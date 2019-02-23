Дети шпиона. Как Марсело Бьелса пытается вывести «Лидс» в АПЛ

Марсело Бьелса и «Лидс» — главная коллаборация английского сезона. Культовый клуб, давно мечтающий вернуться в АПЛ, нашел самого безумного тренера мира, готового ради побед отправлять людей на шпионские операции.

Дело рук итальянцев

«Лидс» — одно из ярчайших воспоминаний английского футбола. Причем славные годы «павлинов» отпечатались и в XXI веке, когда борзый клуб Дэвида О’Лири доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Тогда «Юнайтед» позволял себе покупку легенды «Ливерпуля» Робби Фаулера и ставшего самым дорогим защитником Англии Рио Фердинанда (18 млн фунтов). А кроме них в составе зажгли Марк Видука, Алан Смит, Джонатан Вудгейт и другие. Все накопления ушли на закрытие долгов. Клуб стремительно свалился в Чемпионшип и последние 10 лет закрепился здесь в статусе беспросветного середняка.

«Лидс» не выпадал из видимости, не скатывался на уровень любительских лиг, но из-за долгов клубу пришлось продать базу «Торп Арч» и родной стадион «Элланд Роуд». Весомых предпосылок для повышения в статусе у «Юнайтед» не было. Последние годы достаточно было взглянуть на президента клуба Массимо Челлино. У итальянца словно редкая психосоматическая болезнь: ему нужно было обязательно кого-нибудь уволить. В «Кальяри» за 22 года он выгнал 36 тренеров, а в Йоркшире за полтора года – пятерых специалистов.

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Спасение Сумасшедшего

В январе 2017 года Челлино продал 50% акций клуба соотечественнику – главе американского спортивного телеканала Eleven Sports Андреа Радриццани, а в мае новый владелец «Лидса» выкупил полный пакет. Смена президента пошла на пользу всем. Клуб приобрел права на «Элланд Роуд», реконструировал арену, облагородил площадь Билли Бремнера, где обычно тусуются фанаты перед матчами, выплатил оставшиеся от Челлино долги, воскресил женский футбольный клуб «Лидса», вложил за два сезона более 20 млн фунтов в трансферы, а главное – пригласил Марсело Бьелсу.

Эль-Локо (прозвище Бьелсы, с исп. – «сумасшедший». – Ред.) и «Лидс» нуждались друг в друге. Аргентинца некрасиво выпроводили из «Лилля». Когда Марсело узнал, что его близкий друг Луис Бонини смертельно болен и нуждается в поддержке, то попросил отгул на несколько дней, но получил отказ и покинул Европу самовольно. Президент «догов» Жерар Лопес под предлогом «несогласованного отъезда» отстранил главного тренера от работы с командой и запретил посещать базу. После долгих юридических разбирательств Бьелсу обязали выплатить клубу 300 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

Симптом трудоголика

Эль-Локо не только один из самых эксцентричных людей в мировом футболе, но и трудоголик, каких не найти. Ему не нужны глянцевые клубы с девятизначными суммами в пункте «бюджет», рекордные трансферы и мировые звезды в составе. Бьелса готов формировать основу из имеющихся ресурсов, добавляя свои: позволяет великолепное знание южноамериканского рынка и умение раскрыть потенциал молодежи.

Первое, что сделал аргентинец, – осмотрел клубную академию. Непривычно улыбающийся Бьелса на первой пресс-конференции признался, что уже к тому моменту просмотрел 51 матч клуба за предыдущий сезон, чтобы сформировать полную картину происходящего. В Англии 62-летний специалист чувствовал себя своим среди таких же «поехавших головой» на футболе. Амбициозный проект заставил его отойти от принципа и подписать контракт не на один сезон, а сразу на два (всю жизнь Бьелса подписывает лишь однолетние соглашения).

Казалось, тренер и команда идеально гармонировали, но существовало два противоречия: 1) Бьелса не знает английского языка и открыто заявил, что едва ли сможет его выучить; 2) все вопросы аргентинец решает на испанском с Виктором Орта, но спортивный директор «Лидса» известен манерой навязывать собственные идеи главным тренерам. Бьелса из-за подобной проблемы ушел из «Марселя».

К счастью, за полгода без работы Бьелса пересмотрел отношение к окружающим и стал общительнее. «Лидс» выдал мощный старт: из 24 возможных очков «павлины» заработали 20. Но даже после первых поражений Бьелса заявлял: «У главных тренеров есть такая привычка – говорить, что они виноваты в поражении. Но если вы не объясните, в чем причина такого результата, то аудитория не поверит в вашу вину», — после чего подробно рассказывал, что у его команды не получилось.

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Павлиний стиль

Бьелса заявляет, что стиль его «Лидса» доминирующий и никак не зависит от соперника. И это несмотря на то, что даже после тренировок Эль-Локо изучает конкурентов и отображает самое важное в презентациях Power Point. «Юнайтед» — команда с самым большим средним показателем ударов (16 за матч) и владением (59,8%) в Чемпионшипе.

Главный исполнитель идей Бьелсы в нападении — Кемар Руф. Марсело передвинул номинального атакующего полузащитника на позицию чистого форварда. Этот ход сделал того лучшим бомбардиром клуба с 14 голами, но болельщики критикуют Руфа за то, что на один гол у «транжиры» уходит по 3–5 голевых моментов. В игре против «Суонси» (2:1) Кемар получил травму и может пропустить большой срок. Теперь суппортеры надеются на экс-форварда «Челси» Патрика Бэмфорда, который подвержен травмам не меньше партнера.

Большая победа Бьелсы – воскрешение 33-летнего Пабло Эрнандеса. Полузащитник еще несколько лет назад уехал на заработки в чемпионаты Катара и ОАЭ, и тогда казалось, что Паблито самовольно закончил карьеру. Но в ростере Бьелсы испанец – системообразующая фигура. Он создал голевых шансов больше, чем любой другой игрок Чемпионшипа (72), отдал больше всего голевых передач в лиге (11), забил 7 голов после 19 ударов в створ.

Школа шпионажа

К 2019-му «Лидс» сохранил лидерство, но попал в большой скандал. Вечером 10 января полиция Дербишира обнаружила рядом с базой «Дерби Каунти» человека в темной одежде с биноклем и кусачками. Оказалось, что это был представитель «Лидса», а Марсело Бьелса собирает базу на всех соперников по лиге не только на основе записей, но и при помощи шпионских операций в стиле Тома Клэнси. Принцип такой: по ходу сезона стажер на 24 часа отправляется в город, где базируется будущий соперник «Лидса». Он общается с жителями, читает местную прессу и даже выпивает в пабах с фанатами клуба.

Бьелса обыграл команду Фрэнка Лэмпарда, и шум стал еще заметнее. FA начало расследование, которое не окончено до сих пор. Аргентинец заявил: «Я собираюсь пойти навстречу расследованию лиги. Я предоставлю им то, что им нужно. Я шпионил за всеми соперниками, мы наблюдали за тренировками всех соперников, с которыми «Лидс» играл. Я не согласовывал действия с клубом, и в этом исключительно моя вина». Когда в финале Кубка Испании «Атлетик» Бьелсы проиграл «Барселоне» — 0:3, Эль-Локо показал все наработки Пепу Гвардиоле, и тот с восхищением сказал, что «Марсело знает мой клуб больше меня самого». Это история лучше любой другой характеризует нездоровую озабоченность узнать о сопернике все.

Работа на повышение

После скандала у «Лидса» начался легкий игровой спад, но в Чемпионшипе это неминуемо. Клуб за 14 туров до конца – лидер чемпионата. Марсело научил свою команду бороться ради болельщиков и биться за очки до конца. «Павлины» в течение 16 выездных матчей подряд забивают своим соперникам хотя бы один мяч. До клубного рекорда времен сезона-1927/28 «Лидсу» осталось всего две игры. А еще в недавнем матче против «Мидлсбро» команда Эль-Локо забила спасительный мяч на 10-й компенсированной минуте второго тайма. После матча Бьелса встретился с тренером соперника Тони Пьюлисом в пабе. «Мы беседовали с ним около часа, выпив при этом по пинте пива. Было немного сложно из-за того, что ему приходилось общаться через переводчика, но это было очень интересно», — рассказал Пьюлис.

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Сумасшедший Бьелса нашел себя в стране, где все помешаны на футболе. Здесь он выглядит и внешне моложе, и не страдающим от упадка сил. На февральской кубковой неделе у «Лидса» не было ни одного матча, и у аргентинца организовался мини-отпуск. Думаете, Бьелса полетел в Аргентину? Он надел клубную экипировку, и уже на следующий день его заметили в Гайзли на просмотре игры резервной команды «Лидса» против «Ноттс Каунти».

По расчетам английских статсменов, вероятность выхода «Лидса» в АПЛ сейчас держится на отметке 65%, и, возможно, этого хватит для того, чтобы Бьелса вывел свою команду против Пепа Гвардиолы и Маурисио Почеттино – двух специалистов, выросших на конспектах аргентинского безумца.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press