокубках-побратимах закончатся, настанет пора выбирать лучших из равных: до начала 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф: клубы со вторых мест в ЛЕ-2 поборются за проход дальше с третьими командами из групп ЛЕ. Кстати, такой же предварительный раунд ждет и команды, которые займут третьи места в квартетах ЛЧ: им придется сыграть со вторыми клубами ЛЕ.

Искусство зарабатывать

К обновленным схемам еврокубковых форматов еще надо привыкнуть. Зато понять смысл таких нововведений легко: УЕФА создает тесную связь между турнирами ради интриги. Условный «Марсель» может неудачно выступить в групповом этапе ЛЕ, но попасть в отбор к плей-офф уже третьего по силе клубного соревнования. Естественно, участие такого гранда в ЛЕ-2 привлечет больше аудитории.

Болельщики же из Польши, Чехии, Румынии и так будут смотреть турнир: их клубы — нечастые гости в финальных стадиях международных турниров, и со стартом UEL2 у «Леха» и «Стяуа» появится шанс на дальний континентальный заплыв.

Лига Европы-2 станет подобием Кубка кубков: на победу в евротурнире в основном будут претендовать коллективы, даже не рассчитывающие на триумф при нынешних форматах ЛЧ и ЛЕ. «Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках. Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров» — этим заявлением Чеферин уложил двух зайцев с одного удара, своевременно включив функцию «Помочь всем». Теперь УЕФА получит дополнительную выручку, а сам словенец завоюет доверие нетоповых европейских стран перед очередными выборами главы организации.

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Идея на миллион

Еще одна глобальная цель проекта — придание большей значимости Лиге Европы. Сейчас во втором по важности еврокубке играют 48 команд, а с появлением нового турнира число участников сократится на 16. Принцип дефицита скажется на значимости соревнования, и попасть туда будет престижнее. А итоговые победы клубов типа «Челси» и «Атлетико» в ЛЕ не будут считаться легкой добычей, ведь все «самые слабые играют в UEL2».

Если такая авантюра сработает, то УЕФА сорвет куш: рейтинги на вечно вторую Лигу Европы поднимутся вверх. Да и от нового турнира будет польза: средние клубы наберутся опыта, а деньги продолжат капать. Правда, в таком случае ЛЕ-2 обречена на роль «страшной подруги». Но чего не сделаешь ради успешной сделки.

Вспомнить все. Как появлялись еврокубки

УЕФА был организован 64 года назад. В самом начале своего пути союз создавал турниры, рассчитанные не только на получение прибыли: тогда чиновников интересовала и чисто спортивная составляющая.

Кубок европейских чемпионов

Первый розыгрыш: 1955/56

За создание самого элитного клубного турнира надо сказать спасибо представителям английских и французских СМИ. Не обошлось дело и без участия московского «Спартака»: именно красно-белые вместе с венгерским «Гонведом» проиграли «Вулверхэмптону» во время товарищеского турнира 1954 года. После этого британская пресса назвала «волков» лучшей командой на планете. Тут же в заочную беседу вступил редактор L’Equipe Габриэль Ано, предложивший выявлять главную команду Европы с помощью раундов на выбывание. Уже в январе 1955-го и появился КЕЧ: тогда первым обладателем «Больших ушей» стал «Реал», победивший в одноматчевом финале у «Реймса» (4:3). Только в 1992 году УЕФА переформатировал структуру турнира. Появилась Лига чемпионов.

Кубок ярмарок (Кубок УЕФА)

Первый розыгрыш: 1955/58

Этот турнир возник через несколько месяцев после основания Кубка европейских чемпионов. Участниками соревнований были команды из городов, где постоянно проходили международные ярмарки (Копенгаген, Базель, Милан и т.д.). Первый розыгрыш кубка затянулся на три года и действовал по принципу «Один город — одна команда». Обладателем дебютного трофея стала «Барселона», выигравшая у сборной Лондона (2:2: 6:0). Позже в турнире начали участвовать только клубы. Постепенно число участников выросло до 64, и к 1971 году УЕФА взял на себя полномочия по проведению турнира, переименованного в Кубок УЕФА.

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Кубок обладателей кубков

Первый розыгрыш: 1960/61

Как и в случае с Кубком чемпионов, подобный формат тоже придумали журналисты. Особенность турнира среди обладателей национальных кубков — постоянство: если в КЕЧ и Кубке УЕФА со временем начали внедрять групповые этапы, то здесь команды всегда играли по олимпийской системе из двух матчей. Первые два розыгрыша завершались спаренным финалом, но позже эту практику отменили. А с сезона-1967/68 в основном этапе выступали 32 клуба, начиная борьбу с 1/16 финала. После появления ЛЧ интерес к этому турниру понизился: обладатели кубков своих стран («Барселона», «Арсенал») могли не выиграть чемпионат, но все равно участвовали в более престижном соревновании. В 1999-м трофей завоевал «Лацио», а через несколько месяцев Кубок упразднили.

Кубок Интертото

Первые розыгрыши: 1961; 1995

Самый странный турнир в этом списке. Международный футбольный кубок (первоначальное название) придумали швейцарец Эрнст Томм и австриец Карл Раппан. Первый был создателем Кубка ярмарок, второй — футбольным тренером. Турнир проводился в летнее межсезонье, но был неофициальным: УЕФА соревнование не признавал. Только к 1994-му организация взяла Кубок Интертото под свой контроль и изменила правила. Теперь благодаря победе в турнире 2-3 команды, не попавшие в ЛЕ и ЛЧ через свой чемпионат, квалифицировались в Кубок УЕФА. В 2006 году соревнование снова поменяло формат: теперь победителями становились 11 команд. С 2009-го Кубок Интертото решили отменить.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, УЕФА