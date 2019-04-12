Кто стучит снизу. Четыре истории о лидерах ФНЛ

В интернете первый дивизион прозвали «лучшей лигой мира». Сарказм уместен: ФНЛ — это чаще всего грустно и иногда немного смешно. Но и здесь появляются люди и клубы, способные изменить представление о лиге. Еженедельник «Футбол» — о командах, имеющих шансы оказаться в новом сезоне в Премьер-лиге.

«Тамбов»: вы его видели в кино, а через три месяца увидите в РПЛ

Вообще-то футболисты ФК «Тамбов» стали знаменитостями еще год назад. Именно они были той командой, которая снималась в фильме Данилы Козловского «Тренер». Режиссер сначала съездил в Тамбов и там увидел, как живет маленький клуб. Из этого родились детали сценария. И потом Козловский почти в каждом интервью говорил, что у его киношного «Метеора» и у настоящего «Тамбова» схожие судьбы. Что «волки» — такая же провинция, которая мечтает о большом футболе. Кажется, «Тамбов» домечтался до реальности.

Такого клуба в Премьер-лиге еще не было. «Тамбову» всего-то шесть лет от роду, но если не произойдет никакой катастрофы, то он войдет в историю. Была всего одна команда, которая промчалась по всем этажам российского футбола быстрее, – это ФК «Краснодар». Но за спиной «волков» не видно ни одного миллиардера, только бюджет области. Зато теперь ленту региональных новостей о футболе, составленных из сенсаций типа «В Тамбове провели первый чемпионат среди священников» и «Из города выдворят нигерийского болельщика, приехавшего на ЧМ-2018», разбавляют сообщения о победах в ФНЛ.

Их немало. «Тамбов» после зимы вошел в раж: «горожане» 5 раз выиграли в последних 7 встречах и оторвались от зоны стыков на 9 баллов. И это притом что главная звезда клуба сидит в кресле вице-президента. Это 71-летний Георгий Ярцев.

С волками жить. Как «Тамбов» готовится ворваться в Премьер-лигу

Тренирует же команду Мурат Искаков. Вы о нем слышали, если только являетесь фанатом Юрия Красножана: Искаков входил в его штабы и в Нальчике, и в «Локомотиве», и в «Кубани». Зимой «Тамбов» брал либо свободных агентов, либо арендованных игроков. Так в команде оказались полузащитники Хосонов из ЦСКА, экс-хавбек «Авангарда» Альшин и экс-спартаковец Обухов из «Мордовии». И, кажется, точно так же клуб будет укомплектовываться летом к дебюту в Премьер-лиге.

«Тамбов» станет там самой небогатой командой. В городе сейчас лихорадочно ищут спонсоров, которые могли бы выделить еще 170 миллионов на клуб. Судя по тому, как губернатор болеет за футбол, – найдут. А пока «Тамбов» занят реконструкцией арены. Видавший виды обшарпанный стадион «Спартак» сейчас приводят в чувство и увеличивают трибуны до 15 тысяч мест.

«Томь»: она в лидерах, но уступит свое место кому-то другому

Нет в российском футболе ничего более бессмысленного и беспощадного со спортивной точки зрения, чем «Томь». Она хороша: за 5 туров команда набрала 9 баллов (2 победы, 3 ничьи, 1 проигрыш), причем в этих встречах зелено-белые пропустили всего три мяча. Команда взлетела на второе место, но все зря: сибиряки во всеуслышание заявили, что откажутся от выхода в Премьер-лигу. Радуйся, «Анжи», ликуй, «Динамо», надейся, «Енисей»: возможно, вы не вылетите из РПЛ только потому, что в Томске нет денег.

Финансового дна «Томь» достигла еще осенью. В октябре руководство задолжало сотрудникам клуба около 15 млн рублей. Футболисты выступали в роли альтруистов с лета, и только в ноябре игрокам отдали зарплату за один месяц. К концу января клуб получил 400 млн рублей от спонсоров из «Газпромнефти» и закрыл большую часть долга (186 млн рублей) перед спортсменами, персоналом, налоговыми службами и т.д. Но некоторые футболисты разорвали контракты с сибиряками до решения всех проблем, поэтому зимой состав команды сменился наполовину.

У губернатора Томской области Сергея Жвачкина свои спортивные планы на сезон. «Рассчитываем, что за 2019 год все долги закроем, — обнародовал он их. — Но в РПЛ пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат».

Возможно, это и правильно. Все последние выходы «Томи» в элиту заканчивались огромной дырой в бюджете и сигналами SOS в сторону правительства страны. Однако подобные заявления добивают российский футбол: с таким подходом из РПЛ вообще никто не будет вылетать.

Откосить от призыва. Российские клубы не пускают в ФНЛ

«Чертаново»: как можно жить на 1,5 млн долларов

Если бы в футболе существовала премия Золушки, то номинантом на приз этого года стало бы «Чертаново». В клубе долго думали, стоит ли им подниматься из второй лиги в первую. Но, решившись, могут экспрессом проскочить в РПЛ: после 30 туров «Чертаново» идет в зоне стыков.

При этом клуб с окраины Москвы – настоящая аномалия, которая существует только за счет собственных воспитанников. Бюджет «Чертаново» — 92 млн рублей, причем только 14 млн команда получает от спонсоров, остальное – трансферы. Месячный оклад парней – 35–40 тысяч рублей, но все они работают на свое резюме для потенциальных покупателей.

Недавние примеры — продажи Максима Глушенкова и Наиля Умярова в «Спартак» за 37,5 млн рублей, а также переход Антона Зиньковского в «Крылья Советов» за 19 млн рублей. Игрокам — трамплин, руководству — бизнес.

ФК «Сочи»: его главный бомбардир мечтает играть в «Барселоне»

Когда в Сочи отгремел последний матч ЧМ-2018, всплыл вполне законный вопрос: а зачем существует стадион «Фишт», если в городе нет ни одной приличной футбольной команды? Решение нашлось довольно быстро. «Динамо» из Санкт-Петербурга приказали паковать чемоданы и переезжать на берег Черного моря. Там их ждал не только новый стадион, но и новое название – ФК «Сочи».

Сейчас южане сталкиваются с классической проблемой новоселов: рекорд посещаемости на «Фиште» по ходу текущего сезона ФНЛ — 8582 зрителя, и он был зафиксирован еще во время курортного сезона. Но в РПЛ дело может пойти веселее: за 9 туров до конца первенства клуб отстает от второй «Томи» на три очка, и уж стыки-то ему почти гарантированы.

Отвечать будете? Три вопроса перед началом первенства ФНЛ

А еще в «Сочи» играет лучший бомбардир ФНЛ — Максим Барсов. И, кажется, у него все хорошо не только с чувством гола, но и с чувством юмора. Как-то раз он признался: «Моя мечта — играть за сборную России и в «Барселоне». Барсов в «Барсе» — звучит же!»

25-летний форвард окончил академию московского «Локомотива», но в профессию пробивался через низы — ульяновская «Волга», «КАМАЗ», «Газовик», столичный «Солярис»… В 2017-м он подписал контракт с «Динамо» СПб. Сейчас у Барсова — 17 голов в ФНЛ, взлетевшая до 900 тыс. евро трансферная стоимость и интерес «Спартака». Так что «Барселоне» надо уже как-то торопиться.

Бог, деньги, угрозы. Топ-3 скандала по ходу текущего чемпионата ФНЛ

Обычно про первый дивизион вспоминают, когда речь заходит о денежных проблемах команд. Но в этом сезоне темами дня в лиге становилось и богохульство, и странная посещаемость матчей.

1. Судья-богохульник

После сентябрьской игры между «Лучом» и «Томью» (2:2) случился религиозный скандал. Защитник сибиряков Дмитрий Тихий накинулся с обвинениями на главного арбитра встречи Игоря Низовцева.

«Я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили выступать с православной нитью на запястье! – заявил он после одного из матчей. — Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. А тут главный арбитр сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!» Это просто богохульство! Более того, судья Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Низовцев – безбожный человек!»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сразу же заступился за своего коллегу — мол, арбитр поступил в точности по рекомендациям ФИФА. Представители РПЦ же встали на защиту Тихого. Но после перепалки конфликт уладился сам собой: в отношении арбитра не последовало санкций, а футболист не стал продолжать ссору с Низовцевым.

2. Дно «Балтики»

Бедствует в ФНЛ не только «Томь». Финансовые задолженности есть у «Авангарда», «Луча», «Мордовии», «Тюмени», «Сибири», «Балтики». Последние же выделяются своими попытками изменить ситуацию. В декабре клуб объявил об оптимизации расходов и посоветовал 11 игрокам (в том числе Александру Шешукову и Кириллу Погребняку) искать новое место работы. Также из клуба ушел главный тренер Валерий Непомнящий. Сменивший его Игорь Ледяхов продержался недолго: 19 декабря специалиста уволили, и он потребовал от руководства компенсации за разрыв соглашения.

Но и в таких условиях у калининградцев появился ценный актив: зимой команду пополнил форвард «Сокола» Александр Саплинов, забивший 4 гола в четырех мартовских турах. Его игра уже заинтересовала скаутов «Спартака» и «Локомотива».

3. Невольные походы на игры

После домашнего ЧМ-2018 произошел ожидаемый футбольный бум: домашние игры команд ФНЛ, на чьих стадионах принимали матчи мирового первенства, били рекорды посещаемости в первых турах. Но после каждой подобной встречи в интернете появлялись новости о массовом загоне «болельщиков» на арены. По данным СМИ, руководители рабочих фирм сообщали своим сотрудникам об обязательной явке на игру и выдавали им бесплатные билеты. В случае отказа от похода на футбол людям грозили неприятностями. По слухам, подобными махинациями занимались на матчах «Мордовии», «Нижнего Новгорода» и «Ротора».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФНЛ