Чудо в перьях. Кто прославлял сборную Нигерии

Нигерию традиционно относят к одной из сильнейших сборных Черного континента, но на Кубок Африки-2017 «орлы» не пробились. Победные традиции нигерийцев сложились в середине 1990-х, когда так называемое «золотое поколение» не только побеждало в континентальном первенстве, но и два чемпионата мира подряд выходило в плей-офф. Еженедельник «Футбол» вспоминает сборную Нигерии — дебютанта кубков мира и победителя Кубка Африки-1994.

Сандей Олисе (42)

Опорник, дядя Секу Олисе, поигравшего за ЦСКА, и автор роскошного гола в ворота Андони Субисарреты. Сандей выступал за «Аякс» и даже за «Юве», но лучшие годы провел в Бундеслиге. В «Кельне» Олисе раскрылся, а в «Боруссии» Д выступал, пока не сломал нос одноклубнику Вахиду Хашемяну. В прошлом году назначил Мусу капитаном сборной Нигерии, а с 2017 года тренирует голландскую «Фортуну».

Питер Руфаи (53)

Вратарь, сын короля племени Идуму. Из-за футбола отказался от титула. В 17 лет дебютировал в сборной. Выступал за бельгийский «Локерен», голландский «Гоу Эхед Иглс». Лучший период карьеры пришелся на португальский «Фаренсе». В Фару Питер отыграл три года и вместе с командой впервые пробился в еврокубки. Руфаи заметили в Испании, и в конце 1990-х нигериец доигрывал в Ла Лиге за «Эркулес» и «Депортиво». Сейчас содержит две академии: в Лагосе и Ла-Корунье.

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Уче Окечукву (49)

Капитан и ведущий защитник «орлов» на ЧМ-1998. Настоящий чемпион. Выигрывал первенство Нигерии с двумя разными клубами, а затем улетел покорять Данию. В составе «Брондбю» признавался фанатами лучшим игроком сезона, а также выбивал московское «Торпедо» в полуфинале Кубка УЕФА-1990/91. Вошел в историю как самый долгоиграющий легионер турецкого футбола, выступая за «Фенербахче» и «Истанбулспор» (13 сезонов). Получил местное гражданство и новое имя — Дениз Уйгар.

Джей-Джей Окоча (43)

Яркий во всех смыслах полузащитник в 17 лет уехал в Германию, где заблистал во франкфуртском «Айнтрахте». С уходом Юппа Хайнкеса был продан в «Фенербахче» и принял новое имя Мухамет Явуз. После ЧМ-1998 перешел в «ПСЖ», стал самым дорогим африканским игроком в истории (13 млн евро) и был примером для юного Роналдиньо. В честь Окочи назвали стадион в Аниоме на 8 тысяч зрителей. Сейчас владеет ночным клубом, ведет благотворительный фонд имени себя.

Финиди Джордж (45)

Один из 12 детей семейства Джорджей, правый вингер. В 22 года был куплен «Аяксом». Финиди Луи ван Гал доверял больше, чем соотечественнику Кану, но оба нигерийца уехали из Амстердама в 1996-м. В Андалусии вингер влюбил в себя фанатов «Бетиса». Вместе с «зелеными» Джордж добирался до финала Кубка короля, но ушел после вылета команды в Сегунду. По той же причине покинул «Ипсвич». Карьеру завершил в 2004 году в «Мальорке». Сейчас — скаут «Бетиса».

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Майкл Эменало (51)

Когда защитнику исполнилось 20 лет, он переехал в США для обучения в Бостоне. Параллельно выступал за университетскую команду и стал ее лидером. «Громилу» заметили в Бельгии. В течение четырех лет Майкл пытался ужиться в «Маленбеке». Из-за непростого характера не заиграл ни в Германии, ни в Англии, ни в Испании. В 1996-м поучаствовал в первом драфте МЛС. Уже много лет — технический директор «Челси».

Чиди Нвану (50)

В 1988 году от Чиди отвернулись в родном клубе из Лагоса. Главный тренер Патрик Екеджи выгнал 21-летнего защитника. Тогда Нвану накопил сумму и эмигрировал в Бельгию. Нигериец вошел в состав скромного «Беверена», ломал ноги форвардам во втором дивизионе и прошел тернистый путь до перехода в местный гранд — «Андерлехт». В то же время за Чиди продолжали следить в сборной. Нвану выступал за страну до 1997 года. Сейчас — пастырь в Антверпене.

Августин Эгуавон (51)

Капитан и ведущий защитник «суперорлов». На протяжении 10 лет выступал в чемпионате Бельгии, но уверен, что в России футбол лучше. В 1997 году Августин перешел в «Торпедо-Лужники» и был приятно удивлен нашей страной. Эгуавон жил в одном номере с Самарони и блестяще овладел русским матом. Завершил карьеру в 2001 году и стал тренером мальтийской «Слимы». Более 10 лет работает с африканскими командами, а последние два года возглавляет нигерийский «Гомбе».

Рашиди Йекини (†48)

Лучший бомбардир в истории сборной. Физически сильный, но безумно неповоротливый форвард по прозвищу Носорог шокировал болгар в первом матче ЧМ-1994. Тогда Йекини забил первый гол, который отпраздновал странными танцами с сеткой. Поиграл за португальскую «Виторию», испанский «Хихон» и греческий «Олимпиакос». Завершил карьеру в 42 года. После развода с женой стал вести жизнь отшельника. СМИ писали о биполярном расстройстве нигерийца. В 2012-м стало известно о кончине Йекини.

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Эммануэль Амунике (46)

Форвард забивал на ЧМ-1994 дважды. Один из мячей пришелся на итальянцев в 1/8 финала мундиаля. Если бы не ответный гол Баджо на 89-й минуте, то Нигерия прошла бы дальше. В 1997-м Амунике купила «Барселона» по требованию Бобби Робсона. Местные ультрас приняли темнокожего форварда без трепета: били стекла машин, писали угрозы на стенах его дома. Эммануэль даже судился с клубом, но ничего не выиграл. Форвард завершал карьеру в Иордании, а теперь – тренер сборной Нигерии (U-17).

Даниэль Амокачи (44)

Форварда по прозвищу Бык уже в 18 лет купил «Брюгге». В Бельгии Даниэль отыграл четыре сезона. Примечательно, что нигериец забил первый гол в истории ЛЧ (экс-Кубка чемпионов), причем в ворота ЦСКА. В 1994-м тренер «Эвертона» Майк Уокер настоял на покупке африканца, но уже при новом менеджере – Джоне Ройле Амокачи сел в запас. Последним серьезным клубом был «Бешикташ», где теперь играют сыновья Даниэля. Сейчас Амокачи-старший – тренер финского «Эркулеса».

Клеменс Вестерхоф (76)

Голландец никогда не играл в футбол профессионально. В 36 лет ему доверили «Витесс», затем «Фейеноорд», но ни в одном отечественном клубе Клеменс не выигрывал трофеи. В 1989-м Нигерийская футбольная ассоциация вышла на Вестерхофа с предложением взяться за африканский коллектив. После провального отбора на ЧМ-1990 казалось, что тренера-неудачника уволят. Но руководители оказались лояльны к Вестерхофу. Клеменс доказал, что его футболисты не просто талантливы, а самые настоящие «орлы». Голландец раскрыл «золотое поколение». В 1994-м Нигерия выиграла Кубок Африки, а затем пробилась на мундиаль в США. Несмотря на достойный результат (выход из группы), многие футболисты после обидного поражения от Италии начали критиковать в прессе главного тренера. В списке недовольных фигурировали Рашиди Йекини, Эммануэль Амунике и Финиди Джордж. Хоть Вестерхоф уже более 10 лет как отошел от дел, в прошлом году голландец признался, что готов вернуться в сборную Нигерии.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media