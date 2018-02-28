День ветерана. Как «Спартак» поздравил с 80-летием Бориса Майорова

Непривычно холодное окончание зимы-2018 заставляет большую часть москвичей следовать привычному маршруту «дом-работа-дом», чтобы не отморозить себе все самое ценное перед весной. Но есть и такие, кто вставил в подобное расписание еще одну остановку — «ВТБ Ледовый дворец». Для фанатов «Спартака» наступил двойной праздник — их любимцы проводят решающие матчи за выход в плей-офф, а заслуженный ветеран клуба Борис Майоров празднует свое 80-летие.

На самом деле, Борис Александрович отметил юбилей еще 11 февраля. Но пауза во время зимней Олимпиады добавила свои сложности, поэтому чествование легендарного игрока отложили до первого матча красно-белых после возобновления «регулярки». Такие изменения в календаре только помогли проведению праздника — спартаковцы в шаге от первого за семь лет выхода в Кубок Гагарина, поэтому и многочисленность на трибунах была обеспечена. А после новостей о проведении матча с «Локомотивом» в честь Майорова билеты не задерживались в кассах.

Главным спонсором матча стала компания Subaru. Но автомагнаты появились на хоккейном празднике не ради галочки — концерн выделил места на нескольких рядах для детей и взрослых, одетых в кофты и футболки с логотипом бренда.

Услуга за услугу: те громко и искренне поддерживали хозяев матча. Представители японской компании с размахом поздравили и юбиляра: двукратный олимпийский чемпион получил ключи от автомобиля, вывезенного на лед перед символическим вбросом шайбы.

Болельщики Спартака шикарно поздравили Бориса Майорова с 80-летием pic.twitter.com/53TPYiDvmT — Еженедельник«Футбол» (@ftbl60) February 27, 2018

«В «Спартаке» я вырос, здесь же возмужал и до сих пор работаю в этом клубе. Роднее этого свитера у меня нет», — Борис Александрович растрогал сентиментальных зрителей. Речь впечатлила даже молодое поколение: овации не стихали несколько минут, а фанаты скандировали имя и фамилию легендарного игрока. Дальше-больше: во время гимна фанаты «Спартака» развернули большой перфоманс с изображением героя вечера. «И на поле и на льду: «Шайбу, шайбу», — гласила надпись на баннере .

«Раньше спортсмены и в футбол, и в хоккей играли профессионально. Когда Майоров выступал за футбольный «Спартак», болельщики веселились и поддерживали хоккеиста, крича «Шай-бу!».

Так и зародилось это скандирование», — мужчина лет пятидесяти объяснял сидевшему рядом парнишке суть фразы и устранял его пробелы в спортивных знаниях.

На раскачку у команды Епанчинцева нет времени — 82 очка клуба слишком близки к результатам восьмой «Северстали» и девятого «Динамо». В последнем матче регулярного чемпионата красно-белые встретятся именно с соседями из Москвы, поэтому победа над ярославцами спасала их от валидола — выход в плей-офф в случае победы был бы гарантирован.

Пока спартаковцы взламывали оборону Любушкина и Елесина, зрители мечтали о поднятии на шестую строчку в случае победы.

А во время пауз все смотрели на медиакуб — там юбиляра поздравляли знаменитые артисты и спортсмены. Аплодисментами встретили и слова символической фигуры футбольного «Спартака» — 91-летнего Никиты Симоняна.

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«Ярославский бронепоезд, эй, эй!», — так гостевые фанаты встретили реализованное большинство в исполнении Красковского к середине второго периода. Но голкипера Беспалова никто не упрекнул — шайба по закону подлости залетела между щитков Никиты после отскока от защитника Пепеляева. Вообще, в этот вечер вратарь-любимец совершал эффектные сэйвы и занял второе место по количеству аплодисментов от болельщиков. Больше только у Бориса Майорова.

Три золотые медали чемпионата СССР (всего «Спартак» выигрывал всесоюзное первенство 4 раза) и победы со сборной — не единственные заслуги хоккейного мэтра.

Майоров-тренер становился чемпионом Финляндии с «Йокеритом», где при нем раскрылась будущая звезда НХЛ — Теему Селянне.

Как думаете, кто записал видеопоздравление имениннику? Конечно, «Финская вспышка». Но 9 с половиной тысяч болельщиков развлекались не только просмотром медиакуба. Хоккеисты целых три раза отправляли на трибуны шайбы. Делали они это неумышленно, но зрителям было в кайф — +1 сувенир с матча.

«Ты опять за старое?! Пулей на место, и чтобы больше не убегал! Еще вчера с тобой говорил — ты потеряться можешь в толпе», — разъяренный отец догнал мальчика на выходе в фойе стадиона, когда парень убегал с грустным лицом. Оно и понятно — Любушкин забил второй гол за 7 минут до финальной сирены, а Хохлачев и Воронин не могли пробить вратаря Мурыгина.

Такое развитие событий могло порадовать только жителя Ярославля и бронзового призера ОИ-2018 в лыжной акробатике Илью Бурова, который приехал на матч. Кстати, он тоже поздравил Майорова с днем рождения в режиме Live.

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Закончилось все не слишком празднично: «Спартак» проиграл (0:2) и вплотную подпустил конкурентов из «Северстали». Команда по-спартаковски отложила вопросы о выходе в первый раунд Кубка Гагарина на последний момент, матч с «Динамо» станет решающим. За красно-белых стало тревожно: чех Радил и американец Стоа не были заметны после возвращения с корейских Игр, а бригада большинства не смогла реализовать 5-минутную игру при численном преимуществе.

«Роднее этого свитера у меня нет» │ В «Парке Легенд» аплодировали Борису Майорову https://t.co/SgPAjJGfB8 pic.twitter.com/0QPXXOY9L3 — Спартак Москва (@spartak_hc) February 27, 2018

Но иногда и такие битвы за очки не так важны. Фанаты и члены команды сделали не менее серьезное дело — они поздравили прославленного ветерана с праздником.

Скандирования «Бо-рис Май-о-о-о-ров» на протяжении всего матча не только напоминали о мудрости «Без прошлого не будет и настоящего», но и сделали счастливым Бориса Александровича.

«Почаще улыбайся. Ведь жив тот, кто улыбается», — наставлял юбиляру выдающийся форвард ЦСКА 60-70-х Михайлов. Поэтому радость Майорова по ходу матча стала главным подарком для всех поклонников «Спартака».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Spartak.ru