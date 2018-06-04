Цифры ФНЛ: за сезон состоялось 13 тренерских отставок, лучшим бомбардиром стал динамовец Артем Кулишев 

Прошедший сезон Футбольной национальной лиги стал одним из запоминающихся в истории лиги. «Енисей» скатился с первого места после огромной лидерской серии, руководство «Луча-Энергии» постоянно меняло тренеров, а середняку первого дивизиона не хватило денег на следующий чемпионат. Еженедельник «Футбол» подводит итоги первенства ФНЛ в цифрах.

42 100 зрителей

составил новый рекорд посещаемости в ФНЛ. 6 мая в матче 37-го тура между «Олимпийцем» и «Лучом-Энергией» болельщики заполнили арену в Нижнем Новгороде на 93,7 %.

8 раз

в состав сборной тура по итогам сезона входил полузащитник «Динамо» СПб Артем Кулишев, став лучшим в этом показателе. Также игрок первенствовал в гонке бомбардиров, забив 17 мячей.

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20 голов

пропустил голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов, сыграв в 37 матчах первенства. В итоге самарцы за сезон в лиге пропустили меньше всего (23 мяча), а Конюхова признали лучшим вратарем прошедшего чемпионата.

Турнирная таблица по итогам 36-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу выглядит следующим образом. pic.twitter.com/OhhTdZp6HA — ФНЛ (@FNLeague) May 2, 2018

24 тура

подряд турнирную таблицу возглавлял «Енисей» — это самая продолжительная серия лидера. Только за 4 встречи до окончания сезона сибиряки скатились в зону стыковых матчей, по результатам которых пробились в РФПЛ.

9 месяцев

столько бомбардирскую гонку возглавлял форвард «Енисея» Андрей Козлов: он вышел в лидеры 13 августа, а к зимнему перерыву наколотил уже 15 голов. Но в межсезонье игрок перешел в «Оренбург» и не забил там ни одного гола, а с первого места его сместили только 6 мая.

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13 тренерских отставок

произошло по ходу сезона. На перестановки решились руководители девяти команд, а особенно отличились в «Луче-Энергии»: клуб сменил трех тренеров. Первая отставка произошла в «Тюмени» (после 7-го тура), а последняя – в «Луче» (после 33-го тура).

6:0

обыграла «Балтика» «Спартак-2» 12 ноября. Это самый разгромный счет в прошедшем первенстве. Любопытно, что калининградцы потерпели и самое результативное домашнее поражение – 0:5 от «Енисея» 9 августа.

7 мячей

Рекордное количество голов за одну встречу. Столько забивалось в двух матчах с участием «Орербурга» — против «Химок» (5:2) и «Динамо» СПб (4:3).

150 млн рублей

минимальная сумма, которую должны иметь клубы первого дивизиона перед началом сезона. Но у «Волгаря» нет документов, подтверждающих наличие таких средств. Из-за разрыва спонсорского соглашения с «Газпромом» астраханцы остались без денег и не получили лицензию на вступление в ФНЛ.

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68 очков

набрал «Тамбов», проведший в ФНЛ второй сезон. «Горожане» заняли 4-е место и вышли в стыковые матчи, но уступили «Амкару» (0:2; 0:1). Несмотря на это главный тренер Андрей Талалаев покинул команду. «Талалаев опережает развитие нашего клуба. Он должен работать в РФПЛ», — заявил спортдиректор «Тамбова» Павел Худяков.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФНЛ