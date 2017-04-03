Конец трилогии. Как в «Бордо» провожали президента

Президент «Бордо» Жан-Луи Трио объявил об уходе на пенсию в живописном Шато Бель-Эр. За 21 год работы он прошел с клубом тернистый путь из долговой ямы до четвертьфинала Лиги чемпионов. Он не собирал трофеи ежегодно, но его ценили и провожали со слезами на глазах.

Трио – винодел. Продавая вино, сделанное из винограда, выращенного на жирондинских полях, он прославил сорта «Шато Глория» и «Шато Сен-Пьер» и сколотил солидное состояние. Здесь Жан-Луи познакомился с супругой Франсуазой, чей отец Мартин Генри был мэром коммуны Сен-Жульен и крупным игроком в винном бизнесе. Он же был президентом «Бордо» в период с 1961 по 1971 год и «подсадил» Трио на футбол, хотя тогда ему был ближе регби. Алексей Смертин, игравший в «Бордо» с 2000 по 2003 год, рассказывал, что Трио постоянно приглашал всех игроков в свой замок и угощал шикарным вином.

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В начале 1990-х Жан-Луи в компании тестя все чаще посещал VIP-трибуну «Шабан-Дельмас» и однажды познакомился с будущим мэром Бордо Аленом Жюппе. Вместе они организовали «Клуб де Гран Крю» — винный сбор менеджеров жирондинцев и их партнеров. Трио стал максимально близок к клубу и был принят в совет директоров. «Бордо» переживал глубокий застой, команду даже ссылали в Лигу 2 из-за долгов. Убыток дошел до 45 млн евро. Тогдашнему президенту Алену Аффлелу предложить было нечего, и в мае 1996 года на пост президента был выдвинут Жан-Луи.

Вытаскивал «Бордо» из тяжелой ситуации Трио совместно со студенческим другом адвокатом Жаном-Дидье Ланге. Основная задача состояла в том, чтобы найти инвестора, способного разогнать футбольный проект. По примеру менеджеров «ПСЖ», заключивших договор с медиахолдингом Canal Plus, новые боссы «Бордо» вышли на руководителей частного телеканала M6. Переговоры затягивались и могли закончиться ничем, но решающую роль сыграла победа жирондинцев в Лиге 1. В сезоне-1998/99. «Бордо» Эли Бопа вместе с Сильвеном Вильтором, Лилианом Ласландом, Жоаном Мику и другими выиграл не только первый трофей при Трио, но и завоевал долгосрочный контракт с M6.

«Бордо» — один из двух (вместе с «ПСЖ») клубов Франции, завоевавших все четыре национальных трофея за последние 15 лет. Но в отличие от парижан, чьи победы в большинстве пришлись на время появления богатых шейхов, жирондинцы ориентировались на резерв. В начале 2000-х Жан-Луи усердно взялся за академию, и в клубе стали появляться игроки вроде Марка Планю, Маруана Шамаха и других.

Трио груб, резок в выражениях и ненавидит все современное. Но свои его обожали за страсть, харизму и вечную улыбку. На каждый матч он приходил в любимой фетровой шляпе и от волнения скуривал по две пачки сигарет. 31 мая 2009 года на стадионе «Мишель Д’Орнано» в Кане «Бордо» впервые за 10 лет вернул «золото» Лиги 1. Когда Йоан Гуффран забил победный мяч, Жан-Луи скакал от счастья, словно ребенок, которому пообещали сводить на аттракционы. Президент чемпионов подошел к фанатам, попросил мегафон и вместе с трибуной заряжал любимые кричалки. Одной из них была: «Кто не прыгает, тот … (оскорбительное упоминание фанатов «Марселя»). Именно у «Олимпика» «Бордо» и выхватил французскую корону.

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Еще больше в президенте ценили доверие. Он защищал форварда Мусса Маазу, когда у того не заладилось с фанатами, помогал тренерам вернуть веру в себя после провальных сезонов, способствуя вложениями в трансферы. В 2011-м после разгрома от «Сошо» он не побоялся подойти к разъяренной трибуне, взять мегафон и извиниться за серию поражений. Жан-Луи ценил каждого из 247 сотрудников клуба. Наверное, поэтому заявление президента об уходе для большинства в «Бордо» стало шоком.

«Спасибо, президент!» — огромным полотном поблагодарили фанаты «ультрамариновых» Жана-Луи в матче против «Монпелье», не позабыв про все 8 трофеев, которые Трио принес в клубный музей. После финального свистка он поднялся к стойке заводящего, зажег файер, словно очередную сигару, и показал, что фанаты – те, кто вдохновлял его все эти годы.

Трио останется с командой, но уже в статусе члена почетного совета. Пост президента же пока перейдет Стефану Мартину, исполнявшему обязанности администратора. После себя Жан-Луи оставляет «Бордо» с молодым, но очень многообещающим подбором игроков. Возможно, жирондинцы уже в следующем сезоне поборются за зону Лиги чемпионов.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.