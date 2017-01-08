Игра в ящике. Чем запомнится Boxing Day 2016/17

Традиционное новогоднее рубилово в чемпионате Англии опять оправдало название Boxing Day, то есть День подарков. В эти дни Премьер-лига снова выжала из себя все, чем можно удивить соперников и порадовать зрителей. Нынешний Boxing Day не оставил поклонников АПЛ без подарков.

«Челси» пока не чемпион

Символично, что остановить победную поступь «Челси» в только начавшийся год Петуха суждено было команде с петухом на эмблеме. Когда «Ливерпуль» и «МанСити» стали спотыкаться, а «Челси» безжалостно давил всех на пути, стало казаться, что интрига исчерпана. Но Маурисио Почеттино показал, как можно урезонить команду Антонио Конте.

В отличие от первой игры с «синими», Почеттино решил «отзеркалить» соперника и сменил излюбленную схему 4+2+3+1 на 3+4+3. Подобный трюк с «Челси» уже пытался проделать Хосеп Гвардиола, однако «Сити» не хватило сил. На этот раз «Тоттенхэму» все удалось. Оборонительное трио «Челси» в ключевых моментах было разорвано троицей Эриксен-Кейн-Алли, где каждый блестяще исполнил свою роль.

Играть до посинения. Каким был «Челси» до прихода больших денег

Датчанин успешно находил пространство между линиями «синих» и вновь проявил себя отменным диспетчером. Обе его голевые подачи не оставляли защитникам никаких шансов помешать бьющему Деле Алли. Кейн сыграл роль отвлекающего маячка: раз за разом он выманивал за собой из центра штрафной Давида Луиза, оставляя на растерзание Алли не самого высокого Аспиликуэту. Логично, что Деле забил оба гола головой и стал жнецом общей славы. В Boxing Day англичанин просто неудержим: 7 голов за 4 игры – напоминает подвиги всем известных лиц из Примеры. Юнец прибавляет с каждой встречей, его уверенность растет на глазах и начинает граничить с самоуверенностью. Почеттино стоит обратить внимание на хамские замашки Алли, пока тот не перегнул палку.

Умная и агрессивная игра «шпор» спасла интригу и пошатнула непоколебимость Конте. Любопытно посмотреть, пойдут ли другие на копирование схемы итальянца. Наверняка стоит ждать реакции и от самого тренера «синих». Как бы то ни было, благодаря «Тоттенхэму» у конкурентов остается шанс навязать «Челси» борьбу, и это здорово.

Возрождение «Манчестер Юнайтед»

В конце ушедшего года об этом говорили шепотом, чтоб не сглазить (а кто-то – чтоб не накаркать), но сейчас все очевидно: легендарный клуб возвращается в элиту. В тот момент, когда у Моуринью начали заканчиваться оправдания для невнятных матчей, «Юнайтед» стал побеждать.

«МЮ» не проигрывает уже 11 туров. Златан вплотную подтянулся к Диего Косте в гонке снайперов. Все вдохновеннее играет Поль Погба, не в последнюю очередь из-за решения Моуринью вернуть в состав Майкла Кэррика. По оценке портала Whoscored, именно Погба стал лучшим игроком декабря. А сколько штанг и перекладин он обстучал за первую половину сезона!

Потерянные души. Какое проклятие лежит на «Манчестер Юнайтед»

Катализатором восстания «МЮ» внезапно стал заискривший Мхитарян. Особенно запомнился его чудо-гол пяткой в падении аккурат в День подарков. Ожил Мата, воспрял запылившийся на лавке Валенсия. Даже Рохо вдруг стал сносной заменой травмированному Байи. Защита «МЮ» дает сбои почти в каждой игре, и все же этого хватает, чтобы брать очки. Моуринью остановился на схеме 4+3+3, нащупал баланс и может вдоволь экспериментировать с атакующей тройкой. Лишь недостаток кадров в обороне может помешать «манкам» побороться за топ-3.

Праздничный Оливье

Травма Оливье Жиру на старте сезона добавила скептицизма фанам «Арсенала». Ураганная игра Санчеса на позиции центрфорварда их несколько успокоила, да вот незадача: Алексис к зиме устал, а других альтернатив у Венгера не было. Но всем известно, что без Оливье на праздник – никуда. Наступил Boxing Day, Жиру вернулся в основу и забил три мяча в трех турах. Он лично принес клубу победу над «Вест Бромвичем» и ничью с «Борнмутом». Плюс 1 января отметил наступивший год Петуха шедевральным голом «шпорой» в ворота «Кристал Пэлас».

Так и не ясно, был ли это план главного тренера или Оливье правда не мог набрать форму раньше. «Жиру может стать «планом В», но я не знаю, интересно ли ему выходить на поле со скамейки запасных. У «Юнайтед» были Сульшер и Шерингем, в «Сити» – Джеко, у нас – Вильторд. Сможет ли он принять эту роль?» – размышлял Тьерри Анри. Жиру достойно принял решение Венгера и дождался своего часа. Ввод в состав свежего француза был подобен инъекции стимулятора: на время заставил забыть об усталости лидеров и помог выбить очки у неуступчивых конкурентов.

Смена рулевого в «Суонси»

Валлийская команда – пока что главное разочарование сезона. Увольнение Франческо Гвидолина и приезд американца Боба Брэдли не принесли «Суонси» дивидендов. С новым наставником «лебеди» одержали пару побед, в том числе сделали фантастический камбэк с «Кристал Пэлас», да только кардинально ничего не изменилось. В итоге боссы попросили Брэдли на выход всего через 85 дней после вступления в должность.

Цветная революция. Как американцы обживаются в «Суонси»

Вычищать «лебединое» озеро придется многолетнему помощнику Карло Анчелотти — Полу Клементу. Он начал с любопытного решения вернуть в клуб Алана Кертиса. Теперь легенда «Суонси» занимает должность тренера по арендованным футболистам и будет отслеживать выступления игроков, принадлежащих клубу, но выступающих в других командах. Логика в этом, несомненно, есть, ведь сейчас толковых исполнителей среди «лебедей» можно сосчитать по пальцам. Сигурдссон, Фер, Льоренте – вот, пожалуй, и все.

Для нового наставника это назначение – беспроигрышный вариант. Если Клемент умудрится оставить «Суонси» в АПЛ, то получит всеобщее признание и наверняка пойдет на повышение. Если завалится, что при нынешнем положении дел гораздо более вероятно, вряд ли его репутация особо пострадает. Скорее всего, он сможет вернуться обратно в штаб своего матерого итальянского коллеги.

Питер Крауч еще пылит

Долговязый форвард «Стока» в последних двух встречах забил два мяча впервые за полтора года. В мае 2015-го Крауч вошел в историю Премьер-лиги, наколотив больше всех ударами головой – 47 мячей. С тех пор и до матча с «Челси» он не напоминал о себе ровно никак. Многие уже забыли, что этот поплавок еще держится на воде, и вот он всплыл.

По случаю окончания голевой засухи ему предложили продлить контракт еще на год. Все помнят, какие голы заколачивал Питер несколько лет назад. Все видят, как сейчас играют некоторые «старички» вроде Златана и Дефо. Так что Краучу с его-то данными вполне по силам помаячить сезон-другой в штрафной соперника. Был бы у него диспетчер вроде Эриксена – только голову подставляй. Но ведь и в «Стоке» хватает хороших игроков. Марку Хьюзу вряд ли стоит сильно полагаться на Крауча, однако в экстренных случаях тактика навеса на Пита может давать результат. Тем более форварду есть к чему стремиться: всего шесть мячей осталось Краучу до сотого гола в Премьер-лиге.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press