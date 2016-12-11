Герой Армении. Как Генрих Мхитарян прокладывает дорогу к мечте

«Манчестер Юнайтед» помимо Поля Погба и Златана Ибрагимовича привлек в свои ряды одного из самых недооцененных игроков Европы – Генриха Мхитаряна. Полузащитник благодаря выступлениям в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию» уже несколько лет является лучшим футболистом с постсоветского пространства, но сейчас он принял новый вызов.

«Я надеюсь, что он смотрит на меня с небес и гордится. Во всяком случае, я делаю все, чтобы это было так», — сказал не так давно Генрих Мхитарян о своем отце Гамлете. Гамлет Мхитарян, бывший нападающий сборной Армении, выступал за «Арарат» и «Котайк». Но потом он переехал вместе с семьей во Францию. Мхитарян-старший отыграл пару сезонов за «Валанс» и «Арарат» из Исси-ле-Мулино. А чуть позже у него была обнаружена опухоль в мозгу. Гамлет Мхитарян скончался в возрасте 33 лет в мае 1996 года. На тот момент маленькому Генриху было всего 7 лет.

«Мы увидели Мхитаряна в «Пюнике», когда ему было 17 лет. Потом он оказался в донецком «Металлурге», и я настоял, чтобы президент его купил. А через пару лет Генрих стал лучшим бомбардиром чемпионата»

Мирча Луческу

В «Пюнике» Генрих выиграл все что можно: чемпионат Армении 4 раза и по разу — Кубок и Суперкубок страны. И оказался в донецком «Металлурге», откуда перебрался в «Шахтер». За три сезона здесь он три раза выигрывал лигу и Кубок и дважды становился обладателем Суперкубка. Кроме того, Генрих сумел запомниться и индивидуальными достижениями. В сезоне-2012/13 он забил 18 мячей за первый круг чемпионата Украины, что стало лучшим результатом за всю историю первенства. В том же сезоне он получил звание лучшего бомбардира турнира (25 голов). Мхитаряном интересовались «Ливерпуль» и «Анжи», но Генрих выбрал Дортмунд.

«Хочу поблагодарить президента «Шахтера», тренерский штаб команды, а также моих одноклубников и болельщиков, которые поддерживали меня в течение этих лет. У меня было множество предложений, однако я выбрал «Боруссию». Я считаю, что сделал выбор в пользу мечты»

Генрих Мхитарян

В Дортмунде Мхитарян воссоединился с одним из самых эмоциональных тренеров современного футбола – Юргеном Клоппом. Только подумайте: за спиной – Матс Хуммельс, слева – Марко Ройс, справа – Куба Блащиковски, впереди – Пьер-Эмерик Обамеянг. Настоящая команда мечты! К тому же сам Клопп был хорошего мнения о Мхитаряне.

Приключение Пипиты. История нападающего, которого «Ювентус» купил за 90 млн евро

«Мхитарян чрезвычайно быстр, отлично читает игру и может в одиночку завершить момент – настоящий футболист топ-класса. К тому же он просто отличный парень, с ним очень весело. Если все армяне похожи на Мхитаряна, хотелось бы полететь в Армению и подружиться с ними»

Юрген Клопп

Мхитарян был хорош. Он забирал титулы лучшему игроку матчей, провел больше сотни встреч за «Боруссию». Но жажда выиграть что-то более стоящее давала о себе знать. Спад дортмундцев в сезоне-2014/15 не заставил полузащитника подумать об уходе. Но настрой уже не был таким, как прежде. Клопп ушел от «шмелей». Новым тренером стал амбициозный Томас Тухель, о котором Мхитарян отзывался наилучшим образом.

«У меня много целей, и я хочу доказать всем, что я хороший футболист. Хочу порадовать фанатов «Боруссии» и самого себя. Важно, что у нас был интенсивный диалог с Тухелем. Он обладает большим тренерским потенциалом, здорово понимает футбол и живет игрой. Он знает, как строить команды и хорошо обороняться»

Генрих Мхитарян

Дортмундцам понадобился сезон для возвращения в лидеры чемпионата Германии. Правда, обогнать «Баварию» все-таки не удалось. Генрих был одной из главных звезд той «Боруссии». Однако глобальная перестройка вице-чемпионов Германии стала финальным этапом карьеры Мхитаряна в дортмундском клубе. Полузащитником интересовались многие клубы: все тот же «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси». Но выбор, при самом деятельном участии агента Мино Райола, был сделан в пользу «Манчестер Юнайтед».

«Я очень горжусь переходом в «Манчестер Юнайтед». Для меня это сбывшаяся мечта. Рад возможности играть за клуб со столь яркой историей. Надеюсь, что буду ее частью на протяжении долгого времени. Благодарю за доверие «МЮ» и Жозе Моуринью, взявшего меня в команду. Верю, что выступления за столь великий клуб достойны памяти моего отца, тех вдохновения и настроя, которые он вселил в меня»

Генрих Мхитарян

В Англии у Мхитаряна дела пока идут не так, как хотелось бы. Он забил гол своему бывшему клубу — «Боруссии» из Дортмунда в дебютном матче, вышел на пару минут в победной для «Юнайтед» встрече за Суперкубок против «Лестера», завел страницу «ВКонтакте» и травмировался. Больше никаких «достижений» за период карьеры на туманном Альбионе у него не было.

Рэп, кеды и трусы с Губкой Бобом. Как французский нападающий «Атлетико» покоряет мир

Болельщики «красных дьяволов» искренне надеются, что их новый кумир вскоре поправится и наберет свою лучшую форму. А «Юнайтед», отправивший просьбу Футбольной федерации Армении не вызывать Мхитаряна в сборную, активно помогает Генриху восстановиться. И показать все, на что он способен. Сомнений нет, потенциал у 27-летнего армянского полузащитника огромный. Осталось только полностью его реализовать.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press