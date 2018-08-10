Красные ворота. «Ливерпуль» vs «МанСити», чинный Сарри vs страстный Эмери и другие интриги на старте АПЛ

Десятого августа «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» открывают новый сезон в Англии. Пронесемся над ним камерой «паук» на расстоянии одного макроматча длиной в девять месяцев.

ПЕРФОМАНС

«Красные» жаждут чемпионства

Вдохновленные трансферами Кейта, Фабиньо, Шакири и Аллисона (когда в воротах «Ливерпуля» в последний раз играл реально топовый вратарь?) мерсисайдцы прекрасно понимают собственную силу. В текущем календарном году главный конкурент – «Манчестер Сити» – был обыгран в очных встречах уже трижды, а если считать предсезонную развлекаловку International Champions Cup, то четырежды. Запах чемпионской крови обуял фанатов «красных», пребывающих в томительном ожидании «золота» 28 лет.

Ажиотаж вокруг клуба растет. В первой половине 2018 года «Ливерпуль» был самой популярной английской командой на Youtube (почти 53 миллиона просмотров). Сегодня из всех команд АПЛ у «красных» быстрее всего увеличивается число подписчиков в Instagram,а страница в Facebook показала самый высокий уровень месячного прироста за последние три с лишним года. При этом «Ливерпуль» занял третье место в списке самых ненавидимых клубов Премьер-лиги (52,8% опрошенных терпеть не могут «красных», больше недоброжелателей только у «Челси» и «МЮ» – 68,7 и 67,1%). Но это тоже неизбежная сторона популярности.

Примеров любви к ливерпульскому клубу все же больше. Так, команда получила трогательное письмо от американца Гэри Бартла – инвалида с мышечной дистрофией, попавшего не только на игры, но и на тренировку «красных». «Побывав на матче на стадионе со 101 тысячей зрителей, большинство из которых были связаны с футбольным клубом «Ливерпуль», и увидев гол Шакири лично, я буду говорить об этом моменте всю свою оставшуюся жизнь, – пишет Бартл. – Попасть в самолет и петь на трибуне Kop – это несбыточная мечта. Я никогда не думал, что наступит день, когда я увижу клуб, который так много давал мне на протяжении многих лет».

Далее болельщик рассыпается в комплиментах игрокам и персоналу, почти ко всем – поименно. «Я просто хотел, чтобы все знали, что люди, за которыми они следят на поле, такие же красивые и веселые, как ребята, работающие в стороне, – объясняет Гэри. – «Ты никогда не будешь один» – это была прелестная песня раньше, но теперь она означает еще больше». После такого лета фанатам «Ливерпуля» больше нечего просить: обойма заряжена по максимуму, команда излучает мощь – самое время для больших побед.

Расписание телетрансляций уикенда (10-12 августа)

ТРЕНЕРСКИЕ ОБЪЯТИЯ

Унаи Эмери напишет новую главу в истории «Арсенала»

Что такое «Арсенал» без Арсена Венгера – одна из главных интриг сезона. Те, кому под 40 и больше, возможно, еще помнят ветхий завет «канониров» (что было до пришествия француза), но это дела давно минувших дней. Теперь отвечать на каверзный вопрос о будущем лондонцев будет Унаи Эмери, за пять лет выросший из «тренеришки» в трижды подряд победителя Лиги Европы и чемпиона Франции.

Не самый очевидный выбор, учитывая проблемы Унаи с управлением коллективом. Но логика все же есть: с нынешней конкуренцией борьба за чемпионство клубу не светит, а Эмери здорово показал себя как кубковый тренер. Он сторонник атакующей комбинационной игры – то, к чему привыкла команда и ее болельщики. Наконец, Унаи не будет ставить трансферные ультиматумы в стиле того же Антонио Конте и вряд ли станет как-то влиять на внутренние течения в клубе – это удобно.

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К слову, работа Маурицио Сарри, сменившего Конте в «Челси», должна привлечь к себе не меньшее внимание. «Синие» с его приходом перестраиваются на новую схему и новую концепцию игры. Тем не менее с точки зрения непредсказуемости результатов союз Эмери и «Арсенала» смотрится интереснее. Наличие у «Челси» Эдена Азара и Н’Голо Канте (если их никто не перехватит) заставляет думать, что Сарри по крайней мере не провалится. Тем более что итальянцы в целом неплохо приживаются в АПЛ.

В отношении Эмери и «Арсенала» однозначно так не скажешь: команда легко может удивить как в одну, так и в другую сторону. Пока что Унаи успел дать пинка бывшему клубу: на Международном кубке чемпионов «канониры» разбили «ПСЖ» с неприличным для дружеского формата встречи счетом 5:1.

ПРЕИМУЩЕСТВО

У Гвардиолы в Англии одна проблема – Клопп

За громкой трансферной кампанией «Ливерпуля» все начали забывать, кто тут действующий чемпион и рекордсмен. «Манчестер Сити» провел «золотое» лето в тени, выйдя из нее лишь с неоднозначной покупкой Рияда Мареза, в которой, как кажется, не было особой необходимости. Тем более что потенциал имеется и среди молодых футболистов. Любопытно, что два других летних новичка «Сити», помимо Мареза, – это 18-летний капитан юниорской сборной Франции Клаудио Гомес и 21-летний голландец из «Зволле» Филипп Сандлер.

Эволюция «Ливерпуля» пошатнула чемпионский статус «горожан» и оставила ощущение того, что Пеп еще не придумал антидота против команды Юргена Клоппа. Теперь «Ливерпуль» на бумаге смотрится едва ли не монолитнее «Сити». Клопп в каком-то смысле предвосхитил мечту Гвардиолы о команде из полузащитников и создал убийственную атаку без номинального центрфорварда, благо у него есть Роберто Фирмино. У Пепа все сложнее: Агуэро – топовый киллер, но под такой стиль не совсем подходит, а Габи Жезусу до уровня того же Фирмино еще далеко. Впрочем, эти нюансы не помешали «горожанам» забить за прошлый сезон на 22 мяча больше всех остальных, так что «Сити» – по-прежнему фаворит. Лишним напоминанием об этом стал матч за Суперкубок, где команда Гвардиолы в прогулочном режиме разделалась с «Челси».

Самая странная летняя новинка «горожан», – это новая клубная одежда от Dsquared, которую игроки впервые продемонстрировали в Майами перед матчем с «Баварией». Шорты в сочетании с длинными носками и строгими туфлями взорвали мозг всем, кто до этого считал, что разбирается в моде. Кому-то, может, и понравилось, но точно не футболистам: просто посмотрите на их лица и попробуйте найти хотя бы одного улыбающегося человека в этом обескураживающем прикиде. Только Лерой Сане отказался напяливать туфли и вышел в кроссовках, благодаря чему избежал фотографии в стиле «Я одет как баклан». Остальным повезло меньше.

ГОЛ

Гарри Кейн все еще в «шпорах»

Останется ли Кейн в «Тоттенхэме»? Этот вопрос будоражит не только Северный Лондон, но и всю Англию, видящую в форварде преемника Гари Линекера. Количество забитых Кейном голов за один розыгрыш с каждым годом растет: 21 в сезоне-2014/15, затем 25, 29 и 30. Интерес со стороны «Реала», судя по всему, неподдельный. По итогам опроса газеты Marca, Кейн с отрывом занимает первое место среди тех, кого испанцы хотели бы видеть в составе «галактикос». За него проголосовали 26% опрошенных, тогда как Эдинсон Кавани и Мауро Икарди набрали всего по 14% голосов.

ЧМ-2018 оставил вопросы относительно Кейна, даже несмотря на то что он и здесь стал лучшим бомбардиром. По сути, он показал лишь хорошую игру головой и умение четко бить пенальти. При этом надо помнить, что «Реалу» придется иметь дело с Даниэлем Леви. Алекс Фергюсон неспроста вспоминал, что договариваться о трансферах с Леви – «более болезненный опыт, чем эндопротезирование тазобедренного сустава». Правда, сейчас владельцу «шпор» нужны деньги, ведь клуб достраивает новый 61-тысячник. Арена обошлась примерно в 1 млрд фунтов, а первый матч на ней планируется провести 15 сентября – с «Ливерпулем».

Сам Леви заявил, что не собирается никого продавать, но его слову нельзя верить. До закрытия трансферного окна в Испании никаких гарантий нет. Тут стоит напомнить, что летний трансферный период в Англии на этот раз закроется на три недели раньше, чем в большинстве европейских топ-чемпионатов. С 11 августа по 1 сентября английские клубы не смогут никого приобретать, зато команды из других лиг будут иметь право покупать их игроков. Это может стать серьезной проблемой для местных команд – к началу сентября станет ясно, сильно ли ударит по ним это новшество. Если «Тоттенхэм» сохранит обойму, Гарри наверняка вновь поборется за звание лучшего снайпера АПЛ. Команда Маурисио Почеттино здорово сыгранна, сбалансирована и порой попросту неудержима, а вся ее атакующая мощь завязана на Кейне.

ЗАМЕНЫ

Португальский легион добрался до АПЛ

Дерзкий проект под названием «Вулверхэмптон» будоражит умы поклонников английского футбола еще с прошлого лета. Когда клуб из Чемпионшипа купил у «Порту» Рубена Невеша за 15 млн фунтов, попутно обновив трансферный рекорд лиги, стало ясно, что «волки» намерены лихо ворваться в Премьер-лигу. Теперь, когда «Вулверхэмптон» под руководством Эшпириту Санту уверенно выиграл второй по силе английский турнир, клуб укрепился еще круче.

Пришли такие признанные мастера, как многолетний лидер «Монако» Жоау Моутинью и один из самых недооцененных вратарей современности, герой сборной Португалии Руй Патрисиу; окончательно выкуплены Диогу Жота и Вилли Боли, внесшие огромный вклад в недавние успехи «Вулверхэмптона» (первый набрал 17+5 по системе «гол+пас», попав в топ-5 бомбардиров Чемпионшипа; второй провел 36 матчей почти без замен и получил всего две желтые – неплохо для защитника); арендованы форвард сборной Мексики Рауль Хименес и защитник Хонни Кастро. Словом, клуб и не думает прекращать развитие и обещает яркое выступление в Премьер-лиге. Такого дерзкого новичка давно не было.

ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Взлеты и падения: «синдром третьего сезона» Моуринью и возвращение Пеллегрини

Тревожная обстановка наблюдается в стане «Манчестер Юнайтед», и накаляется она в первую очередь из-за главного тренера. Отношения между Жозе и владельцами клуба братьями Глейзерами переходят в фазу открытого противостояния, что ничего хорошего не сулит ни для «Юнайтед», ни для наставника. Неудивительно, что букмекеры считают Жозе Моуринью первым кандидатом на отставку. Сезон не успел начаться, а португалец уже пожаловался на все: на отсутствие покупок (Фред за 45 млн фунтов вроде как не в счет), раннее закрытие окна, кучу молодежи, с которой ему пришлось ехать на Международный кубок чемпионов, и отсутствие игроков основы.

Непонятная история случилась с Антони Марсьялем, который «по семейным обстоятельствам» пропустил восемь дней тренировок. У француза действительно родился второй сын, но вряд ли это требовало недельного празднования. Между Марсьялем и Моуринью не складываются отношения, а если учитывать, что Жозе недавно позволил себе упрекнуть и Антонио Валенсию за частые травмы, то скоро вся команда может ополчиться против тренера. Как обычно, на третий год работы в клубе у Моуринью начинается трэш.

«Эта предсезонка очень плохая, – резюмировал Жозе. – Да, есть положительные моменты. Для молодых парней это невероятная возможность потренироваться с основой и понять, что такое быть игроком «Юнайтед». Но сейчас у меня не все мои футболисты. Мы начинаем сезон без игроков, участвовавших в чемпионате мира. У них не будет нужных тренировок. Будет очень сложно, и, если честно, я немного боюсь». Раз уж сам Особенный боится – у поклонников «дьяволов» есть поводы для пессимизма.

Кто может удивить со знаком плюс – так это «Вест Хэм». Боссы «молотобойцев» Дэвид Салливан и Дэвид Голд насмотрелись на протестные выходки фанатов (в апрельском матче с «Бернли» болельщики трижды выбегали на поле, а после игры закидали вип-ложу монетами) и в кои-то веки пригласили в команду авторитетного тренера с чемпионским опытом – Мануэля Пеллегрини, который после «Сити» работал в клубе из Поднебесной «Хэбэй Чайна Форчун».

«Когда я поговорил с Салливаном, он сказал мне, что хочет построить новый клуб. Он попросил меня также пригласить в клуб спортивного директора, а также пообещал, что он поддержит все, что я предложу», – рассказал Пеллегрини. Первые ласточки уже прилетели в Восточный Лондон: Фелипе Андерсон, Андрей Ярмоленко, Джек Уилшир – игроки, которые не нуждаются в особых представлениях; в ту же компанию отправились защитники Исса Диоп и Фабиан Бальбуэна, а также надежный кипер из «Суонси» Лукаш Фабьяньски.

Добавьте к этому тот факт, что «Вест Хэм» в минувшем сезоне впервые за 9 лет оказался в трансферном плюсе, а с переездом на Олимпийский стадион заработал рекордную для себя прибыль, в 4 (!) раза перекрыв прошлый рекорд, – и мы получаем клуб, у которого есть все для борьбы за звание лучшей команды вне «Большой шестерки».

ПРОГНОЗ

1. Ливерпуль

2. Манчестер Сити

3. Челси

4. Тоттенхэм

5. Манчестер Юнайтед

6. Арсенал

7. Вест Хэм

8. Эвертон

9. Вулверхэмптон

10. Кристал Пэлас

11. Лестер

12. Ньюкасл

13. Бернли

14. Хаддерсфилд

15. Брайтон

16. Борнмут

17. Саутгемптон

18. Фулхэм

19. Уотфорд

20. Кардифф

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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