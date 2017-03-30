Главное азербайджанское противостояние и римское дерби. Анонсы главных матчей недели.

Главное азербайджанское противостояние, римское дерби и финал Кубка лиги Франции. Анонсы самых ярких матчей недели.

Завершение эпохи социализма, падение советского строя – эти события стали важными в жизни некоторых футбольных команд из республики. Многие любители игры со всего мира стали узнавать о клубах, больше полувека находившихся в тени «Спартака» и киевского «Динамо». Азербайджанские «Нефтчи» и «Карабах» — главная гордость местных болельщиков. А очная встреча между ярыми соперниками становится одним из ключевых событий для футбольного Кавказа.

Восточные сказки

Как зарождалось главное азербайджанское противостояние

30 марта

«Нефтчи» — «Карабах»

Место: Баку, Азербайджан

Стадион: «Баксель Арена»

Время: 18:30 (мск)

Азербайджан стал одним из первых государств, создавшим свой независимый чемпионат после распада Советского Союза. Появление внутреннего первенства страны стало новым вызовом для «Нефтчи».

Удар по самолюбию

Во времена СССР самый популярный азербайджанский клуб завоевывал только бронзовые медали, а с 1989 года болельщики черно-белых находились в депрессии: их любимцы отправились в низший дивизион. В первый же после появления независимой лиги сезон бакинский клуб возвращает утерянный элитный статус, отпраздновав уверенную победу в чемпионате.

Но весной 1994 года «нефтяники» получили удар по самолюбию. Дерзкая команда «Карабах» забыла о скитаниях по вторым лигам советского чемпионата, став главным конкурентом «Нефтчи» в борьбе за титул. Агдамцы ужасали Юниса Гусейнова и компанию: пять матчей кряду столичный коллектив терялся в сложной тактике соперника и не мог одолеть «скакунов». Именно «Карабах» первым отнял у «Нефтчи» «корону» победителей первенства.

Конкуренция между непримиримыми соперниками – это история противостояния, которое длится более 20 лет. Эпоха побед «Нефтчи» происходила во времена тяжелой ситуации в родных местах агдамцев. Вооруженный конфликт в Нагорно-Карабахской Республике обескровил клуб, и на некоторое время команда Агасалима Мирджавадова переехала в столицу.

В стране появилось новое «дерби», но интриги в нем почти не было: побеждали «черно-белые». Успехи «Карабаха» возобновились лишь несколько лет назад. Что удивительно, во время их подъема начали «сдуваться» бакинцы. Лучшее, чего добились «нефтяники» во время гегемонии соперника, — это четвертое место.

Помимо внутренних достижений, клубы стали азербайджанскими христофорами колумбами в Лиге Европы. Долгих 13 лет «нефтяники» безуспешно завершали еврокубковые походы на стадии квалификации, и только в августе 2012-го жители Страны огней пустились в пляс: команда вышла в группу ЛЕ. Футболисты Беюкаги Гаджиева не одержали побед, но стали популярны не меньше, чем сам президент государства. А «Карабах» пошел дальше и одержал историческую победу для команд из Азербайджана в группе международного турнира. Вечное соперничество везде и во всем.

Наши дни

«Скакуны» вновь бьются за четвертую защиту титула кряду. Спросите, кто главный претендент на азербайджанское «золото»? Конечно же «Карабах»! И пусть остается отыграть целую треть чемпионата, агдамцы выглядят предпочтительней конкурентов из «Габалы».

Важный вопрос любителей футбола с Ближнего Востока: кто навел порчу на «Нефтчи»? За три года некогда лучший клуб страны растерял лидерскую хватку в первенстве, а также бесславно проигрывает в финалах кубка все тому же «Карабаху». Болельщики «черно-белых» уже смирились с очередным неуверенным сезоном в исполнении любимцев. Победа в Кубке Азербайджана – последний шанс порадовать своих зрителей. В двух последних розыгрышах турнира «нефтяники» упускали итоговую победу в последний момент. Теперь бакинцы готовы отомстить обидчикам, а победа в первой игре полуфинала – отличный повод поставить соперников на место.

1 апреля

«Челси» — «Кристал Пэлас»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Стэмфорд Бридж»

Время: 17:00 (мск), «Матч! Футбол 1»

«Синие» уверенно идут к покорению лиги

Май 2015 года. «Челси» набрал мощный ход, а победа в дерби с «Кристал Пэлас» позволяла команде Жозе Моуринью добыть «золото» в первенстве АПЛ. В итоге Азар забил единственный гол в ворота соперника и погрузил «Стэмфорд Бридж» в торжество. Апрель 2017 года. «Синие» уверенно идут на покорение лиги, ведь отрыв от конкурентов – 10 очков. На пути главных претендентов на титул вновь встали «стекольщики». Скотт Данн и компания не проигрывают четыре тура подряд, но для «аристократов» есть дополнительный повод взять три очка: выигрыш над «КП» может стать предвестником большого майского триумфа в чемпионате.

Сделка с дьяволом. Реакция социальных сетей на выход «Челси» в полуфинал Кубка Англии

1 апреля

«Монако» — «ПСЖ»

Место: Лион, Франция

Стадион: «Стад де Люмьер»

Время: 21:55 (мск), «Матч ТВ»

Кто станет обладателем первого национального трофея Франции в 2017 году?

В начале нового года два клуба – главные ньюсмейкеры Лиги 1. И если монегаски героически прошли английский «МанСити» в 1/8 ЛЧ и сделали отличную рекламу своей стране, то анекдоты про безволие футболистов «горожан» в матче с «Барселоной» стали легендарными. Парижане никак не могут нагнать лидирующих в таблице чемпионата «красно-белых», поэтому победа в финале Кубка лиги на нейтральном поле – шанс для «ПСЖ» осознать собственное величие и разгрузиться. Однако команда Эмери должна помнить: еще одного обидного фиаско многие болельщики уже не переживут.

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1 апреля

«Бенфика» — «Порту»

Место: Лиссабон, Португалия

Стадион: «Да Луш»

Время: 22:30 (мск)

Лучшие команды страны в погоне за чемпионством

Вот уже третий год Португалия наблюдает за удивительной серией: четыре матча подряд «Бенфика» не может одолеть главного врага, но эти осечки приносят «орлам» удачу. После ничьей или поражения от «сине-белых» лиссабонцы выдавали значительную серию без поражений, отрываясь от прямых конкурентов и обеспечивая себе чемпионскую корону. Сейчас коллектив Руя Витории не проигрывает 7 туров кряду, но отрыв от «драконов» ничтожный – 1 балл. Зрители уже ищут ответ на вопрос: продолжится ли безвыигрышная серия «Бенфики», которая приведет к титулу?

4 апреля

«Рома» — «Лацио»

Место: Рим, Италия

Стадион: «Стадио Олимпико»

Время: 21:45 (мск)

Римские команды в очной борьбе за финал

Франческо Тотти негодует: в первой встрече полуфинала Кубка Италии «волки» были заклеваны «орлами» — 0:2, а сам Император остался полировать скамью. Великому капитану «Ромы» есть от чего загрустить, ведь именно он главный бомбардир в истории столичного дерби. В последнее время Ческо получает мало шансов на игру в основном составе, но можно не сомневаться: в ответном матче с «Лацио» Тотти отдаст все ветеранские силы, если на него будут рассчитывать. Италия застыла в ожидании увидеть на поле Гладиатора, который пойдет до конца в борьбе за финал турнира.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Официальный сайт «Нефтчи», Global Look Press