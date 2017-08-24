Еженедельник «Футбол-Хоккей» представляет календарь КХЛ сезона 2017-2018.

Дивизион Боброва

Динамо (Минск, Белоруссия)

Динамо (Рига, Латвия)

Йокерит (Хельсинки, Финляндия)

СКА (Санкт-Петербург)

Слован (Братислава, Словакия)

Спартак (Москва)

Дивизион Тарасова

Витязь (Московская обл.)

Динамо (Москва)

Локомотив (Ярославль)

Северсталь (Череповец)

Торпедо (Нижний Новгород)

ХК Сочи (Сочи)

ЦСКА (Москва)

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»



Дивизион Харламова

Автомобилист (Екатеринбург)

Ак Барс (Казань)

Лада (Тольятти)

Металлург (Магнитогорск)

Нефтехимик (Нижнекамск)

Трактор (Челябинск)

Югра (Ханты-Мансийск)

Дивизион Чернышева

Авангард (Омская обл.)

Адмирал (Владивосток)

Амур (Хабаровск)

Барыс (Астана, Казахстан)

Куньлунь Ред Стар (Пекин, Китай)

Металлург (Новокузнецк)

Салават Юлаев (Уфа)

Сибирь (Новосибирская обл.)

ПЕРВЫЙ ЭТАП

21 августа 2017 года, понедельник

СКА – ЦСКА

22 августа 2017 года, вторник

Сибирь – Спартак

Авангард – Динамо Р

Салават Юлаев – Адмирал

Югра – Северсталь

Нефтехимик – Амур

ХК Сочи – Куньлунь Ред Стар

23 августа 2017 года, среда

Металлург Мг – Автомобилист

Лада – Трактор

Локомотив – ЦСКА

Динамо Мн – Йокерит

СКА – Слован

Динамо М – Витязь

24 августа 2017 года, четверг

Сибирь – Динамо Р

Авангард – Северсталь

Барыс – Спартак

Югра – Торпедо

Ак Барс – Куньлунь Ред Стар

Нефтехимик – Адмирал

ХК Сочи – Амур

25 августа 2017 года, пятница

Металлург Мг – Трактор

Лада – Автомобилист

Локомотив – Слован

Динамо Мн – Витязь

СКА – Йокерит

Динамо М – ЦСКА

26 августа 2017 года, суббота

Сибирь – Северсталь

Авангард – Торпедо

Барыс – Динамо Р

Салават Юлаев – Амур

Югра – Спартак

Ак Барс – Адмирал

Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар

27 августа 2017 года, воскресенье

Трактор – Автомобилист

Лада – Металлург Мг

Локомотив – Йокерит

Динамо Мн – ЦСКА

СКА – Витязь

Динамо М – Слован

28 августа 2017 года, понедельник

Сибирь – Торпедо

Авангард – Спартак

Барыс – Северсталь

Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар

Югра – Динамо Р

Ак Барс – Амур

ХК Сочи – Адмирал

29 августа 2017 года, вторник

Трактор – Металлург Мг

Локомотив – Витязь

Нефтехимик – Лада

Динамо М – Йокерит

30 августа 2017 года, среда

Барыс – Торпедо

Слован – Динамо Мн

31 августа 2017 года, четверг

Салават Юлаев – ХК Сочи

Ак Барс – Лада

Динамо Р – Спартак

1 сентября 2017 года, пятница

Трактор – Адмирал

Автомобилист – Куньлунь Ред Стар

Металлург Мг – Амур

Витязь – Югра

ЦСКА – Авангард

Слован – Сибирь

2 сентября 2017 года, суббота

Ак Барс – ХК Сочи

Торпедо – СКА

Северсталь – Локомотив

Спартак – Динамо Мн

Динамо Р – Динамо М

3 сентября 2017 года, воскресенье

Трактор – Куньлунь Ред Стар

Салават Юлаев – Нефтехимик

Автомобилист – Адмирал

Металлург Мг – Барыс

Лада – Амур

Витязь – Авангард

ЦСКА – Сибирь

Слован – Югра

4 сентября 2017 года, понедельник

Торпедо – Динамо М

Северсталь – Динамо Мн

Спартак – СКА

Динамо Р – Локомотив

5 сентября 2017 года, вторник

Трактор – Амур

Салават Юлаев – Барыс

Металлург Мг – Адмирал

Лада – Куньлунь Ред Стар

Витязь – Сибирь

ХК Сочи – Нефтехимик

ЦСКА – Югра

Слован – Авангард

6 сентября 2017 года, среда

Автомобилист – Ак Барс

Торпедо – Локомотив

Северсталь – Динамо М

Спартак – Йокерит

ХК Сочи – Динамо Мн

Динамо Р – СКА

8 сентября 2017 года, пятница

Югра – Ак Барс

Автомобилист – Амур

Лада – Металлург Мг

Торпедо – Динамо Мн

Витязь – Салават Юлаев

Северсталь – СКА

ЦСКА – Динамо М

Динамо Р – Барыс

Слован – Нефтехимик

9 сентября 2017 года, суббота

Куньлунь Ред Стар – Йокерит

10 сентября 2017 года, воскресенье

Сибирь – Авангард

Витязь – Барыс

11 сентября 2017 года, понедельник

Адмирал – Слован

Амур – Йокерит

Куньлунь Ред Стар – ЦСКА

Локомотив – Автомобилист

Динамо Мн – Трактор

Северсталь – ХК Сочи

СКА – Лада

Динамо М – Металлург Мг

12 сентября 2017 года, вторник

Салават Юлаев – Динамо Р

Югра – Авангард

Ак Барс – Спартак

Нефтехимик – Торпедо

13 сентября 2017 года, среда

Адмирал – Йокерит

Амур – ЦСКА

Куньлунь Ред Стар – Слован

Сибирь – Витязь

Локомотив – Металлург Мг

Динамо Мн – Лада

СКА – Автомобилист

Динамо М – Трактор

14 сентября 2017 года, четверг

Салават Юлаев – Торпедо

Ак Барс – Северсталь

Нефтехимик – Спартак

ХК Сочи – Динамо Р

15 сентября 2017 года, пятница

Адмирал – ЦСКА

Амур – Слован

Куньлунь Ред Стар – Витязь

Барыс – Сибирь

Локомотив – Трактор

Динамо Мн – Автомобилист

СКА – Металлург Мг

Динамо М – Лада

16 сентября 2017 года, суббота

Салават Юлаев – Спартак

Нефтехимик – Северсталь

Йокерит – Динамо Р

ХК Сочи – Торпедо

17 сентября 2017 года, воскресенье

Адмирал – Витязь

Авангард – Югра

Барыс – Сибирь

Локомотив – Лада

Динамо Мн – Металлург Мг

СКА – Трактор

Динамо М – Автомобилист

18 сентября 2017 года, понедельник

Салават Юлаев – Северсталь

Ак Барс – Динамо Р

19 сентября 2017 года, вторник

Амур – Витязь

Торпедо – Куньлунь Ред Стар

20 сентября 2017 года, среда

Трактор – ХК Сочи

Нефтехимик – Динамо Р

Слован – Ак Барс

21 сентября 2017 года, четверг

Сибирь – Динамо М

Авангард – СКА

Барыс – Динамо Мн

Югра – Локомотив

Йокерит – ЦСКА

Северсталь – Куньлунь Ред Стар

Спартак – Адмирал

22 сентября 2017 года, пятница

Трактор – Нефтехимик

Автомобилист – ХК Сочи

Металлург Мг – Салават Юлаев

Лада – Ак Барс

23 сентября 2017 года, суббота

Сибирь – Динамо Мн

Авангард – Локомотив

Барыс – Динамо М

Югра – СКА

Торпедо – Амур

Витязь – Слован

Северсталь – Адмирал

Спартак – Куньлунь Ред Стар

24 сентября 2017 года, воскресенье

Трактор – Ак Барс

Автомобилист – Салават Юлаев

Металлург Мг – ХК Сочи

Лада – Нефтехимик

25 сентября 2017 года, понедельник

Сибирь – Локомотив

Авангард – Динамо М

Барыс – СКА

Югра – Динамо Мн

Торпедо – Адмирал

Йокерит – Витязь

Спартак – Амур

ЦСКА – Слован

Динамо Р – Куньлунь Ред Стар

26 сентября 2017 года, вторник

Трактор – Салават Юлаев

Автомобилист – Нефтехимик

Металлург Мг – Ак Барс

Лада – ХК Сочи

27 сентября 2017 года, среда

Сибирь – СКА

Авангард – Динамо Мн

Барыс – Локомотив

Югра – Динамо М

Северсталь – Амур

Динамо Р – Адмирал

Слован – Витязь

28 сентября 2017 года, четверг

Металлург Мг – Нефтехимик

Лада – Салават Юлаев

29 сентября 2017 года, пятница

Витязь – Торпедо

Йокерит – Спартак

Динамо М – Амур

30 сентября 2017 года, суббота

Куньлунь Ред Стар – Автомобилист

Трактор – Барыс

Локомотив – Авангард

ХК Сочи – Югра

1 октября 2017 года, воскресенье

Металлург Мг – Лада

Йокерит – Северсталь

ЦСКА – Торпедо

Слован – Спартак

2 октября 2017 года, понедельник

Адмирал – Автомобилист

Куньлунь Ред Стар – Трактор

Салават Юлаев – Югра

Ак Барс – Сибирь

Локомотив – СКА

Нефтехимик – Барыс

Динамо Мн – Динамо М

ХК Сочи – Авангард

3 октября 2017 года, вторник

Витязь – Спартак

Йокерит – Торпедо

ЦСКА – Динамо Р

Слован – Северсталь

4 октября 2017 года, среда

Адмирал – Трактор

Амур – Автомобилист

Куньлунь Ред Стар – Лада

Салават Юлаев – СКА

Ак Барс – Югра

Нефтехимик – Авангард

Динамо Мн – Барыс

Динамо М – Локомотив

ХК Сочи – Сибирь

5 октября 2017 года, четверг

Витязь – Динамо Р

ЦСКА – Северсталь

Слован – Торпедо

6 октября 2017 года, пятница

Адмирал – Лада

Амур – Трактор

Куньлунь Ред Стар – Металлург Мг

Салават Юлаев – Авангард

Нефтехимик – Югра

СКА – Сибирь

Динамо М – Динамо Мн

ХК Сочи – Барыс

7 октября 2017 года, суббота

Витязь – Северсталь

ЦСКА – Спартак

Слован – Динамо Р

8 октября 2017 года, воскресенье

Адмирал – Металлург Мг

Амур – Лада

Салават Юлаев – Сибирь

Автомобилист – Йокерит

9 октября 2017 года, понедельник

Торпедо – Ак Барс

Спартак – СКА

ЦСКА – Локомотив

Слован – ХК Сочи

10 октября 2017 года, вторник

Амур – Металлург Мг

Авангард – Барыс

Трактор – Йокерит

Югра – Куньлунь Ред Стар

Автомобилист – Витязь

11 октября 2017 года, среда

Нефтехимик – Локомотив

Торпедо – Динамо Р

Динамо Мн – Салават Юлаев

Северсталь – Спартак

СКА – ХК Сочи

Динамо М – Ак Барс

12 октября 2017 года, четверг

Сибирь – Адмирал

Авангард – Куньлунь Ред Стар

Трактор – Витязь

Югра – Барыс

Автомобилист – Слован

Лада – Йокерит

13 октября 2017 года, пятница

Локомотив – Ак Барс

Торпедо – Спартак

Динамо Мн – Нефтехимик

Северсталь – Динамо Р

СКА – Салават Юлаев

Динамо М – ХК Сочи

14 октября 2017 года, суббота

Авангард – Амур

Барыс – Куньлунь Ред Стар

Трактор – Слован

Югра – Адмирал

Автомобилист – ЦСКА

Металлург Мг – Витязь

15 октября 2017 года, воскресенье

Локомотив – Северсталь

Динамо Мн – ХК Сочи

Йокерит – Салават Юлаев

СКА – Ак Барс

Динамо М – Нефтехимик

Динамо Р – Торпедо

16 октября 2017 года, понедельник

Сибирь – Куньлунь Ред Стар

Авангард – Адмирал

Барыс – Амур

Трактор – ЦСКА

Автомобилист – Югра

Металлург Мг – Слован

Лада – Витязь

17 октября 2017 года, вторник

Динамо Мн – Торпедо

Йокерит – Ак Барс

СКА – Нефтехимик

Динамо М – Салават Юлаев

Динамо Р – Северсталь

18 октября 2017 года, среда

Барыс – Адмирал

Югра – Амур

Металлург Мг – ЦСКА

Лада – Слован

19 октября 2017 года, четверг

Локомотив – Нефтехимик

Спартак – Авангард

20 октября 2017 года, пятница

Сибирь – Амур

Салават Юлаев – Автомобилист

Ак Барс – Трактор

21 октября 2017 года, суббота

Куньлунь Ред Стар – Адмирал

Торпедо – Барыс

Витязь – Динамо М

Северсталь – Авангард

СКА – Йокерит

Спартак – Югра

ЦСКА – Локомотив

22 октября 2017 года, воскресенье

Салават Юлаев – Трактор

Ак Барс – Металлург Мг

Нефтехимик – Автомобилист

ХК Сочи – Лада

23 октября 2017 года, понедельник

Куньлунь Ред Стар – Адмирал

Торпедо – Авангард

Витязь – Динамо Мн

Йокерит – Локомотив

Северсталь – Югра

Спартак – Барыс

ЦСКА – СКА

Динамо Р – Сибирь

Слован – Динамо М

24 октября 2017 года, вторник

Салават Юлаев – Лада

Ак Барс – Автомобилист

Нефтехимик – Металлург Мг

ХК Сочи – Трактор

25 октября 2017 года, среда

Амур – Куньлунь Ред Стар

Торпедо – Югра

Витязь – СКА

Йокерит – Барыс

Спартак – Сибирь

ЦСКА – Динамо Мн

Слован – Локомотив

26 октября 2017 года, четверг

Салават Юлаев – Металлург Мг

ХК Сочи – Автомобилист

Динамо Р – Авангард

27 октября 2017 года, пятница

Адмирал – Нефтехимик

Куньлунь Ред Стар – Ак Барс

Лада – Югра

Торпедо – Сибирь

Витязь – Локомотив

Йокерит – Динамо Мн

Северсталь – Барыс

Спартак – Динамо М

Слован – СКА

28 октября 2017 года, суббота

ХК Сочи – Металлург Мг

29 октября 2017 года, воскресенье

Адмирал – Ак Барс

Амур – Нефтехимик

Трактор – Лада

Северсталь – Сибирь

Динамо Р – Динамо Мн

30 октября 2017 года, понедельник

Авангард – ЦСКА

Барыс – Йокерит

Югра – Витязь

31 октября 2017 года, вторник

Адмирал – Салават Юлаев

Амур – Ак Барс

Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик

Автомобилист – Лада

Локомотив – Северсталь

Динамо Мн – Спартак

СКА – Динамо Р

Динамо М – Торпедо

1 ноября 2017 года, среда

Сибирь – Йокерит

Авангард – Витязь

Барыс – Слован

Югра – ЦСКА

2 ноября 2017 года, четверг

Адмирал – ХК Сочи

Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев

Автомобилист – Трактор

Металлург Мг – Лада

Локомотив – Торпедо

СКА – Спартак

Динамо М – Динамо Р

3 ноября 2017 года, пятница

Сибирь – ЦСКА

Авангард – Йокерит

Барыс – Витязь

Югра – Слован

4 ноября 2017 года, суббота

Амур – Салават Юлаев

Куньлунь Ред Стар – ХК Сочи

Автомобилист – Металлург Мг

Локомотив – Динамо Р

Нефтехимик – Трактор

Динамо Мн – Северсталь

СКА – Торпедо

Динамо М – Спартак

5 ноября 2017 года, воскресенье

Авангард – Слован

Барыс – ЦСКА

Югра – Йокерит

6 ноября 2017 года, понедельник

Амур – ХК Сочи

Ак Барс – Торпедо

Нефтехимик – Металлург Мг

Динамо М – Северсталь

7 ноября 2017 года, вторник

Сибирь – Слован

8–12 ноября 2017 года

ЕВРОХОККЕЙТУР

КУБОК КАРЬЯЛА (ФИНЛЯНДИЯ)

13 ноября 2017 года, понедельник

Нефтехимик – Сибирь

Витязь – ХК Сочи

Динамо Мн – Ак Барс

Слован – Салават Юлаев

14 ноября 2017 года, вторник

Адмирал – СКА

Куньлунь Ред Стар – Динамо М

Торпедо – Автомобилист

Северсталь – Трактор

Спартак – Металлург Мг

Динамо Р – Лада

15 ноября 2017 года, среда

Барыс – Авангард

Югра – Сибирь

Локомотив – ХК Сочи

Витязь – Ак Барс

Йокерит – Нефтехимик

ЦСКА – Салават Юлаев

16 ноября 2017 года, четверг

Адмирал – Динамо М

Амур – СКА

Куньлунь Ред Стар – Динамо Мн

Торпедо – Трактор

Северсталь – Автомобилист

Спартак – Лада

Динамо Р – Металлург Мг

17 ноября 2017 года, пятница

Авангард – Сибирь

Локомотив – Салават Юлаев

Витязь – Нефтехимик

Йокерит – ХК Сочи

ЦСКА – Ак Барс

18 ноября 2017 года, суббота

Адмирал – Динамо Мн

Амур – Динамо М

Куньлунь Ред Стар – СКА

Торпедо – Лада

Северсталь – Металлург Мг

Спартак – Трактор

19 ноября 2017 года, воскресенье

ХК Сочи – Салават Юлаев

ЦСКА – Нефтехимик

Динамо Р – Автомобилист

20 ноября 2017 года, понедельник

Адмирал – Локомотив

Амур – Динамо Мн

Сибирь – Барыс

Ак Барс – Авангард

Торпедо – Металлург Мг

Северсталь – Лада

21 ноября 2017 года, вторник

СКА – Югра

Спартак – Автомобилист

Динамо Р – Трактор

Слован – Витязь

22 ноября 2017 года, среда

Амур – Локомотив

Сибирь – Барыс

Салават Юлаев – Ак Барс

Йокерит – Авангард

ЦСКА – ХК Сочи

23 ноября 2017 года, четверг

Динамо М – Югра

24 ноября 2017 года, пятница

Куньлунь Ред Стар – Локомотив

Трактор – Спартак

Автомобилист – Динамо Р

Металлург Мг – Торпедо

Лада – Северсталь

Нефтехимик – ХК Сочи

Динамо Мн – Авангард

Йокерит – Адмирал

25 ноября 2017 года, суббота

Ак Барс – Барыс

Витязь – Динамо М

Слован – Амур

26 ноября 2017 года, воскресенье

Трактор – Северсталь

Автомобилист – Торпедо

Металлург Мг – Динамо Р

Лада – Спартак

Динамо Мн – Сибирь

Йокерит – Югра

ЦСКА – Адмирал

27 ноября 2017 года, понедельник

Нефтехимик – Салават Юлаев

Витязь – Амур

СКА – Барыс

Динамо М – Авангард

ХК Сочи – Ак Барс

Слован – Куньлунь Ред Стар

28 ноября 2017 года, вторник

Трактор – Динамо Р

Автомобилист – Спартак

Металлург Мг – Северсталь

Лада – Торпедо

Динамо Мн – Югра

Йокерит – Сибирь

Слован – Адмирал

29 ноября 2017 года, среда

Ак Барс – Салават Юлаев

Локомотив – Барыс

Йокерит – Амур

СКА – Авангард

ЦСКА – Куньлунь Ред Стар

30 ноября 2017 года, четверг

Трактор – Торпедо

Автомобилист – Северсталь

Металлург Мг – Спартак

Лада – Динамо Р

Локомотив – Югра

Витязь – Адмирал

Динамо М – Сибирь

1 декабря 2017 года, пятница

Витязь – Куньлунь Ред Стар

ЦСКА – Амур

2 декабря 2017 года, суббота

Салават Юлаев – Динамо Мн

Лада – Адмирал

Ак Барс – Нефтехимик

Локомотив – Сибирь

Йокерит – СКА

ХК Сочи – Динамо М

3 декабря 2017 года, воскресенье

Барыс – Металлург Мг

Югра – Трактор

Северсталь – ЦСКА

Спартак – Торпедо

Динамо Р – Слован

4 декабря 2017 года, понедельник

Салават Юлаев – Динамо М

Ак Барс – Динамо Мн

Нефтехимик – СКА

5 декабря 2017 года, вторник

Амур – Куньлунь Ред Стар

Сибирь – Металлург Мг

Авангард – Автомобилист

Барыс – Трактор

Югра – Лада

Торпедо – Слован

Северсталь – Йокерит

Спартак – Витязь

Динамо Р – ЦСКА

6 декабря 2017 года, среда

Ак Барс – СКА

Нефтехимик – Динамо Мн

ХК Сочи – Локомотив

7 декабря 2017 года, четверг

Адмирал – Куньлунь Ред Стар

Авангард – Лада

Югра – Автомобилист

Торпедо – Витязь

Йокерит – Динамо М

Северсталь – Слован

Спартак – ЦСКА

8 декабря 2017 года, пятница

Ак Барс – Локомотив

ХК Сочи – СКА

9 декабря 2017 года, суббота

Амур – Адмирал

Трактор – Барыс

Автомобилист – Авангард

Металлург Мг – Сибирь

Нефтехимик – Динамо М

Торпедо – Йокерит

Динамо Мн – Динамо Р

Северсталь – Витязь

Спартак – Слован

10 декабря 2017 года, воскресенье

Салават Юлаев – Локомотив

11 декабря 2017 года, понедельник

Куньлунь Ред Стар – Амур

Трактор – Сибирь

Автомобилист – Югра

Металлург Мг – Йокерит

Лада – Авангард

Ак Барс – Динамо М

Динамо Мн – Слован

ХК Сочи – Спартак

ЦСКА – Барыс

Динамо Р – Витязь

13–17 декабря 2017 года

ЕВРОХОККЕЙТУР

КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА (РОССИЯ)

18 декабря 2017 года, понедельник

Адмирал – Амур

Куньлунь Ред Стар – Динамо Р

Авангард – Югра

Ак Барс – Салават Юлаев

Йокерит – Лада

ХК Сочи – Нефтехимик

Слован – Барыс

19 декабря 2017 года, вторник

Локомотив – Спартак

Витязь – Металлург Мг

СКА – Динамо Мн

ЦСКА – Трактор

20 декабря 2017 года, среда

Адмирал – Динамо Р

Куньлунь Ред Стар – Торпедо

Сибирь – Югра

Салават Юлаев – ХК Сочи

Нефтехимик – Ак Барс

Динамо М – Барыс

Слован – Лада

21 декабря 2017 года, четверг

Локомотив – Динамо Мн

Витязь – Трактор

Йокерит – Автомобилист

ЦСКА – Металлург Мг

22 декабря 2017 года, пятница

Адмирал – Торпедо

Амур – Динамо Р

Куньлунь Ред Стар – Северсталь

23 декабря 2017 года, суббота

Сибирь – Салават Юлаев

Авангард – ХК Сочи

Барыс – Нефтехимик

Лада – Динамо Мн

Динамо М – СКА

ЦСКА – Витязь

Слован – Автомобилист

24 декабря 2017 года, воскресенье

Адмирал – Северсталь

Амур – Торпедо

Куньлунь Ред Стар – Спартак

25 декабря 2017 года, понедельник

Сибирь – Нефтехимик

Авангард – Ак Барс

Барыс – Салават Юлаев

Трактор – Динамо Мн

Югра – ХК Сочи

Металлург Мг – СКА

Лада – Локомотив

Динамо М – ЦСКА

26 декабря 2017 года, вторник

Адмирал – Спартак

Амур – Северсталь

Йокерит – Слован

27 декабря 2017 года, среда

Сибирь – ХК Сочи

Авангард – Салават Юлаев

Барыс – Ак Барс

Трактор – Локомотив

Югра – Нефтехимик

Автомобилист – СКА

Металлург Мг – Динамо М

Торпедо – ЦСКА

28 декабря 2017 года, четверг

Амур – Спартак

Витязь – Йокерит

29 декабря 2017 года, пятница

Адмирал – Куньлунь Ред Стар

Сибирь – Ак Барс

Авангард – Нефтехимик

Барыс – ХК Сочи

Югра – Салават Юлаев

Автомобилист – Динамо М

Лада – ЦСКА

Динамо Мн – СКА

Северсталь – Торпедо

30 декабря 2017 года, суббота

Слован – Йокерит

3 января 2018 года, среда

Амур – Сибирь

Куньлунь Ред Стар – Авангард

Барыс – Югра

Трактор – Динамо М

Автомобилист – Локомотив

Металлург Мг – Динамо Мн

ЦСКА – Йокерит

4 января 2018 года, четверг

Торпедо – Ак Барс

Спартак – Салават Юлаев

ХК Сочи – Северсталь

Динамо Р – Нефтехимик

5 января 2018 года, пятница

Адмирал – Сибирь

Амур – Авангард

Куньлунь Ред Стар – Югра

Трактор – СКА

Автомобилист – Динамо Мн

Металлург Мг – Локомотив

Лада – Динамо М

Витязь – ЦСКА

6 января 2018 года, суббота

Торпедо – ХК Сочи

Северсталь – Нефтехимик

Спартак – Ак Барс

Динамо Р – Салават Юлаев

7 января 2018 года, воскресенье

Адмирал – Авангард

Амур – Югра

Куньлунь Ред Стар – Сибирь

Трактор – Автомобилист

Лада – СКА

Локомотив – Динамо М

Йокерит – Металлург Мг

Слован – ЦСКА

8 января 2018 года, понедельник

Торпедо – Салават Юлаев

Северсталь – Ак Барс

Спартак – Нефтехимик

Динамо Р – ХК Сочи

9 января 2018 года, вторник

Адмирал – Югра

Амур – Барыс

Витязь – Лада

Динамо Мн – Локомотив

Йокерит – Трактор

СКА – Куньлунь Ред Стар

ЦСКА – Автомобилист

Слован – Металлург Мг

10 января 2018 года, среда

Торпедо – Нефтехимик

Северсталь – Салават Юлаев

Спартак – ХК Сочи

Динамо Р – Ак Барс

11 января 2018 года, четверг

Адмирал – Барыс

Сибирь – Авангард

Витязь – Автомобилист

Йокерит – Куньлунь Ред Стар

СКА – Локомотив

ЦСКА – Лада

Слован – Трактор

13–14 января 2018 года, суббота-воскресенье

МАТЧ ЗВЕЗД КХЛ 2018

16 января 2018 года, вторник

Авангард – Металлург Мг

Югра – Трактор

Автомобилист – Сибирь

Лада – Барыс

Локомотив – Адмирал

Динамо Мн – Амур

Северсталь – Торпедо

СКА – Спартак

Динамо М – Куньлунь Ред Стар

17 января 2018 года, среда

Салават Юлаев – Витязь

Ак Барс – Йокерит

Нефтехимик – ЦСКА

ХК Сочи – Слован

18 января 2018 года, четверг

Авангард – Трактор

Югра – Металлург Мг

Автомобилист – Барыс

Лада – Сибирь

Динамо Мн – Куньлунь Ред Стар

Северсталь – Локомотив

СКА – Адмирал

Динамо М – Спартак

Динамо Р – Амур

19 января 2018 года, пятница

Салават Юлаев – ЦСКА

Ак Барс – Слован

Нефтехимик – Витязь

ХК Сочи – Йокерит

20 января 2018 года, суббота

Трактор – Югра

Металлург Мг – Авангард

Локомотив – Куньлунь Ред Стар

Торпедо – Северсталь

СКА – Амур

Динамо М – Адмирал

Динамо Р – Динамо Мн

21 января 2018 года, воскресенье

Сибирь – Автомобилист

Барыс – Лада

Салават Юлаев – Слован

Ак Барс – Витязь

Нефтехимик – Йокерит

ХК Сочи – ЦСКА

22 января 2018 года, понедельник

Трактор – Авангард

Металлург Мг – Куньлунь Ред Стар

Локомотив – Амур

Динамо Мн – Адмирал

СКА – Динамо М

Спартак – Северсталь

Динамо Р – Югра

23 января 2018 года, вторник

Сибирь – Лада

Барыс – Автомобилист

Салават Юлаев – Йокерит

Ак Барс – ЦСКА

Нефтехимик – Слован

ХК Сочи – Витязь

24 января 2018 года, среда

Спартак – Динамо Р

25 января 2018 года, четверг

Куньлунь Ред Стар – Амур

Динамо Мн – Слован

26 января 2018 года, пятница

Йокерит – Динамо Р

28 января 2018 года, воскресенье

Динамо Р – Йокерит

9–25 февраля 2018 года

ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Пхенчхан (Южная Корея)

26 февраля 2018 года, понедельник

Амур – Адмирал

27 февраля 2018 года, вторник

Куньлунь Ред Стар – Барыс

Авангард – Сибирь

Автомобилист – Трактор

Металлург Мг – Югра

Ак Барс – Торпедо

Нефтехимик – Лада

Витязь – Слован

Динамо Мн – Динамо Р

Йокерит – СКА

Спартак – Локомотив

ХК Сочи – Салават Юлаев

ЦСКА – Северсталь

28 февраля 2018 года, среда

Адмирал – Амур

1 марта 2018 года, четверг

Сибирь – Трактор

Барыс – Авангард

Салават Юлаев – Ак Барс

Югра – Автомобилист

Металлург Мг – Нефтехимик

Лада – ХК Сочи

Локомотив – ЦСКА

Торпедо – Витязь

СКА – Северсталь

Спартак – Динамо М

Динамо Р – Йокерит

Слован – Динамо Мн

Второй этап. Плей-офф

Выдержка из регламента

По итогам первого этапа по восемь команд из каждой конференции выходят в плей-офф. В каждой конференции первые два номера посева получают команды, занявшие первые места в своих дивизионах в очередности согласно набранным очкам. А номера посева с третьего по восьмой получают команды, набравшие наибольшее количество очков вне зависимости от дивизиона.

Преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф получают команды с более высоким номером посева.

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наименьшим номером посева, второй по счету – с предпоследним и т. д.

Все серии плей-офф проводятся до четырех побед.

Первые два матча и в случае необходимости пятый и седьмой матчи проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер посева в паре.

В случае если в какой-либо серии матчей плей-офф отпала необходимость в проведении пятых, шестых или седьмых матчей, то решением вице-президента по хоккейным операциям КХЛ начало проведения последующей серии матчей может быть перенесено на более ранний срок.

Четвертьфиналы конференций

Конференция «Запад»: 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13 марта 2018 года

Конференция «Восток»: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта 2018 года

Полуфиналы конференций

Конференция «Запад»: 16, 17, 19, 20, 22, 24 и 26 марта 2018 года

Конференция «Восток»: 17, 18, 20, 21, 23, 25 и 27 марта 2018 года

Финалы конференций

Конференция «Запад»: 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля 2018 года

Конференция «Восток»: 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 апреля 2018 года

В финале чемпионата встречаются победители финалов конференций. В случае если встречаются команды, имеющие в своих конференциях одинаковый номер посева, преимущество своей площадки получает команда, занявшая более высокое место в общей таблице чемпионата по итогам регулярного чемпионата.

Финал Кубка Гагарина

14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 апреля 2018 года

Фото: официальный сайты КХЛ и клубов КХЛ

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