Инкубатор в действии. Кто из игроков сборной Германии на Кубке конфедераций станет будущим «бундестим»

Сборная Германии давно стала примером отличной работы с молодежью. Реализация оказалась настолько хорошей, что на Кубке конфедераций команда со средним возрастом 24 года сумела противостоять одной из самых опытных сборных — сборной Чили. Еженедельник «Футбол» рассказывает, что представляет собой будущая национальная команда Германии.

Замена Озилу

Месуту Озилу уже исполнилось 28 лет, а значит, ЧМ-2018 станет последней пиковой точкой для полузащитника. Пока игрок никак не может решить, оставаться ему в «Арсенале» или уезжать из Лондона, его место в сборной уже готовят для молодого Юлиана Брандта.

Молодое немецкое дарование побывало в разных школах в Бремене, поиграло в «Вольфсбурге», а сейчас показывает себя в «Байере». Футболист везде добивался успехов, много забивал и поражал тренеров игрой. Брандт получил золотую медаль Фрица Вальтера как самый лучший молодой игрок Германии. В Леверкузене он долгое время находился под защитой экс-тренера Роджера Шмидта. Специалист видел в нем будущее «Байера». Так оно и произошло.

Брандт очень талантлив. Он одинаково хорошо играет на обоих флангах, забивает обеими ногами, обладает отличным дриблингом и развивает неплохую скорость. Неудивительно, что такой футболист привлек внимание топ-клубов. Пока главным претендентом на Юлиана остается «Бавария».

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В национальной сборной дела игрока тоже обстоят отлично. Прошлым летом он выиграл «серебро» Олимпийских игр в Рио, отдав семь голевых передач. А на Кубке конфедераций Брандт доказал, что достоин постоянной прописки в национальной команде. В матче с Австралией через Брандта осуществлялось большинство удачных атак.

Прототип Крооса

Помимо Брандта в матче с Австралией отличился еще один молодой игрок. И имя ему Леон Горецка. Бывший капитан молодежной сборной Германии, лидер «Шальке» — все это о нем.

Прототип Тони Крооса в чем-то даже превосходит своего старшего коллегу. Будучи воспитанником «Бохума», Леону с самого детства прочили громкое футбольное будущее. На него сыпались предложения от топ-клубов, однако он предпочел завершить образование в гимназии. В этом весь Горецка.

Леон — прирожденный лидер. Дипломатичность, спокойствие, расчетливость и чтение игры делают его похожим на экс-капитана сборной — Филиппа Лама.

К тому же игрок очень вынослив физически. В четвертьфинале Лиги Европы против «Аякса» он весь второй тайм отыграл с сотрясением мозга. И мало того что не сдался, не попросил замену, но еще и забил гол.

#nakommmahermeinkleiner 🍤 A post shared by @leon_goretzka on Feb 13, 2017 at 2:47pm PST

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На нынешнем Кубке конфедераций первая же игра Горецки вызвала шквал похвал и восторгов. И хотя лучшим игроком в матче с Австралией признали Дракслера, игнорирование Леона породило критику со стороны болельщиков и экспертов. Безусловно, молодой полузащитник уже готов играть за взрослую команду, а главный тренер и не против. А в полуфинале Горецка и вовсе был неудержим, забив два мяча в ворота Мексики, уже к 8-й минуте встречи. Это самый быстрый дубль в истории Кубка конфедераций.

Нынешний клуб Леона, «Шальке», уже пару сезонов находится на пороховой бочке. Одним из футболистов, чья игра не меняется, а, наоборот, прогрессирует, стал Горецка. В скором времени он покинет Гельзенкирхен и переедет в Мюнхен.

Кошмар Боатенга

Несложно заметить, что главный немецкий гранд стал скупать всех молодых немецких игроков. Было бы странно, если бы ни один из них еще не подписал контракт с «Баварией». К Йошуа Киммиху с этого лета присоединился и Никлас Зюле.

Именно он скоро будет сниться Боатенгу и Хуммельсу в страшных снах. Согласно статистике, уже в прошедшем сезоне Никлас выиграл 66,3% единоборств: этот показатель больше, чем у двух самых главных центральных защитников Германии. Зюле, пожалуй, идеально подходит на эту позицию. Если бы не футбол, с такими физическими данными (195 см/95 кг) игрок мог бы реализоваться, например, в регби. Однако не стоит думать, что при таком росте он неповоротлив и медлителен. Верхний этаж, подкаты и даже дриблинг — все это отлично уживается в двухметровом Никласе.

В прошлом сезоне Зюле стал неотъемлемой частью звездного «Хоффенхайма». Большую роль в его прогрессе сыграл Юлиан Нагельсманн, который познакомился с ним в молодежной команде «Хоффе». Специалист сделал упор на дисциплину молодого защитника, и ему это пошло только на пользу.

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Забавно, что не так давно Никлас получил предложение выступать за сборную Турции из-за характерной для турок фамилии, которая, как утверждает сам Зюле, досталась ему от предков из Венгрии. На Кубке конфедераций защитник доказывает, что его место — во взрослой сборной Германии. В матче против Чили он дважды спас ворота Тер Штегена от забитого мяча.

Исключительный Вернер

Не всем везет так, как Никласу Зюле. Некоторые талантливые игроки вынуждены ждать своей очереди, чтобы выйти на поле. Именно такая ситуация сложилась вокруг Тимо Вернера. Вся проблема — в позиции. После ухода Мирослава Клозе и Лукаса Подольски сборная Германии научилась играть без нападающего.

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Вернер — воспитанник «Штутгарта». Футбольная школа «швабов» известна тем, что обучает футболистов не только игре, технике и тактике, а еще отличается и трепетным подходом к психологической подготовке игроков. Такой пласт знаний отложился на будущем Вернера. Дважды он получал медаль Фрица Вальтера, забивал множество голов за сборные Германии младших возрастов, и Лотар Маттеус настоятельно рекомендовал Йоахиму Леву вызвать Вернера в национальную команду.

Тимо заслуженно считается лучшим немецким нападающим на сегодняшний день. Он один из явных лидеров «Лейпцига». Им интересуются топ-клубы Европы, но немец не собирается уезжать из «РБ».

Из-за выступления за ненавистный в Германии «Лейпциг» и нескольких неправдоподобных симуляций на поле Тимо столкнулся с неприязнью со стороны фанатов сборной. Однако это временно — стоит лишь пару раз продемонстрировать достойную игру на поле. На Кубке конфедераций в «бундестим» можно увидеть сразу двоих игроков, претендующих на место форварда, — это Ларс Штиндль и Тимо Вернер. Первый в двух групповых матчах продемонстрировал отличную игру, а Тимо просто не хватает игрового времени. Вернеру некуда спешить, а Ларсу уже 28.

Конкурент Ройса

Йоахим Лев не вызвал на Кубок конфедераций многих футболистов, но список дебютантов подкинул пищу для размышлений экспертам и фанатам. Дебют Амина Юнеса за взрослую команду состоялся только перед Кубком конфедераций. Игрок амстердамского «Аякса» провел отличный сезон, сыграл в финале Лиги Европы и внес свое имя в европейские таблоиды.

Юнес — воспитанник гладбахской «Боруссии» — был забракован Люсьеном Фавром и отправлен в первый попавшийся клуб. Им оказался судьбоносный «Аякс». Голландский чемпионат стал вторым домом для Амина. Его скиллы, в особенности дриблинг, отлично раскрылись в Стране тюльпанов. Теперь к нему присматриваются топ-клубы, а «Гладбах» кусает локти.

Самые сильные стороны игрока — невероятный дриблинг, универсальность ног, высокая скорость, отличный пас и видение поля.

Нередко Юнеса сравнивают с Эденом Азаром. Слабая сторона Амина — рост (168 см), а следовательно, и «второй этаж». Йоахима Лева в немце ливанского происхождения зацепило умение в одиночку обыгрывать нескольких человек одновременно. Юнес делает это блестяще. На его приглашении в сборную настаивал спортивный директор Немецкого футбольного союза Хорст Хрубеш, знакомый с Амином по выступлениям за немецкую «молодежку». Для Юнеса Кубок конфедераций — отличный способ доказать, что он может составить конкуренцию Марко Ройсу, Юлиану Дракслеру и Андре Шюррле на позиции левого вингера. Выступления в голландской лиге дают ему преимущество.

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Это лишь малая часть огромной команды, в которой конкуренция за место выше, чем за лежак на летнем сочинском пляже. Нельзя не вспомнить об Эмре Джане с его опытом игры в АПЛ, о Кереме Демирбае — главном лидере «Хоффенхайма», Юлиане Дракслере — самом молодом капитане сборной, Йошуа Киммихе, Бенжамине Хенриксе и Маттиасе Гинтере. Недавно официальным сайтом Бундеслиги был опубликован состав немецкой сборной на 2022 год. Однако перед мировым первенством в Катаре «бундестим» нужно будет опробовать свои силы на ЧЕ-2020. Этот турнир станет пиком для нового молодого поколения сборной. И в планах Германии спустя 24 года после своего последнего европейского триумфа отпраздновать континентальное чемпионство. А уже после этого победить и в Катаре.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press