Дело рур каждого. Почему Дортмунд и Гельзенкирхен так ненавидят друг друга 

Рурское дерби — самое зрелищное противостояние Бундеслиги. Тут и кровь, и слезы, и ненависть с обеих сторон. По сути, шахтерские города Дортмунд и Гельзенкирхен выглядят, как братья-близнецы, но клубы сделали все, чтобы не быть похожими друг на друга. Как противостоят команды в обычной жизни, а не на поле?

«БОРУССИЯ» Д: БРЕНДИРОВАННЫЙ НАРЦИССИЗМ

Последние десятилетия «Бавария» считалась самой самовлюбленной командой Германии. А что если я скажу, что «Боруссия» давно сместила ее с пьедестала и стала единоличным носителем короны? Разбираемся.

Слоган

Echte liebe, что в переводе означает «настоящая любовь». «Мы очень похожи с нашими соседями, но наша любовь, в отличие от их, — настоящая», — представитель «Боруссии» так ни разу и не назвал имя «Шальке», но вспоминал о нем каждые пять минут. Со «шмелями» не поспоришь – любовь у них действительно настоящая, а иногда напоминает и наркотическую зависимость: один раз надел футболку Ройса — скорее всего, больше ты ее не снимешь.

По ту сторону «желтой стены». Что такое Дер-Класикер в Дортмунде, если ты болеешь за «Баварию»

Отсюда и спрос, и самые необычные товары в фаншопе. Магазин с атрибутикой в Дортмунде нельзя сравнить ни с чем: больше всего это похоже на гипермаркет ИКЕА, если бы он выпускал весь свой ассортимент только в черно-желтом цвете. Тут и правда есть все – от зубочисток и горчицы с лого BVB до брендированного джина. Все это вызывает восторг у каждого фаната «Боруссии» и вынуждает оставлять сотни евро на кассах.

Раздевалка

Раздевалка «Боруссии» и истории из нее — это самое необычное, что можно встретить на «Сигнал Идуна Парк». Помещение выполнено в минималистичном стиле, но в черно-желтых цветах.

«На месте Брууна Ларсена сидел Мхитарян, если вам интересно», — экскурсовод посчитал, что это самая необходимая информация для русскоговорящих людей. В «Боруссии» у каждого из игроков есть свое место – как в детском саду: над ним висит фото и написано имя. К слову, Пако Алькасер еще и оставил автограф на своем фото.

На всю раздевалку всего два фена. «У Витселя нет ни единого шанса высушить свою шевелюру после матча, — экскурсовод Мориц продолжал свой черно-желчный стендап. – Фены очень слабые, никто из игроков ими не пользуется. Кстати, фены есть только в раздевалке «Боруссии». У соперников их вообще нет. Помню, когда мы играли против «Реала», Криштиану Роналду устроил целый скандал из-за чертового фена! Пришлось принести», — Морица явно поразили сверхтребования португальской легенды.

Стадион

Стадион для «Боруссии» — святое место. Храм черно-желтого футбола, магию которого ощущает только верующий в эту шмелиную религию. В Дортмунде самая большая арена в Германии и самые громкие фанаты Бундеслиги. Но есть один небольшой читерский момент. По словам того же Морица, «Сигнал Идуна Парк» построен так, что даже отданная гостям северная трибуна никогда не перекричит южную. Фанаты соперника сидят очень близко к полю, наблюдают за футболом, видят каждого из игроков и общую схему игры, но значительно проигрывают «желтой стене» по звуку. На стадионе «Боруссии» проводятся только матчи самого клуба и национальной сборной. Ничего более. Лишь футбол – и никакого дополнительного заработка.

Тоннель

«Не ударьтесь головой. Помню, как Ян Коллер каждый раз проклинал наш тоннель. Вы же помните, как чех выглядит? Ему и трехметрового потолка было бы мало», — Мориц повел нас в самый узкий и низкий подтрибунный коридор Бундеслиги. Он действительно невероятно маленький и узкий. Остается загадкой, как игроки во время дерби могут стоять плечом к плечу и не начать драку прямо там. В ширину тут помещаются человека три, а если ваш рост больше 180 см, то лучше пригнуться.

Отношение к сопернику

«Кто сказал Гельзенкирхен?!» — спрашивает с угрозой экскурсовод у толпы, пришедшей на экскурсию на «Сигнал Идуна Парк». Такое ощущение, что «шмели» больше себя любят только унижать соперника. Все начинается со входа для игроков. Для гостей и самих футболистов «Боруссии» сделаны раздельные входы: «шмели» спускаются в раздевалку по 12 ступеням, а гости — по 13. Для суеверных игроков 13 ступеней — это заведомый знак поражения, и большинство из них просто перепрыгивают последнюю.

А теперь самое интересное. Концентрация перед матчем — самая важная тема для футболистов. «Боруссия» делает все, чтобы гости чувствовали себя максимально некомфортно. Раздевалка «Дортмунда» расположена в тихом месте, где игроки могут поговорить о своем и морально подготовиться к игре. А вот соперникам повезло не так. Раздевалка гостей находится за одной дверью с раздевалкой рефери и комнатой для допинг-контроля. «На самом деле комната для допинг-контроля до матча используется как раздевалка для детей, которых выводят игроки. Вы же представляете, какой там шум стоит? В то время как футболисты «Боруссии» сидят в тишине, их соперники пытаются перекричать детей», — Мориц злобно улыбается.

Необычная история

Вернемся к комнате для допинг-контроля. Вы сильно удивитесь, если я скажу, что она носит имя одного из действующих футболистов «Боруссии». Комната имени Лукаша Пищчека — именно такое негласное название она носит. Несложно догадаться, что это придумано из-за фамилии поляка, созвучной процессу, благодаря которому проверяется наличие допинга у футболистов. Однако самое смешное то, что Пищек чаще других проводит допинг-контроль только ради фразы «Пищек, пройдите в комнату Пищек». Веселья и фантазии у «Боруссии» не занимать.

«ШАЛЬКЕ»: ТИХАЯ НЕНАВИСТЬ

«Фельтинс-Арена» не кричит о своей нелюбви к соперникам из Дортмунда. Но стоит заговорить о «шмелях» в присутствии «шалькеров», как зубы вторых начинают злостно скрипеть.

Слоган

Wir leben dich — гласит очень любопытный слоган «Шальке». Дело в том, что в немецком языке глаголы «любить» — lieben и «жить» — leben отличаются на одну букву, но при этом они требуют разного подчинения и падежа. Дословно слоган «горняков» переводится как «Мы живем тебя». Фанаты «Шальке», будучи представителями пролетариата, действительно живут клубом, разделяют командные идеи и проживают каждый момент вместе с «кобальтовыми».

Идея рабочего единения, по сути, подходит и «Шальке», и «Боруссии» — оба клуба были из шахтерскихгородов, но вот «Боруссия» практически никогда не упоминает об этом, сделав упор на черно-желтые цвета и слезную и слепую любовь к своему клубу. «Шальке» же занял освободившуюся и максимально брутальную нишу шахтеров.

Раздевалка

Переодеваются футболисты «Шальке» в полумраке: таким образом дизайнеры сымитировали шахту. Тут нет именных сидений, но вратари получают четыре отдельных от полевых игроков места. Они, по сути, ничем не отличаются визуально, но располагаются перпендикулярно остальным сиденьям. По рассказам представителя «Шальке», за всю историю был только один игрок, потребовавший отдельно выделенного сиденья в помещении. Им был Клаас-Ян Хунтелаар.

«Перед каждым матчем в раздевалку приносят огромный пирог для игроков. Мы готовим его по собственному рецепту. Он очень сытный и питательный. Как раз самое то перед игрой. А после победы каждому из футболистов полагается бутылка пива. Тедеско только поддерживает эту традицию. Такой вот своеобразный момент тимбилдинга», — продолжал свое повествование «шалькер». Благо пивной спонсор клуба позволяет выпить хоть ящик пива после игры.

Стадион

Стадион «Шальке», пожалуй, один из самых технологичных не только в Германии, но и в мире – начиная с выдвижного поля, заканчивая закрывающейся крышей. С точки зрения технологии никакой «Сигнал Идуна Парк» не сравнится с «Фельтинс-Ареной», но есть одно большое но. За счет удачного расположения в центре Северной Рейн-Вестфалии, наличия отличного крытого стадиона арена «Шальке» принимает не только собственные матчи и матчи национальной сборной. На «Фельтинс» постоянно проводятся концерты: тут выступали «Раммштайн», «Металлика» и другие очень именитые ребята.

С точки зрения заработка «Шальке» делает все правильно, но вот к философии есть большой вопрос. Позиционируя себя как рабочий клуб, «Шальке» умудряется сдавать свой «дом» в аренду. Хорошо это или нет — вопрос спорный, но в Дортмунде такой расклад осуждают.

Туннель

Подтрибунный тоннель «Шальке» — это отдельный вид искусства. Тут тоже продолжается шахтерская тема, а сам выход на поле выполнен в дизайне шахты. Черные стены, приглушенный свет и высокие потолки. Ян Коллер явно выбрал не ту команду для выступлений.

Отношение к сопернику

Если не знать о существовании рурского дерби, то от «Шальке» вы точно не услышите эту историю. «Боруссия» не произносит название «Шальке» вслух, но говорит о них постоянно, то в Гельзенкирхене совсем другая ситуация. Они могут упомянуть «Боруссию» в рассказе, «Шальке» даже ездил в совместный тур с «Баварией» и «шмелями», но ненависть гельзенкирхенцев к «черно-желтым» куда глубже, чем может показаться. В музее «Боруссии» большая часть зоны посвящена дерби, а вот «Шальке» посчитал, что вспоминать о своих соседях в собственном музее — нелучшая идея.

Чтобы понимать, насколько глубока ненависть «шалькеров» к «шмелям», стоит вспомнить, что «кобальтовые» требуют освободить подорвавшего автобус «Боруссии» Сергея Веннергольда. На последнем дерби «Шальке» вывесил баннер со словами «Смерть «Боруссии». Свободу Сергею В.». Согласитесь, это выглядит куда более пугающе, чем постоянные шуточки «шмелей» в адрес «кобальтовых».

Необычная история

Где могут пересекаться церковь и пиво? Да, это «Фельтинс-Арена». На стадионе располагается часовня, где фанаты «Шальке» женятся, крестят детей и далее по списку. «Если честно, мы не планировали, чтобы наш священник был болельщиком «Шальке», но так получилось, что он работает тут с 2011 года (день открытия часовни) и болеет за «Шальке», — представитель «шахтеров» раскрыл все карты. Пока мы обходили стадион, в часовню пришла пара немолодых немцев в свадебных одеяниях. Невеста с синей прядью в волосах и с сине-белым букетом, а жених — в черном костюме и со значком «Шальке» на воротнике. Весь этот процесс бесплатный, но аренда VIP-ложи, где мероприятие должно продолжиться, — оплачивается.

Пиво на стадионе «Шальке» — отдельная история. Veltins — пивная компания, которая обеспечивает стадион пивом. По словам местного работника стадиона, за матч в среднем выпивают 50 тысяч литров пенного напитка, а 27 тысяч всегда стоят на всякий случай. Комнаты с цистернами с пивом разбросаны по всему стадиону и ждут, когда фанаты доберутся до них. На концерте «Металлики» пиво раздавалось бесплатно, и за несколько часов были выпиты все запасы, даже резервные.

Дортмунд — Гельзенкирхен

Еженедельник «Футбол» благодарит бизнес-школу RMA за организацию поездки «Опыт Бундеслиги: коммерческие и маркетинговые стратегии футбольных клубов».

Текст: Лидия Дидык

Фото: Лидия Дидык, Елена Чумакова, Global Look Press