Интрига без сопротивления. Итоги сезона Серии А-2018/19

«Ювентус» в очередной раз выиграл чемпионат Италии, причем никто не навязал туринцам борьбу за скудетто. Казалось бы, в Серии А снова ничего не поменялось. Но прошедший сезон доказал обратное: в лиге черно-белой тирании развиваются как игроки, так и целые команды.

Лучший режиссер

Массилимиано Аллегри («Ювентус»)

В этой номинации статуэтка достанется Аллегри. Да, туринцы провели не слишком яркий сезон, вылетев из четвертьфиналов Лиги чемпионов и Кубка Италии. Но «Ювентус» выиграл восьмое скудетто подряд, установив рекорд по этому показателю среди всех пяти европейских топ-лиг. Еще осенью «старая синьора» оторвалась от конкурентов, поэтому сомнений в очередной защите титула «черно-белыми» практически не было. Но это не значит, что итальянский коуч просто сидел на скамейке, наслаждаясь игрой в исполнении «золотой» команды. Заслуга Аллегри заключалась в разработке новых схем, а также в доверии к своим подчиненным и терпении по отношению к ним: например, он все время защищал Криштиану Роналду от нападок СМИ, когда тот не мог забить в официальных матчах почти месяц. К тому же Аллегри начал ставить в состав 19-летнего Мойзе Кина, который забил 6 голов в 13 матчах.

У 51-летнего специалиста так и не получилось взять главную европейскую награду с «Ювентусом», поэтому его уход из клуба — необходимый шаг для обеих сторон. Аллегри отснял свою часть материала и передал «картину» другому режиссеру, чтобы тот внес финальные доработки в кассовую драму. Пойдет ли это пожертвование на пользу или нет, покажет время.

Лучший эпизод

«Наполи» — «Ювентус» — 1:2 (3 марта 2019 года, «Сан Паоло», 26-й тур)

На протяжении большей части сезона «адзурри» шли по пятам «Ювентуса». Правда, футболисты Анчелотти часто допускали ненужные осечки (например, сыграв нулевую ничью с «Кьево»), поэтому уже к началу весны их отставание от первого места было практически недосягаемым.

Очная мартовская встреча в Неаполе должна была ответить на вопрос, смогут ли хозяева вписаться в гонку за чемпионство. Итоговая победа «бьянконери» не стала неожиданной, но на такой результат повлияло в том числе удаление голкипера южан Алекса Мерета уже на 25-й минуте. При этом неаполитанцы имели шансы спасти матч: при счете 0:2 у туринцев вторую желтую карточку получил Пьянич, после чего игроки «Наполи» перехватили преимущество и забили гол. Позже сравнять счет мог Инсинье, но он не реализовал пенальти. По окончании матча стало понятно, что в Серии А «Юве» не сломает и парочка поражений (на тот момент они ни разу не проиграли). «Адзурри» же убедили, что справиться с таким соперником возможно, но на чемпионство это уже не повлияет.

Лучший герой второго плана

Калиду Кулибали («Наполи»)

В прошедшем сезоне центральный защитник укрепил свою лидерскую позицию в «Наполи». Его цепкий стиль отбора мяча и накрытия контратак соперника помог «адзурри» пропустить всего 36 мячей за сезон. Меньше – только у «Ювентуса» (30) и «Интера» (33).

При этом быстрый сенегалец не играл в грубой манере. В чемпионате он провел на поле 2870 минут, получив только 9 желтых карточек. Единственное удаление Калиду заработал 26 декабря в гостевом матче против «Интера» (0:1). Тогда 27-летний футболист получил предупреждение за нарушение правил, но уже через несколько секунд отправился в раздевалку за саркастические аплодисменты в адрес арбитра. Его раздраженная реакция стала следствием «веселого» вечера: всю игру фанаты «нерадзурри» оскорбляли африканца, а тренерский штаб «Наполи» просил остановить встречу из-за расистского скандала. «Я горжусь цветом своей кожи. Горжусь быть французом, сенегальцем, неаполитанцем, быть мужчиной», — заявил Кулибали после игры и прибавил очередные баллы к своему рейтингу борца за толерантность.

По итогам сезона Калиду признали лучшим защитником Серии А, а его трансферная стоимость (по данным transfermarkt.de) подросла до 75 млн евро. Пусть он и не стал главным героем в итальянском первенстве, но он помог «Наполи» занять уверенное второе место. Теперь за подписание сенегальца борются «Ювентус», «МЮ», «Реал», «ПСЖ» и другие европейские гранды, а предложенные суммы близятся к отметке в 100 млн евро. Решится ли Кулибали на смену страны ради ведущих ролей в других топ-клубах?

«Золотая малина»

«Интер», «Милан»

«Ваши ожидания — ваши проблемы» — все последние годы миланские клубы существуют под этим лозунгом. Прошлым летом «горожане» в очередной раз потратили большие деньги на усиление состава, но это не помогло им в решении больших задач. Тот же «Интер» приобрел Наингголана с надеждой на усиление опорной линии, но бельгиец так и не прижился в новом коллективе. Помимо игровых проблем, у клуба начались контрактные споры с Мауро Икарди: экс-лидер «нерадзурри» то собирался подписать новое соглашение со «змеями», то грозился уйти в другой клуб. В итоге команда еще и упустила третье место в Серии А, а руководство решило сменить Лучано Спаллетти на Антонио Конте.

Одна сатана. Мауро Икарди рушит свою карьеру при помощи жены

У «Милана» все еще хуже. Команда не пробилась в Лигу чемпионов четвертый год подряд, а найти подход к игрокам уже не удается и Дженнаро Гаттузо. Под конец сезона Рино послал даже полузащитник Бакайоко, не пожелав выйти на замену. Угнетающая атмосфера царит и в миланских кабинетах. Руководство планирует уволить директора по стратегическому развитию Паоло Мальдини и техдиректора Леонардо, которые были назначены на свои должности меньше года назад. Если судить по количеству скандалов и месту в турнирной таблице, то главными миланскими неудачниками-2018/19 стали «россонери». Всем спасибо, до следующего года!

Лучший оригинальный сценарий

«Аталанта»

Первый за всю историю клуба выход в Лигу чемпионов, финал Кубка Италии, звание самой веселой команды Серии А — «богини» выдали лучший сезон в XXI веке. Стереотипы о закрытом итальянском футболе «Аталанта» точно не поддержала: в прошедшем чемпионате у ее игроков – 77 голов (у «Наполи» – только 74), а в 12 из 20 своих побед бергамаски забивали по три и более мячей.

Такая скорострельность — результат работы Джана Пьеро Гасперини. Главный тренер поставил своей команде атакующий стиль игры, а управлять им назначил трио Гомес–Иличич–Сапата. Последний оказался в «Аталанте» на правах аренды прошлым летом и ставил на кон слишком многое. «Если я не буду забивать с Гомесом и Иличичем, то не буду забивать нигде», — заявил колумбиец перед началом сезона-2018/19. В итоге он стал автором 23 голов и сделал 7 ассистов, заняв второе место в чемпионате по системе «гол+пас». Причем Сапата пристреливался до декабря, а потом наколотил 9 мячей за месяц.

Доминирующая игра — главное требование Гасперини к игрокам. В этом сезоне бергамаски нанесли 595 ударов по воротам соперника: больше – только у «Наполи» (687). При этом специалист уделяет большую часть времени тактике и физической подготовке, а также ищет каждому игроку свою роль на поле. Поэтому третье место «Аталанты» — не чудо, а планомерное движение Джана Пьеро за два с лишним года работы.

«Богини» собрали боевой состав из футболистов среднего класса, а Гасперини идеально вписал их в излюбленную схему 3+4+3. Теперь же ему надо смириться с тем, что некоторые игроки могут уйти в европейские гранды за более выгодным предложением. К примеру, того же арендованного Сапату заманивает «Наполи». Вряд ли «Аталанта» с зарплатной ведомостью в 27 млн евро закупится топ-игроками. Поэтому главному тренеру придется идти на риск и ротировать состав неизвестными кадрами. Но Джан Пьеро не побоялся трудностей и близок к продлению контракта с командой до 2022 года. Продолжит ли он писать бергамскую сказку уже в Лиге чемпионов?

Восходящая звезда

Николо Дзаньоло («Рома»)

Время «глори-тайм» для молодого таланта началось в феврале. Сначала 19-летний парень забил «Милану» (1:1), а через несколько недель заколотил два мяча «Порту» (2:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. После первых успехов СМИ расписывали форварда как топ-игрока на перспективу, хотя сам Николо относился к подобным заявлениям сдержанно. «Я совершенно не чувствую себя новым Тотти», — ответил он на очередное сравнение от журналиста.

Уже в марте «волки» проиграли «Порту» в ответной встрече (1:3 ДВ) и вылетели из ЛЧ. В тот день Дзаньоло не нанес ни одного удара в створ ворот. Издания сразу же забыли о подвигах футболиста и начали его критиковать. После того поражения Николо забил всего один гол в чемпионате Италии и не стал незаменимым при Клаудио Раньери. Но это не помешало ему стать лучшим молодым игроком года по версии Серии А и отобраться в сборную Италии. Сезон у парня и правда выдался слишком контрастным.

Николо не выиграл титулов в дебютном сезоне в Серии А, как это получилось у его ровесника Мойзе Кина из «Ювентуса». Зато римский вундеркинд получил ценный опыт: в 2019-м он пережил и неожиданный взлет, и стремительное падение. Теперь все зависит от самого Дзаньоло, и если он проведет работу над ошибками, то четыре мяча за сезон в Серии А не станут для него потолком.

Лучший дебют

Кшиштоф Пентек («Милан»)

Нападающий отлично подошел бы на роль провинциального работяги, стремительно поднимающегося по карьерной лестнице. Тем более такой сценарий повторяет его биографию, ведь за год форвард перерос уровень польской Экстраклассы и стал ключевым игроком «Милана».

Прошлым летом «Дженоа» предложил за покупку малоизвестного нападающего 4,5 млн евро, и Кшиштоф впервые покинул родину на долгое время. Но времени на адаптацию ему не понадобилось. В 6 товарищеских матчах за «грифонов» он забил 13 голов, позже оформил покер в первой официальной игре (1/32 финала Кубка Италии. — Ред.), а в четырех стартовых турах стал автором 5 мячей. Пентек повторил рекорд новичков Серии А, который в 1999-м установил Андрей Шевченко. Удивительно, но уже в январе нападающий с 13 голами в активе перешел в «Милан», а позже Шевченко заявил: «Кшиштоф — мой наследник». Такой сюжет точно восхитил бы сценаристов в активном поиске идей.

«Милан» — не «Дженоа». Здесь на одном кураже и неизвестности не выедешь. Понимал это и поляк, который принял очередной вызов в сезоне. Но и 11 голов в дебютной 21 встрече — результат совсем не низкий. Да, Пентек не стал главным лидером «россонери», когда команда боролась за место в Лиге чемпионов. Но по итогам этого сезона он перегнал Криштиану Роналду в бомбардирском зачете, а это дорогого стоит.

Лучший актер

Фабио Квалярелла («Сампдория»)

Считаете, что о характере человека можно судить только после пройденных трудностей? Тогда капитан «Сампдории» заслуживает вашего признания. Форвард не только впервые выиграл бомбардирскую гонку при живых Роналду, Пентеке и Сапате, но и сделал это в 36 лет. Не замечаете схожести с историей о запоздалом «Оскаре» для Лео Ди Каприо?

Квальярелла забил 26 мячей в чемпионате, и этот результат стал для него уникальным: раньше нападающему не удавалось перешагнуть отметку в 20+ голов за сезон. Кстати, свой прошлый снайперский рекорд (19 мячей) Фабио установил в первенстве-2017/18, поэтому его успехи — дело поступательное, несмотря на возраст. Это признает и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини: специалист хоть и строит молодую команду, но про вызов почетного старика на матчи он не забывает.

На первый взгляд в подвигах Квальяреллы нет ничего удивительного. Снайпер 9 раз реализовал пенальти, да и голы его не помогли «Сампдории» подняться выше 9-го места. Но, вспоминая трогательный путь Квальяреллы к славе, где были странный уход из родного «Наполи» во вражеский «Ювентус», ненависть местных болельщиков и шантаж со стороны «друга», его победа в бомбардирском зачете воспринимается и как награда за преданность профессии.

Старик и воля. Путь Фабио Квальяреллы к голевым подвигам

Всенародного признания игрок добился в Генуе. Но сам Квальярелла признавался, что хотел бы завершить карьеру в «Наполи». Как известно, против такого варианта событий не возражает и президент «адзурри» Аурелио Ди Лаурентис: «Фабио заслуживает такой возможности. Это будет романтическая история для футболиста – завершить карьеру в Неаполе после того, что случилось с ним».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press